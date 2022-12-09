10 000 имен: что известно о потерях России в Украине к декабрю

Ольга Ившина

Би-би-си

26 минут назад

Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.

Автор фото, Егор Алеев/ТАСС Подпись к фото, Похороны сержанта российской армии Ильнура Сибгатуллина в Нижнекамске прошли с участием почетного караула

На основе открытых источников Би-би-си удалось установить имена более 10 тысяч российских военных, погибших на войне в Украине. В их числе - более 400 мобилизованных.

С первого дня войны Русская служба Би-би-си ведет поименный список потерь российских военнослужащих в Украине совместно с изданием "Медиазона" (признано в России "СМИ-иноагентом") и командой волонтеров. На 9 декабря нам удалось подтвердить информацию о 10 002 погибших солдатах и офицерах.

Мы опираемся только на подтвержденные сообщения о гибели, поэтому собранные данные не отражают реальный уровень потерь. Мы предполагаем, что наш список может содержать по меньшей мере на 40-60% меньше имен погибших, чем реально захоронено в России. К такому выводу мы пришли, изучив памятники военным, мемориальные таблички и обстановку на кладбищах в более, чем 60 населенных пунктах России.

Следовательно, по наиболее консервативной оценке, потери российской армии и Росгвардии в Украине могут составлять более 20 000 человек.

Общие безвозвратные потери России (то есть число тех, кто выбыл из строя по причине ранения, смерти или пропал без вести) могут составлять по меньшей мере 90 000 человек.

Эта цифра получена на основе наблюдений Центра военно-морского анализа США, согласно которым на каждого погибшего российского военного в ходе войны в Украине приходится около 3,5 раненых. В эту цифру не входят те, кто воевал на стороне России в составе "народных милиций" Донецка и Луганска.

Этот график не виден в приложении. Откройте статью в мобильном браузере

Гибель мобилизованных

Всего известно о смерти 430 мобилизованных россиян - это на 104 человека больше, чем две недели назад.

Из них нам удалось установить имена 394 человек, погибших в зоне боевых действий на территории Украины. Еще 36 умерли на территории России - чаще всего из-за проблем с сердцем, вследствие несчастных случаев или из-за злоупотребления алкоголем*.

Реальные потери среди мобилизованных могут быть гораздо выше, поскольку во многих сообщениях о солдатах, погибших в Украине начиная с октября, не указывается их статус. Из-за этого иногда невозможно понять, служил ли мужчина контрактником, ушел на фронт добровольцем или был мобилизован.

Причин для существенных потерь среди мобилизованных может быть несколько. По отзывам самих мобилизованных, главные проблемы - это плохая координация, проблемы со связью и картами, а также недостаточная подготовка рекрутов. Более подробно о причинах высоких потерь среди мобилизованных рассказывается здесь.

Если карта не видна, попробуйте открыть статью в другом браузере

Неравенство регионов

К зиме на первое место по числу подтвержденных потерь вышел Краснодарский край (428 погибших). При этом о смерти 40% погибших из этого региона не сообщалось в СМИ и соцсетях - об их гибели удалось узнать, только изучив захоронения на местных кладбищах.

На втором месте по числу погибших - Дагестан (363 человека), на третьем - Бурятия (356 человек). Для сравнения: известно лишь о 54 погибших из Москвы, хотя жители столицы составляют почти 9% населения России.

Карта не работает в мобильном приложении. Откройте статью в браузере.

Если поверхностно посмотреть на эти цифры, то может сложиться впечатление, что Россия посылает на фронт в основном этнические меньшинства. Но, детально изучив собранные Би-би-си, Медиазоной и волонтерами данные, социологи пришли к обратному выводу.

С одной стороны, представители национальных республик едут на фронт и погибают там чаще выходцев из "русских" регионов. С другой стороны, в абсолютных цифрах - большинство погибших российских военных являются этническими русскими.

Судя по всему, высокий риск гибели для этнических меньшинств - скорее результат неравенства между регионами, а не сознательной политики дискриминации. Во многих уголках России, где не работают социальные лифты, служба в армии по контракту является чуть ли не единственной возможностью получить стабильный заработок.

Если график не отображается, попробуйте открыть статью в другом браузере

Потери в элитных частях

За последние две недели стало известно о гибели по меньшей мере девяти военных пилотов. Это очень ощутимые потери, поскольку военные летчики являются штучными специалистами и элитой любой армии мира.

На подготовку каждого боевого пилота уходит не менее десяти лет и миллионы долларов.

Продолжают нести потери и элитные - наиболее боеспособные и подготовленные соединения российской армии и Росгвардии. С начала декабря стало известно о гибели четырех сотрудников спецназа ГРУ, в том числе одного старшего офицера.

