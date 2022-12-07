Как старые советские дроны смогли поразить аэродромы в глубине России?

Павел Аксенов

Русская служба Би-би-си

2 часа назад

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Автор фото, Vasily Smirnov/TASS Подпись к фото, Стратегическая авиация обычно действует с аэродромов, удаленных от линии фронта, но пять сотен километров, очевидно, уже, недостаточно безопасное расстояние

Удары по российским аэродромам в Рязанской и Саратовской областях, а также в Курске, очевидно, были грамотно спланированы вооруженными силами Украины. Как они это сделали, остается загадкой. Версия российского минобороны - при помощи старых советских беспилотников. Но способны ли они на такое?

Днем в понедельник, 5 декабря, минобороны России признало факт атаки беспилотников на военные аэродромы в Рязанской и Саратовской областях утром того же дня. Во вторник неизвестный беспилотник нанес удар по аэропорту Курска, который используют и военные. По словам губернатора Романа Старовойта, удар пришелся по "нефтенакопителю", он загорелся.

"Утром 5 декабря киевским режимом в целях выведения из строя российских самолетов дальней авиации были совершены попытки нанесения ударов реактивными беспилотными летательными аппаратами (БЛА) советского производства по военным аэродромам Дягилево в Рязанской области и Энгельс Саратовской области", - заявили в минобороны.

Там утверждают, что беспилотники были сбиты, а их обломки "незначительно повредили обшивку двух самолетов", а также убили трех военных авиатехников и ранили четырех.

О том, что "реактивные беспилотные летательные аппараты советского производства", это Ту-141 "Стриж", сообщили российские милитаристские телеграм-каналы, первым был корреспондент "Комсомольской правды" Александр Коц.

Не все подробности этих ударов известны, но применение старых советских беспилотников, если эта версия подтвердится, крайне неожиданно, поскольку именно для борьбы с такими аппаратами, по идее, должна быть организована противовоздушная оборона подобных объектов.

Автор фото, Boris Kavashkin/TASS Подпись к фото, Ту-141 в экспозиции авиационного музея в Монино

С технической точки зрения такое решение выглядит если не невероятным, то, как минимум, трудноосуществимым, поскольку Ту-141 - довольно старый аппарат, созданный для решения других задач, и приспособить его для подобных ударов было бы непросто.

Более логичной выглядит версия о том, что Украина смогла создать новый беспилотник с большой дальностью и полезной нагрузкой. Об этом уже говорили представители украинской промышленности. Подробностей об этом проекте в открытых источниках нет.

Советский "Стриж"

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Заявление министерства обороны России об ударе беспилотниками советского производства прямо указывает на применение Ту-141 "Стриж".

Аэропорт Курска расположен в черте города, примерно в семи километрах к востоку от центра. До украинской границы оттуда - около 100 километров по прямой. От аэродрома Энгельс-2 до ближайшей территории, контролируемой ВСУ, больше 500 километров. От разанского Дягилево до границы Украины более 450 километров.

Единственный беспилотник, который сохранился в украинских войсках с советских времен и обладает достаточной дальностью для поражения целей на таком удалении, это Ту-141.

ВСУ также используют советский БПЛА Ту-143 "Рейс", он отличается от "Стрижа", главным образом, меньшими размерами и дальностью.

Оба аппарата были созданы в КБ Туполева в 1960-х годах. В конструкторском бюро с конца 1950-х разрабатывали серию беспилотных аппаратов, среди которых были стратегические сверхзвуковые разведчики и дроны-камикадзе. Однако в более-менее крупное серийное производство пошли только "Стриж" и "Рейс".

Изначально "Стриж" задумывался военными для дерзких разведывательных рейдов. Предполагалось, что аппарат будет прорываться над линией фронта на сверхзвуковой скорости (>1230 км/ч), вести разведку на удалении в несколько сотен километров, а затем таким же способом прорываться обратно.

"Рейс", чьи задачи были скромнее, создавался как более простая модель с постоянной крейсерской скоростью 950 километров в час для ведения разведки на глубину 60-70 километров. Общая дальность его полета составляла 180 километров, но это в случае полета в один конец. Изначально дрон предполагалось возвращать.

Это означает, что "Рейс" расстояние в 450 километров преодолеть не мог.

В результате беспилотник получился довольно удачным, и когда в 1970 году он пошел в серию, военные заказчики умерили свои требования к "Стрижу", который в конце концов стал фактически увеличенной копией "Рейса" с большей дальностью и большими возможностями для оснащения разведывательной аппаратурой.

