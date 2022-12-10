10 лет спустя: что изменилось в Индии после изнасилования и убийства Джиоти Сингх

Дивия Ариядо

Би-би-си "100 женщин"

19 минут назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Мать Джиоти, Аша Деви принимает участие в уличных протестах. Волна негодования прокатилась по всей стране и вынудило правительство ужесточить законы

16 декабря 2012 шестеро мужчин зверски изнасиловали молодую женщину и жестоко избили ее спутника. Это преступление стало переломным моментом в современной истории Индии, после которого общество и власти наконец-то обратили внимание на проблему, которая раньше оставалась в тени - насилие в отношении женщин.

Эта статья может шокировать, в ней содержится описание сексуального насилия.

23-летняя Джиоти Сингх возвращалась из кино со своим другом Авниндрой Пандеем. Молодые люди сели в автобус, в котором уже находились шестеро молодых мужчин, включая водителя. Они избили обоих, после чего больше часа насиловали девушку, а затем выбросили тела из автобуса, посчитав их умершими.

Это преступление потрясло мир. Джиоти, имя которой поначалу не раскрывалось, получила серьезные внутренние повреждения и умерла через две недели. СМИ называли ее "Нирбхайя" (бесстрашная).

Вскоре шок, который пережила нация, сменился гневом. Сотни молодых людей Дели требовали справедливости, выходя на демонстрации, невзирая на пронизывающий холод, водометы и слезоточивый газ, которые применяла полиция для разгона разгневанной толпы.

Моим первым воспоминанием был страх. Я хорошо помню расползающийся по телу ужас, когда я читала чудовищные подробности о пережитых ею пытках. Ее насиловали железным прутом и даже вырвали часть кишечника. Я считала себя неплохо закаленной, потому что привыкла отбиваться от частых домогательств на улицах Дели, но эта история меня пугала.

Автор фото, Hindustan Times Подпись к фото, Актриса Шабана Азми утешает Ашу Деви. Деви боролась за ускоренное проведение процесса над насильниками и убийцами своей дочери

Протесты 2012 года действительно стали точкой невозврата и привели к целому ряду изменений. Например, законы пополнились поправками, расширившими действия, признаваемые насилием против женщин, была введена ответственность полицейских за неэффективную работу и установлены более серьезные наказания для виновных, включая, что немаловажно, и смертную казнь.

Но даже десятилетие спустя, жизнь женщин в Индии по-прежнему полна опасностей. И даже число преступлений против них выросло за последнее десятилетие в полтора раза.

Среди женщин, сражающихся за справедливое отношение к жертвам насилия, в первых рядах стоит и мать Джиоти Сингх - Аша Деви.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Аша Деви несколько лет сражалась за то, чтобы добиться справедливости для своей дочери, а теперь помогает другим

После трагической кончины дочери она создала в ее память фонд "Нирбхайа Джиоти" (Nirbhaya Jyoti).

По индийскому закону, жертвы изнасилования и их семьи должны оставаться анонимными. Но в 2015 году Аша решила отказаться от этого права, заявив, что "стыдиться должны те, кто совершает чудовищные преступления, а не семьи их жертв".

Мать Джиоти не только добилась справедливого наказания для убийц своей дочери, но также стала помогать другим жертвам женоненавистнических преступлений, оказывая им эмоциональную и чисто практическую поддержку. За истекшее десятилетие к ней в той или иной форме обратились немало людей.

Автор фото, Hindustan Times Подпись к фото, Демонстрация в Дели в 2012 году. Демонстранты требуют смертной казни для всех участников группового изнасиловани Джиоти Сингх

"Иногда все, что им нужно, это получить надежду, что их борьба не напрасна и ее надо продолжить, - сказала Аша, с которой мы разговаривали в ее небольшой квартире в Дели. - А бывает и так, что люди боятся длинных и сложных судебных процедур. Я делюсь с ними своим опытом и рассказываю, где и как можно получить юридическую помощь".

Мне удалось разыскать и поговорить лишь с небольшим числом тех, кому она сумела помочь найти себя или добиться правосудия.

Одна из них - Сима Кушваха. 10 лет назад она была студенткой, так же, как и убитая Джиоти. Сима вместе со своими друзьями выходила на демонстрации в Дели, требуя справедливости и более активной позиции властей. Она жила вместе с 20 девушками в студенческой квартире, половина из которых поддались на уговоры семей и вернулись в родные дома после того, как подробности убийства Джиоти стали широко известны. Сима осталась в городе и продолжила учебу.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Сима Кушваха и Аша Деви. Сима, получившая юридическое образование, решила пойти в политику, чтобы иметь лучшую возможность защищать права женщин

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Она была студенткой юридического факультета и начала регулярно посещать судебные слушания по делу Джиоти. Сима решила, что должна как-то показать семье убитой девушки, что они не одиноки, что другие люди поддерживают их борьбу за справедливость.

