Королевство Германия. Самопровозглашенная монархия, не признающая законов ФРГ

Дженни Хилл

Корреспондент Би-би-си в Берлине

9 минут назад

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Глубоко в сельской глуши на востоке Германии пролегат невидимая граница.

Сквозь кроны деревьев выглядывают сторожевые башни величественного замка. Табличка на входной двери важно оповещает посетителей, что они, по сути, вступают на территорию другого государства.

Königreich Deutschland, или "Королевство Германия" - самопровозглашенное независимое государство со своим собственным самопровозглашенным королем.

Петр Первый, как он предпочитает называть себя, принимает нас в довольно мрачном, обшитом деревянными панелями зале.

Прошло около десяти лет с момента его коронации - церемония сопровождалась вручением скипетра и державы - и основания его королевства, которое чеканит собственные деньги, печатает удостоверения личности, имеет свой флаг и герб.

Король известен в Германии как Reichsbürger ("гражданин Рейха"), он - один из приблизительно 21 тыс. человек, которых немецкие спецслужбы называют конспирологами, поскольку они не признают легитимность послевоенного государственного устройства Германии.

Они привлекли к себе внимание на этой неделе, когда стало известно об аресте 25 человек, подозреваемых в планах штурма Рейхстага и свержения немецкого правительства.

Король Петр говорит, что у него нет подобных агрессивных замыслов. Но он уверен, что немецкое государство является "деструктивным и больным".

"Я не хочу иметь ничего общего с фашистской и сатанинской системой", - говорит он.

Подпись к фото, По словам Петра Первого, в его королевстве сейчас 5000 граждан

Для беседы мы устраиваемся в другой комнате на плюшевых креслах под сверкающей люстрой.

Это собственная телестудия короля Петра - он надеется запустить свой телеканал. Как я узнаю, один из его подданных будет записывать каждый момент нашей встречи.

По его словам, он чувствовал, что у него не было другого выбора, кроме как основать свое королевство, после его безуспешных попыток баллотироваться на должность мэра и депутата немецкого парламента.

"В немецкой системе преуспевают коррумпированные и преступные люди или те, кто готов к тому, что их будут использовать. Люди же с честным сердцем, которые хотят изменить мир к лучшему в интересах всеобщего блага, не имеют шансов", - полагает он.

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Его настоящее имя - Питер Фитцек, и его деятельность часто приводила к конфликтам с немецким законодательством.

Германия не признает ни королевство, ни его документы. Фитцек несколько раз был судим - за вождение без прав и за собственную программу медицинского страхования. Он несколько лет провел в тюрьме по обвинению в присвоении денег своих граждан, но впоследствии приговор был отменен.

Региональная спецслужба, наблюдавшая за ним и его королевством почти два года, сообщила нам, что расценивает его действия как угрозу. Они сравнивают это с культом, насаждающим людям теории заговора и экстремистскую идеологию.

Такие теории и идеология начали распространяться в Германии в последние годы на фоне пандемии. И, похоже, Covid-19 увеличил поддержку и количество "подданных" королевства.

Питер Фицек говорит, что в его королевстве около 5000 граждан. Он расширяет его, скупая землю в Германии, чтобы создать группу общин, в которых эти люди смогут жить.

Подпись к фото, У королевства есть собственная валюта

Мы посетили один из таких форпостов, расположенный примерно в 240 км от королевского замка.

Вековые деревья окружают другой старый замок в деревне Бервальде, в полутора часах езды к югу от Берлина. Здесь проживает около 30 человек - в главном здании или в фургонах, разбросанных на газоне вдоль главной дороги.

Несмотря на все увядающее великолепие старинного замка, место это довольно хмурое. Здесь все еще ремонтируют постройки и расчищают прилегающую территорию. Стволы деревьев все еще прорастают сквозь остов давно заброшенной теплицы.

Но здешние жители гордятся своим домом, который они считают территорией своего королевства.

Граждане королевства не платят германские налоги и не отдают своих детей в школы, что в Германии незаконно. Они связаны собственной правовой структурой - как мне сказали, под председательством короля Петра - и в конце концов они также планируют создать собственную систему здравоохранения.

"Королевство может обеспечить всем, что нужно в повседневной жизни. Питание, социальное обеспечение, все эти системы существуют", - говорит Бенджамин, недавно переехавший сюда со своей семьей и отвечающий за общественные связи королевства.

Планируя построить устойчивое экологическое сообщество с использованием современных технологий, граждане королевства, похоже, не очень доверяют современной медицине.

Бенджамин сказал мне, что здесь никто не привит от Covid-19. Это обычная позиция для "граждан королевства", многие из которых принимали участие в протестах против мер по борьбе с пандемией.

"Людей, которые сегодня мыслят самостоятельно, часто считают приверженцами теории заговора, - говорит Бенджамин. - Но часто эти люди ночами не спят, думая о проблемах не только своих, но также общества и политики".

Выезжая из коммуны, чтобы вернуться обратно в деревню, мы встретили мужчину на лужайке перед своим домом.

Когда я спросила, что он думает о своих соседях, он нахмурился. По его словам, они обязаны платить налоги. В конце концов они все еще имеют доступ к ресурсам Германии. Но больше всего он беспокоится за своих детей: "Какое влияние это племя окажет на них?"