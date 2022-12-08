Молчание статистики. В чем проблема с подсчетом заражений ВИЧ в России?

Анастасия Голубева

Русская служба Би-би-си

час назад

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Автор фото, Peter Kovalev/TASS

Минздрав России недоволен включением страны в пятерку государств, лидирующих по темпам распространения ВИЧ. За спорами о статистике, однако, теряются реальные проблемы борьбы с ВИЧ-инфекцией. Русская служба Би-би-си разбиралась, о чем реально говорят статистические данные и какие проблемы с ВИЧ в России до сих пор не решены.

Трудности статистики

7 декабря "Коммерсант" опубликовал заметку, в которой говорится, что по итогам 2021 года Россия является пятой страной в мире с самыми быстрыми темпами распространения ВИЧ. На Россию пришлось 3,9% от 1,5 млн новых случаев заражения в 2021 году - такой вывод был сделан на основе этих данных Объединенной программой ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) и Европейским центром профилактики и контроля заболеваний (ECDC).

Заметку "Коммерсанта" подхватили многие российские СМИ - с заголовком о том, что именно ООН включила Россию в топ-5 стран по темпам распространения ВИЧ. Однако это не так.

Данные, на которые ссылается "Коммерсант", были опубликованы неделей ранее на немецком портале Statista, который занимается сбором и аккумуляцией различных статистических и социологических данных. Согласно инфографике Statista, они выявили топ-10 стран по распространению ВИЧ на основе сборных оценочных данных ЮНЭЙДС, ECDC и ВОЗ. Конкретно ЮНЭЙДС в своих докладах вообще оценивает ситуацию не по странам, а географическим регионам.

Однако громкие заголовки о том, что в России темп распространения ВИЧ примерно такой же, как в странах Африки, вызвал недовольство у российского минздрава. В ведомстве заявили, что это "не соответствует действительности и является очередной пропагандистской провокацией" против России.

В своем заявлении минздрав подчеркивает, что в России один из самых высоких охватов тестированием на ВИЧ в мире, а рост заболеваемости уверенно снижается с каждым годом. Согласно статистике минздрава, на 2021 год в России зафиксировано около 851 тыс. человек, живущих с ВИЧ, а число новых случаев за 2021 год составило почти 59 тысяч человек.

Однако, если внимательно посмотреть на статистику, то становится понятно, что данные Statista и международных организаций по борьбе с ВИЧ никак не противоречат данным минздрава РФ, говорит Би-Би-Си Алексей Лахов, член делегации НКО в Координационном совете ЮНЭЙДС. Цифра в 3,9% от 1,5 млн зараженных в 2021 году - это и есть почти те же 59 тысяч человек, о которых отчиталось российское ведомство.

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"Думаю, такую негативную реакцию вызвала, может быть, вот эта формулировка про пятерку стран по темпам распространения ВИЧ-инфекции. Грубо говоря, не хотят за деревьями видеть лес, что в России не только все плохо, но есть и определенные успехи", - комментирует реакцию минздрава Лахов. По его словам, никто среди мировых организаций не отрицает того, что в России один из самых больших охватов тестирования на ВИЧ, там подчеркивают важность отдельной государственной стратегии по борьбе с ВИЧ, которая есть не у многих стран.

Однако споры из-за статистики на тему ВИЧ возникают и внутри России. В конце ноября спор о том, сколько же людей в стране заражены ВИЧ, возник между минздравом и Роспотребнадзором, которые используют разные методы сбора данных.

О том, что в России 1,5 млн человек, живущих с ВИЧ, заявил академик РАН, глава отдела эпидемиологии и профилактики СПИД ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский. По его словам, в эту цифру входят более 1,1 млн человек с подтвержденным диагнозом и, по оценке, еще около 400 тысяч человек, которые не знают о своем положительном ВИЧ-статусе.

В минздраве эти цифры сразу же отвергли, заявив, что на деле в России число заболевших значительно меньше - 851 тыс. человек. Подсчеты Роспотребнадзора "не верифицируемы" и носят "оценочный характер", заявил главный внештатный специалист минздрава по ВИЧ-инфекции Алексей Мазус.

Оценки числа россиян, живущих с ВИЧ, от минздрава и Роспотребнадзора расходятся почти всегда за время наблюдений с 1987 года, отметил "Коммерсант". И там, и там утверждают, что на основе именно их цифр следует делать выводы о реальной эпидемиологической ситуации в стране.

Бюджетная эпидемия

Как объясняет Алексей Лахов, расхождения в статистике и споры о том, у какого ведомства она точнее, имеют денежные и бюрократические причины. Чем больше людей знают о своем ВИЧ-статусе, тем больше принимают антиретровирусную терапию, и тем больше на них расходы бюджета, подчеркивает он.

