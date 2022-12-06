Больные и преступники. В России выходит книга "Закрытые" о преследовании гомосексуалов в СССР

Андрей Козенко

Би-би-си

15 минут назад

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Автор фото, Getty Images

В издательстве Individuum вышла книга "Закрытые" историка и философа из Университета Мельбурна Рустама Александера. Она рассказывает про историю преследования гомосексуалов в Советском Союзе - от Сталина до Ельцина. И этот ретроспективный взгляд - лучший ответ на вопрос, почему и современная Россия далеко не самое спокойное место на земле для всех, кто живет и чувствует "не как все".

Шпионы

Как историк Рустам Александер изучает разные аспекты советской медицины, в том числе ее взаимодействие с правоохранительной системой. И так как "гомосексуализм" в СССР был одновременно и болезнью, и преступлением, он изучил достаточное количество документов для того, чтобы осмыслить явление в целом.

В уголовном кодексе царской России была статья о запрете однополых отношений, но де-факто она не работала. После революции 2017 года большевики создали новый уголовный кодекс, где до 1930-х годов никакого такого запрета не было. Александер думает, что отчасти это связано с запросом на свободную любовь - в 1920-е у этой идеи были яркие сторонники. Отчасти, полагает автор, про это просто забыли, занимаясь куда более глобальными вещами.

"Гомосексуализм" стал преступлением в 1930-е годы. И удивительно, это никак не связано с тем, что его воспринимали как извращение или как препятствие на пути продолжения рода. Дело в том, что гомосексуалы были уязвимы для того, чтобы завербовать их шпионами - под угрозой публичного раскрытия ориентации. Сталин с его шпиономанией сразу же подписал документ.

Так в уголовном кодексе без малейших общественных дискуссий появилась статья "Гомосексуализм". Ее первая часть карала однополые отношения в принципе - до пяти лет лишения свободы. Вторая часть - до восьми лет, если однополый акт произошел по принуждению. До распада СССР текст этой статьи больше не менялся.

Автор фото, Individuum

Важно отметить: речь идет только о половых актах между мужчинами. К женской гомосексуальности советская власть была равнодушна, возможно, просто не думала о ее существовании.

Гомосексуалов-мужчин преследовали и при Ягоде, и при Ежове (имеющиеся исторические свидетельства позволяют утверждать, что он и сам был бисексуалом), и при Берии.

Александер рассказывает эту историю в целом через частные свидетельства обычных людей. Кто-то из них просто активно искал партнеров в скверах и общественных туалетах (ни о какой совместной жизни в условиях дефицита жилья и коммунальных квартир не могло идти и речи), кто-то даже пытался бороться за свои права. Например, работавший в Москве журналист из Шотландии написал Сталину огромное письмо, в котором пытался доказать, что гомосексуал вполне может и должен быть хорошим коммунистом. Сталин написал на этом письме резолюцию: "В архив. Идиот и дегенерат".

Униженные

После смерти Сталина стигма поменялась. Про шпионов все забыли, но гомосексуальность стала рассматриваться как что-то крайне унизительное. Слишком много советских людей прошли через тюрьмы, и они прекрасно знали, что "на зоне" происходит с "опущенными" - изнасилованными зеками. Никто с ними даже общей посудой не пользовался.

Автор фото, SERGEI ILNITSKY/TASS Подпись к фото, Большую часть советского времени гомосексуальность ассоциировалась не с любовью, а с тюрьмой

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В СССР вовсю шла оттепель, но гомосексуалов продолжили преследовать. Разве что появились первые попытки смягчить саму уголовную статью, снизить наказание с пяти лет до трех, и это был бы большой гуманистический шаг - на практике маленький срок ранее не судимому человеку с большой долей вероятности был бы условным, и он избежал бы тюрьмы.

Более того, теоретики права прекрасно понимали, что доказать событие преступления, если однополый секс происходит по взаимному согласию, крайне сложно - нужен чей-то донос. Но полностью отказаться от статьи было бы слишком смело. Даже несмотря на то, что в 1960-1970-е гомосексуальность перестала быть преступлением не только в странах Запада, но и в нескольких странах социалистического блока.

Александер рассказывает, как гомосексуальность пытались лечить. У женщин - с применением транквилизатора, который полностью уничтожал либидо. Потом его дозу снижали, одновременно проводя психотерапевтические сеансы о пользе разнополых отношений. У мужчин - на грани психотерапии и гипноза, частью терапии при этом было рассматривание эротических фотографий, вырванных из западных журналов.

Врачи при этом сами балансировали на грани: по клятве Гиппократа, они не могут раскрывать тайну пациента. По закону, они обязаны сообщить в милицию о преступлении.

Зараженные

Когда в Советском Союзе в 1980-е началась перестройка, миллионы людей постепенно, месяц за месяцем, начали осознавать, что жить можно и по-другому, с куда большей степенью свободы. На этом фоне гомосексуалов преследовали еще больше - в СССР узнали аббревиатуру СПИД.

Автор фото, TASS Подпись к фото, Активисты обвиняли в распространении СПИДа гомосексуалов и в США (на фото акция в Нью-Йорке, начало 1990-х), но там за сексуальную ориентацию уже давно никого не преследовали

На фоне новостей 2022 года об "украинских биолабораториях" об этом было даже забавно читать - оказывается, в 1980-е КГБ активно распространял дезинформацию, что СПИД появился в американских лабораториях. А "гомосексуалисты" распространяют болезнь. Так к их уголовному преследованию добавились еще и страх, и агрессия.

Тем не менее глобальные перемены 1980-х годов все же коснулись и гомосексуалов. Впервые в советской печати состоялась дискуссия об этом, с участием самих гомосексуалов (пусть они и просили об анонимности), врачей. экспертов. Впервые прозвучала мысль, что гомосексуальность - это вообще-то не про секс, а про любовь людей к людям своего пола, про их желание строить отношения. И только потом уже про секс как часть этих отношений.

Впрочем, пишет Рустам Александер, таких дискуссий было мало. В первой половине 1990-х Борис Ельцин отменил уголовное преследование за "гомосексуализм". Так же тихо и без дискуссий, как при Сталине он стал уголовным преступлением. Стигматизация, гомофобия, нежелание говорить, неумение называть вещи своими именами остались вплоть до сегодняшнего дня.

Запрещенные

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Как после принятия закона о запрете «гей-пропаганды» в России начали уничтожать книги

5 декабря 2022 года президент Владимир Путин подписал закон о запрете "ЛГБТ-пропаганды". Ранее она была запрещена только среди несовершеннолетних. Формулировки закона настолько неконкретны, что под его действие может попасть любое высказывание или акция. Несколько дней назад мы рассказывали, как активисты уничтожают книги, в которых гомосексуальность якобы пропагандируется.

Рустам Александер пишет: "Цель данной книги - не скандализировать, не "пропагандировать" эту тему, а показать, как выглядела объективная реальность для гомосексуальных людей в советском обществе.

В издательстве Individuum тоже говорят, что жанр "Закрытых" - это нон-фикшн, он просто не подразумевает пропаганду чего бы то ни было и конкретно в этой ситуации является констатацией уже прошедших событий.