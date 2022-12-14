"Подать списки ампутантов". Как российские паралимпийцы помогают военным

Екатерина Седлярова

Би-би-си

41 минуту назад

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Автор фото, Vladimir Smirnov/TASS Подпись к фото, Вместо Паралимпийских игр в Пекине для российских спортсменов в марте 2022 года спешно организовали соревнования в Ханты-Мансийске

Вскоре после начала войны в Украине российских паралимпийцев отстранили от Игр в Пекине, а в ноябре Международный паралимпийский комитет (МКР) приостановил членство Паралимпийского комитета России (ПКР). Москва называла эти решения неправомерными и активно обвиняла Запад в "политизации спорта". Одновременно - с самого начала вторжения в Украину - российские паралимпийцы сотрудничают с министерством обороны, а помощь спортсменов в реабилитации пострадавших военных сочетается с поддержкой "специальной военной операции".

21 ноября врачам Военной медицинской академии им. Кирова пришло сообщение: "До 10:30 сегодня необходимо подать списки ампутантов, готовых принять участие в Паралимпийском спортивном празднике". Списки подходящих военных подавали вместе с 442-й окружным военным клиническим госпиталем им. З. П. Соловьёва. Скриншоты сообщений есть в распоряжении Би-би-си.

Спустя два дня праздник "Своих не бросаем" для 50 потерявших конечности военных прошел в спортивном комплексе Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова. На фотоотчете с мероприятия видно, что в зале выставлены таблички с названиями спортивных дисциплин: "Волейбол сидя", "Бадминтон", "Пулевая стрельба", "Фехтование" и прочие. В верхнем углу каждой таблички - буква Z в цветах георгиевской ленты.

Рядом с табличкой "Танцы на колясках" сидят паралимпийские спортсмены - бронзовая медалистка паралимпийских игр Анастасия Пономарева и трехкратный чемпион мира Сергей Антонов. На их олимпийской форме наклеен неофициальный символ российского вторжения в Украину - Z.

Автор фото, Special olympic committee of St. Petersburg Подпись к фото, Спортсмены Анастасия Пономарева и Сергей Антонов

В тот день потерявшие конечности военные играли с паралимпийцами в волейбол, стреляли из лука, пробовали себя в фехтовании на колясках, настольном теннисе, бадминтоне и дартс. Желающим предлагали посетить мастер-класс бывшего чемпиона мира и Европы пловца Михаила Сиднина. Военные рассказывали в интервью о своих впечатлениях российским государственным каналам, некоторые говорили, что попали в госпиталь еще в апреле.

Паралимпийский комитет России (ПКР) проводит такие мероприятия не впервые. С конца мая минобороны России публикует на своем сайте отчеты о событиях, которые проводит совместно с паралимпийцами.

Как паралимпийцы работают с военными

В начале апреля министр обороны России Сергей Шойгу распорядился создать первый реабилитационный центр для раненых в Украине военных в Центральном военном госпитале им. Вишневского в Москве. Предполагалось, что после реабилитации военные продолжат службу в тылу. Следующая новость о центре появилась в конце мая. На этот раз ведомство отчитывалось о мероприятии, куда приехал поддержать военных глава ПКР Павел Рожков.

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"Мы сегодня организовали мастер-классы, чтобы на примере наших спортсменов показать, что физическая культура и спорт способствуют скорейшей реабилитации. Чемпионы и призеры Паралимпийских игр, чемпионатов мира и Европы познакомят вас с некоторыми видами адаптивного спорта, в которых каждый желающий сможет попробовать свои силы", - приветствовал Рожков военных на костылях и колясках.

С ним были тренеры и спортсмены: чемпион мира по фехтованию на колясках Николай Лукьянов, чемпионки мира по волейболу сидя Татьяна Иванова и Екатерина Окорокова, чемпион мира по пулевой стрельбе Андрей Кожемякин и серебряные призеры по следж-хоккею Вадим Селюкин и Владимир Каманцев. Хоккеисты - бывшие военнослужащие, во время второй чеченской войны Каманцев потерял ногу, а Селюкин - обе.

ПКР проводил похожие мероприятия еще несколько раз: участники получали призы и подарки, а генералы и чиновники благодарили комитет за "новые горизонты" для военных.

На сайте минобороны среди новостей с меткой "специальная военная операция" можно встретить заголовки вроде "Титулованные спортсмены-паралимпийцы провели мастер-классы по адаптивным видам спорта для военнослужащих, получивших ранения".

В ПКР придумали и специальный спортивный фестиваль. Деньги на этот проект комитет попросил в конце октября в Фонде президентских грантов (заявка пока на экспертизе).

