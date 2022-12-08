Кто такой Виктор Бут и за что его прозвали "торговцем смертью"

45 минут назад

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Российский бизнесмен Виктор Бут отбывал в США 25-летний тюремный срок за сговор с целью продажи крупной партии вооружений колумбийской группировке ФАРК, которая в США признана террористической организацией. Вашингтон считает его одним из крупнейших нелегальных торговцев оружием. Бут отрицал эти обвинения.

Бут - бывший военный, служивший в советской военно-транспортной авиации. После увольнения в запас в 1991 году он занялся бизнесом - как он сам утверждал, в сфере международных авиаперевозок. Известно, что Бут имел разветвленный бизнес по доставке товаров, преимущественно в опасные регионы мира.

Он был арестован в Бангкоке в марте 2008 года на основании ордера, выданного властями США. Федеральная окружная прокуратура Нью-Йорка обвинила его в соучастии в преступном сговоре с целью поставки оружия боевикам Революционных вооруженных сил Колумбии "при понимании, что оно будет использовано для убийства граждан и должностных лиц США".

Западные СМИ сообщали, что в Таиланд Бута якобы выманили агенты американских спецслужб, выдававшие себя за боевиков ФАРК.

Власти Таиланда удовлетворили запрос США об экстрадиции россиянина 2,5 года спустя, в ноябре 2010 года. Российский МИД протестовал против экстрадиции Бута в США, министр иностранных дел Сергей Лавров называл действия таиландских властей результатом политического давления США и "образцом вопиющей несправедливости".

Некоторые эксперты предполагали, что Бут, получивший известность в 1990-е годы в связи с полетами советских транспортных самолетов в ряд "горячих точек" в Африке, был полезен российской разведке, и Москва очень не хотела, чтобы он предстал перед судом в Соединенных Штатах.

Сам Бут отвергал информацию о том, что он имел доступ к неким государственным тайнам: "Никакими секретами российского государства и его лидеров я не владею... Я вообще не работал ни с российскими компаниями, ни с государственными учреждениями", - заявлял он.

По его словам, с 1993 по 2001 год он владел легальным бизнесом в сфере международных авиаперевозок и с российскими властями никак не связан.

Дали по минимуму

Наряду с поставками оружия боевикам ФАРК, в США, Бельгии и ряде других западных стран Бута подозревали в подпитывании кровопролитных конфликтов в таких странах, как Сьерра-Леоне, Ангола, Руанда и Судан.

Он считается прототипом главного героя голливудского фильма "Оружейный барон", которого сыграл Николас Кейдж. Западная пресса прозвала Бута "торговцем смертью".

Этот фильм и публикации в прессе "демонизировали" Бута в американском общественном мнении, что исключает возможность справедливого судебного разбирательства в США, говорила в интервью Би-би-си супруга россиянина Алла Бут.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В 2010 году власти Таиланда согласились экстрадировать Бута в США, несмотря на протесты российского МИДа

В 2012 году он предстал перед Федеральным судом в Нью-Йорке. На суде россиянин не признал вины, но присяжные признали его виновным сразу по нескольким обвинениям - в сговоре с целью убийства американцев, в сговоре с целью продажи зенитных ракет, поддержке террористической организации.

Прокуроры требовали для Бута пожизненного заключения, однако судья Шира Шейндлин назначила 45-летнему россиянину минимальное наказание, предусмотренное американским законодательством - 25 лет заключения без права на досрочное освобождение ранее января 2030 года.

Все эти годы российские власти пытались добиться освобождения Бута. СМИ много писали о возможных вариантах его обмена на кого-то из осужденных в России американцев, но эти сообщения не подтверждались.

Автор фото, Alamy

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