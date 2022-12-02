США нашли способ быстро укрепить ПВО Украины системами NASAMS. Где они будут применяться?

Илья Абишев

Би-би-си

2 часа назад

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Автор фото, EPA

США ведут переговоры со странами Ближнего Востока о переброске в Украину нескольких систем противовоздушной обороны NASAMS. Первые две такие системы были поставлены Киеву в начале ноября. Как заявил Пентагон, эти комплексы показали 100-процентную эффективность в перехвате российских ракет.

Вашингтон одобрил отправку в Украину в общей сложности восьми зенитно-ракетных комплексов NASAMS в ответ на просьбу президента Владимира Зеленского о помощи в защите украинского неба от российских ударов по энергетической инфраструктуре.

В дополнение к двум уже поставленным следующие шесть ЗРК еще нужно было выпустить - и в четверг стало известно о контракте Пентагона на 1,2 млрд долларов с компанией-производителем систем ПВО Raytheon Technologies. Процесс производства занимает до двух лет.

Но, как сообщил изданию Politico глава компании Raytheon Technologies Грег Хейес, США и их союзники по НАТО "работают с несколькими ближневосточными странами, которые в настоящее время используют системы NASAMS". По его словам, переброска этих систем с Ближнего Востока в Украину займет намного меньше времени, чем их строительство в США. Взамен США предоставят странам Ближнего Востока новые комплексы в течение двух лет.

По данным Politico, покупателями систем NASAMS в ближневосточном регионе являются Оман и Катар.

Что собой представляет NASAMS

Передвижной зенитный ракетный комплекс NASAMS предназначен для поражения воздушных целей на малых и средних высотах. Он способен одновременно сопровождать и поражать большее количество целей, отличается быстрым переводом из походного в боевое положение - не более 15 минут, обратно - три минуты, а также малым временем реагирования на цель - всего 10 секунд.

Кроме того, NASAMS легко интегрируется в любую, даже устаревшую систему ПВО. В Украине уже есть экипажи, обученные работе с ним. В зависимости от модификации NASAMS могут быть малого или среднего радиуса действия.

Основная тактическая единица зенитно-ракетного комплекса NASAMS - батарея. В ее состав входят три огневых взвода, каждый имеет три пусковых установки с шестью ракетами на каждой, многофункциональную РЛС и пункт управления. Общий боекомплект одной батареи - 54 ракеты.

Би-би-си подробно рассказывала об этих комплексах.

Где их выгодно применять?

Дальность поражения ЗРК NASAMS, а следовательно, и площадь, которую они могут прикрывать, зависит от типа используемой ракеты. Обычно используется модификация AIM-120 AMRAAM. Это авиационная ракета, при запуске с самолета способная поразить цель на удалении до 120 километров. Однако при запуске с наземного комплекса ее дальность резко падает - эффективная стрельба возможна лишь на расстоянии до 25 километров.

Таким образом, один огневой взвод способен эффективно работать в радиусе примерно 60-70 км.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Зенитно-ракетные комплексы NASAMS имеются на вооружении нескольких стран НАТО

Несмотря на универсальность NASAMS, его использование в Украине по периметру линии боестолкновения нецелесообразно. Учитывая огромную протяженность фронта (более 3 тысяч километров), таких комплексов потребовались бы десятки. А стоят они немало.

К тому же российско-украинский фронт и так насыщен системами ПВО - пусть не самыми новыми, но довольно эффективными. Основной же урон воюющим сторонам наносят не ракеты, а ствольная артиллерия, против которой средства ПВО бессильны.

Гораздо более эффективно применение NASAMS для защиты городов и жизненно важных объектов. К примеру, две батареи с их 18 пусковыми установками способны достаточно надежно прикрыть от российских крылатых ракет и беспилотников-камикадзе такие города, как Киев, Днепр или Одесса.

Конечно, против высокоскоростных баллистических ракет NASAMS не поможет, но он и не для этого создавался.

Восемь - это много или мало?

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Очевидно, что даже если в Украину поступят все обещанные Пентагоном восемь зенитно-ракетных комплексов, этого явно недостаточно, чтобы защитить все хотя бы крупные города и объекты инфраструктуры.

Но стоит обратить внимание на подход американских властей к поставкам новых систем вооружения Киеву. Сначала они присылают небольшую партию - например, так было с "Хаймарсами", - и лишь убедившись в высокой эффективности оружия в реальных боевых условиях, организуют более массовые поставки.

Военно-промышленный комплекс - довольно инерционная система, не любящая рисков. Но если ее маховик раскрутить, то остановить его будет трудно.

Имеет значение и то, как проявят себя отдельные компоненты системы - ракета AIM-120 AMRAAM, а возможно, и другие, более мощные (NASAMS совместим со многими).