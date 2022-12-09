"Пешку" на "торговца смертью": как комментируют СМИ в США и России обмен Бута на Грайнер

27 минут назад

Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.

Автор фото, Tass/ Reuters

Комментируя возвращение баскетболистки Бриттни Грайнер домой, американские обозреватели делятся смешанными чувствами. Радостью, горечью, гневом и беспокойством о том, что был создан опасный прецедент.

С одной стороны, СМИ пишут об огромном облегчении: Бриттни Грайнер вызволили из заточения в Мордовии, в котором она оказалась из-за найденного в ее багаже малого количества гашишного масла для личного вейпа. Журнал Forbes цитирует специалиста по ситуациям с заложниками, которая объясняет, что даже в России за такое нарушение обычно грозит штраф или короткий тюремный срок, но Грайнер дали девять лет колонии.

Как пишут многие издания, приговор Грайнер был непропорционально жестким, и российские власти практически взяли баскетболистку в заложники, чтобы иметь возможность давить на американских "коллег".

"Эту американку заперли на враждебной земле, чтобы использовать ее как политическую пешку, и Америка освободила ее теми возможными средствами, которые у нее были. Благослови Бог страну, которая заботится о своих", - пишет обозреватель LA Times.

"Учитывая, какая ужасная судьба ей предстояла, этот исход - настоящее чудо. Она спаслась от российского Гулага, который по сути до сих пор существует, спустя 30 лет после развала Советской империи", - соглашается автор колонки в USA Today, напоминая слова Надежды Толоконниковой, побывавшей в нескольких исправительных колониях: "Кто не сидел в Мордовии, тот не сидел вообще".

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Бриттни Грайнер приговорили к девяти годам колонии за 0,7 г гашишного масла для вейпа

С другой стороны, американские СМИ выражают горечь в связи с тем, что вместе с Грайнер на свободу не вышел Пол Уилан - американец, "который уже четыре года сидит за решеткой в России по беспочвенным обвинениям, и которому предстоит еще одно Рождество в колонии строгого режима", напоминает в своей редакционной колонке газета Washington Post.

Сам Уилан называет обвинения в шпионаже абсурдными, а себя - "заложником скользкой российской политики" и "показного суда".

Неравная сделка

Сожаление американских комментаторов из-за того, что Уилан остался в России, усугубляет еще и тот факт, что "пешку" Грайнер обменяли на самого Виктора Бута - преступника-тяжеловеса, подозревавшегося в нелегальной продаже оружия запрещенным группировкам и известного как "торговец смертью".

ФБР разыскивало его годами и в результате арестовало в Таиланде в 2008 году в ходе громкой спецоперации, освещавшейся СМИ всего мира.

Нынешний обмен кажется "неравной сделкой, которая может создать опасный для государственной безопасности прецедент", - отмечает Стивен Коллинсон в своей статье на сайте CNN.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Бриттни Грайнер известна в США еще и из-за своей поддержки движения Black Lives Matter

С особо резкой критикой условий обмена выступили в "Твиттере" ряд политиков-республиканцев, обвинив президента Байдена в слабости. В их числе был Кевин Маккарти - лидер меньшинства в Палате представителей, который назвал обмен "подарком Владимиру Путину".

А самый радикальный отклик опубликовала у себя конгрессвуман ультраправых взглядов Марджори Тейлор Грин. "Еще одна причина для импичмента Байдена", - написала она.

Опасный прецедент

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

В ряде американских СМИ с критикой выступили и несколько бывших сотрудников Управления по борьбе с наркотиками США, которые принимали участие в операции по поимке Бута в 2007-2008 годах.

В их числе был Роб Закариасевич, разделяющий точку зрения о том, что администрация Байдена создала опасный прецедент.

"Я думаю, что мы только что дали стимул нелегитимно задерживать наших граждан и брать их в заложники по всему миру. Мы только что отправили послание, что это очень хорошо - иметь у себя в кармане американского гражданина про запас, на тот случай, если понадобится торговаться", - сказал Закариасевич в интервью телеканалу CBS.

"Это становится все более существенной проблемой", - согласен с Закариасевичем Джейсон Резаян, журналист Washington Post, сам побывавший в заключении в Иране по обвинениям в шпионаже, которые называет надуманными.

"Я уже давно об этом предупреждаю. И случай Бриттни Грайнер должен стать сигналом тревоги. Неважно, что ты за американец - какой расы, пола, сексуальной ориентации, финансового положения, уровня знаменитости - ты можешь стать мишенью за границей просто из-за твоего гражданства", - пишет Резаян.

Пропасть между моральными принципами

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Обмен: Грайнер на Бута

Однако Стивен Коллинсон в своей статье на сайте CNN отмечает и светлую сторону в неравномерном аспекте обмена Грайнер на Бута.

"Решение президента Байдена обменять звезду женской NBA Бриттни Грайнер на Виктора Бута говорит о видении, которое выходит за пределы сущности этого обмена. Он представляет собой разрешение болезненной дилеммы после мучительных переговоров с российским режимом, который обращается с людьми как с пешками в своей геополитической игре каждый день", - пишет Коллинсон.

"В этом отношении администрация Байдена продемонстрировала, насколько огромная пропасть отделяет ее моральные принципы от принципов Владимира Путина, который прямо сейчас демонстрирует свою бесчеловечность на еще одном фронте - своей жуткой агрессией против мирных жителей Украины", - подводит итог Стивен Коллинсон на сайте CNN.

Реакция в российских СМИ

Обмен Бриттни Грайнер на Виктора Бута был главной историей в новостях на государственных телеканалах в России.

Ведущие и корреспонденты описывали Бута как невиновную жертву американского правосудия, называя обвинения против него раздутыми, а его самого - бизнесменом и предпринимателем. Все сюжеты были эмоционально заряженными, с участием жены и мамы Бута, которые встречали его со слезами на глазах.

Автор сюжета на Первом канале описывает спецоперацию по поимке Бута в 2008 году как "провокацию, подстроенную США".

"Бута обвинили в преступном сговоре с целью продажи оружия террористам. В 2012 году его приговорили к 25 годам тюрьмы. Это минимальный возможный срок по тем статьям, так как прокуратура не смогла предоставить неопровержимые доказательства", - говорит автор сюжета.

"Сам он вину не признавал ни тогда, ни сейчас", - подчеркивает голос за кадром.

А вот "Бриттни Грайнер и задержана была с поличным, и вину признала", - продолжает корреспондент, судя по всему, давая понять, что по сравнению с приговором Бута ее приговор - девять лет колонии по обвинению в контрабанде наркотиков - был вполне оправданным.