Потеря офицеров спецназа может быть очень чувствительной и трудновосполнимой для российской армии, отмечают опрошенные Би-би-си эксперты. На подготовку лейтенанта соответствующей квалификации нужно по меньшей мере четыре года. А для того чтобы возглавить роту, лейтенант должен набраться опыта и пройти путь до капитана, что потребует еще около четырех лет. В сумме - не менее восьми лет подготовки, отмечают специалисты.

Автор фото, Sergei Bobylev/TASS

Всего за девять месяцев войны спецназ ГРУ потерял более 250 человек. Практически каждый четвертый из них - офицер.

Потери, которые несут отряды спецназа Росгвардии, сопоставимы - а в некоторых случаях и превышают - совокупные потери этих подразделений за 10 лет войны в Чечне. Спецназовцы стали гибнуть чаще, поскольку их систематически используют для решения несвойственных им задач.

Например, разведчиков привлекают для досмотра и проверки улиц в захваченных населенных пунктах, а заточенных на совсем другие операции росгвардейцев - для общевойсковых боев и оборонительных действий.

Если карта не видна, попробуйте открыть статью в другом браузере

Смерти командиров

Из 10 002 установленных российских военных, погибших в Украине, 1509 человек, то есть 15%, - офицеры. Среди погибших - четыре генерала и 49 полковников.

Отчасти высокий уровень потерь среди офицеров объясняется успешными действиями расчетов высокоточных дальнобойных систем западного образца, поступивших в распоряжение армии Украины. Ракеты HIMARS неоднократно поражали штабы и командные пункты российских военных.

Еще одна причина - особенности организации российских вооруженных сил. По оценке специалистов, Россия вступила в войну, имея избыток военной техники и острую нехватку обученного личного состава. В итоге в ходе войны командиры вынуждены командовать в бою солдатами, как сержанты, лично вести их в атаку или держать с ними оборону вместо того, чтобы руководить боевыми действиями через подчиненных.

Этот график не виден в приложении. Откройте статью в мобильном браузере

Пехота, десант и заключенные

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

К десятому месяцу войны наибольшее число потерь - 17% - приходится на пехоту.

За последние месяцы существенно выросло число потерь среди тех, кого российские государственные СМИ называют добровольцами - сейчас их доля составляет 12%. В большинстве случаев это люди, по своему желанию подписавшие краткосрочные контракты с минобороны и Росгвардией уже после начала войны.

Одна из причин высоких потерь среди добровольцев - недостаточная подготовка. Перед отправкой на фронт наспех сведенные отряды часто проходят лишь 3-10 дней подготовки.

Доля погибших десантников постепенно снижается, поскольку сейчас основная нагрузка ложится на подразделения мотострелков (большая часть мобилизованных и добровольцев вливается как раз в пехотные части) и отряды ЧВК, в числе которых воюют и заключенные.

К 9 декабря нам удалось узнать имена по меньшей мере погибших 95 заключенных, воевавших в составе российских военизированных подразделений. По оценке фонда "Русь сидящая" (признан в России иноагентом), число завербованных на войну заключенных превысило 20 000 человек.

Что известно о потерях "ДНР" и "ЛНР"?

Автор фото, Getty Images

Итоговая цифра потерь российской стороны существенно возрастает, если включить в список тех, кто воевал против Украины в составе "народных милиций" Донецка и Луганска.

На 2 декабря власти самопровозглашенной ДНР признали гибель 4001 военнослужащих. В самопровозглашенной ЛНР о потерях не сообщают, но из открытых источников следует, что их явно больше 1000 человек.

Даже если учесть только эти данные, совокупные потери тех, кто воюет на стороне России, превысят 25 тысяч человек погибшими.

С учетом раненых общие потери пророссийских сил могут превышать 112 500 человек.

По оценке США, если считать убитых и раненых, потери России в Украине превысили 100 тысяч человек.

Генштаб Украины оценивает потери Москвы в 93 тыс. человек. Министерство обороны России последний раз отчитывалось о потерях 21 сентября, сообщив о гибели 5937 человек.

Мы продолжаем собирать данные о погибших военнослужащих. Если вы хотите поделиться информацией по этой теме, пожалуйста, напишите письмо на bbcrussian@bbc.co.uk или свяжитесь с нами по ссылке.

Как мы считаем

В России каждый день публикуются все новые имена погибших и фотографии с похорон. Чаще всего фамилии называют главы российских регионов или представители районных администраций, местные СМИ и учебные заведения, где ранее обучались погибшие, а также родственники.

Би-би-си, “Медиазона” и команда волонтеров изучают эти данные и вносят их в список, который мы ведем с начала российского вторжения в Украину.