Студентам британских университетов негде жить. В этом году их накрыл "идеальный шторм"

Марина Ромадова

Би-би-си

час назад

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Автор фото, PALTV Подпись к фото, Студенты Даремского университета провели ночь в очереди у дверей агентства недвижимости, в надежде снять жилье на следующий год

Первокурсники университетов Великобритании в этом году угодили в "идеальный шторм" - именно так описывают текущее положение дел агентства недвижимости. Переизбыток студентов в университетах, ставший следствием двухлетней пандемии, острый дефицит жилья в стране и высокая арендная плата привели к тому, что разместить всех оказалось невозможно. Некоторые вынуждены откладывать обучение или вовсе бросать учебу.

Конец осени и начало зимы у британских первокурсников в обычное время - это предвкушение поездки домой на рождественские каникулы, вечеринки, клубы и прочая активная социальная жизнь, легкое волнение по поводу предстоящей зимней сессии и начало поисков, где и с кем снимать жилье на втором курсе (на первом почти все студенты живут в университетском кампусе). Но в этом году все иначе.

Ночные бдения в Дареме

"Мы проснулись около половины третьего ночи, к четырем пришли сюда, заняли очередь и стояли до упора, часов шесть. Это было какое-то безумие - люди пришли со стульями для кемпинга, расставили столы, разложили одеяла - к утру, когда очередь наконец стала двигаться, все это было похоже на мусорную свалку", - рассказывает Том Ричардсон, студент инженерного факультета.

Ему вместе с десятками других студентов Даремского университета на северо-востоке Англии пришлось всю ночь провести в очереди к местному агентству аренды жилья, чтобы успеть к моменту, когда будет выставлен список имеющихся в наличии квартир на будущий год.

Ночной студенческий кемпинг в Дареме этой осенью стал привычной картиной, так как агентства выставляют жилье партиями, в разные дни. Студенты рассказали Би-би-си, что "работают в очереди" посменно с соседями по кампусу - кто-то закрывает начало ночи, кто-то выходит на смену ближе к утру, кто-то отвечает за горячие напитки и бутерброды - теплая осень закончилась, и провести ночь на улице на севере страны только на первый взгляд кажется увлекательным приключением.

В какой-то момент терпение у даремских студентов лопнуло, и в конце октября они вышли на улицу с протестами, требуя обеспечить их достаточным количеством качественного и доступного жилья.

Студентка второго курса Жасмин Ли, пришедшая на митинг, рассказала, что для нее поиски жилья стали самым большим стрессом последних недель. "Из-за этого у меня хватило времени только на половину моей университетской работы, которую я должна была сделать в этом году. И все ради того, чтобы услышать от арендодателей "Извините, больше у нас в наличии ничего нет", - сказала она в интервью ITV Tyne Tees. - Я не могу заниматься из-за страха оказаться бездомной".

Подпись к фото, Студенты Даремского университета вышли на улицу с протестами

"Я потратила на поиски жилья больше месяца. Я допоздна не ложилась спать, пропускала лекции, постоянно обзванивала людей в любое время дня, пытаясь найти комнату хотя бы где-то, и так ничего и не нашла. Это полностью деморализует", - соглашается с Жасмин Эмилия Батт, также студентка второго курса.

Но студентам Дарема хотя бы на первом курсе гарантировано жилье в колледжах на кампусах. Многим повезло меньше.

Пишется Манчестер, а читается Ливерпуль

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18-летняя Джесси Смит отлично сдала выпускные экзамены, получила место в Манчестерском университете и начала готовиться к переезду из дома. Но вскоре ей сообщили, что свободных мест в студенческих общежитиях нет, и проживать ей придется в Ливерпуле. Это час езды от Манчестера, и хотя университет предложил Джесси 100 фунтов в неделю на покрытие расходов на поездки, это означает полную оторванность от университетской жизни.

"Университетская жизнь - это не только учеба, но и социальная жизнь, множество разных мероприятий. Как она сможет во всем этом участвовать, если она даже не будет жить в Манчестере? - возмущается мама Джесси Сара. - Я не хочу, чтобы она постоянно переживала, а сможет ли она добраться до дома".

"Отчаянно нуждаюсь в студенческом общежитии для моей дочери в Манчестере. НИЧЕГО НЕ ОСТАЛОСЬ, есть частное жилье, за которое просят 400 фунтов в неделю. Скандал - эти студенты достаточно натерпелись", - написала в "Твиттере" Джеки Клун, дочери которой тоже не досталось комнаты.

В таком же положении оказались еще более 350 манчестерских первокурсников. Университет в итоге предложил выплатить 2500 фунтов каждому, кто согласится жить за пределами кампуса, будь это Ливерпуль, Престон или любой другой город в пределах транспортной доступности. Многие согласились, но даже после этого еще 75 первокурсников оставались без жилья.

"Состояние рынка студенческого жилья в Манчестере ужасное, - говорит Майкл Рейнсфорд, сооснователь сайта StuRENT. - Существует колоссальный дефицит предложения, который будет только усугубляться, что приводит к росту цен для студентов. Нельзя допускать, чтобы студенты поступали в университет только для того, чтобы им сказали, что жить им придется в соседнем городе и каждый день туда-сюда ездить".