Дело кончилось тем, что Сима вошла в группу юристов, которая в 2020 году обеспечила приведение в исполнение смертного приговора насильникам и убийцам Джиоти.

(Он был вынесен в 2013 году, но четверо приговоренных использовали все мыслимые отсрочки, подавая апелляции и прошения о помиловании, все из которых были отвергнуты. Пятый совершеннолетний соучастник преступления повесился в тюрьме. Шестой, как несовершеннолетний, был приговорен всего к трем годам (максимальный срок) заключения в исправительном учреждении - bbcrussian).

После того, как Верховный суд окончательно подтвердил, что приговор остается в силе и четверо осужденных будут повешены, Сима прямо из суда побежала к дому Аши, встала на колени перед фотографией Джиоти и, обратившись к погибшей девушке, сказала, что исполнила свое обещание, а потом расплакалась и от облегчения, и от горя.

Автор фото, Hindustan Times Подпись к фото, Демонстрации, требующие перемен прошли по всей стране, но самыми многолюдными были выступления в Дели. В руках молодого человека плакат: "Мы живем в обществе, которое учит женщин, как избежать изнасилования, вместо того, чтобы учить мужчин - как не насиловать"

"За этим делом следила вся страна. Было очень важно, чтобы все насильники были казнены", - сказала она.

Решение правительства ввести в 2013 году смертную казнь за особо тяжкие случаи изнасилований и групповых изнасилований отчасти было популистской мерой, принятой в ответ на многолюдные демонстрации по всей стране. При этом в целом в обществе бытовало мнение, что изнасилования, как правило, совершаются безграмотными, бедными или безработными мужчинами, которые идут на преступление, воспользовавшись случайной встречей с жертвой, с которой ранее не были знакомы.

Все шестеро осужденных за изнасилование и убийство Нирбхайи подходили под это описание, однако статистика показывает, что большая часть сексуальных преступлений совершается не случайными людьми, а теми, кто с жертвами был знаком, причем иногда - довольно близко.

Если верить официальной статистике правительства Индии, в более чем 95% случаев сексуальных преступлений, насильники были родственниками, друзьями, соседями либо коллегами пострадавших.

Автор фото, NurPhoto Подпись к фото, Женщина с плакатом: "Изнасилования распространяются, как эпидемия. Остановите их, пока не поздно". Демонстрация в 2020 году против изнасилования женщины из нижней касты

Сестра Панкаджа (имя изменено) стала жертвой как раз такого нападения. Ее изнасиловали и убили неподалеку от родного дома.

Панкадж сам нашел тело сестры. Пропитанная кровью туника молодой девушки была разорвана в клочья, ее тело покрывали многочисленные ножевые ранения, а шея - проткнута бамбуковой палкой.

Ее смерть случилась за год до изнасилования Джиоти и была такой же ужасной. Панкадж посчитал важным наглядно продемонстрировать мне жестокость, с какой убили его сестру, поэтому показал фотографии, сделанные на месте преступления. Этой картины я не забуду никогда.

Преступление было совершено в отдаленной деревне, в одном из беднейших штатов восточной Индии, далеко от столицы, поэтому о нем рассказали только местные газеты.

Автор фото, INDRANIL MUKHERJEE Подпись к фото, Политические активисты повесили манекены насильников после группового изнасилования и убийства 19-летней девушки в штате Уттар-Прадеш, в октябре 2020 года

"Об ее истории так никто и не узнал, - сказал мне Панкадж. Мы сидели и разговаривали в его небольшом глинобитном доме, - Не было ни всеобщего возмущения, ни призывов к справедливости. А я испытывал только страх. Страх перед людьми, которые могут быть такими бесчеловечными".

За страхом последовало полное недоумение. Если на Джиоти напали незнакомцы, то сестре Панкаджа были известны все четыре человека, арестованные по ее делу, включая соседа и учителя, который давал ей дополнительные уроки после школы.

"Когда полиция арестовала учителя, я подумал, что они совершили ошибку, потому что отношения "гуру" с учеником святы", - продолжил Панкадж.

"Только когда он сам признался в преступлении и помог найти нож, которым ее убили, я в это поверил".