Можно ли переделать Ту-141 в дрон-камикадзе?

Дальности Ту-141 в 1000 километров с лихвой хватило бы для ударов по аэродрому в Энгельсе и Дягилево, не говоря уже о Курске.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Авиабаза Энгельс - одна из немногих в России, способная принимать и обслуживать самолеты стратегической авиации

Компоновка обоих беспилотников, вероятно, допускала замену разведывательной аппаратуры на боевую часть. Первый отсек был съемным, и скорее всего смонтировать там взрывчатку и взрыватель было несложно, учитывая, что в Украине имеется производство сложных крылатых ракет, есть специалисты и необходимое оборудование.

Сложнее обстоит дело с системой навигации и, что особенно важно - наведения на цель (это две разные системы).

Оба беспилотника, Ту-141, в частности, были автономными, то есть управлялись не внешним оператором, а при помощи бортового компьютера - автоматической бортовой системы управления АБСу-143. Она включала в себя инерциальную систему навигации, проще говоря, автопилот.

Задачей дрона-разведчика было пролететь над определенным районом, фотографируя "по площадям", а не отдельные небольшие объекты. Отклонение в несколько десятков метров вряд ли было критичным, при том, что на расстоянии в сотни километров отклонение возрастало, и могло стать довольно большим.

Даже возвращение и посадка не требовали большой точности - "Стриж" садился при помощи парашюта, и достаточно было выбрать для этого большую поляну.

При этом во время удара по аэродрому Дягилево, судя по фотографиям, которые оказались в интернете, беспилотник взорвался поблизости от бомбардировщика Ту-22М3 на стоянке. Это подтверждается и спутниковым снимком ImageSat, на котором видны следы пожара у одного из бомбардировщиков.

По неподтвержденной информации, на аэродроме Энгельс-2 были повреждены два бомбардировщика Ту-95 (возможно, именно они фигурируют в заявлении минобороны). Однако на спутниковых снимках сильных повреждений у самолетов не заметно.

Судя по фотографиям из Дягилево, беспилотник промахнулся мимо самолета всего на несколько метров. Это означает, что КВО (круговое вероятное отклонение, иными словами, точность) у него соответствовало хорошей современной крылатой ракете.

Система навигации Ту-141 обеспечить такую точность, скорее всего, не смогла бы. Но она и не должна этим заниматься.

В ракетах и высокоточных снарядах обычно используются две разные системы. Одна, навигационная, отвечает за доставку ракеты к цели. Это может быть система спутниковой навигации или инерционная, или обе вместе. С их помощью ракета добирается до района, где расположен объект, который надо поразить.

Далее включается головка самонаведения - радар, который сканирует площадь в поисках цели, пассивная система, которая ловит сигнал от радара противника, инфракрасный датчик, который наводит ракету на источник тепла, либо датчик, который ищет пятно лазерного луча, которым подсвечивают цель.

Современные высокоточные системы спутниковой навигации уже достигли такого уровня точности, что некоторые ракеты могут попадать в цель, используя лишь ее координаты, но Ту-141 управляет обычный советский автопилот 1970-х годов, точность которого весьма далека от GPS. Такой навигатор годится разве что для ракет с ядерной боеголовкой, для которых отклонение в десятки метров не имеет значения.

Как появилась версия о Ту-141

Версия с обстрелами аэродромов дронами Ту-141 показалась многим убедительной. Это тоже вполне объяснимо.

Дело в том, что эти разведчики предназначались, в первую очередь, для действий против армий стран НАТО в случае войны в Европе. Поэтому большинство Ту-141 при распаде СССР оказались в бывших советских республиках, граничащих с европейскими государствами, в частности, в Украине.

Украина использовала Ту-141 в войне с Россией. Об этом сообщали специалисты группы Oryx, анализирующей данные о вооружении из открытых источников. Писали об этом и многие российские военные блогеры. Как телеграм-каналы, так и государственные СМИ довольно часто сообщали, что Украина переделывает эти беспилотники в ударные БПЛА.

Автор фото, AFP Подпись к фото, В результате падения "Стрижа" в Загребе никто не погиб

14 сентября сразу несколько российских каналов сообщили, что на Ставрополье якобы упал украинский "Стриж", в результате чего пострадали несколько человек. Впоследствии канал "Астра" опознал на снимках детали российской крылатой ракеты "Калибр".