"Минздраву важно, чтобы назначение терапии тем, кто попал в федеральные регистры пациентов, происходило более поступательно, а не взрывным темпом, - говорит Лахов. - "По сути [минздрав говорит]: когда мы плавно ставим людей на учет, плавно выделяем терапию, мы можем планировать свои расходы, и не надо здесь наводить панику. Потому что если у нас полтора миллиона, а не 850 млн, это значит, что где-то [минздрав] не дорабатывает, не выделяет достаточно денег, не соответствует показателям государственной стратегии и, соответственно, может получить по шапке от начальства".

Автор фото, Artyom Geodakyan/TASS

Еще в 2018 году академик Покровский говорил, что для контроля над распространением ВИЧ в России нужно выделить порядка 100 млрд рублей. При этом, по его словам, только на ежегодную закупку лекарств необходимо 50 млрд, а выделяется только 30 млрд рублей.

Почти весь бюджет на борьбу с заболеванием уходит именно на закупку препаратов, а на профилактику выделяется "с гулькин нос", говорит и Алексей Лахов. Он вспоминает ситуацию, когда минздрав проводил конкурс на повышение профилактики ВИЧ и выделил пять миллионов рублей на четыре организации. Такая же ситуация в регионах: по словам Лахова, суммы региональных бюджетов, в которых есть программа по профилактике ВИЧ, не превышают 2,5 млн рублей на год.

Ключевые группы населения

Несмотря на успокаивающее заявление минздрава, проблема с ВИЧ-инфекцией в России есть, она действительно стоит очень остро, и мы на самом деле не знаем реальных ее масштабов, говорит Лахов.

Минздрав отчитывается о ежегодном снижении темпов заболевания ВИЧ, но Лахов предлагает смотреть на абсолютные цифры. "В прошлом году - 58 тысяч случаев, за год до этого - 70 тысяч, еще за год - 80 тысяч; это колоссальные цифры", - подчеркивает он.

По словам Лахова, проблема кроется в том, что минздрав не хочет говорить о так называемых ключевых группах населения, в которых профилактическая работа ведется слабо. К таким группам относят вовлеченных в секс-работу, потребителей наркотиков, людей в тюрьмах, транс-людей, геев и других мужчин, практикующих секс с мужчинами.

"Представьте, если минздрав будет оперировать такими терминами (мужчины, практикующие секс с мужчинами, тто окажется, что есть не только геи, но и мужчины, которые, допустим, живут в браке, но иногда имеют секс с мужчинами. Разве минздрав может об этом официально заявить в нынешних общественно-политических условиях? Конечно, нет, - размышляет Лахов. - Или как минздрав начнет говорить, что люди в тюрьмах могут относиться к ключевой группе населения? Получается, надо признать, что в тюрьмах люди употребляют наркотики".

Автор фото, Sergei Karpukhin/TASS

Другой пример: по его словам, в Петербурге секс-работники даже не включены в программы профилактики ВИЧ - несмотря на то, что секс-работники включены в программу государственного противодействия инфекции.

"Когда мы спускаемся на уровень региональных программ или начинаем смотреть, сколько людей было обследовано на ВИЧ из ключевых групп, то получается - из них это менее 10%. Получается так, что минздрав тестирует в основном общее население, а люди из ключевых групп в эту статистику, скорее всего, попадают в гораздо меньших объемах. И это не позволяет нам видеть полную картину с заболеваемостью ВИЧ-инфекцией и с ее распространением", - резюмирует Лахов.

По его словам, минздрав и власти в этом вопросе скованы и бюрократическими рамками, и "государственной идеологией", поэтому они и стараются снизить градус общественной дискуссии. "Поэтому они в своих опровергающих заявлениях говорят: посмотрите, у нас и успехи есть. Но никто не спорит, что успехи есть. Мы просто пытаемся сказать, что давайте не будем забывать про полную картину, что у нас есть ключевые группы населения, с которыми тоже нужно работать", - говорит Лахов.

Другая проблема, которую отмечает Лахов, - нежелание государства работать с гражданским обществом, которое могло бы указать властям на проблемы и помочь с их решением. Некоторые НКО, работавшие на профилактику ВИЧ, были объявлены "иностранными агентами", так как получали средства из-за рубежа.

Сам Лахов опасается, что Евразийская ассоциация снижения вреда - организация, которую он представляет в ЮНЭЙДС - будет включена в реестр нежелательных организаций в России, а значит, не сможет там больше работать.

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