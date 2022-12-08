"Чувствуют себя совершенно свободно". ЧВК "Вагнер" продолжает вербовать заключенных на войну с Украиной

Анастасия Лотарева, Илья Барабанов

Би-би-си

час назад

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Автор фото, Yevgeny Yepanchintsev/TASS

Появились новые сообщения о том, что в ЧВК "Вагнер" могут практиковать внесудебные казни дезертиров и провинившихся, в том числе с использованием кувалды. Теперь заключенные, записавшиеся в ЧВК для участия в войне в Украине, просят не обменивать их после попадания в украинский плен. Би-би-си рассказывает о том, как продолжается вербовка российских заключенных для отправки их на войну.

"Чтобы не меняли"

- Обмен вы не хотите?

- Я не хочу. Потому что меня сразу убьют.

- Почему вы так считаете?

- Я знаю... Я прошу... Мужики тут ходят... Мужики, не надо никакого, пожалуйста, обмена.

Молодой мужчина в камуфляже сидит напротив невидимого интервьюера, украинского журналиста YouTube-канала "Бутусов+". Он постоянно растерянно моргает. Мужчину зовут Александр Болчев, ему 26 лет, и, по его словам, до недавнего времени он отбывал свой очередной срок в "ИК-4 строгого режима" в Республике Марий Эл. Болчев говорит, что ему дали три с половиной года "за кражу барашка" в родной деревне Гагарино Липецкой области.

В сентябре к ним в колонию приехали вербовщики от частной военной компании "Вагнер" и, рассказывает Болчев, предложили им завербоваться в свои ряды в обмен на амнистию через полгода, "учебные" 150 тысяч и боевые 250. В учебке ЧВК "Вагнер" Болчев пробыл два месяца. На фронте - один день. Ему дали автомат, девять патронов, бронежилет, каску, штык-нож "и больше ничего".

- Вы не увидите мать. Ребенка. Если вы пойдете на обмен, у вас есть шанс.

- Только на тот свет шанс, и все, - у Болчева стоят слезы в глазах, он утирает их шапкой. - Больше шансов никаких нет. Ну пожалуйста.... Если я вернусь, то вообще ничего...

Александр Болчев говорит, что "ничего не слышал про Нужина" и переспрашивает его фамилию. Его родственница (попросила себя не называть из соображений безопасности) в разговоре с Би-би-си говорит о Нужине в первой же фразе. "Мы плачем второй день, я написала в колонию и звонила, они не отвечают... Хорошо, что живой, но его же выдадут и убьют, убьют точно. Может, можно этому их написать? Чтобы не меняли". Она забывает фамилию президента Украины Зеленского, но имеет в виду именно его.

"Осколочные ранения и удар по голове"

Опасения Александра Болчева по поводу возможного обмена легко объяснимы. Би-би-си подробно рассказывала историю бывшего заключенного Евгения Нужина, который добровольно сдался в украинский плен и даже выражал желание воевать на стороне ВСУ, но в итоге был передан по обмену обратно и жестоко, без суда, казнен. Скорее всего, это сделали люди из ЧВК "Вагнер".

В начале декабря глава проекта Gulagu.net Владимир Осечкин рассказал историю другого бывшего заключенного, Виктора Севальнева. Севальнев завербовался на войну из калужской ИК-3, после того как на фронте погиб его сын, тоже бывший заключенный.

В ЧВК Севальнев дослужился до командира роты и даже успел получить награду за успешный выход из окружения, но затем с ранением попал в больницу, его бывшие подчиненные дезертировали со своих позиций, и 20 ноября Севальнев позвонил своей жене Лилии с рассказом, что его прямо из госпиталя увозят на расстрел.

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Уже 1 декабря представитель министерства обороны сообщил жене Севальнева, что ее муж погиб в самопровозглашенной ДНР от осколочных ранений и сильного удара по голове. Так что Осечкин предполагает, что Севальнев мог быть казнен [российской стороной], как и Нужин.

Глава "Руси сидящей" Ольга Романова говорит, что сидящие в колониях заключенные сообщают о нескольких десятках внесудебных казней завербовавшихся зеков. При этом очень часто речь идет не о гражданах России, а об иностранцах - белорусах, киргизах, азербайджанцах или узбеках. Из-за чего правозащитница предполагает, что, возможно, на самом деле это не вагнеровцы с ними расправились, а эти заключенные просто погибли в ходе боевых действий. Но представители ЧВК предпочли сообщить родственникам об их казни как дезертиров, чтобы не возиться с транспортировкой тела и не выплачивать "гробовые".

Создатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин от истории с гибелью бывшего заключенного Севальнева поспешил откреститься, заявив, что "в рядах ЧВК "Вагнер" никогда не было этого человека, он никогда не прибывал ни в какие лагеря подготовки и никогда не работал в ЧВК "Вагнер".

