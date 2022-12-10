Кто убил армянских военнопленных и как это повлияет на мирные переговоры между Баку и Ереваном? Расследование Би-би-си

58 минут назад

Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.

В сентябре 2022 года во время столкновений на армяно-азербайджанской границе азербайджанские военные застрелили восьмерых невооруженных армянских военнослужащих, заявляет Ереван. Произошедшее было изучено журналистами Би-би-си, расследовательской группой Bellingcat и международной правозащитной группой Human Rights Watch (HRW). Мы разбирались в том, как это повлияет на мирные переговоры между Азербайджаном и Арменией.

На освещенной рассветом вершине холма вооруженные люди, только что захватившие боевые позиции противника, под прицелом автоматов сгоняют в одно место группу пленных и заставляют их сесть на землю с поднятыми руками.

Раздаются выстрелы. Слышен крик на азербайджанском: "Вурма! Вурма! (Не стрелять!)". Пленные падают, стрельба по лежащим продолжается еще некоторое время.

40-секундный клип, снятый на мобильный телефон, быстро разошелся по соцсетям и телеграм-каналам. Армения обвинила Азербайджан в бесчеловечном обращении с военнопленными и внесудебных убийствах. Армянский омбудсмен по правам человека Кристина Григорян сообщила Би-би-си, что направила материалы по этому делу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

В начале октября Генпрокуратура Азербайджана заявила, что ведется предварительное расследование и "если вина предполагаемых лиц, военнослужащих будет доказана", то "может быть решен вопрос об уголовной ответственности".

Кто стрелял и кто стал жертвой

На ролике видно по меньшей мере 15 военнослужащих, окруживших группу из восьми (по другим данным, девяти) невооруженных людей в касках и камуфляже, совпадающих с используемым в армянской армии обмундированием.

Би-би-си проверила этот камуфляж по известным фотографиям новой формы вооруженных сил Армении и касок, которые используются армянской армией.

Форма атакующих солдат по камуфляжу совпадает с той, что используется в азербайджанской армии. Однако определить по нашивкам подразделение атакующих не представляется возможным.

К тем же выводам пришли расследователи Bellingcat - они сравнили расцветку формы с образцами, выложенным на сайте camopedia.org, где собраны варианты камуфляжа различных стран.

В проазербайджанском телеграм-канале, который опубликовал видео, говорится, что снятые на нем военнослужащие принадлежат силам специального назначения ВС Азербайджана (XTQ - xüsusi təyinat qüvvələri).

Расследователи Би-би-си, HRW и Bellingcat также подтвердили, что слово Vurma ("Не стрелять!") выкрикивает человек, для которого азербайджанский - родной язык.

Что дальше произошло с пленными - не известно, однако профессор Калифорнийского университета в Беркли Рохини Хаар, на которую ссылается HRW, считает, что возможность выживания при стрельбе из автоматического оружия с такого расстояния очень низкая.

Когда и где произошел расстрел

Предполагается, что видео было снято в сентябре 2022 года во время приграничных столкновений между армиями Азербайджана и Армении. По словам армянского омбудсмена Кристины Григорян, инцидент мог произойти 13 или 14 сентября.

Для того чтобы установить время произошедшего, расследователи Bellingcat использовали методы хронолокации, в том числе спутниковые снимки и положение солнца относительно места съемки.

Имеющихся данных недостаточно для того, чтобы точно определить дату съемки: по заключению расследователей, инцидент мог произойти в промежуток с середины августа до 6:00-6:30 утра 13 сентября. Но учитывая, что сентябрьские бои на границе Армении и Азербайджана произошли в ночь с 12 на 13 сентября, раннее утро 13 сентября может быть наиболее вероятным временем.

Автор фото, Peakvisor Подпись к фото, При помощи сервиса Peakvisor расследователям удалось установить приблизительное место расстрела

Место, где произошел расстрел, совпадает с тем, что обнаружила группа специалистов Би-би-си параллельно с HRW и Bellingcat.

По версии армянской стороны, инцидент произошел на армянской территории, на высоте Ишханасар к северу от озера Севан, на военной позиции, известной ранее как "Ховаз-1".

Автор фото, Google Earth Подпись к фото, Расследователи Би-би-си, Bellingcat сверяли ландшафт при помощи сервиса Google Earth

Координаты, предоставленные представителями МИД Армении, указывают на место, которое находится примерно в километре от точки, что была определена расследователями Би-би-си и Bellingcat, а также французской газеты Liberation.