Руководство Манчестерского университета заверяет, что "уделяет приоритетное внимание дополнительной поддержке" студентов, вынужденных ездить на лекции из других городов, и обещает в течение нескольких месяцев завершить ремонт альтернативного жилья и предоставить его студентам.

"Если у вас нет жилья в городе, пожалуйста, не приезжайте в Глазго"

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Университет Глазго еще в августе сообщил будущим первокурсникам, что жилье им, в отличие от практики прошлых лет, не гарантировано, а тем, кто живет в пределах транспортной доступности, в жилье было отказано сразу

Студентка Университета Глазго из Англии Нив Маклин с апреля безуспешно искала комнату и в конце концов была помещена на две недели в гостиницу. Потрясенная тем, как много студентов оказались в таком же положении, Нив основала инициативную Группу поддержки студентов без жилья.

"Я сейчас болею, я не ем нормально, мое психическое здоровье ухудшилось, - рассказала она Sunday National. - Я пока еще не посетила ни одной лекции, так как сначала была под слишком большим стрессом, а теперь кампания помощи другим студентам занимает все мое время".

Маклин и другие организаторы группы начали кампанию, так как считают, что руководство университета не осознает масштаба проблемы и не контролирует ситуацию.

Эймон Макгилл рассказал Guardian, что его дочери и двум ее друзьям, поступившим на философский факультет Университета Глазго, оказалось негде жить - трое первокурсников в итоге разместились на несколько недель у родственников в Эдинбурге, ночуя на полу и каждый день тратя по часу с лишним на дорогу на лекции в Глазго и обратно, пока они продолжают поиски.

"Ей, конечно, хуже всего, но как родитель ты тоже переживаешь, - говорит он. - У меня нет уверенности, что она в безопасности и у нее есть свое личное пространство, куда она всегда может прийти".

Глава агентства по сдаче жилья в аренду Pacitti Jones Джон О'Мэлли сказал Би-би-си Шотландия: "Мы до сих пор получаем сотни заявок на все, что выставляем. Это абсолютный кошмар. Студенты звонят нам в отчаянии. Они расстроены, они предлагают оплату за шесть месяцев вперед, они соглашаются на любые варианты без предварительного просмотра, чего мы не можем допустить. Это действительно ужасная ситуация".

Би-би-си рассказывала о 21-летней Клэр Хопкинс из Ларна в Северной Ирландии, которая учится на последнем курсе Каледонского университета в Глазго. Отчаявшись найти место в университетском общежитии и столкнувшись с заоблачными ценами на рынке аренды жилья, она попросила университет составить ее расписание таким образом, чтобы ей нужно было приезжать на занятия только раз в неделю и за один день посещать все необходимые лекции. Теперь она прилетает в Глазго каждое воскресенье, ночует в гостинице и улетает обратно в Ларн в понедельник вечером после занятий.

Подпись к фото, Клэр Хопкинс из Северной Ирландии каждую неделю летает в Глазго и обратно домой

18-летний Раеф Макнотен из Портсмута должен был в сентябре начать свой первый год в Университете Глазго. Он принял предложение места на курсе, подал заявку на жилье и стал ждать. Так и не дождавшись ответа, его мама позвонила в университет, где ей сказали, что мест нет, и что "сотни первокурсников" находятся в таком же положении. В университете ее сыну посоветовали или отложить обучение, или перейти в другой университет. "Мои родители были просто в шоке", - говорит Раеф, решивший в итоге, вопреки своим изначальным планам, взять годовой перерыв.

За неделю до начала учебного года Университет Глазго разослал всем студентам электронное письмо: "Если у вас нет жилья в городе, пожалуйста, не приезжайте в Глазго".

Эдинбург: жизнь в общей комнате и двухэтажные кровати

Автор фото, The Tab Edinburgh Подпись к фото, Общая комната в Эдинбургском университете переоборудована под спальню

Эдинбургский университет предложил своим студентам двухэтажные кровати и переоборудовал в спальни общие комнаты отдыха в резиденциях.

24-летняя Фиби Челлью, студентка третьего курса, спала на полу в одной из резиденций, поскольку, проведя все лето в поисках, так и не смогла найти квартиру.

"Здесь было полно народу, никакого уединения. Это было прямо по соседству с общей комнатой для первокурсников. Мне вообще негде было заниматься, и я чувствую, что отстала, потому что возвращаешься с лекций в общую комнату, и тут все болтают", - рассказала она.

В таком же положении была студентка четвертого курса Фиона Уильямсон, с которой Фиби в итоге удалось вместе снять квартиру: "У меня уже не было никаких сил. Невозможно было просто встать и включить свет. Приходилось идти в полотенцах по коридору, чтобы попасть в душ".

Подпись к фото, Фиона Уильямсон и Фиби Челлью вынуждены были жить в переоборудованной под спальню общей комнате, пока не нашли квартиру

Представитель Эдинбургского университета сообщил, что кризис был временным, и всем студентам, подпадающим под критерии гарантированного размещения, предложено место в общежитии.

