Больные и преступники. В России выходит книга "Закрытые" о преследовании гомосексуалов в СССР
- Андрей Козенко
- Би-би-си
Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.
В издательстве Individuum вышла книга "Закрытые" историка и философа из Университета Мельбурна Рустама Александера. Она рассказывает про историю преследования гомосексуалов в Советском Союзе - от Сталина до Ельцина. И этот ретроспективный взгляд - лучший ответ на вопрос, почему и современная Россия далеко не самое спокойное место на земле для всех, кто живет и чувствует "не как все".
Шпионы
Как историк Рустам Александер изучает разные аспекты советской медицины, в том числе ее взаимодействие с правоохранительной системой. И так как "гомосексуализм" в СССР был одновременно и болезнью, и преступлением, он изучил достаточное количество документов для того, чтобы осмыслить явление в целом.
В уголовном кодексе царской России была статья о запрете однополых отношений, но де-факто она не работала. После революции 2017 года большевики создали новый уголовный кодекс, где до 1930-х годов никакого такого запрета не было. Александер думает, что отчасти это связано с запросом на свободную любовь - в 1920-е у этой идеи были яркие сторонники. Отчасти, полагает автор, про это просто забыли, занимаясь куда более глобальными вещами.
"Гомосексуализм" стал преступлением в 1930-е годы. И удивительно, это никак не связано с тем, что его воспринимали как извращение или как препятствие на пути продолжения рода. Дело в том, что гомосексуалы были уязвимы для того, чтобы завербовать их шпионами - под угрозой публичного раскрытия ориентации. Сталин с его шпиономанией сразу же подписал документ.
Так в уголовном кодексе без малейших общественных дискуссий появилась статья "Гомосексуализм". Ее первая часть карала однополые отношения в принципе - до пяти лет лишения свободы. Вторая часть - до восьми лет, если однополый акт произошел по принуждению. До распада СССР текст этой статьи больше не менялся.
Важно отметить: речь идет только о половых актах между мужчинами. К женской гомосексуальности советская власть была равнодушна, возможно, просто не думала о ее существовании.
Гомосексуалов-мужчин преследовали и при Ягоде, и при Ежове (имеющиеся исторические свидетельства позволяют утверждать, что он и сам был бисексуалом), и при Берии.
Александер рассказывает эту историю в целом через частные свидетельства обычных людей. Кто-то из них просто активно искал партнеров в скверах и общественных туалетах (ни о какой совместной жизни в условиях дефицита жилья и коммунальных квартир не могло идти и речи), кто-то даже пытался бороться за свои права. Например, работавший в Москве журналист из Шотландии написал Сталину огромное письмо, в котором пытался доказать, что гомосексуал вполне может и должен быть хорошим коммунистом. Сталин написал на этом письме резолюцию: "В архив. Идиот и дегенерат".
Униженные
После смерти Сталина стигма поменялась. Про шпионов все забыли, но гомосексуальность стала рассматриваться как что-то крайне унизительное. Слишком много советских людей прошли через тюрьмы, и они прекрасно знали, что "на зоне" происходит с "опущенными" - изнасилованными зеками. Никто с ними даже общей посудой не пользовался.
Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше.
эпизоды
Конец истории Подкаст
В СССР вовсю шла оттепель, но гомосексуалов продолжили преследовать. Разве что появились первые попытки смягчить саму уголовную статью, снизить наказание с пяти лет до трех, и это был бы большой гуманистический шаг - на практике маленький срок ранее не судимому человеку с большой долей вероятности был бы условным, и он избежал бы тюрьмы.
Более того, теоретики права прекрасно понимали, что доказать событие преступления, если однополый секс происходит по взаимному согласию, крайне сложно - нужен чей-то донос. Но полностью отказаться от статьи было бы слишком смело. Даже несмотря на то, что в 1960-1970-е гомосексуальность перестала быть преступлением не только в странах Запада, но и в нескольких странах социалистического блока.
Александер рассказывает, как гомосексуальность пытались лечить. У женщин - с применением транквилизатора, который полностью уничтожал либидо. Потом его дозу снижали, одновременно проводя психотерапевтические сеансы о пользе разнополых отношений. У мужчин - на грани психотерапии и гипноза, частью терапии при этом было рассматривание эротических фотографий, вырванных из западных журналов.
Врачи при этом сами балансировали на грани: по клятве Гиппократа, они не могут раскрывать тайну пациента. По закону, они обязаны сообщить в милицию о преступлении.
Зараженные
Когда в Советском Союзе в 1980-е началась перестройка, миллионы людей постепенно, месяц за месяцем, начали осознавать, что жить можно и по-другому, с куда большей степенью свободы. На этом фоне гомосексуалов преследовали еще больше - в СССР узнали аббревиатуру СПИД.
На фоне новостей 2022 года об "украинских биолабораториях" об этом было даже забавно читать - оказывается, в 1980-е КГБ активно распространял дезинформацию, что СПИД появился в американских лабораториях. А "гомосексуалисты" распространяют болезнь. Так к их уголовному преследованию добавились еще и страх, и агрессия.
Тем не менее глобальные перемены 1980-х годов все же коснулись и гомосексуалов. Впервые в советской печати состоялась дискуссия об этом, с участием самих гомосексуалов (пусть они и просили об анонимности), врачей. экспертов. Впервые прозвучала мысль, что гомосексуальность - это вообще-то не про секс, а про любовь людей к людям своего пола, про их желание строить отношения. И только потом уже про секс как часть этих отношений.
Впрочем, пишет Рустам Александер, таких дискуссий было мало. В первой половине 1990-х Борис Ельцин отменил уголовное преследование за "гомосексуализм". Так же тихо и без дискуссий, как при Сталине он стал уголовным преступлением. Стигматизация, гомофобия, нежелание говорить, неумение называть вещи своими именами остались вплоть до сегодняшнего дня.
Запрещенные
5 декабря 2022 года президент Владимир Путин подписал закон о запрете "ЛГБТ-пропаганды". Ранее она была запрещена только среди несовершеннолетних. Формулировки закона настолько неконкретны, что под его действие может попасть любое высказывание или акция. Несколько дней назад мы рассказывали, как активисты уничтожают книги, в которых гомосексуальность якобы пропагандируется.
Рустам Александер пишет: "Цель данной книги - не скандализировать, не "пропагандировать" эту тему, а показать, как выглядела объективная реальность для гомосексуальных людей в советском обществе.
В издательстве Individuum тоже говорят, что жанр "Закрытых" - это нон-фикшн, он просто не подразумевает пропаганду чего бы то ни было и конкретно в этой ситуации является констатацией уже прошедших событий.
Тираж "Закрытых" на русском языке 5 тыс. экземпляров.