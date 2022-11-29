Смерть министра по делам Беларуси в Европе. В Минске похоронили главу МИД Владимира Макея
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В Минске состоялись похороны главы МИД Беларуси Владимира Макея, который умер в выходные в возрасте 64 лет. Считалось, что он был одним из самых сильных политиков страны и старался соблюдать баланс в отношениях с Москвой и Евросоюзом. Однако массовые антипрезидентские демонстрации 2020 года и участие Беларуси в нападении на Украину не оставили его дипломатии шанса. Официально о причинах смерти не сообщается, независимые белорусские медиа пишут о сердечном приступе.
Кладбище по Московскому шоссе
Владимир Макей похоронен на самом известном в Беларуси Восточном кладбище в Минске. Его также неофициально называют "кладбищем по Московскому шоссе".
Первым на церемонию прощания пришел Александр Лукашенко. Издание "Зеркало" отмечает, что Лукашенко крайне редко посещает чьи-то похороны. "Это, скорее, исключение из правил", - пишет "Зеркало".
Макей хоть и был многолетним соратником Лукашенко, но чисто по-человечески был полной ему противоположностью: сдержанный, дипломатичный, уважаемый в странах Европы. Макей скоропостижно скончался в субботу, 26 ноября, и любопытно, что до середины воскресенья в провластных СМИ Беларуси это даже не было главной новостью. И только потом свои соболезнования выразили едва ли не все белорусские государственные органы.
Соболезнования были и из Европы, и из России. На похоронах Москву представлял не глава МИД Сергей Лавров, а его заместитель Андрей Руденко. "Интересы Беларуси для него были превыше всего. Мы это знали, уважали, и нам было очень приятно работать с ним все эти годы", - заявил он.
Либерал в белорусской власти
Макей действительно не был типичным представителем белорусской номенклатуры - об этом говорят все независимые СМИ и наблюдатели в эти дни. Он не скрывал от публики свою семью, часто появлялся на мероприятиях в традиционной белорусской вышиванке, общался не только с государственными медиа, вел "Инстаграм". Но главное, он пытался выстроить действительно независимую белорусскую внешнюю политику.
"Глава МИД чаще других высших чиновников говорил на белорусском. Он выдавливал из страны напористого российского посла Михаила Бабича в 2019 году, а на должности главы администрации Лукашенко зачищал госаппарат от слишком одиозных сторонников русского мира", - написал в своем тексте для "Фонда Карнеги за международный мир" белорусский политический аналитик Артем Шрайбман.
Свою карьеру во главе МИД в 2012 году Макей начинал подсанкционным чиновником - ЕС внес его в санкционный список среди других ответственных за подавление оппозиционных протестов в 2010 году.
Тем не менее страны Европы согласились с ним работать, вскоре санкции с Макея были сняты. В одном из своих интервью он говорил, что видит Беларусь "восточноевропейской Швейцарией", своеобразным объединяющим звеном между Западом и Россией.
Он многое сделал для сближения с ЕС. Вся политика Александра Лукашенко в 2010-е - это лавирование между интересами России и Евросоюза в своих интересах. И проевропейский либеральный Макей отвечал как раз за западную часть этих маневров. Отношения с Россией и с Владимиром Путиным выстраивал лично Лукашенко.
Как демократия стала "фашиствующей"
Водоразделом для Макея стали протесты 2020-го года - в ответ на фальсификации после проведения президентских выборов. Авторитет Макея был настолько высок среди оппозиционеров, что они ждали его в своих рядах. Все прекрасно помнили, что еще в 2019 году на новогоднем приеме в МИД Макей радушно беседовал с главредом главного белорусского сайта Tut.by Мариной Золотовой (сейчас она арестована) и с его журналистами (они, в основном, эмигрировали) - хотя сайт подвергался преследованиям уже тогда.
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Но Макей выбрал сторону Александра Лукашенко. Он заговорил о "фашиствующей демократии", о необходимости еще более глубокой интеграции с Россией.
"В критический момент лояльность режиму Лукашенко оказалась сильнее именно потому, что дружба с Западом и отдаление от России были для Макея не самоцелью, а лишь способом повысить устойчивость системы", - пишет Артем Шрайбман.
"В 2020 году Макей предал беларусский народ и поддержал тиранию. Таким его запомнит беларусский народ", - прокомментировала его смерть Светлана Тихановская, одна из главных оппозиционерок в изгнании.
Сын Владимира Макея Виталий к 2020-му проработал в МИД три года. В августе, в разгар протестов, он уволился и исчез из публичного пространства. В 2021-м он написал пост в соцсети LinkedIn, где, в частности, назвал руководство МИД Беларуси "нарочито хамоватым начальством". На официальной церемонии прощания с Владимиром Макеем его сына не было.
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Последнее серьезное взаимодействие Владимира Макея с европейскими чиновниками - преодоление миграционного кризиса в 2021 году. Кризиса, который, как говорили на Западе, сама Беларусь, во-многом и спровоцировала, собрав на своей границе с Польшей десятки тысяч желающих попасть в Европу жителей стран Ближнего Востока. Глава МИД настаивал на уважительном диалоге с Беларусью и при этом сам говорил, что Польша и другие страны ЕС относятся к мигрантам "по-бандитски".
Российско-украинская война еще больше ударила по позициям Владимира Макея. Это он за несколько дней до ее начала обещал, что российские военные находятся в Беларуси просто на учениях и покинут ее в полном составе после их завершения. Однако в итоге прямо 24 февраля они напали на Украину, они остаются там и сейчас.
Весной этого года Макей написал конфиденциальное письмо нескольким европейским дипломатам. Он просил снять санкции с Беларуси и обещал, что его страна не вступит в войну. Кто-то из этих адресатов организовал утечку этого письма в СМИ - в дипломатии это одно из самых больших проявлений неуважения.