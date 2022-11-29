"Конфликт с неизвестным". Как подозреваемого в госизмене студента задерживали во Внуково

час назад

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Автор фото, verdiyan/vk.com

Би-би-си стали известны подробности истории 21-летнего студента Глеба Вердияна - самого юного в истории России фигуранта шпионского дела. Родившийся в Украине, Вердиян уже три недели сидит в "Лефортово", ни адвокат, ни сотрудники ОНК к нему не приходили. Би-би-си выяснила, как молодой человек попал в спецприемник, только прилетев в Москву, и рассказывает, чем казус Вердияна напоминает преследования российских оппозиционеров.

28 октября около трех часов дня на автобусной остановке в 500 метрах от аэропорта Внуково сотрудники полиции задерживали молодого человека. Тот ругался матом и "оскорбительно" приставал к гражданам - по крайней мере, так полицейские напишут позднее в протоколе. Задержанным был 21-летний студент из Астрахани Глеб Вердиян. Через 10 дней он станет самым молодым в современной истории России фигурантом дела о госизмене.

За 40 минут до этого, примерно в 14:20, во Внуково приземлился самолет компании "Победа" рейсом из Астрахани. Добраться от аэропорта до метро или центра Москвы дешевле всего на городских автобусах - больше всего маршрутов на ближайшей к аэропорту остановке "Парк "Аллея Славы" у перекрестка Центральной и 1-й Рейсовой улицы. Ее адрес, указанный на портале открытых данных мэрии Москвы, совпадает с адресом остановки, который упоминается в материалах дела о мелком хулиганстве Вердияна.

Автор фото, Yandex Подпись к фото, Остановка, на которой задержали Вердияна

Место это глухое - рядом парк и забор режимной территории специального летного отряда "Россия", который обслуживает президента и других первых лиц государства. Автобусов, судя по снимкам на Google Maps, здесь ждут с багажом те, кто прилетел во Внуково. Пассажир с дневного астраханского рейса мог дойти сюда из аэропорта за 10 минут и оказаться на этой остановке около 15 часов.

Таким пассажиром, как выяснила Би-би-си, и был Глеб Вердиян. Днем в пятницу 28 октября он прилетел в Москву, а дальше собирался вечером отправиться в Турцию (прямых рейсов туда из Астрахани нет). На свободе в столице молодой человек провел меньше часа.

Однокурсники Вердияна по Архитектурно-строительному университету, с которыми ранее пообщалась Би-би-си, в последний раз видели его на парах в университете в конце октября. Одна из знакомых студента сказала Би-би-си, что Вердиян "наивно добрый" и даже не ругался матом, а "использовал смешные выражения". По ее словам, никто из друзей и знакомых не верит в то, что 21-летний студент мог готовиться совершить госизмену.

"А гражданин убежал"

В 15 часов 10 минут, согласно протоколу полиции, Глеба Вердияна доставили в отдел МВД поселка Внуково и официально задержали на 48 часов. Примерно тогда же (в 15:17) соцсеть "Вконтакте" зафиксировала последнее на данный момент появление Вердияна на его странице. Друзья студента говорили Би-би-си, что на связь с ними он больше не выходил.

Автор фото, Google Подпись к фото, Указатель отдела полиции, куда отвезли Вердияна, висит прямо у остановки, на которой задержали студента

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Согласно КоАП, полиция "по просьбе задержанного" должна в кратчайший срок уведомить о том, где он находится, родственников, администрацию по месту учебы и защитника (п.3. ст. 27.3 КоАП). Было ли исполнено это правило, неизвестно. Адвоката, очевидно, никто не приглашал - судя по материалам административного дела, у Вердияна не было защитника. КоАП не предполагает обязательного участия адвоката при рассмотрении дел даже по "арестным" статьям КоАП, вопреки ст. 48 Конституции, гарантирующей всем гражданам право на получение квалифицированной юридической помощи.

Уже через два с половиной часа после задержания Вердияна, в 17:30, его дело о мелком хулиганстве с неповиновением полиции (ч.2 ст. 20.1 КоАП) слушала судья Солнцевского районного суда Москвы Ольга Гуторова. Би-би-си изучила текст решения после его публикации на сайте суда.