Подпись к фото, Очередная демокнстрация против насилия. Главное различие за 10 прошедших с убийства Джиоти лет состоит в том, что теперь подобные выступления вызывают более широкий общественный резонанс

В 2016 году суд низшей инстанции приговорил насильников и убийц к смертной казни.

Однако Высокий суд удовлетворил их апелляцию в 2021 году, постанов, что, хотя само преступление было чудовищным, обвинение "с треском провалилось", не сумев представить суду неопровержимые доказательства вины подзащитных.

Выйдя на свободу, все четверо отрицали свое участие в преступлении, включая и учителя.

Непрофессиональная работа полиции, включая сбор вещественных улик и документирование свидетельских показаний, часто становится причиной оправдательных приговоров по многим делам об изнасилованиях. Подобный случай произошел в прошлом месяце. В результате семьи жертв вполне могут столкнуться лицом к лицу с обвиняемыми.

Именно это произошло и с Панкаджем. "Они пришли на деревенский рынок и угрожали убить меня за то, что я испортил им жизнь", - сказал он.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Аша Деви не переставала бороться за то, чтобы убийцы ее дочери понесли заслуженное наказание. Теперь она помогает другим, став символом надежды, что правосудия для жертв насилия можно добиться

И все же он не сдался. Вооружившись всего лишь одной вырезкой из газеты, он направился в Дели, отчаянно пытаясь все-таки добиться справедливости для своей сестры. В этой газетной статье, которую он так бережно хранил, говорилось об Аше Деви.

Встреча с Ашей вернула ему надежду. Высокопоставленный юрист, который вел дело Джиоти, сейчас подает апелляцию на оправдательный приговор Высокого суда в отношении убийц его сестры.

"Я верю, что вердиктом снова будет смертная казнь, - говорит Панкадж. - Я верю в правосудие".

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, На плакате написано: "Мы хотим Индии - свободной от изнасилований". Борьба за искоренение сексуальных преступлений после убийства Джиоти значительно усилилась

Индийская система правосудия может быть перегруженной и медленной, но она все же она как-то работает в случаях изнасилования, поскольку они привлекают внимание средств массовой информации, сочувствие общественности и призывы к справедливому наказанию. Гораздо меньше внимания уделяется домашнему насилию, случаи которого превратились в настоящую эпидемию.

Домашнее насилие является самым распространенным преступлением против женщин в Индии. Общее число только зарегистрированных случаев в четыре раза превышает число изнасилований.

Для 45-летней Снихи Джавали молчание, которым окружены подобные преступления, стало просто оглушающим.

Она рассказала журналистам проекта Би-би-си "100 женщин", что муж часто избивал ее, требуя, чтобы ее родители выплатили ему все обещанное приданое. 24 декабря 2000 года события приняли разрушительный оборот.

Подпись к фото, Жизнь Снихи Джавали поменялась после жестокого убийства Джиоти и пьесы, названной в ее честь "Нирбхая". Теперь Сниха говорит, что, "если я считаю себя красивой, значит я - красива!"

"Однажды ночью в приступе ярости он облил меня керосином, зажег спичку и поджег мое лицо, грудь и руки", - рассказала она. Более того, ее муж сделал это на глазах их малолетнего сына.

Сниха попала в больницу. Еще находясь там, она сказала своей семье, что на нее напал муж. Но он был человеком влиятельным, то что называется "большой шишкой", и родители Снихи побоялись подавать заявление в полицию. Вместо этого они сообщили родственникам, что их дочь умерла.

Это потрясло даже меня, несмотря на то, что, как журналистка, я неоднократно выслушиваю истории женщин, ставших жертвами домашнего насилия. Как могли родители фактически бросить свою дочь в тот момент, когда ей больше всего были нужны помощь и поддержка?

Автор фото, John Lamparski Подпись к фото, Перед премьерой "Нирбхайи" на Бродвее, апрель 2015 года. Сниха - крайняя слева

Несмотря на то, что Сниха была жертвой, а не преступником, она затворилась в четырех стенах своего дома, боясь показываться людям на глаза. Прошло 12 лет, прежде чем жестокое нападение на Нирбхайю получило широчайший резонанс и изменило отношение к пострадавшим.

В 2013 году Сниху пригласили в спектакль, так и названный "Нирбхайя" и основанный на свидетельствах женщин, сумевших пережить совершенное над ними насилие. Его создатели хотели разорвать позорный круг молчания, в который общественное мнение запирало жертв.

