"Мы не позволим строить империю в украинской душе". Зеленский хочет запретить связанные с Москвой религиозные организации

час назад

Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.

Автор фото, Future Publishing Подпись к фото, Власти намерены проверить основания, на которых УПЦ пользуется Киево-Печерской лаврой

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что власти страны предлагают принять закон, согласно которому под запретом окажется деятельность "аффилированных с центрами влияния в Российской Федерации религиозных организаций". Он сказал, что решение было принято на заседании Совета национальной безопасности и обороны, который рассматривал "многочисленные факты связей отдельных религиозных кругов в Украине с государством-агрессором".

В своем заявлении Зеленский не уточнил, о каких именно "религиозных кругах" идет речь, но отдельно он упомянул о поручении провести экспертизу на предмет наличия церковно-канонической связи с Московским патриархатом устава Украинской православной церкви (УПЦ).

В течение последних недель Служба безопасности Украины проводила многочисленные обыски на объектах, которые использует эта церковь. До войны с Россией она была известна как УПЦ (МП), однако в мае эта церковь провела собор, по итогам которого заявила о независимости от Московского патриархата. При этом дискуссии, стала ли УПЦ действительно независимой от Москвы, продолжаются до сих пор. Многие епископы и священники не поддерживают отдаление УПЦ от Москвы.

"Мы обеспечим для нашего государства всю полноту независимости. В частности, духовную независимость, - сказал президент. - Мы никогда и никому не позволим строить империю в украинской душе".

Серия обысков и проверок в епархиях УПЦ началась в октябре этого года. В пресс-релизах СБУ по этому поводу неизменно говорилось о том, что цель этих мероприятий - проверка, не используются ли помещения епархий в качестве "ячеек "русского мира", не скрываются ли в помещениях УПЦ граждане государства-агрессора и не хранятся ли там запрещенные предметы (то есть оружие и взрывчатка).

Обыски и дела

В конце октября исполняющий обязанности главы СБУ Василий Малюк заявил, что с начала большой войны его ведомство открыло 23 уголовных дела против деятелей УПЦ, а 33 священнослужителя являются подозреваемыми - "от классических агентов сбора глубинной информации до банальных корректировщиков огня в рясах".

Автор фото, СБУ Подпись к фото, СБУ заявило, что на объектах УПЦ были найдены материалы о "русском мире" и российская валюта

В числе прочего обыски были проведены в Киево-Печерской лавре - самом известном и самом крупном монастыре Украины. Лавра находится в пользовании УПЦ, однако ее помещения лавры - памятники архитектуры, которые принадлежат государству.

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

В числе решений, принятых на сегодняшнем заседании СНБО, есть и такое: "обеспечить проверку наличия правовых оснований и соблюдения условий пользования религиозными организациями имуществом, которое находится на территории Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника".

Киево-Печерская лавра с конца 1980-х является неформальной "столицей" УПЦ. Отделившаяся от этой церкви УПЦ КП, а позже - автокефальная Православная церковь Украины (ПЦУ) неоднократно заявляла о том, что также хотела бы использовать храмы, находящиеся на территории одного из крупнейших православных монастырских комплексов мира. В ПЦУ заявляют, что государство в лице упомянутой Зеленским инспекции под надуманными поводами отказывает в предоставлении им возможности служить в лавре.

Зеленский также заявил, что СНБО поручило силовым органам "активизировать меры по выявлению и противодействию подрывной деятельности российских спецслужб в религиозной среде Украины". Он также пообещал ввести персональные санкции против виновных в такой деятельности.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков ранее заявил, что обыски в лавре и других монастырях нужно рассматривать в контексте "войны, которую Украина давно ведет с РПЦ". "На самом деле, украинская сторона давно воюет с Русской православной церковью, и, я бы сказал, что это нужно рассматривать как очередное звено в цепи этих военных действий против русского православия", - сказал Песков. В самой УПЦ, впрочем, говорят, что больше не связаны с РПЦ.

В ноябре СБУ завела дело из-за того, что во время службы в одном из храмов Киево-Печерской лавры, по сообщениям, звучала песня со словами "Звон плывёт, плывёт над Россиею, пробуждается Матушка - Русь". "Во время богослужения в храме звучали тезисы пропагандистского характера, восхваляющие "русский мир", - говорилось в заявлении ведомства. Уголовное дело было заведено по статье об оправдании вооруженной агрессии против Украины.

Руководство лавры отстранило священника, проводившего эту службу. Комментируя этот инцидент, уставщик Киево-Печерской лавры архимандрит Поликарп заявил, что песню о "Матушке Руси" могла петь группа активистов, а священник был занят помазанием прихожан и не слышал, что именно звучит.