В нем говорится, что Вердиян "в общественном месте нарушал общественный порядок, выражая явное неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в общественном месте, оскорбительном приставании к гражданам, сопряженные с неповиновением законному требованию представителя власти" (орфография сохранена - Би-би-си).

Доказательства строятся исключительно на письменных объяснениях двух полицейских. Вердиян им на момент задержания был не известен, при этом он якобы "размахивал руками, громко кричал, оскорбительно приставал к прохожим, на замечания сотрудников полиции не реагировал".

Это "совершенное Вердияном деяние" потянуло, по мнению судьи, на 10 суток ареста.

Почти те же формулировки присутствуют во всех опубликованных решениях Солнцевского суда по ч.2 ст.20.1 КоАП за 2022 год, при этом никого из ответчиков официально на 48 часов не задерживали. Под арест (на 12 суток) до Вердияна попал только гражданин Беларуси Виталий Нечепоренко. Полиция задержала его в апреле в парке "Аллея Славы" возле аэропорта Внуково, возле которого задержали и студента из Астрахани.

Суд все так же признал, что Нечепоренко "приставал к гражданам, выражался нецензурной бранью, не реагировал на замечания сотрудников полиции". Но, в отличие от Вердияна, белоруса другие суды Москвы ранее уже арестовывали за хулиганство и даже безуспешно пытались судить за побои: этого человека, даже не имеющего регистрации в России, силовики отпустили, не уточнив место жительства, и в суд по повестке он не явился.

В остальных случаях под ч.2.ст.20.1 КоАП в Солнцевский суд попадали в основном пьяные, иногда сразу несколько собутыльников. После составления протоколов они являлись в суд сами - зачастую в последующие дни - и отделывались штрафами. Никто из них вину не отрицал.

Вердиян свою вину не признал и утверждал в суде, что он нецензурно не выражался. Он объяснял, что "у него на остановке был конфликт с ранее неизвестным гражданином", при этом "подъехали сотрудники полиции, его [Вердияна] задержали, а гражданин убежал".

С кем и из-за чего поссорился на остановке студент, как там оказались полицейские и почему они позволили скрыться другому участнику конфликта, судья Гуторова в решении не уточнила.

Би-би-си позвонила участковому уполномоченному этой территории Сергею Сиворакше - согласно решению суда, он тоже подавал рапорт об обстоятельствах инцидента во Внуково. Услышав вопрос, майор повесил трубку, а при повторном звонке уточнил, что "все вопросы [нужно согласовывать] - с пресс-службой". Би-би-си направила запросы в пресс-службу МВД и УВД по Западному округу Москвы и ждет ответа.

Как появляются и к чему приводят такие дела

Похожую историю своего задержания описал в 2020 году активист и издатель "Медиазоны" Петр Верзилов (и он сам, и издание признаны российским минюстом СМИ-"иностранными агентами"). Верзилов называл тот случай "классической полицейской провокацией": на него неожиданно напал неизвестный и тут же появились полицейские. Суд арестовал его на 15 суток за якобы "нецензурную брань".

Та же судья Ольга Гуторова из Солнцевского суда в 2021 году выносила решения о неповиновении полиции двух соратников Алексея Навального - Ильи Пахомова и Любови Соболь (признана СМИ-"иностранным агентом") во время массовых задержаний людей, встречавших Навального 17 января в аэропорту "Внуково" (самолет с политиком на борту в итоге посадили в "Шереметьево"). Соболь сидела в кафе, задержали ее одной из первых по команде начальника: "И светлую взяли - пошли!"

Из полиции их в тот же день отпустили, а в суд вызвали через пару недель. Гуторова арестовала Пахомова на 10 суток и оштрафовала Соболь на тысячу рублей - последнюю, как мать несовершеннолетнего ребенка, по закону нельзя было отправить под арест. Судья признала, что оба активиста находились в аэропорту среди участников несогласованного массового мероприятия, не предъявили полицейским паспорта, вели себя "вызывающе" и выражали "явное неуважение к правоохранительной системе".