В описании проекта "Своих не бросаем" стоимостью 19,5 млн рублей комитет указывает на социальную изоляцию, в которой оказываются ветераны "без рук, без ног", отмечая, что это происходит с мужчинами в молодом возрасте. Там же упоминается об уже проведенных паралимпийцами мастер-классах в военных госпиталях в Москве, Подмосковье и Белгородской области.

Предполагается, что с февраля 2023 года бывшие российские военные, которые становились чемпионами или призерами Паралимпийских игр, будут давать раненым военнослужащим мастер-классы в пяти видах спорта - стрельба из лука, пулевая стрельба (лазерный тренажер), фехтование на колясках, волейбол сидя и настольный теннис. Участникам обещают вручать эспандеры и маты, рюкзаки, футболки и бейсболки.

Всего комитет планирует обучить 600 ветеранов, получивших увечья на войне в Украине. Почему именно столько, в заявке не уточняется, но уже понятно, что общее число раненых российских военных во много раз больше.

За все время войны минобороны России трижды сообщало о потерях на фронте. Последний раз, в конце сентября, министр обороны Сергей Шойгу оценил количество убитых в 5937 человек, о раненых ведомство не сообщало.

Но по подсчетам Русской службы Би-би-си, которая совместно с изданием "Медиазона" (объявлено в России "СМИ-иноагентом") и командой волонтеров ведет поименный список российских военных, примерное число погибших российских военных в Украине не менее 20 000 человек, а раненых - не менее 70 000.

Паралимпийцы под санкциями

Сборную страны, которая развязала войну, сначала не допустили до соревнований, затем приостановили членство Российского паралимпийского комитета в МПК. Это первый подобный случай в истории. Несмотря на полномасштабные войны на Ближнем Востоке, ни одну из стран-участниц конфликта так не наказывали.

В первые дни после 24 февраля сборные европейских стран начали отказываться от участия в соревнованиях на территории России. МПК же вел переговоры с украинским и российским комитетами, и сначала российскую паралимпийскую сборную до соревнований допустили.

3 марта, за день до открытия Паралимпийских игр в столице Китая, российская армия уже неделю как бомбила украинские города. В тот день 70 российских паралимпийцев прямо в Пекине узнали, что МПК отстранил сборные России и Беларуси.

В ответ на это они спели гимн России в гостиничных номерах - видео выложила в "Инстаграм" тренер лыжников и биатлонистов Ирина Громова.

Владимир Путин называл отстранение паралимпийцев "чудовищным". "Верхом цинизма стало отстранение российских и белорусских спортсменов от Паралимпиады в Пекине, пострадали ни в чем неповинные атлеты", - обращался президент России к спортсменам, в то время как российская армия бомбила Мариуполь.

Вместо Паралимпийских игр в Пекине российские спортсмены в марте 2022 года ставили рекорды, получали медали и денежные призы в Ханты-Мансийске на спешно организованных соревнованиях "Мы вместе. Спорт".

В середине ноября Международный паралимпийский комитет приостановил членство Паралимпийского комитета России и Беларуси в организации. За это проголосовали большинство делегатов. Страны не могут "выполнять обязательства в соответствии с уставом МПК", пояснила организация свое решение.

Глава минспорта России Олег Матыцин назвал решение необоснованным.

"МПК ссылается на невыполнение условий членства, однако ни одного доказательства этому не предоставлено. МПК сам же нарушает свои принципы, демонстрируя, что нет никакого равноправия. Мы не готовы соглашаться с откровенной политизацией спорта и продолжаем бороться против дискриминации российских спортсменов и ПКР", - сказал министр.

Не только Россия

Реабилитация военных через спорт была придумана задолго до нынешней войны - и не в России. Еще до того, как появились Паралимпийские игры, в конце 1940-х в Великобритании были организованы спортивные тренировки для ветеранов Второй мировой войны с проблемами опорно-двигательного аппарата и спинномозговыми травмами: 16 парализованных мужчин и женщин соревновались в стрельбе из лука.

Со временем для бывших военных появились специальные соревнования. Например, в США проводят The National Veterans Wheelchair Games для ветеранов войн, а принц Гарри в 2014 году открыл международные соревнования The Invictus Games для бывших военных, потерявших во время службы конечности.

В Украине в 2016 году Национальный паралимпийский комитет начал специальную программу по реабилитации "Возвращение к жизни" для пострадавших в конфликте в Донбассе года военных и гражданских.

Украинские паралимпийцы до аннексии Крыма традиционно тренировались в "Национальном центре паралимпийской и дефлимпийской подготовки и реабилитации инвалидов" в Евпатории, но после 2014 года они потеряли свою главную спортивную базу и тренировались во Львовской области.

Украинская паралимпийская сборная на Играх в Пекине завоевала 11 золотых медалей.