Подпись к фото, Красная точка указывает место, о котором говорят власти Армении. Голубая - точка, геолоцированная расследователями. Стрелки указывают направление обзора

Расследователи не смогли подтвердить заявление МИД Армении и не нашли совпадения между видео и ландшафтом района высоты Ишханасар.

По мнению специалистов Би-би-си, если учитывать угол съемки, то речь должна идти о точке на границе двух стран в Лачинском районе Азербайджана (на схеме отмечена голубым цветом). Граница здесь не была делимитирована со времен распада СССР, поскольку это регион с 1990-х годов находился под контролем Армении.

Реакция и взаимные обвинения

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

Армения обвинила Азербайджан в совершении военного преступления и обратилась в Европейский суд по правам человека и в Международный суд ООН, который рассматривает иски государств друг к другу.

Азербайджанские власти заявили о "многочисленных следственных действиях" в связи с появлением видеоролика, в частности об открытии 10 уголовных дел.

Первый заместитель генпрокурора Эльчин Мамедов отказался комментировать ситуацию Азербайджанской службе Би-би-си, сославшись на тайну следствия, но при этом отметил, что "на видео имеются элементы фальсификации".

Многие наблюдатели, исходя из прошлого опыта Азербайджана, питают мало надежды на то, что будут приняты какие-то меры.

"Когда вскоре после окончания боевых действий между сторонами в войне 2020 года появились видео с пытками армянских солдат, азербайджанские прокуроры также обещали действовать и арестовали несколько подозреваемых. Однако расследование застопорилось, и никто не был осужден. По меньшей мере один из военных, арестованных в 2020 году, был награжден в 2022 году медалью "За службу родине". В Армении также никто не был осужден за военные преступления", - напоминают Джошуа Кучера, Ани Меджлумян и Улькер Натиггызы в статье на eurasia.org.

Автор фото, Anadolu Agency Подпись к фото, Президент Ильхам Алиев назвал бои сентября 2022 года "уроком для Армении"

8 ноября в Азербайджане отмечали вторую годовщину победы во второй Карабахской войне. Президент Ильхам Алиев, выступая по этому случаю в Шуше, сказал, что события 13-14 сентября "должны стать уроком для Армении". Он не сказал ничего о возможных шагах по восстановлению доверия между Баку и Ереваном. Даже два года спустя атмосфера взаимной ненависти между двумя странами не ослабла, а скорее наоборот, укрепилась.

"Речь През. Алиева в Шуше, где он называет Армению "врагом" и говорит о "преподанном ей уроке" в сентябре, вызывает гнетущее чувство", - написал в "Твиттере" автор книги о Карабахе, старший научный сотрудник Фонда Карнеги Томас да Ваал. Он также напомнил, что за два года Баку и Еревану так и не удалось восстановить транспортные коммуникации, как это было оговорено в соглашении, завершившем войну 2020 года.

Автор фото, Resul Rehimov/Anadolu Agency via Getty Images Подпись к фото, Азербайджан расследует обнаруженные в Карабахе массовые захоронения времен первой Карабахской войны

Каждая из сторон старается оправдать жесткую позицию неприятием мира другой стороной. Генеральная прокуратура Азербайджана возбудила 87 уголовных дел "по фактам ведения армянскими ВС агрессивной войны и совершенных в ходе второй Карабахской войны преступлений".

Поступают регулярные сообщения о столкновениях и гибели военных как на границе Азербайджана и Армении, так и в Нагорном Карабахе - зоне, находящейся под контролем российских миротворцев. При этом азербайджанские СМИ называют армянских бойцов в Карабахе незаконными вооруженными формированиями, а армянские - военнослужащими армии Арцаха (так в Армении называют Карабах).

Почему это происходит?

Заложники истории

Предпочтение, которое отдается военным методам, нужно рассматривать в контексте того, как развивался конфликт с самого начала, напоминает Лейла Алиева из Школы глобальных и региональных исследований Оксфордского университета.

"Фактически военные методы - своего рода компенсация плохого (или никакого) функционирования международного права, регулирующего отношения между странами. Например, нарушение международно признанных границ, как это было в первую Карабахскую войну, не имело никаких последствий со стороны международных организаций и международного сообщества, скажем, в виде санкций или других форм давления", - полагает Лейла Алиева.

