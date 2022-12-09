В США заговорили о передаче Украине Leopard 2. Что могут эти танки в войне?

Павел Аксенов

Би-би-си

31 минуту назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Leopard 2A6 Бундесвера. Это одна из самых современных версий "Леопарда"

Администрация президента США призвала правительство Германии предоставить Украине основные боевые танки (ОБТ) Leopard 2, сообщила на этой неделе немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на свои источники.

По информации германской газеты издания, советник президента США по безопасности Джейк Салливан еще в октябре призвал Германию поставить Украине Leopard 2 - он якобы сказал об этом советнику канцлера по внешней политике Йенсу Плетнеру в телефонном разговоре.

То, что такая возможность обсуждается, подтвердила глава комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман. "Мне это подтвердили во время моего визита в Вашингтон во всех моих разговорах в Госдепартаменте, Конгрессе и Сенате. Наши партнеры ждут, что Германия выполнит свои обязательства. Мы не должны бросать Украину, которой нужны танки", - написала она в "Твиттере".

Современные западные танки находятся на самом верху списка пожеланий украинской армии. Без них, как ранее говорили эксперты, очень трудно вести активные боевые действия, включая наступления.

Автор фото, Anadolu Agency Подпись к фото, Танки остаются важнейшей частью боевых групп, и потребность ВСУ в них очень велика

Помимо того, что на США заговорили о возможности передачи Украине танков несоветского образца, важно еще и то, что речь идет именно о Leopard 2 - более современных ОБТ, чем те, которые обсуждались до сих пор.

Одобрение и даже призыв Вашингтона передать Киеву немецкий танки Leopard 2 - довольно неожиданный поворот. Ведь речь идет о наступательных вооружениях. Хотя и свидетельств того, что Украина получит "Леопарды" в ближайшем будущем, кажется, пока нет.

Сделать первый шаг

Еще в апреле немецкая компания Rheinmetall обратилась к своему правительству с предложением передать Украине 88 танков Leopard-1A5, а также около сотни БМП Marder.

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Тогда речь шла о "Леопардах" первого поколения - правда, о самой последней их модификации Leopard-1A5. Несмотря на то, что их модернизировали в 1980-х, это машины, которые были созданы в 1960-х годах.

Однако, несмотря на готовность Rheinmetall заняться снятием этих машин с хранения, немецкое правительство было против. Германия отказывалась поставлять "Леопарды", даже несмотря на дипломатическое давление со стороны Украины. А теперь уже бывший посол Украины Андрей Мельник, критикуя такую позицию, публиковал в "Твиттере" картинку с улиткой, которая везет один патрон ("германское оружие для Украины уже в пути").

Хотя Германию сложно упрекнуть в том, что она недостаточно помогает Украине.

В списке военных поставок, опубликованных на правительственном сайте, десятки различных бронемашин, 14 самоходных артиллерийских установок Panzerhaubitze 2000 (возможно, лучших в мире в своем классе), 30 зенитных самоходок Gepard, при помощи которых ВСУ успешно борется с беспилотниками "Шахед", ЗРК IRIS-T SLM и десятки других позиций, включая боеприпасы, грузовики, палатки, медицинские аптечки.

Автор фото, Anadolu Agency Подпись к фото, В современной войне танки стали гораздо более уязвимы

Германия запустила программу "Круговой обмен" (Ringtausch), а рамках которой страны, которые поставляли в Украину танки, могли рассчитывать на получение более современных немецких. В рамках этой программы свои старые советские Т-72 или их локализованные версии в Украину отправили Чехия и Словения. Словакия и Греция по этой же схеме направили в Украину боевые машины пехоты.

По данным Breaking Defense, всего за время действия программы Ringtausch Германия передала странам-донорам Украины 109 боевых машин в обмен на поставку в Украину 138 танков и БМП.

Хотя эту программу критикуют - за недостаточную, по мнению экспертов, компенсацию со стороны Германии. Например, Чехия в обмен на 40 танков Т-72 получила всего 14 Leopard 2A4 и одну ремонтно-эвакуационную машину Büffel. Однако все равно Украина получила бронетехнику, в которой она остро нуждается.

Когда дело доходит до прямых поставок танков, то Германия, как и другие западные страны, предпочитают воздерживаться. Почему? В конце октября американское издание The Atlantic опубликовало материал, в котором обсудило распространенные аргументы против таких поставок.

Обычно минусами, которые препятствуют поставкам тяжелого наступательного оружия в Украину, называют проблемы с обслуживанием и опасения осложнения отношений с Россией. Действительно, пункты обслуживания (например, самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000) находятся в Польше, куда приходится возить эту технику для ремонта и восстановления.

Танки, которые будут действовать на передовой, будут нуждаться в ремонте еще больше, а то обслуживание, которое можно производить в полевых условиях, все равно потребует поставок запчастей. Логистика в такой ситуации будет очень дорогостоящей и сложной.

Что касается отношений с Россией, то, по словам автора статьи в The Atlantic Энн Эпплбаум, они вряд ли будут затронуты - ведь в Украину и без того поставляют бронетехнику, а на танках будут нарисованы не немецкие кресты, а украинские эмблемы.

Однако, по ее словам, решающий аргумент против таких поставок - политический.

Для немецких политиков важно то, что танки западного производства Украине не поставляет никто - ни французы, ни итальянцы, ни американцы. И немцы, по ее мнению, ждут, пока кто-то сделает первый шаг.