Бристоль: лист ожидания из 500 человек

В Университете Западной Англии в Бристоле в листе ожидания на получение комнаты в университетских резиденциях - более 500 человек. Университет предложил оказавшимся без крыши над головой студентам пожить пока в Ньюпорте в соседнем Уэльсе (около часа до Бристоля, с оплатой транспортных расходов).

Бен Джайлс, один из руководителей бристольской компании по сдаче жилья в аренду Balloon Letting Company, говорит, что с начала августа они каждую неделю получают сотни звонков от отчаявшихся студентов.

"Когда мы выставляем на рынок имеющееся в наличие студенческое жилье, телефон сразу начинает звонить и часов шесть не умолкает", - сказал он, добавив, что некоторым студентам агентство предложило жилье в Бате (полчаса до Бристоля).

"Обычно рынок студенческой аренды затихает в конце сентября, и все концентрируются на начале учебы и обустройстве. Но в этом году все по-другому, - отметил Джайлз. - Я ожидаю, что студенты будут искать недвижимость в Бристоле до конца года".

Почему возник кризис?

Эксперты называют сложившуюся ситуацию "идеальным штормом", к которому привела совокупность неблагоприятных факторов.

Все началось с пандемии коронавируса. Обычно студенты поступают в университеты по итогам выпускных экзаменов в школе - получившие высокий балл попадают в свой основной университет, с результатами похуже ученики проходили в "страховочный", менее престижный университет. Таким образом, выпускники школ распределялись по университетам равномерно, и самые популярные из них не были перегружены внезапным наплывом студентов.

Но в 2020-м экзамены из-за локдаунов и дистанционного обучения отменили, вместо них итоговые отметки ученикам поставили учителя - и они оказались значительно выше, чем до пандемии.

В результате гораздо большее число студентов получили необходимый для прохождения в основной университет результат - и не принять их было невозможно. В 2020-м первокурсников в Британии было 570 тыс. человек - на 17% больше, чем до пандемии.

В 2021 году повторился "день сурка" - продолжение пандемии и локдаунов, отмена выпускных экзаменов, завышенные отметки от школ, и снова переизбыток поступающих в университеты. В 2021-м первокурсников опять оказалось больше, чем обычно - 562 тыс. человек.

Университеты, осознав, что вместить всех желающих становится все сложнее, начали принимать меры - многим студентам предлагались компенсации, включая оплату проживания в первый год обучения, если они согласятся отложить учебу на год. Это хотя и несколько помогло в краткосрочной перспективе, но аукнулось в 2022-м, когда все взявшие годовую паузу приступили к занятиям.

Так что первокурсникам в этом году, что называется, досталось. Мало того, что им пришлось впервые с 2019 года сдавать настоящие экзамены, не рассчитывая на поблажки, мало того, что на самые престижные курсы поступить оказалось сложнее, поскольку мест было меньше, чем обычно (из-за тех самых отложивших учебу студентов), так еще и жить многим оказалось негде.

Согласно данным сайта поиска недвижимости для студентов StuRENT, студентов в Манчестере, например, на 4000 человек больше, чем доступных для проживания комнат.

При этом резко выросли цены на аренду - большинство комнат обходятся дороже, чем средний студенческий кредит на покрытие расходов на жилье. Из всего студенческого жилья в Манчестере 37 процентов комнат недоступны для среднего студента.

В Глазго квартира с одной спальней в начале ноября была выставлена за 900 фунтов в месяц, и на нее было подано более 500 заявок, что неудивительно - до пандемии в Университете Глазго обучалось 28 тысяч человек, а в этом году студентов уже 37 тысяч, и всем надо где-то жить.

Руководство Университета Глазго говорит, что увеличило количество доступных для проживания мест на 25%, но этого все равно недостаточно, чтобы обеспечить всех студентов.

Даремский университет сказал, что в этом году принял меньше студентов, чем в предыдущие два года, но из-за большого количества отсроченных мест возник "исключительно высокий спрос на университетское жилье", и, как следствие, ночные очереди к дверям арендодателей.

Страх оказаться бездомным

Подпись к фото, Студентка второго курса Даремского университета Рэйчел Лоуренс держит плакат: "Жилье - это наше право"

Все это усугубляется резко возросшими в стране расходами на жизнь.

Согласно недавнему исследованию банка Nationwide, каждый седьмой студент университета в Британии опасается, что может стать бездомным в течение следующих шести месяцев, поскольку ограниченных студенческих финансов недостаточно, чтобы покрывать растущие счета, арендную плату и расходы на еду.

Опрос 1000 студентов британских университетов показал, что две трети (66%) с трудом покрывают расходы на жилье или не могут оплатить арендную плату в нынешних условиях, и многим приходится брать взаймы, чтобы сводить концы с концами. 73% были вынуждены занимать деньги у родственников, чтобы заплатить за предметы первой необходимости, а четверо из десяти (42%) залезали в овердрафт.

В исследовании подчеркивается, что 22% опрошенных студентов знают кого-то, кто стал бездомным в течение последнего года из-за финансовых трудностей и вынужден либо ночевать у друзей, либо жить в хостеле, либо на улице.