Автор фото, Anadolu Agency Подпись к фото, Российские миротворцы патрулируют линию разделения в Карабахе. Но влияние России в регионе слабеет

В Азербайджане часто напоминают о четырех резолюциях Совета Безопасности ООН, принятых в период первой Карабахской войны в 1993 году, в которых осуждался захват армянскими силами азербайджанских районов и требовался немедленный вывод вооруженных отрядов. Армения никак им не следовала, и у этого не было никаких последствий.

В Ереване силовое давление Азербайджана видят иначе. "Баку активно ведет эту политику военной дипломатии с первых дней российской агрессии против Украины, пытаясь воспользоваться очевидным силовым вакуумом на Южном Кавказе и существующим военным дисбалансом между Арменией и Азербайджаном", - считает армянский политолог Тигран Григорян.

По его мнению, это своего рода тактика устрашения, чтобы заставить Армению принять мирное соглашение на условиях, выгодных Азербайджану, если она хочет избежать дальнейшей военной эскалации.

Он напоминает, что "Армения уже приняла требования Азербайджана во время четырехсторонней встречи в Праге 6 октября 2022 года и согласилась подписать мирный договор, а также закончить процесс делимитации до конца года".

Автор фото, Loredana Sangiuliano/SOPA Images/LightRocket via G Подпись к фото, Плакаты на акции протеста армянской общины в Лондоне, апрель 2022 года

Но даже если удастся договориться о границах и мирном соглашении, встанет вопрос о его легитимизации в глазах населения обеих стран. Для работающего соглашения нужны компромиссные решения, но ни одна сторона, похоже, к ним пока не готова. И чем больше проливается кровь, тем длиннее путь к доверию.

Как "продать народу" мирное соглашение?

Тигран Григорян считает, что нарушения прекращения огня "не изменят текущую динамику в переговорном процессе. Однако серьезно усложнят задачу правительства Армении ''продать'' мирный договор широкой общественности".

По его словам, в Армении существует укоренившееся восприятие, что стране навязывается несправедливый мир. "Военные преступления Азербайджана значительно усиливают такие сантименты", - говорит он.

"Во время конфликтов люди приобретают свойство представлять общество противоположной стороны как некое монолитное единство, где нет различия во мнениях и где все достойны одинакового отношения, - напоминает армянский журналист и писатель Марк Григорян. - И видео, на которых представлены зверства в отношении людей, лишенных возможности защищаться, укрепляют в Армении крайне негативные стереотипы в отношении [азербайджанских] соседей".

Автор фото, KAREN MINASYAN/AFP via Getty Images Подпись к фото, На военном кладбище Ераблур в Ереване чтят память погибших в сентябрьских боях. В Армении считают, что "пропасть враждебности, неприятия и неприязни теперь стала лишь еще глубже"

В Армении, отмечает Марк Григорян, азербайджанцев принято называть "турки" и таким образом как бы переносить на них все эмоции, связанные с "настоящими" турками и восходящие к массовой резне армян в 1915-1923 годах.

"Можно ощутить, насколько глубока пропасть враждебности, неприятия и неприязни, которая теперь стала лишь еще глубже".

В публичном пространстве Азербайджана о соседях редко говорят в позитивном ключе. В соцсетях проводят кампании против тех, кто не согласен с военным давлением на Армению, под хештегом "Знай предателя".

Корреспонденты Азербайджанской службы Би-би-си были свидетелями того, как в начальной школе пяти-шестилетних детей на утренней линейке учили кричать хором "Ненависть! Ненависть к врагу!" (наряду с другим лозунгом: "Карабах - это Азербайджан!").

В 2022 году в Азербайджане чтили память сотен жертв Ходжалинской трагедии, массового убийства мирных азербайджанцев армянскими силами в первой Карабахской войне. Азербайджан требует судить виновных, но в Армении и сегодня звучат мнения, что трагедия - дело рук самих азербайджанцев.

Автор фото, Resul Rehimov/Anadolu Agency via Getty Images Подпись к фото, В феврале 2022 года в Азербайджане отметили 30-летие трагедии в Ходжалы: массового убийства азербайджанцев армянскими отрядами

Российские военные патрулируют линию разделения в самом Нагорном Карабахе, а также дислоцированы в самой Армении. Однако российское влияние в регионе слабеет с каждым днем войны в Украине. Западным странам, посредничающим в конфликте, приходится прилагать немало усилий, чтобы удержать стороны от очередной эскалации, но и этого, очевидно, недостаточно.