Их адвокаты доказывали, что никаких требований полицейские перед задержанием не предъявляли. Защитник Владимир Воронин ссылался на видео с кадрами задержания Соболь, но судья Гуторова запись проигнорировала. Апелляционная инстанция видео посмотрела и даже опубликовала ссылку на видео издания Deutsche Welle (признан минюстом Россиии СМИ-"иностранным агентом") в решении, но сочла, что кадры лишь подтверждают вину задержанной.

По той же схеме в апреле задержали во дворе собственного дома, арестовали на 15 суток, а затем отправили в СИЗО политика Владимира Кара-Мурзу (признан "иностранным агентом"). В октябре в отношении него возбудили третье по счету уголовное дело - о госизмене.

У оппозиционного политика Ильи Яшина (признан "иностранным агентом") при аресте на 15 суток в июне 2022 года был не только защитник, но и свидетель. "Гуляли с моим другом Ильей Яшиным в парке, в Хамовниках. Подошли полицейские и увезли Илью", - рассказала бывшая ведущая "Эха Москвы" Ирина Баблоян.

Автор фото, Ирина Баблоян Подпись к фото, Задержание Яшина

Судья ее даже допросил и приобщил к делу фото, на котором трое полицейских ведут Яшина по пустому парку к машине. Но не усомнился в рапорте полицейских, где говорилось, что Яшин якобы "хватал руками" силовиков за форму, грубил и оказал "неповиновение" (ст. 19.3 КоАП). В день выхода из спецприемника его отправили в СИЗО по уголовному делу о фейках о российской армии.

"Приготовление к госизмене"

7 ноября в 15.10 Вердиян должен был выйти на свободу из спецприемника. Но на свободе он так и не оказался - уже в 18.30 началось заседание по избранию ему меры пресечения в Лефортовском суде Москвы, куда студента доставили уже не сотрудники полиции, а оперативники ФСБ. Этот суд отправил Вердияна на два месяца в СИЗО "Лефортово" по другому, уголовному, делу - о госизмене.

Позже стало известно, что госизмену Вердиян не совершал, а ФСБ вменяет ему редкую для этой статьи квалификацию - "приготовление к совершению преступления".

О практике привлекать к ответственности за приготовление к госизмене до сих пор не было известно, говорил Би-би-си адвокат Иван Павлов (признан СМИ-"иностранным агентом"). Но в 2022 году ФСБ начала активно выносить "предостережения" о недопустимости совершения госизмены.

Такие предупреждения получили в августе трое россиян, которые, по данным ФСБ, переводили деньги благотворительному украинскому фонду, а также петербургский студент, которого ведомство заподозрило в контактах с представителем Службы безопасности Украины "для последующего оказания финансовой и иной помощи" одному из украинских добровольческих военизированных объединений. Студент при этом обучался на военной кафедре и, по версии ФСБ, мог иметь доступ к секретным сведениям.

Автор фото, verdiyan/vk.com Подпись к фото, Вердиян (на фото в красной клетчатой рубашке) ездил на студенческие патриотические экскурсии

На сайте вуза, где учится Вердиян, упоминания о военной кафедре нет. В армии он не служил - поступил после школы в колледж, а затем в вуз. 22 сентября сфотографировался с другими студентами на танке - фоторепортаж с патриотической экскурсии "Дорогами Победы" опубликовал университет.

В 2021 году Глеб был участником программы РЖД VOLGA IRON STATION по новым кейсовым технологиям в области транспортной инфраструктуры и мостостроения, внедрения инноваций в структурные подразделения РЖД.

Автор фото, verdiyan/vk.com Подпись к фото, Глеб Вердиян с другими студентами (на фото в красной клетчатой рубашке сидит на танке)

Не исключено, что ФСБ могла обратить внимание на студента из-за его украинских корней - Вердиян родился в Украине в донбасском городе Селидово, рядом с которым тогда жили его родственники (сейчас город под контролем украинских властей).

Cудя по открытым источникам, семья Вердияна переехала в Астрахань почти 20 лет назад, Глеб там вырос, ходил в школу и на своей странице в соцсети в графе "родной город" указывает именно Астрахань. Но его отец еще за полгода до начала войны в Украине жил в городе Ясиноватая, неподалеку от Донецка.