Зачем нужны танки

На брифинге в Пентагоне 19 сентября представитель министерства обороны США сказал, что танки - предмет переговоров с украинцами, однако с тех пор тяжелой западной бронетехники ВСУ не получали.

Нынешнее одобрение поставок Leopard 2 Украине со стороны СШАне выходит за рамки такого же выражения понимания необходимости таких поставок, которое американцы демонстрировали и раньше, однако теперь Вашингтон все-таки выступил более активно, призвав, по данным Frankfurter Allgemeine Zeitung, Берлин начать помогать Киеву тяжелым оружием.

Последние полвека танки списывают в прошлое чуть ли не после каждого военного конфликта.

С появлением новых высокоэффективных пехотных противотанковых средств, таких как американский гранатомет FGM-148 Javelin или британский NLAW, а также после того, как над полем боя стали активно применять дроны-корректировщики артиллерийского огня, а сама артиллерия использовать высокоточные снаряды, кажется, дорогой и сложный танк превратился в передвижную мишень, а не оружие.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Leopard 2A4 можно внешне отличить по плоской лобовой броне башни

В сравнении с любым выстрелом из гранатомета и любым самым сложным высокоточным снарядом стоимость танка несоизмеримо выше, а уничтожить его иногда получается с одного выстрела.

Украинская война, в которой обе стороны выкладывают в соцсети ролики об уничтожении танков, стала своего рода витриной для противотанковых гранатометов, еще больше подпортив репутацию танков.

Однако производители не потеряли интерес к танкам, и спустя несколько месяцев после начала войны в Украине сначала германская компания Rheinmetall, а затем американская General Dynamics представили новые разработки.

Дело в том, что на поле боя альтернативы танку до сих пор не существует. Он - центр пехотной ударной группы в любом театре боевых действий: в поле, городской застройке, горах.

Можно создать более дешевую боевую машину для решения узких задач - поддержки пехоты в атаке, борьбы с бронетехникой или укреплениями, обороны рубежа. Однако танк - единственное универсальное средство, способное решать все эти и многие другие задачи.

Российская армия, которая несет большие потери бронетехники в ходе войны, тратит деньги на восстановление с долговременного хранения танков Т-62М разработки 1960-х годов и модернизированных в 1980-х. Несмотря на то, что их характеристики ниже, чем у Т-72 и Т-80, отказаться от танков на поле боя российские военные не готовы.

Большие расходы

Само по себе появление танков Leopard 2 на поле боя не сделает украинскую армию сильнее в один момент.

Как рассказал Би-би-си украинский эксперт в области бронетехники Андрей Тарасенко, главный вопрос использования новой техники - в организации.

"Танк - часть системы, улучшение отдельного компонента которой не приводит к улучшению системы в целом. ПВО, артиллерия, разведка, танки. А если мы лишь один какой-то компонент улучшим, то роста пропорционального не будет", - считает он.

Танки действительно нуждаются в сопровождении пехоты, разведке, в том числе и с помощью беспилотников. При этом очень важна подготовка как танкистов, так и сопровождающей их пехоты.

Если вопрос с передачей "Леопардов" будет решен положительно, то это потребует долгого обучения - минимум, полгода, полагает эксперт. Проводить это обучение надо за границей - танковые учебные центры используют тренажеры, на которых отрабатываются как навыки обращения с самой машиной, так и тактические приемы.

Подготовку должны проходить не только те, кто будет воевать в танков или рядом с ними, тренироваться должны механики и прочий персонал, который отвечает за подготовку, ремонт и доставку танков к месту боевых действий. Украина прилагает много усилий и тратит немало средств для подготовки своих войск, направляя военных в учебные центры за границей.

Что такое Leopard 2

Leopard 2 - один из самых удачных проектов в послевоенной истории танкостроения. Его главное оружие - гладкоствольная пушка Rheinmetall Rh-120 - используется также в американских танках M1 Abrams, японских Type 90 и южнокорейских K1A1.

Танк производят с 1979 года, и он пережил несколько глубоких модернизаций. Последняя - Leopard 2A7 - стала поступать в Бундесвер в 2014 году.

Leopard 2 - танк классической компоновки с боевым отделением в центре, моторно-трансмиссионным в задней части и отделением управления впереди. В отличие от советских танков (то есть по сути всех вариантов Т-64, Т-72 и Т-80, которые воюют в Украине), у него ручное заряжание пушки и в составе экипажа есть заряжающий.

Снаряды танка хранятся в специальной нише в башне, которая отделена от боевого отделения стальными дверцами. В случае детонации боекомплекта взрывная волна уходит наружу через вышибные панели, не причиняя вреда экипажу.

Leopard 2 последних модификаций оснащен современной системой управления огнем, которая помогает наводчику выбирать цель из нескольких. На танках установлены лазерный и стереоскопический дальномеры, приборы ночного видения.

Еще в начале июня испанская газета El Pais опубликовала материал, в котором сообщила, что власти страны рассматривают возможность передачи Украине партии танков Leopard 2A4, которые находятся на базе хранения. Всего в 1995 году Испания получила от Германии 108 Leopard 2A4, после чего развернула лицензионное производство уже более современных Leopard 2A6E на своей территории.

Это пока единственное предложение, в котором более-менее точно была обозначена конкретная модель танка, который может быть передан Украине. Если речь действительно пойдет о Leopard 2A4, то это будет выглядеть логичным, поскольку эта модель - самая распространенная в семействе Leopard 2. Она выпускалась с 1985 года.