Правда, несмотря на пессимизм некоторых наблюдателей, Баку и Ереван все же движутся, хоть и медленно, к соглашению, которое может стать первым существенным шагом к миру после документа 2020 года, полагают дипломаты. Но кровопролитие, подобное сентябрьскому, видится в двух столицах по разному: для одних это "принуждение к миру", для других - успех аргумента о том, что "силовое давление работает".

Что произошло в сентябре

Причины боевых столкновений 13-14 сентября почти по всей границе между Азербайджаном и Арменией до сих пор не ясны. Азербайджан обвинил Армению в провокациях и попытках заминировать коммуникации на территории Азербайджана.

Армения обвинила Азербайджан во вторжении на суверенную территорию страны. Баку это отрицает.

В результате активных дипломатических усилий удалось договориться о прекращении огня. В Баку подчеркивали посредничество России, в Ереване настаивали на вкладе Госдепа США. Число потерь с обеих сторон превысило 280 человек.

В ноябре в своем выступлении ко второй годовщине окончания войны президент Ильхам Алиев подтвердил, что итогом сентябрьских боев стало закрепление азербайджанской армии на господствующих пограничных высотах.

Переходное правосудие?

Вряд ли приходится ожидать, что системы правосудия в Армении и Азербайджане возьмут на себя ответственность за расследование преступлений, совершенных своими военнослужащими.

Хотя в азербайджанском обществе была некоторая критика после появления видео с пленными, широкого обсуждения оно не получило.

Одной из главных причин этого было то, что ни после первой, ни после второй Карабахской войны военные преступления не расследовались ни одной из сторон, и общества воспринимали это как "новую норму", считает Заур Шириев, азербайджанский аналитик в международной организации International Crisis Group. Отсюда и постоянные взаимные обвинения.

Межнациональные конфликты - явление не новое, но там, где их успешно решали, большим подспорьем была система переходного правосудия.

Переходное правосудие - механизм гибридного применения правовых и неправовых процессов для того, чтобы помочь странам, где происходили массовые нарушения прав человека, преодолеть тяжелое политическое наследие.

Переходное правосудие применялось во многих конфликтах, где шансов воспользоваться стандартным процессом было очень мало, если они вообще существовали.

В Канаде и Австралии таким образом решали вопросы исторической несправедливости в отношении коренных народов.

Подпись к фото, Комиссия правды и примирения в ЮАР создала условия для переходного правосудия в пост-апартеидной стране

В Южной Африке в 1990-е годы была создана Комиссия правды и примирения во главе с ныне покойным архиепископом Десмондом Туту. На заседаниях комиссии выступали как пострадавшие от насилия во время апартеида, которые рассказывали о пережитом, так и его виновники, признававшиеся в содеянном в обмен на амнистию.

Именно эта комиссия, по мнению многих, помогла переходу ЮАР к демократии. И хотя механизм был далеко не идеальным, его считают успехом переходного правосудия.

Его также пытались применить на Балканах после кровавых межэтнических войн. Международный трибунал по бывшей Югославии, созданный в 1993 году ООН, обвинил более 160 человек, 91-му был вынесен приговор, 59 получили тюремные сроки.

Важнейшим стал вердикт о том, что резня в Сребренице, где сербскими военными было убито 8000 мужчин-мусульман, является геноцидом. Но в отдельных балканских странах процесс застопорился, вспоминает глава Сербской службы Би-би-си Александра Никшич: запугивание свидетелей, отсутствие сотрудничества между региональными правоохранительными структурами привели к тому, что пропавшие без вести так и остались ненайденными, а правда о военных преступлениях - невыясненной.

Как залечить раны?

Существует огромная потребность в том, чтобы привнести элементы переходного правосудия в мирные переговоры, и это должно быть отражено в мирном соглашении между Азербайджаном и Арменией, считает Заур Шириев.

Нужен процесс заживления ран для всех жертв обеих войн с обеих сторон, потому что после трех десятилетий конфликта доверия к миру осталось немного.

Механизм переходного правосудия в целом, а также правда о событиях и репарации в особенности, нуждаются в поддержке общественности. А для этого нужно активное гражданское общество и свободная пресса, которые возглавили бы этот процесс.

"К сожалению, после войны 2020 года мы этой активности не видим, - говорит Шириев. - И если эти шаги не предпринять, то, к сожалению, мы будем свидетелями новых военных преступлений и общественность обеих стран будет их оправдывать".