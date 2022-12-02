Война в Украине: можно ли ожидать начала мирных переговоров?

Пол Адамс

Дипломатический корреспондент Би-би-си

2 часа назад

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Автор фото, Reuters

Что означают слова президента США Джо Байдена о том, что он готов "сесть за стол переговоров с Владимиром Путиным, чтобы понять, что у него на уме"; или когда канцлер Германии Олаф Шольц проводит первый часовой телефонный разговор с российским лидером с сентября?

Конечно, это не означает, что мирные переговоры на высоком уровне вот-вот начнутся.

Как сказал сам президент США, это может произойти только после того, как российский лидер заявит о своем желании прекратить войну в Украине. Этого пока не произошло.

Жалобы Кремля на то, что Вашингтон не признает суверенитет России над частями Украины, аннексированными в конце сентября, и что Запад вооружает Украину, неся ответственность за якобы неуступчивость Киева, не говорят о том, что мы находимся на пороге прорыва.

Но по мере того, как война затягивается, а в Украине наступает суровая зима, которая грозит новыми смертями, разрушениями и страданиями, вопрос о том, когда должны начаться мирные переговоры, не перестает звучать.

Недавние высказывания председателя Объединенного комитета начальников штабов США, генерала Марка Милли о том, что необходимо ухватиться за возможность провести переговоры, вызвали шквал спекуляций о возможных разногласиях в администрации США.

С тех пор официальные лица и западные лидеры в основном настаивали на том, что Украина сама должна определить, когда и как вести переговоры.

"Мы должны уважать мнение украинцев, чтобы они сами решали, в какой момент и на каких условиях они будут вести переговоры о своей территории", - сказал президент Франции Эммануэль Макрон, стоя рядом с Джо Байденом в Белом доме.

Автор фото, EPA

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В частных беседах западные чиновники настаивают на том, что время для переговоров еще не пришло. Они не видят со стороны Москвы никаких признаков серьезного желания вести содержательный диалог.

Поскольку Украина находится на передовой в военном плане, а российские военные усилия сталкиваются с многочисленными проблемами, есть неявное ощущение, что Запад считает, что в ближайшие месяцы Россия окажется в более слабом положении, чем сейчас.

"Настанет момент, но сейчас не кажется, что это подходящее время", - так выразился недавно один высокопоставленный западный дипломат.

На данный момент, сказал он, задача Запада - продолжать оказывать Украине военную поддержку, "чтобы поставить ее в наилучшее положение, когда бы оно ни наступило".

Официальные лица крайне неохотно говорят о том, когда наступит этот момент.

Но если Украина продолжит отвоевывать территории в ближайшие месяцы, дискуссия станет более острой: насколько далеко готовы зайти западные союзники Украины, чтобы поддержать военные цели Киева?

Говоря прямо, возвращение к линиям фронта, существовавшим 24 февраля, когда Россия начала свое полномасштабное вторжение, - это одно.

Поощрять Украину выйти за их пределы, чтобы вернуть территории, захваченные Россией в 2014 году - Крым и значительную часть Донбасса - это совсем другое.

Переговоры по неофициальным каналам продолжаются, в них участвуют Пентагон и министерство обороны России, а также глава ЦРУ Уильям Бернс и его российский коллега Сергей Нарышкин.