В одном случае принадлежность такого дрона установить не удалось. 10 марта 2022 года в столице Хорватии Загребе упал беспилотник, в котором был опознан Ту-141. Судя по траектории его полета, он пересек территорию Венгрии, откуда уже перелетел в Хорватию.

Россия обвиняла в его запуске Украину, а украинцы настаивали, что это российский "Стриж". Москва утверждала, что не использует эти дроны с 1991 года, а Киев указывал, что на аппарате были красные звезды, тогда как украинские ВВС используют в качестве эмблемы трезубец.

В общем, аппарат был "на слуху" с самого начала конфликта.

Более того, как написал 13 ноября пророссийский телеграм-канал "Хроника оператора БпЛА", ВСУ в какой-то перестали момент использовать Ту-141 и Ту-143. По версии этого канала, запас этих дронов у Украины либо иссяк, либо ВСУ стали их для чего-то беречь.

Сквозь противовоздушный щит

Еще одна распространенная версия - что ВСУ применяет Ту-141 для вскрытия российской системы ПВО, что выглядит вполне логичным. Для этой цели с беспилотником не надо делать ничего, а расположение батарей и радаров противовоздушной обороны - важная информация.

Автор фото, Alexander Ryumin/TASS Подпись к фото, В Дягилево обычно базируются не только бомбардировщики, но и другие самолеты

Однако теперь, когда три военных аэродрома были поражены украинскими беспилотниками, это утверждение выглядит довольно странно.

Дело в том, что противовоздушная оборона таких важных объектов, как аэродромы дальней и стратегической авиации еще с советских времен ориентирована на поражение "классических" воздушных целей - самолетов, вертолетов, крылатых или, наконец, в какой-то мере и баллистических ракет.

Ту-141 как цель для ПВО ничем не отличается от крылатой ракеты. Таким образом, признание того, что "Стрижи" смогли преодолеть сотни километров в зоне действия противовоздушной обороны - признание ее полной неэффективности.

Между тем в последние годы, особенно, в Карабахском конфликте и во время войны в Украине стали все больше проявлять себя дроны-камикадзе, которые конструктивно отличаются от "Стрижей". Типичным примером может служить, например, иранский "Шахед-136", который активно применяет в Украине Россия.

Такие беспилотники могут лететь на небольшой высоте, что затрудняет их обнаружение. Кроме того, сама конструкция дрона может способствовать снижению заметности. Любые способы противодействия атаке дронов зависят, прежде всего, от того, насколько рано их заметили в небе, но сделать это очень трудно, и ВСУ потратили немало усилий чтобы добиться результатов в борьбе с ними.

Если бы Россия признала, что Украина применила против аэродромов нечто похожее, это было бы гораздо меньшим ударом по репутации ее ПВО.

Новая разработка Украины?

Есть еще одна версия, которая, отчасти в силу почти полного отсутствия какой-либо информации, может объяснить эти удары.

В начале ноября менеджер "Укроборонпрома" Олег Болдырев сообщил, что до конца года Украина получит новый тяжелый беспилотник дальностью "тысячи" километров и с 75-килограммовой боевой частью.

"Она уже взлетела, она уже села… Это тяжелая машина, более 200 кг взлетного веса. Это разработка, которая отвечает задачам, которые были поставлены нам [главнокомандующим ВСУ] Валерием Залужным еще в начале августа. Тогда был поставлен перечень задач по комплексу, одна из них была такой. Думаю, что до нового года мы его презентуем и покажем ВСУ. Как нашему пока единственному заказчику", - сказал он.

Эта версия могла бы объяснить информацию, которую распространила со ссылкой на неназванного высокопоставленного украинского военного газета New York Times. Согласно этой информации, в одной из атак 5 ноября участвовала украинская диверсионно-разведывательная группа, которая помогала наводить дрон на цель. В условиях войны проверить такую информацию невозможно, но если бы она оказалась правдой, то это объяснило бы точность, с которой дроны нанесли удары по самолетам.

Правда, это обстоятельство бы подняло новый вопрос - об охране стратегических аэродромов в глубине российской территории. Как рассказал Би-би-си известный российский диггер, пожелавший сохранить анонимность, "аэродромы всегда были легкодоступны", добавив, правда, что так было "раньше". Насколько доступными такие объекты остаются сейчас, он комментировать не стал.