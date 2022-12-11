Грустные, злые и в стрессе: как изменились женщины за последние 10 лет?

Стефани Хегарти

Би-би-си

16 минут назад

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Автор фото, Getty Images

Согласно опросу компании Gallup, проводившемуся в более чем 150 странах мира, за последние 10 лет женщины в среднем стали более грустными и злыми, чем мужчины, а также больше подвержены стрессу.

В рамках проекта "100 женщин" Би-би-си решила проанализировать данные Gallup World Poll за 10 лет.

В 2012 году примерно одинаковый процент мужчин и женщин в течение предыдущего дня испытывали негативные эмоции - гнев, печаль, стресс и беспокойство. Девять лет спустя женщины уже опережали мужчин как минимум на шесть процентных пунктов.

Больше всего этот разрыв в Камбодже (17 пунктов), Индии, Пакистане и Марокко (по 12 пунктов). Возможно, это связано с тем, что пандемия в этих (и не только этих) странах затормозила прогресс в сфере образования и занятости для женщин, а также усугубила бедность.

Компания Gallup ежегодно проводит опрос более 120 тыс. человек (Всемирный опрос Гэллапа). И согласно анализу ее данных, проведенному Би-би-си, с 2012 года больше женщин, чем мужчин, сообщают о чувстве грусти и беспокойства, хотя у тех и других цифры неуклонно растут.

Однако когда дело доходит до гнева и стресса, разрыв с мужчинами увеличивается. В 2012 году мужчины и женщины сообщали о гневе и стрессе на одинаковом уровне. Девять лет спустя женщины злее - на шесть процентных пунктов - и больше подвержены стрессу. И этот разрыв особенно заметно увеличился во время пандемии.

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"Крик души" в чистом поле

Эти показатели вовсе не удивляют Сару Хармон, психотерапевта из США. В начале 2021 года она собрала группу из своих клиенток и вывела в поле, чтобы они там покричали вволю и таким образом сбросили напряжение.

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"Я мама двоих маленьких детей, и я работала из дома. Сначала я испытывала сильное раздражение, а потом оно переросло просто в ярость", - говорит она.

Через год она снова вывела клиенток в поле покричать как следует. Об этой инициативе рассказала журналистка из ее онлайн-группы мам, и вдруг ей стали звонить репортеры со всего мира. Этот "крик души" стал невероятно популярным.

Сара считает, что она уловила то, что чувствовали женщины во всем мире - сильное недовольство из-за того, что бремя пандемии непропорционально тяжело легло на их плечи.

Так, опрос почти 5 тыс. родителей (состоящих в гетеросексуальных отношениях) в Англии, проведенный в 2020 году Институтом финансовых исследований, показал, что во время периода изоляции из-за эпидемии коронавируса матери брали на себя больше домашних обязанностей, чем отцы. В результате многим также пришлось сократить рабочий день - даже в тех семьях, где у женщин была более высокооплачиваемая работа.

Разрыв между странами - дело в культуре?

Но чем объясняется более сильный разрыв между странами - например, 12 процентных пунктов в Индии и Пакистане?

Психиатр Лакшми Виджаякумар считает, что это результат напряженности, возникающей по мере того, как все больше женщин в этих странах получают образование и работу и становятся экономически независимыми.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В Индии разница в уровне гнева между мужчинами и женщинами значительнее, чем во многих других странах

"В то же время они связаны по рукам и ногам архаичными, патриархальными системами и культурой. Диссонанс между патриархальной системой дома и эмансипацией на работе или в обществе несомненно вызывает раздражение и гнев," - поясняет она.

Каждую пятницу вечером в час пик в Ченнаи в Индии Лакшми наблюдает это на практике.

"Вы видите, как мужчины уже отдыхают, идут в чайную, спокойно курят. А женщины несутся на автобусную остановку или вокзал. Они уже думают о том, что надо приготовить."

Дело еще и в том, поясняет она, что раньше для женщин считалось неуместным говорить, что они, например, злятся или испытывают стресс, но и это меняется. Теперь у них есть больше возможностей выражать свои эмоции, поэтому и гнева больше.

