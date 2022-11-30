Бои за Бахмут: почему Россия так упорно стремится захватить этот город?

Илья Абишев

Би-би-си

48 минут назад

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Автор фото, Reuters

Город Бахмут в центральной части Донбасса уже несколько недель остается самой горячей точкой на всей линии украинского фронта. Сообщения об ожесточенных боях и тяжелых потерях обеих сторон поступают оттуда ежедневно, что особенно заметно на фоне относительного затишья на других участках, которое установилось после отступления российских войск на левый берег Днепра. Почему Россия так стремится захватить Бахмут?

"К югу от Бахмута российские войска атаковали Озаряновку и Андреевку. Таким образом, они пытаются взять в клещи гарнизон ВСУ в Курдюмовке и перерезать железнодорожную ветку в этом районе. ЧВК "Вагнер" вели наступление на Клещеевку. Ожесточённые наземные бои на юго-восточных окраинах Бахмута", - писал на днях военкор российского телеграм-канала WarGonzo Семен Пегов.

О том, что российские войска якобы близки к окружению Артемовска (бывшее название Бахмута), заявил в понедельник и лидер самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин.

Украинские источники тоже пишут о тяжелых боях на Бахмутском направлении, но утверждают, что все атаки удается отразить.

"Возле Бахмута все завалено телами врага, оккупанты продолжают попытки штурма, руководство РФ гонит мобилизованных и зэков на позиции ВСУ", - сообщало украинское издание UNIAN.

Что происходит в районе Бахмута? Почему российская армия так настойчиво стремится взять этот город? Почему, несмотря на тяжелые потери, она не отказывается от тактики лобовых штурмов сильно укрепленных украинских позиций?

Автор фото, EPA/TASS Подпись к фото, Украинские солдаты патрулируют улицы Бахмута

Ситуация в районе Бахмута

Бахмут - средний по донбасским меркам город на севере Донецкой области и важный транспортный узел. Через него проходят дороги на Лисичанск и Северодонецк, Северск, Славянск, Краматорск, Константиновку, Горловку и Луганск. Он стал прифронтовым в мае 2022 года, когда украинские войска отступили из Попасной, а российские нацелились на Славянск и Краматорск.

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Тогда же начались регулярные обстрелы Бахмута. Большинство из 70 тысяч жителей бежали, остались в основном старики. Воды и электричества в городе нет, многие здания разрушены.

В начале лета российской армии удалось взять Северодонецк и Лисичанск, но на подступах к Бахмуту наступление захлебнулось - оборонительные рубежи оказались настолько мощными, что даже многократный перевес в артиллерии ничего российской армии не дал.

Сейчас ситуация на фронте изменилась - группировка в Изюме, которая, по замыслу российского командования, должна была пробиваться навстречу наступающим со стороны Попасной российским частям, отступила и держит оборону на рубеже Сватово - Кременная, территория к востоку и юго-востоку от Харькова очищена, непосредственной угрозы Славянску и Краматорску нет. Однако российские атаки на Бахмут не прекращаются, а в последние недели даже усилились.

Российские источники сообщают об успехах армии РФ на Бахмутском направлении, в частности, о взятии нескольких сел к югу от города. Отдельные российские военкоры и вовсе заявляют об обвале фронта и скором окружении украинской группировки.

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) считают, что Россия преувеличивает свои достижения - ничто не предвещает неминуемого окружения Бахмута.

Даже если российским войскам действительно удалось взять под контроль населенные пункты к югу от Бахмута, эти успехи не угрожают критически важным маршрутам - на Северск и Константиновку, которые служат основными украинскими наземными путями сообщения. А позиции, о занятии которых заявляет российская сторона, ведут прямо к подготовленным украинским оборонительным сооружениям в Бахмуте и его западных и северных селах-спутниках, пишет ISW.

Но не стоит недооценивать опасность прогрызания украинской обороны к югу от Бахмута. ВСУ перебрасывают туда подкрепления, и довольно крупные.

Почему российская армия так настойчиво стремится взять Бахмут?

