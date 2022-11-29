Boeing предложил Пентагону поставлять Украине ракеты дальностью 150 км. Что это за оружие?

Павел Аксенов

Русская служба Би-би-си

час назад

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Автор фото, SAAB Подпись к фото, Ракеты GLSDB могут поражать цели на удалении до 150 километров. На этом изображении с сайта SAAB ракета запускается из установки MLRS

Пентагон рассматривает возможность передачи Украине новых дальних высокоточных ракет, передает Рейтер. По данным информационного агентства, корпорация Boeing предложила министерству обороны США передать украинцам боеприпас Ground-Launched Small Diameter Bomb (GLSDB) с дальностью стрельбы до 150 километров. Это позволило бы Украине поражать цели глубоко в российском тылу, которые пока вне досягаемости.

ВСУ уже успешно используют в войне высокоточные управляемые ракеты Guided Multiple Launch Rocket System (GMLRS), способные поражать цели на расстоянии более 70 километров.

Однако, как написала на днях американская газета New York Times, западные страны стали испытывать нехватку боеприпасов для поставок Украине.

GLSDB, о которых пишет Рейтер, могли бы эффективно заменить GMLRS, поскольку они дешевле и имеют большую дальность при соизмеримой точности.

Старое новое оружие

GLSDB - совместная разработка Boeing и Saab Group. Она представляет собой высокоточную планирующую авиабомбу GBU-39, модифицированную для пуска с земли.

Для этого используется ракетная часть боеприпаса M26, разработанного для пусковых установок M270 MLRS и M142 HIMARS. Украинские военные применяют эти пусковые установки, запуская ракеты GMLRS.

Автор фото, SAAB Подпись к фото, GLSDB обладает высокой точностью и может использоваться против сравнительно небольших целей

M26 - довольно старая ракета. Она была создана еще в конце 1970-х годов, а производство началось в 1980 году. Эти неуправляемые ракеты используют кассетные боеприпасы.

С 1980 года было построено более 400 тысяч ракет M26 разных модификаций. Однако в рамках кампании по сокращению кассетных боеприпасов американская армия утилизировала значительную часть М26.

Точных данных о том, сколько именно ракет М26 осталось у США и в тех странах, куда их поставляли, в открытых источниках нет.

На сайте Международного движения за запрещение противопехотных мин на странице программы, которая занимается отслеживанием процесса уничтожения этих, а также кассетных боеприпасов, говорится, что в 2004 году в американских арсеналах оставалось 369 576 ракет М26, снаряженных кассетными боеголовками.

По данным Human Rights Watch, такие ракеты поставлялись в Бахрейн, Египет, Францию, Германию, Грецию, Израиль, Италию, Японию, Южную Корею, Турцию, Великобританию и Нидерланды.

В сообщении об утилизации этих боеприпасов, опубликованном на сайте американской армии в 2013 году, говорилось, что технология касается только боеголовки, об утилизации ракетной части там не упоминалось. Одной из целей разработки GLSDB было использование ракетных частей списанных М26.

Далеко, точно

Boeing и Lockheed Martin занялись разработкой высокоточной планирующей авиабомбы небольшого диаметра GBU-39 в начале 2000-х годов.

Идея заключалась в том, чтобы создать бомбу, которая будет компенсировать сравнительно небольшую боевую часть высокой точностью.

Боевая часть боеприпаса предназначена для поражения укрепленных целей, и может пробить до одного метра железобетона.

Бомба, принятая на вооружение в 2006 году, использует систему спутниковой навигации для наведения на цель.

После сброса с самолета боеприпас раскрывает складное крыло, которое увеличивает дальность полета. GLSDB фактически является наземной версией этой бомбы.

Реально ли заменить ракеты GMLRS новыми бомбами?

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New York Times писала, что США и другие страны НАТО с трудом находят резервы для новых поставок оружия Украине. В первую очередь это касается снарядов для ствольной артиллерии, однако, судя по инициативе корпорации Boeing, в США ищут альтернативу высокоточным ракетам для установок HIMARS и MLRS.

Украина уже несколько месяцев запрашивает у США более мощные ракеты MGM-140 ATACMS для комплексов HIMARS и MLRS. Их дальность составляет 300 километров. Однако эти ракеты до сих пор не переданы украинцам, и о планов по их передаче в открытых источниках не сообщалось.

Впечатляющая дальность в 150 километров у GLSDB меньше, чем у ракет ATACMS, но намного превышает дальность ракет GMLRS, которые, судя по сообщениям с фронта, могут летать на расстояние до 90 километров.

Информация о точной стоимости GLSDB в открытых источниках отсутствует, однако, исходя из данных, опубликованных на сайте ВВС США, они будут стоить более 40 тысяч долларов.

Авиабомба GBU-39 - главный компонент ракеты GLSDB. Ракетная часть от М26 может быть взята с хранения. Соответственно, к этой цене нужно прибавить стоимость агрегатов для сборки изделия и работ. Стоимость ракеты GMLRS, по разным оценкам, от 100 тысяч долларов до 160 тысяч.

Боевая часть GMLRS весит 90 килограммов, что по весу примерно равняется GLSDB (общий вес - 93 килограмма). При этом, правда, многие эксперты отмечали, что ракете GMLRS не хватает мощности для уничтожения особо прочных объектов, например, мостов.

Сочетание стоимости, дальности и высокой точности GLSDB делает это предложение довольно выгодным для поставок в Украину.

Однако неизвестно, сколько управляемых бомб было построено и сколько США могут позволить себе направить на производство таких ракет. Возможно, поставки могли бы производиться не из наличия в американских арсеналах, а с заводов, на которых будут размещены заказы для нового производства.