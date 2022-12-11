Грустные, злые и в стрессе: как изменились женщины за последние 10 лет?
- Стефани Хегарти
- Би-би-си
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Согласно опросу компании Gallup, проводившемуся в более чем 150 странах мира, за последние 10 лет женщины в среднем стали более грустными и злыми, чем мужчины, а также больше подвержены стрессу.
В рамках проекта "100 женщин" Би-би-си решила проанализировать данные Gallup World Poll за 10 лет.
В 2012 году примерно одинаковый процент мужчин и женщин в течение предыдущего дня испытывали негативные эмоции - гнев, печаль, стресс и беспокойство. Девять лет спустя женщины уже опережали мужчин как минимум на шесть процентных пунктов.
Больше всего этот разрыв в Камбодже (17 пунктов), Индии, Пакистане и Марокко (по 12 пунктов). Возможно, это связано с тем, что пандемия в этих (и не только этих) странах затормозила прогресс в сфере образования и занятости для женщин, а также усугубила бедность.
Компания Gallup ежегодно проводит опрос более 120 тыс. человек (Всемирный опрос Гэллапа). И согласно анализу ее данных, проведенному Би-би-си, с 2012 года больше женщин, чем мужчин, сообщают о чувстве грусти и беспокойства, хотя у тех и других цифры неуклонно растут.
Однако когда дело доходит до гнева и стресса, разрыв с мужчинами увеличивается. В 2012 году мужчины и женщины сообщали о гневе и стрессе на одинаковом уровне. Девять лет спустя женщины злее - на шесть процентных пунктов - и больше подвержены стрессу. И этот разрыв особенно заметно увеличился во время пандемии.
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"Крик души" в чистом поле
Эти показатели вовсе не удивляют Сару Хармон, психотерапевта из США. В начале 2021 года она собрала группу из своих клиенток и вывела в поле, чтобы они там покричали вволю и таким образом сбросили напряжение.
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Конец истории Подкаст
"Я мама двоих маленьких детей, и я работала из дома. Сначала я испытывала сильное раздражение, а потом оно переросло просто в ярость", - говорит она.
Через год она снова вывела клиенток в поле покричать как следует. Об этой инициативе рассказала журналистка из ее онлайн-группы мам, и вдруг ей стали звонить репортеры со всего мира. Этот "крик души" стал невероятно популярным.
Сара считает, что она уловила то, что чувствовали женщины во всем мире - сильное недовольство из-за того, что бремя пандемии непропорционально тяжело легло на их плечи.
Так, опрос почти 5 тыс. родителей (состоящих в гетеросексуальных отношениях) в Англии, проведенный в 2020 году Институтом финансовых исследований, показал, что во время периода изоляции из-за эпидемии коронавируса матери брали на себя больше домашних обязанностей, чем отцы. В результате многим также пришлось сократить рабочий день - даже в тех семьях, где у женщин была более высокооплачиваемая работа.
Разрыв между странами - дело в культуре?
Но чем объясняется более сильный разрыв между странами - например, 12 процентных пунктов в Индии и Пакистане?
Психиатр Лакшми Виджаякумар считает, что это результат напряженности, возникающей по мере того, как все больше женщин в этих странах получают образование и работу и становятся экономически независимыми.
"В то же время они связаны по рукам и ногам архаичными, патриархальными системами и культурой. Диссонанс между патриархальной системой дома и эмансипацией на работе или в обществе несомненно вызывает раздражение и гнев," - поясняет она.
Каждую пятницу вечером в час пик в Ченнаи в Индии Лакшми наблюдает это на практике.
"Вы видите, как мужчины уже отдыхают, идут в чайную, спокойно курят. А женщины несутся на автобусную остановку или вокзал. Они уже думают о том, что надо приготовить."
Дело еще и в том, поясняет она, что раньше для женщин считалось неуместным говорить, что они, например, злятся или испытывают стресс, но и это меняется. Теперь у них есть больше возможностей выражать свои эмоции, поэтому и гнева больше.
Прогресс для женщин?
Би-си-си ежегодно составляет список "100 женщин", который включает в себя самых вдохновляющих и влиятельных женщин со всего мира.
