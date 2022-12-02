США нашли способ быстро укрепить ПВО Украины системами NASAMS. Где они будут применяться?
- Илья Абишев
- Би-би-си
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США ведут переговоры со странами Ближнего Востока о переброске в Украину нескольких систем противовоздушной обороны NASAMS. Первые две такие системы были поставлены Киеву в начале ноября. Как заявил Пентагон, эти комплексы показали 100-процентную эффективность в перехвате российских ракет.
Вашингтон одобрил отправку в Украину в общей сложности восьми зенитно-ракетных комплексов NASAMS в ответ на просьбу президента Владимира Зеленского о помощи в защите украинского неба от российских ударов по энергетической инфраструктуре.
В дополнение к двум уже поставленным следующие шесть ЗРК еще нужно было выпустить - и в четверг стало известно о контракте Пентагона на 1,2 млрд долларов с компанией-производителем систем ПВО Raytheon Technologies. Процесс производства занимает до двух лет.
Но, как сообщил изданию Politico глава компании Raytheon Technologies Грег Хейес, США и их союзники по НАТО "работают с несколькими ближневосточными странами, которые в настоящее время используют системы NASAMS". По его словам, переброска этих систем с Ближнего Востока в Украину займет намного меньше времени, чем их строительство в США. Взамен США предоставят странам Ближнего Востока новые комплексы в течение двух лет.
По данным Politico, покупателями систем NASAMS в ближневосточном регионе являются Оман и Катар.
Что собой представляет NASAMS
Передвижной зенитный ракетный комплекс NASAMS предназначен для поражения воздушных целей на малых и средних высотах. Он способен одновременно сопровождать и поражать большее количество целей, отличается быстрым переводом из походного в боевое положение - не более 15 минут, обратно - три минуты, а также малым временем реагирования на цель - всего 10 секунд.
Кроме того, NASAMS легко интегрируется в любую, даже устаревшую систему ПВО. В Украине уже есть экипажи, обученные работе с ним. В зависимости от модификации NASAMS могут быть малого или среднего радиуса действия.
Основная тактическая единица зенитно-ракетного комплекса NASAMS - батарея. В ее состав входят три огневых взвода, каждый имеет три пусковых установки с шестью ракетами на каждой, многофункциональную РЛС и пункт управления. Общий боекомплект одной батареи - 54 ракеты.
Би-би-си подробно рассказывала об этих комплексах.
Где их выгодно применять?
Дальность поражения ЗРК NASAMS, а следовательно, и площадь, которую они могут прикрывать, зависит от типа используемой ракеты. Обычно используется модификация AIM-120 AMRAAM. Это авиационная ракета, при запуске с самолета способная поразить цель на удалении до 120 километров. Однако при запуске с наземного комплекса ее дальность резко падает - эффективная стрельба возможна лишь на расстоянии до 25 километров.
Таким образом, один огневой взвод способен эффективно работать в радиусе примерно 60-70 км.
Несмотря на универсальность NASAMS, его использование в Украине по периметру линии боестолкновения нецелесообразно. Учитывая огромную протяженность фронта (более 3 тысяч километров), таких комплексов потребовались бы десятки. А стоят они немало.
К тому же российско-украинский фронт и так насыщен системами ПВО - пусть не самыми новыми, но довольно эффективными. Основной же урон воюющим сторонам наносят не ракеты, а ствольная артиллерия, против которой средства ПВО бессильны.
Гораздо более эффективно применение NASAMS для защиты городов и жизненно важных объектов. К примеру, две батареи с их 18 пусковыми установками способны достаточно надежно прикрыть от российских крылатых ракет и беспилотников-камикадзе такие города, как Киев, Днепр или Одесса.
Конечно, против высокоскоростных баллистических ракет NASAMS не поможет, но он и не для этого создавался.
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Очевидно, что даже если в Украину поступят все обещанные Пентагоном восемь зенитно-ракетных комплексов, этого явно недостаточно, чтобы защитить все хотя бы крупные города и объекты инфраструктуры.
Но стоит обратить внимание на подход американских властей к поставкам новых систем вооружения Киеву. Сначала они присылают небольшую партию - например, так было с "Хаймарсами", - и лишь убедившись в высокой эффективности оружия в реальных боевых условиях, организуют более массовые поставки.
Военно-промышленный комплекс - довольно инерционная система, не любящая рисков. Но если ее маховик раскрутить, то остановить его будет трудно.
Имеет значение и то, как проявят себя отдельные компоненты системы - ракета AIM-120 AMRAAM, а возможно, и другие, более мощные (NASAMS совместим со многими).
Если AIM-120 AMRAAM, которая изначально разработана как авиационная, покажет высокую эффективность, не исключено, что следующим шагом Пентагона могут стать уже поставки боевых самолетов, оснащенных этими ракетами. На их производство годы не требуются.
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