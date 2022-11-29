Смерть министра по делам Беларуси в Европе. В Минске похоронили главу МИД Владимира Макея

3 часа назад

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Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, В Беларуси простились с главой МИД Владимиром Макеем. Чем он запомнился?

В Минске состоялись похороны главы МИД Беларуси Владимира Макея, который умер в выходные в возрасте 64 лет. Считалось, что он был одним из самых сильных политиков страны и старался соблюдать баланс в отношениях с Москвой и Евросоюзом. Однако массовые антипрезидентские демонстрации 2020 года и участие Беларуси в нападении на Украину не оставили его дипломатии шанса. Официально о причинах смерти не сообщается, независимые белорусские медиа пишут о сердечном приступе.

Кладбище по Московскому шоссе

Владимир Макей похоронен на самом известном в Беларуси Восточном кладбище в Минске. Его также неофициально называют "кладбищем по Московскому шоссе".

Автор фото, TASS

Первым на церемонию прощания пришел Александр Лукашенко. Издание "Зеркало" отмечает, что Лукашенко крайне редко посещает чьи-то похороны. "Это, скорее, исключение из правил", - пишет "Зеркало".

Макей хоть и был многолетним соратником Лукашенко, но чисто по-человечески был полной ему противоположностью: сдержанный, дипломатичный, уважаемый в странах Европы. Макей скоропостижно скончался в субботу, 26 ноября, и любопытно, что до середины воскресенья в провластных СМИ Беларуси это даже не было главной новостью. И только потом свои соболезнования выразили едва ли не все белорусские государственные органы.

Соболезнования были и из Европы, и из России. На похоронах Москву представлял не глава МИД Сергей Лавров, а его заместитель Андрей Руденко. "Интересы Беларуси для него были превыше всего. Мы это знали, уважали, и нам было очень приятно работать с ним все эти годы", - заявил он.

Либерал в белорусской власти

Макей действительно не был типичным представителем белорусской номенклатуры - об этом говорят все независимые СМИ и наблюдатели в эти дни. Он не скрывал от публики свою семью, часто появлялся на мероприятиях в традиционной белорусской вышиванке, общался не только с государственными медиа, вел "Инстаграм". Но главное, он пытался выстроить действительно независимую белорусскую внешнюю политику.

Автор фото, TUT.by Подпись к фото, Владимир Макей с семьей: женой Верой Поляковой и младшим сыном Артемом

"Глава МИД чаще других высших чиновников говорил на белорусском. Он выдавливал из страны напористого российского посла Михаила Бабича в 2019 году, а на должности главы администрации Лукашенко зачищал госаппарат от слишком одиозных сторонников русского мира", - написал в своем тексте для "Фонда Карнеги за международный мир" белорусский политический аналитик Артем Шрайбман.

Свою карьеру во главе МИД в 2012 году Макей начинал подсанкционным чиновником - ЕС внес его в санкционный список среди других ответственных за подавление оппозиционных протестов в 2010 году.

Тем не менее страны Европы согласились с ним работать, вскоре санкции с Макея были сняты. В одном из своих интервью он говорил, что видит Беларусь "восточноевропейской Швейцарией", своеобразным объединяющим звеном между Западом и Россией.

Он многое сделал для сближения с ЕС. Вся политика Александра Лукашенко в 2010-е - это лавирование между интересами России и Евросоюза в своих интересах. И проевропейский либеральный Макей отвечал как раз за западную часть этих маневров. Отношения с Россией и с Владимиром Путиным выстраивал лично Лукашенко.

Как демократия стала "фашиствующей"

Водоразделом для Макея стали протесты 2020-го года - в ответ на фальсификации после проведения президентских выборов. Авторитет Макея был настолько высок среди оппозиционеров, что они ждали его в своих рядах. Все прекрасно помнили, что еще в 2019 году на новогоднем приеме в МИД Макей радушно беседовал с главредом главного белорусского сайта Tut.by Мариной Золотовой (сейчас она арестована) и с его журналистами (они, в основном, эмигрировали) - хотя сайт подвергался преследованиям уже тогда.

Автор фото, MFA Belarus

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Но Макей выбрал сторону Александра Лукашенко. Он заговорил о "фашиствующей демократии", о необходимости еще более глубокой интеграции с Россией.

"В критический момент лояльность режиму Лукашенко оказалась сильнее именно потому, что дружба с Западом и отдаление от России были для Макея не самоцелью, а лишь способом повысить устойчивость системы", - пишет Артем Шрайбман.

"В 2020 году Макей предал беларусский народ и поддержал тиранию. Таким его запомнит беларусский народ", - прокомментировала его смерть Светлана Тихановская, одна из главных оппозиционерок в изгнании.

Сын Владимира Макея Виталий к 2020-му проработал в МИД три года. В августе, в разгар протестов, он уволился и исчез из публичного пространства. В 2021-м он написал пост в соцсети LinkedIn, где, в частности, назвал руководство МИД Беларуси "нарочито хамоватым начальством". На официальной церемонии прощания с Владимиром Макеем его сына не было.

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Последнее серьезное взаимодействие Владимира Макея с европейскими чиновниками - преодоление миграционного кризиса в 2021 году. Кризиса, который, как говорили на Западе, сама Беларусь, во-многом и спровоцировала, собрав на своей границе с Польшей десятки тысяч желающих попасть в Европу жителей стран Ближнего Востока. Глава МИД настаивал на уважительном диалоге с Беларусью и при этом сам говорил, что Польша и другие страны ЕС относятся к мигрантам "по-бандитски".

Автор фото, AFP Подпись к фото, Государственный секретарь США Майк Помпео и Владимир Макей (фото сделано в феврале 2020 года)

Российско-украинская война еще больше ударила по позициям Владимира Макея. Это он за несколько дней до ее начала обещал, что российские военные находятся в Беларуси просто на учениях и покинут ее в полном составе после их завершения. Однако в итоге прямо 24 февраля они напали на Украину, они остаются там и сейчас.