На разных этажах российской военно-политической машины мотивация может быть разной. Политическому руководству и средствам пропаганды нужна позитивная информационная картина. Российские войска давно не добивались успехов на украинском фронте, череда поражений вызывает уныние и апатию как на передовой, так и в тылу. Взятие Бахмута могло бы поднять боевой дух сторонников продолжения войны.

Для российского военного командования Бахмут представляет стратегический интерес. В случае его занятия создается угроза снабжению правого фланга украинских подразделений, осаждающих район Кременной и планирующих наступать на Лисичанск и Северодонецк. Кроме того, захват Бахмута открыл бы российским войскам поле для маневра и вынудил ВСУ тратить силы на обустройство новых оборонительных рубежей - а это нелёгкая задача в зимних условиях.

Не последнюю роль играет и желание российского командования сохранить инициативу на этом участке фронта и не дать ВСУ возможности высвободить резервы для наступления на других направлениях - на юге Запорожья и севере Луганской области.

Для офицеров и солдат, непосредственно участвующих в боевых действиях в районе Бахмута, перспектива взятия города означает некий промежуточный результат, сулящий если не окончание боев, то хотя бы некую паузу. Кто-то надеется получить за успешную операцию повышение и перебраться тыл, подальше от крови, холода и грязи. Кто-то рассчитывает на вывод на переформирование и отпуск. А кто-то думает об увольнении в запас по окончании срока контракта или по медицинским показаниям.

Кроме всего этого, в стремлении россиян захватить Бахмут может крыться и прозаическая причина - даже в разрушенном городе зимовать лучше, чем в окопах.

Меняется ли характер боев на Бахмутском направлении?

К началу российского вторжения в Украину 24 февраля противники имели мощные укрепления и надежные пути снабжения по всей линии противостояния в Донбассе, сформированные еще со времен конфликта 2014 года. С обеих сторон оборону занимали наиболее подготовленные, имеющие боевой опыт подразделения.

Автор фото, ЛЕВКО СТЕК Подпись к фото, На этих фотографиях Бахмут сравнивают с Верденом, где в 1916 году развернулось одно из самых кровопролитных сражений Первой мировой войны

Российскую армию нередко критикуют за то, что она практикует фронтальные атаки на украинские укрепрайоны, которые оборачиваются огромными потерями для наступающих.

"Попытки русских штурмовать Бахмут в лоб, на мой взгляд, полнейшее безумие. Вчера было опубликовано видео, где около 25-30 погибших русских на подступах к Бахмуту. Даже если им удастся закрепиться на подступах к Бахмуту, представьте себе ситуацию со снабжением: они в окопах без какой-либо механизированной поддержки", - считает военный аналитик Def Mon.

Но изменения в действиях российских войск на Бахмутском направлении всё же прослеживаются.

Участники боев с украинской стороны рассказывают, что под Бахмутом россияне стали применять тактику непрерывных атак небольшими группами, примерно по 10 человек, при этом высокие потери среди наступающих, похоже, не беспокоят российское командование.

В то же время российские военкоры сообщают, что российские артиллерийские расчеты значительно сократили время с момента передачи целеуказания до открытия огня.

"Сейчас группы спецназа, работающие у ЛБС, передают координаты целей прямо на батарею. И артиллерия наносит удар по ним в течение двух минут. И тут же идет корректировка в режиме онлайн. То есть, все промежуточные ступени докладов просто вычеркнули. Так должно было быть с самого начала, конечно", - пишет военкор Александр Коц.

Российская армия по-прежнему имеет значительный перевес по числу артиллерийских стволов. Советник офиса президента Украины Алексей Арестович оценивает соотношение по артиллерии под Бахмутом как один к девяти в пользу российской армии. До сих пор ВСУ удавалось нивелировать это преимущество за счет более высокой точности стрельбы и эффективного целеуказания - во многом благодаря наличию большого количества разведывательных БПЛА.

У российской армии с самого начала военной операции в Украине вскрылись проблемы с беспилотниками. Но под Бахмутом активно действуют подразделения пригожинской "ЧВК Вагнера", в большом количестве укомплектованные заключенными российских колоний. Не исключено, что такие плохо обученные солдаты используются для вскрытия местоположения огневых точек ВСУ с целью быстрого их подавления силами артиллерии.