Ясиноватая со времен боев 2014 - 2016 годов контролируется самопровозглашенной ДНР. Она находится на самой границе с подконтрольной Украине территорией. Это одна из крупнейших железнодорожных станций, она подвергается постоянным обстрелам, и еще в мае, по данным ее администрации, треть жителей оттуда уехала. Связаться с отцом студента Би-би-си не удалось.

Уголовно-процессуальный кодекс требует предъявлять подозреваемым обвинение в течение 10 суток после задержания. Этот срок в случае с Вердияном истек 17 ноября, но ни о том, что студенту предъявили обвинение, ни в чем конкретно его обвиняют, не сообщалось. По данным источника ТАСС в ФСБ, 21-летний студент якобы "хотел передать сведения, составляющие гостайну, иностранным спецслужбам", но сотрудники ФСБ его "раскрыли и задержали".

В комментарии к УК РФ говорится, что само по себе высказывание намерения, не подкрепленное конкретными действиями, не является "неоконченным преступлением" и не может влечь за собой уголовную ответственность. Приготовлением Уголовный кодекс считает "приискание, изготовление или приспособление" средств, орудий или соучастников преступления, а также сговор или иное умышленное создание условий для его совершения - если довести задуманное до конца не удалось.

В этом случае максимальный срок, который грозит фигуранту, вдвое меньше, чем предусматривает статья. В случае со ст. 275 УК РФ "Госизмена" - не 20, а 10 лет лишения свободы.

Автор фото, verdiyan/vk.com Подпись к фото, Глеб Вердиян в аэропорту Астрахани в августе 2022 года

Адвокат Павлов говорит, что дело Вердияна - "не ординарное и не шаблонное", и административный арест перед задержанием по делу о госизмене - тоже необычная практика. Возможно, отмечал он, Вердиян оказался неожиданным фигурантом для самих чекистов. Им, как предполагает адвокат, могло потребоваться время, чтобы "согласовать возбуждение уголовного дела", так что пришлось сначала отправить Вердияна в спецприемник по "административке".

Три недели в "Лефортово"

Ходатайство об избрании Вердияну меры пресечения рассматривал Лефортовский суд - это означает, что его дело ведет Следственное управление ФСБ, подразделение центрального подчинения в структуре спецслужбы. У региональных отделов ФСБ другая подсудность: например, дела, которые ведет управление ФСБ России по Москве и Московской области, слушаются в Мещанском суде Москвы - так, 9 сентября этот суд отправил в СИЗО по ходатайству ФСБ жителя Подмосковья Михаила Баранова, обвиняемого в госизмене.

Судья Лефортовского суда Альбина Галимова 7 ноября сразу после того, как удовлетворила ходатайство об аресте Вердияна, выдала санкцию на обыск в жилище неназванного лица в связи с делом о госизмене.

Мать Глеба Вердияна не ответила на вопросы Би-би-си. Его адвокат по назначению Артур Катанский (защищал по делу о госизмене 70-летнего пенсионера из Владивостока Виктора Королева, в феврале 2022 года того приговорили к 12 годам колонии строгого режима) отказался обсуждать дело по телефону.

Собеседник Би-би-си, знакомый с ситуацией в СИЗО "Лефортово", рассказал, что защитник к Вердияну с момента его ареста на свидание не приходил. 21-летний студент почти три недели сидит в самом закрытом СИЗО России.

Никто из Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы к заключенному тоже не приходил, сказал Би-би-си ее ответственный секретарь Алексей Мельников, который ведет учет посещений тюрем членами ОНК. Сам он, по его словам, не знал об этом деле и пообещал посетить Вердияна "в ближайшее время".

Друзья молодого человека так отреагировали на новость об аресте Глеба в переписке с Би-би-си: "Не могу поверить, мы дружили, и более спокойного и приятного человека еще поискать надо было..."; "Я в шоке"; "Мне сказали, что он уехал в Москву и там его арестовали, но это вообще не похоже на него".

С конца октября знакомым Вердияна ничего о нем неизвестно.

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