В этом году в нем также отмечается прогресс, достигнутый с момента составления первого списка 10 лет назад, поэтому Би-си-си поручила компании Savanta ComRes попросить женщин из 15 стран сравнить этот год с 2012 годом. По результатам этого опроса:
• По крайней мере половина опрошенных женщин в каждой стране чувствуют себя более способными (имеют возможность) принимать собственные финансовые решения, чем 10 лет назад.
• По крайней мере половина опрошенных женщин в каждой стране, кроме США и Пакистана, также считают, что женщинам легче обсуждать согласие на интимные отношения с романтическим партнером.
• В большинстве стран не менее двух третей опрошенных женщин заявили, что социальные сети оказали положительное влияние на их жизнь, хотя в США и Великобритании этот показатель составляет менее 50%.
• В 12 из 15 стран 40% или более опрошенных женщин говорят, что свобода выражать свое мнение - это сфера, в которой их жизнь продвинулась больше всего за последние 10 лет.
• 46% опрошенных в США считают, что женщинам стало труднее получить доступ к безопасному с медицинской точки зрения аборту, чем 10 лет назад.
Виновата пандемия?
Между тем пандемия оказала особый эффект на работу женщин. По словам Джинетт Асконы, специалистке по обработке данных в структуре "ООН-женщины", до 2020 года количество женщин на рынке труда медленно, но верно росло. Однако в 2020-м этот процесс застопорился. Прогнозируется, что в этом году число работающих женщин будет ниже уровня 2019 года в 169 странах.
"У нас рынок труда разделен по признаку пола", - говорит писательница-феминистка из США Сорайя Чемали, написавшая в 2019 году книгу "Гнев ей к лицу: сила женской злости".
Она видит, что выгорание, связанное с пандемией, происходит в основном в сферах, где доминируют женщины, таких как уход за детьми или престарелыми.
"Это псевдоматеринская работа и низкооплачиваемая работа. У этих людей очень высокий уровень подавленного и перенаправленного гнева. И это во многом связано с тем, что от них ожидают неустанной работы. И без каких-либо законных границ."
"Похожая динамика часто наблюдается в гетеросексуальных браках", - говорит она.
В США много писали о бремени пандемии, упавшем на плечи женщин, но результаты Всемирного опроса Гэллапа не показывают, что женщины в этой стране более озлоблены, чем мужчины.
"Женщины в США очень стыдятся гнева, - говорит Сорайя Чемали, - и, возможно, скорее описывают свой гнев как стресс или грусть".
Но важно и то, что американские женщины сообщают о более высоком уровне стресса и грусти, чем мужчины.
Это касается и других стран. В Бразилии, Уругвае, Перу, на Кипре и в Греции гораздо больше женщин, чем мужчин, заявили, что испытывают стресс. В Бразилии почти шесть из десяти женщин сказали, что большую часть предыдущего дня они испытывали стресс, по сравнению с чуть менее чем четырьмя из десяти мужчин.
"Ярость и гнев необходимы, - отмечает Джинетт Аскона из "ООН-женщины". - Иногда это нужно, чтобы встряхнуть все вокруг - и заставить людей обратить на вас внимание и выслушать".
Журналисты по обработке данных: Лиана Браво, Кристина Дживанс и Хелена Росецка.
Над статьей также работали Валерия Перассо и Джорджина Пирс.
Методология
Gallup ежегодно опрашивает более 120 тыс. человек более чем в 150 странах и регионах, представляющих более 98% взрослого населения мира, используя случайно отобранные национальные репрезентативные выборки. Опросы проводятся лично или по телефону. Пределы погрешности результатов варьируются в зависимости от страны и вопроса. При меньшем объеме выборки, например, при разделении набора ответов по полу, погрешность будет выше. Полные таблицы данных опроса Gallup за 2021 год можно скачать здесь.
Savanta ComRes опросила 15 723 женщины в возрасте 18+ онлайн в Египте, Кении, Нигерии, Мексике, США, Бразилии, Китае, Индии, Индонезии, Пакистане, Саудовской Аравии, России, Турции, Великобритании и Украине в период с 17 октября по 16 ноября 2022 года. Данные были взвешены, чтобы обеспечить репрезентативность женщин в каждой стране по возрасту и региону. Пределы погрешности для результатов по каждой стране составляют +/- 3. Подробные результаты можно найти здесь.