В течение следующих четырех лет Сниха делилась своей историей со зрителями по всему миру, будучи единственным членом труппы, не имевшим актерского образования.

"Пьеса многому меня научила. Она изменила меня, рассказала мне Сниха. - После выступления многие зрители приходили и делились с нами своими историями. Это помогло мне преодолеть травму. Я поняла, что я - не одинока".

Подпись к фото, Вот как выглядела Сниха до того, как ее поджог собственный муж

Рано, или поздно, но тема одиночества неизбежно возникала в моих разговорах с теми, кто сумел пережить насилие и вызванные им травмы. Одиночества на долгом и трудном пути за помощью и справедливостью.

Для того, чтобы помочь жертвам гендерного насилия, психолог и психотерапевт Барха Баджадж основала кризисный центр "Акс". Она начала свою профессиональную карьеру в США, но потом вернулась в Индию. Трагедия Джиоти стала поворотным моментом и в ее жизни.

В конце 2012 года она оказалась в купе поезда, в котором, кроме нее не было ни одной женщины.

Детали изнасилования в Дели были еще очень свежи, и Бархе стало просто страшно. Она решила, что будет спать в туфлях, чтобы в случае чего можно было быстро сбежать и с молотым жгучим перцем чили под подушкой, чтобы хотя бы на время вывести из строя потенциального насильника.

Неожиданно ей в голову пришла мысль, что, если она попадет в беду, то ей даже некуда позвонить, чтобы попросить о помощи.

Подпись к фото, Барха Баджадж основала кризисный центр для женщин после изнасилования и убийства Джиоти Сингх в 2012 году

"Но именно после этого осознания в моей голове зародилась идея, которая и вытеснила страх, - сказала она. - И я поняла, что меня уже ничто не остановит".

Поначалу Барха начала свой проект с намерением помогать тем, кто стал жертвой насилия совершенного людьми посторонними. Но последние девять лет подавляющее большинство женщин, звонящих на ее горячую линию, пытаются спастись от насилия в своем собственном доме.

"Нам нужны государственные структуры, которые бы реально поддерживали женщин, пытающихся спастись от жестокого обращения в семье и оказывали бы им юридическую помощь, если они решатся подать жалобу в суд", - говорит она.

Действительно, больно не только общество, но и государство, в котором просто нет институтов, которые могли бы прийти на помощь жертвам.

Подпись к фото, Сима Кушваха решила бороться не только за равноправие женщин, но и за равноправие каст, пойдя в политику

Именно поэтому Сима Кушваха, о которой я рассказывала в начале этой статьи, решила пойти в политику, чтобы добиваться системных изменений.

В этом году Сима вступила в партию "Бахуджан самадж", которая борется за права представителей низших каст - далитов (старое название "неприкасаемые") в жестко иерархической и дискриминационной кастовой системе Индии.

Сима тоже принадлежит к касте далитов. Она стала активным борцом за справедливость, а также - за гендерное и кастовое равноправие. Она верит, что политическая деятельность даст ей возможность проводить эту работу более эффективно.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Далиты находятся на самой низкой ступени индийской кастовой иерархии. На плакате написано: "До тех пор, пока женщины-далиты не станут свободными, ни одни женщины не будут свободными". демонстрация против сексуального кастового насилия

"Сексуальное насилие, безусловно, является серьезной проблемой, но неравенство пронизывает все наше общество, семьи, браки и политику. И все это необходимо изменить", - сказала она

Мать "Нирбхайи", Аша Деви, согласна с тем, что добиться радикальных перемен в борьбе за безопасность женщин - очень непросто.

"Мы думали, что сможем что-то изменить, чтобы другие девушки чувствовали себя в большей безопасности, но пока что ничего поделать не смогли",- говорит она

Аша не слишком высокого мнения о полиции и назначенных властями адвокатах. При этом сам судебный процесс довольно сложен, а найти нужную информацию не всегда просто. Собственный печальный опыт научил ее многому.

"У меня нет подходящего образования, но я боец, и я пообещала своей дочери, что добьюсь справедливости", — говорит она.

"Мне тяжело выслушивать рассказы о чужой боли. Но чувствую себя лучше, потому что я поддерживаю их на этом долгом и, часто, одиноком пути к справедливости. Когда-то другие люди поддержали меня и теперь я возвращаю долг".

BBC 100 Women names 100 inspiring and influential women around the world every year. Now in its tenth year, it was started in response to the 2012 Delhi gang rape, to improve coverage of women's stories in the media.