При этом сначала Пригожин фактически одобрил внесудебную казнь Нужина: "Что касается окувалдованного, то в данном шоу видно, что он не нашел счастья в Украине, а встретился с недобрыми, но справедливыми людьми", - сказал он тогда. А на следующий день добавил: "Нужин предал свой народ, предал своих товарищей, предал осознанно. Не попался в плен и не сдался, а спланировал свой побег. Нужин - предатель".

После большого общественного резонанса Пригожин тогда начал заявлять, что Нужина казнили не по его приказу, а что он якобы был выкраден и убит спецслужбами США или других стран НАТО. Он обратился с издевательским письмом к российскому генпрокурору Игорю Краснову, попросив расследовать убийство бывшего заключенного. 23 ноября Пригожин отправил в Европарламент кувалду с бутафорскими следами крови, но в смерти Нужина теперь предпочитает обвинять ЦРУ.

Гарантии и видео расправ

"Знаете, сколько народу записалось из нашей колонии? Практически каждый пятый. Сто пятьдесят человек из примерно восьми сотен", - рассказывает Би-би-си Евгений Н. из одной из колоний "для первоходов" на юге (просил не называть его имени из соображений безопасности). В этой колонии отбывают наказание те, кто попал за решетку в первый раз - почти ни у кого из них нет больших сроков. "По приколу" (2,5 года срока), "Да просто надоело" (3 года срока"), "А вдруг пронесет!" (7 лет)", - рассказывает Евгений. По его словам, идет "один молодняк", а более старшие сидельцы пытаются их отговаривать, в основном, безуспешно.

"Срок у меня - 9 лет за покушение на незаконное распространение наркотичеких веществ. То есть я даже до конца и не совершил преступление. Ну да ладно, не в этом суть нашего диалога, - рассказывает Би-би-си еще один заключенный из дальневосточной колонии, уже завербовавшийся в ЧВК. - Приезжали они [вербовщики] до этого в первый раз - тогда я еще сомневался в своем решении, но после того как уехала первая партия - пожалел, что я не с ними. Но последнее мое решение сопоставимо с моим желанием покинуть эту страну. Причем это независимо от СВО, так как мое желание созрело еще задолго до всей этой ситуации. Меня в целом не устраивает бесперспективно жить в этой стране. И вот, спустя 6 лет отсидки, появляется такая возможность убить двух зайцев сразу - покинуть зону и страну за раз"

Он говорит, что в гарантии вербовщиков не верит: "Я слишком продолжительное время сижу, чтобы до сих пор верить в сказки про помилование. То есть если и когда я поеду с ЧВК на линию соприкосновения, то мне все равно нужно думать о релокации, т.к. просто так меня никто не отпустит никуда". Он не слышал про историю Нужина, но утверждает, что вербовщики показывали в комнате отдыха видео с "казнями петухов" (уничижительное жаргонное название определенной категории людей в заключении - Би-би-си).

Тех, кто выразил желание вступить в ряды ЧВК, группами заводили и с планшета показывали короткое видео, где, по словам собеседника Би-би-си, демонстрировался расстрел. "Он там говорит - я, такой-то, предатель и петушара, бросил своих товарищей на передовой - и дальше в затылок ему стреляют". Би-би-си не смогла ознакомиться с видео, но собеседник в другой колонии, не знакомый с первым осужденным, говорит, что им подобное видео показывали в сентябре - правда, там человека вешали на железной балке.

Раньше несколько собеседников Би-би-си, близких к ЧВК "Вагнер" (просят не называть свои имена и текущий статус по соображениям безопасности) рассказывали, что знают минимум о трех расправах такого рода. В публичное пространство это не выходило, и Би-би-си не удалось найти этому подтверждения. Один из них говорит, что такие "учебные видео" были в ходу и до начала войны в Украине.

Автор фото, Leaked video

Илья Н. (попросил об анонимности, чтобы не потерять работу), сотрудник одной из колоний в Центральной России, рассказал Би-би-си, что к ним вербовщики приезжали уже дважды, в первый раз с ними был сам Пригожин. Би-би-си не удалось подтвердить или опровергнуть слова Ильи, но официальная пресс-служба Пригожина опубликовала его ответ на вопрос о вербовке заключенных: "Все задачи и условия я лично рассказываю добровольцам-заключённым и никогда их не обманываю. Пообщайтесь с ними и убедитесь в этом сами".

Илья рассказывает, что на территории колонии вербовщики "чувствовали себя совершенно свободно" и общались только с начальником колонии. По его словам, сотрудники ФСИН "не в восторге" от новых порядков. Сам он спрашивал у начальника, что предполагается отвечать на запросы родственников, когда заключенные уедут на фронт, начальник посоветовал ему заниматься своими делами.

В круг обязанностей Ильи входит ежедневное общение с заключенными. Он говорит, что отговаривает их от "принятия поспешных решений", но безуспешно. На вопрос, как он сам относится к войне в Украине, он говорит: "Я два раза был на войне (в составе спецназа ФСИН Илья воевал в Первую и Вторую чеченские войны - Би-би-си), это хуже, чем тюрьма".

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