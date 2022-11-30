Украинские беженцы в Германии: властям страны приходится размещать людей в палатках и школьных спортзалах

Дженни Хилл

Корреспондент Би-би-си в Берлине

час назад

Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, По последним данным, с начала войны в Германию бежал миллион украинцев

На старом аэродроме на окраине Берлина почти тысяча человек спит в огромных отапливаемых палатках. Немецкая столица с трудом справляется с размещением беженцев из Украины.

И поскольку зима становится все ближе, а Россия продолжает атаковать энергетическую инфраструктуру Украины, власти спешно готовят новые убежища в ожидании прибытия, по их оценкам, еще 10 тысяч человек.

По последним данным, с начала войны в Германию бежал миллион украинцев.

Это напомнило немцам о 2015 и 2016 годах, когда здесь искало убежища сопоставимое число людей.

Как и тогда, Германия поначалу оказала им теплый прием. Но сейчас растет озабоченность по поводу того, как лучше разместить такое большое количество беженцев.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Многие беженцы сейчас живут в бывшем аэропорту Тегель в Берлине

В Берлине около 100 украинцев ежедневно прибывают в главный городской центр приема беженцев, расположенный в терминале бывшего аэропорта Тегель.

Работники в ярких жилетах ведут их мимо неработающих багажных каруселей в старые залы ожидания, которые теперь заполнены раскладными столиками с вещами.

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

Здесь есть еда, медицинская помощь и спальные места на несколько ночей. Все это рассчитано на временное проживание; незнакомые люди спят на койках в общих кабинках или палатках.

Но многие останутся здесь надолго: в городе, где рынок аренды находится под давлением, становится все труднее найти постоянное жилье, и отправлять людей в другие регионы Германии также становится сложнее.

Менеджер центра Клео Тюммлер признает, что приходится непросто: "Все создано для того, чтобы заботиться о людях в течение нескольких дней. Иногда им приходится оставаться здесь на две недели, а то и на три".

Несмотря на логистические трудности, в центре царит непринужденная атмосфера. Тюммлер и ее коллеги, похоже, стремятся сделать жизнь людей здесь как можно более простой и комфортной.

Они пытаются приспособиться к потребностям постояльцев, проживающих здесь длительное время. Они купили стиральные машины, пытаются организовать развлечения и расширяют возможности для обучения 300 детей, некоторые из которых общаются по видеосвязи с украинскими школами.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Этот отель, в котором размещались украинские беженцы, сгорел в октябре. Возможно, это был поджог

По их словам, они извлекли уроки из опыта 2015 года. Но их позитивный настрой разделяют не все.

Один политик с северо-запада Германии недавно использовал свою колонку в национальной газете, чтобы предупредить, что такие общины, как его местная, подвергаются "серьезному испытанию" многочисленными украинскими беженцами, а также растущим потоком лиц, которые просят убежища.

Число людей, подающих прошения на убежища, действительно возросло, в основном за счет выходцев из Сирии и Афганистана.

"Я ожидаю еще десятки, если не сотни тысяч украинских женщин и детей... Во многих общинах уже проживает больше мигрантов, чем во время кризиса 2015-2016 годов", - написал политик из ХДС Фредерик Поль в газете Welt.

Он сказал, что нынешняя ситуация напоминает ему атмосферу прошлого кризиса, когда теплый прием уступил место ожесточенным национальным дебатам о том, какую поддержку немцы могут и должны оказывать тем, кто ищет убежище.

Он повторил комментарии, сделанные в начале года Мартиной Швайнсбург, членом районного совета из Тюрингии, которая сказала, что в ее районе сначала полагались на частных домовладельцев в размещении украинцев - в основном женщин, детей и пожилых людей - но теперь и они не хотят этого делать.

По ее словам, сдача школьных спортзалов для размещения беженцев - это то, что общественность все чаще считает неприемлемым. "Наши возможности исчерпаны, - сказала она. - Мы прижаты к стенке".

Атмосфера в обществе становится все более напряженной. В этом году власти зафиксировали 65 нападений на жилье беженцев, это значительно больше, чем в 2021 году.

Недавний опрос, проведенный одним из национальных телекналаов, показал, что за последний год обеспокоенность иммиграцией возросла: 53% опрошенных были обеспокоены тем, что в Германию приезжает слишком много людей, что на 11% больше, чем в сентябре 2021 года.

Эти страхи и социальный раскол - именно то, что российский президент Владимир Путин стремится использовать в своей кампании, направленной на то, чтобы сделать Украину непригодной для жизни и загнать еще больше ее граждан в Европу.

Это станет испытанием для членов немецкого правительства, которое пришло к власти с гораздо более либеральным отношением к беженцам, чем его предшественники.