Прогресс для женщин?

Би-си-си ежегодно составляет список "100 женщин", который включает в себя самых вдохновляющих и влиятельных женщин со всего мира.

В этом году в нем также отмечается прогресс, достигнутый с момента составления первого списка 10 лет назад, поэтому Би-си-си поручила компании Savanta ComRes попросить женщин из 15 стран сравнить этот год с 2012 годом. По результатам этого опроса:

• По крайней мере половина опрошенных женщин в каждой стране чувствуют себя более способными (имеют возможность) принимать собственные финансовые решения, чем 10 лет назад.

• По крайней мере половина опрошенных женщин в каждой стране, кроме США и Пакистана, также считают, что женщинам легче обсуждать согласие на интимные отношения с романтическим партнером.

• В большинстве стран не менее двух третей опрошенных женщин заявили, что социальные сети оказали положительное влияние на их жизнь, хотя в США и Великобритании этот показатель составляет менее 50%.

• В 12 из 15 стран 40% или более опрошенных женщин говорят, что свобода выражать свое мнение - это сфера, в которой их жизнь продвинулась больше всего за последние 10 лет.

• 46% опрошенных в США считают, что женщинам стало труднее получить доступ к безопасному с медицинской точки зрения аборту, чем 10 лет назад.

Виновата пандемия?

Между тем пандемия оказала особый эффект на работу женщин. По словам Джинетт Асконы, специалистке по обработке данных в структуре "ООН-женщины", до 2020 года количество женщин на рынке труда медленно, но верно росло. Однако в 2020-м этот процесс застопорился. Прогнозируется, что в этом году число работающих женщин будет ниже уровня 2019 года в 169 странах.

"У нас рынок труда разделен по признаку пола", - говорит писательница-феминистка из США Сорайя Чемали, написавшая в 2019 году книгу "Гнев ей к лицу: сила женской злости".

Она видит, что выгорание, связанное с пандемией, происходит в основном в сферах, где доминируют женщины, таких как уход за детьми или престарелыми.

"Это псевдоматеринская работа и низкооплачиваемая работа. У этих людей очень высокий уровень подавленного и перенаправленного гнева. И это во многом связано с тем, что от них ожидают неустанной работы. И без каких-либо законных границ."

"Похожая динамика часто наблюдается в гетеросексуальных браках", - говорит она.

В США много писали о бремени пандемии, упавшем на плечи женщин, но результаты Всемирного опроса Гэллапа не показывают, что женщины в этой стране более озлоблены, чем мужчины.

"Женщины в США очень стыдятся гнева, - говорит Сорайя Чемали, - и, возможно, скорее описывают свой гнев как стресс или грусть".

Но важно и то, что американские женщины сообщают о более высоком уровне стресса и грусти, чем мужчины.

Это касается и других стран. В Бразилии, Уругвае, Перу, на Кипре и в Греции гораздо больше женщин, чем мужчин, заявили, что испытывают стресс. В Бразилии почти шесть из десяти женщин сказали, что большую часть предыдущего дня они испытывали стресс, по сравнению с чуть менее чем четырьмя из десяти мужчин.

"Ярость и гнев необходимы, - отмечает Джинетт Аскона из "ООН-женщины". - Иногда это нужно, чтобы встряхнуть все вокруг - и заставить людей обратить на вас внимание и выслушать".

Журналисты по обработке данных: Лиана Браво, Кристина Дживанс и Хелена Росецка.

Над статьей также работали Валерия Перассо и Джорджина Пирс.

Методология

Gallup ежегодно опрашивает более 120 тыс. человек более чем в 150 странах и регионах, представляющих более 98% взрослого населения мира, используя случайно отобранные национальные репрезентативные выборки. Опросы проводятся лично или по телефону. Пределы погрешности результатов варьируются в зависимости от страны и вопроса. При меньшем объеме выборки, например, при разделении набора ответов по полу, погрешность будет выше. Полные таблицы данных опроса Gallup за 2021 год можно скачать здесь.