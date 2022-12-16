Американские эксперты ожидают наступления России в Донбассе. К чему оно может привести?

Илья Абишев

Би-би-си

час назад

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Автор фото, Reuters Подпись к фото, Ожесточенные бои за Бахмут идут с начала августа

Российская армия может перегруппироваться и начать новое наступление на западе Донецкой области, считают эксперты американского Института изучения войны (ISW). Каким потенциалом она располагает, какие риски и возможности для нее сейчас возникают? Что происходит на поле боя? И что планирует Украина?

Российские боевые подразделения, высвободившиеся в результате ухода с правого берега Херсонщины, передислоцированы в различные районы Донбасса и усилены мобилизованными резервистами. Вероятно, российские войска надеются начать наступление в западной части Донецкой области, чтобы развить локальный успех, которого они добились в ноябре в районе Угледара и Павловки, пишет Институт изучения войны (ISW).

По информации его экспертов, российские войска перебрасывают к линии фронта тяжелую технику из тыловых районов Луганской области.

С приходом холодов российская армия заметно активизировалась на всей линии фронта в Луганской и Донецкой областях Украины. Продолжается российское наступление в районе Бахмута - атаки на город идут как в лоб с востока, так и в обход с юга (в районе Опытного и Курдюмовки) и с севера (под Соледаром).

Завязались бои за Авдеевку и Марьинку - подконтрольные Украине населенные пункты к северу и западу от Донецка. Продолжается давление у Новомихайловки к юго-западу от областного центра. Российские части пытаются наносить контрудары и в Луганской области - в районе Сватово и Кременной.

"Они лезут и лезут, группами по 30 человек, пытаются выдавить наших. Количество погибших людей их не волнует. Положили одних - выпускают других, и идут, и идут и идут, причем стараются обходить нас со всех сторон. Лезут, как зомби, ничто их не останавливает", - рассказывает боец ВСУ под Бахмутом.

Под Бахмутом "идут кровопролитные бои", подтверждает владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин: "Противник оказывает сопротивление такого уровня, которого, возможно, ещё не было в истории последнего столетия".

На вопрос корреспондента портала Pravda.Ru, может ли он подтвердить слухи о взятии населенного пункта Опытное под Бахмутом, о чем уже много раз сообщали российские СМИ, Пригожин ответил: "Не говори "гоп", пока не перепрыгнешь. У штурмовых отрядов ЧВК "Вагнер" есть правило - взял населённый пункт, никому об этом не говори день-два. Выдержи все контратаки противника и только после этого сообщай о взятии и водружай российский флаг".

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Бахмут остается под контролем украинской армии, но город сильно разрушен, и его продолжают разрушать

Попытки российских частей наступать в Донецкой области и контратаковать в Луганской продолжаются уже примерно месяц. Некоторое продвижение вглубь украинской территории есть, но его можно увидеть только на картах крупного масштаба.

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Несмотря на имеющийся потенциал для новых наступательных операций, боеспособность российских войск остается невысокой, и маловероятно, что им удастся захватить стратегически важную территорию в ближайшие месяцы, полагают эксперты ISW.

"Путинских генералов ругали за то, что они объясняли необходимость уступать территорию сохранением своей армии. Теперь им предстоит куда более сложный разговор", - заявил начальник штаба обороны Великобритании адмирал Энтони Радакин, выступая в Королевском объединенном институте оборонных исследований (RUSI).

"Позвольте мне сказать Путину то, о чем, возможно, боятся сказать ему его генералы и министры: Россия сталкивается с острой нехваткой артиллерийских боеприпасов. Это означает, что ее способность проводить успешные наступательные наземные операции быстро снижается", - сказал Радакин.

"В этом нет никакой загадки. Путин планировал 30-дневную войну, но российские орудия стреляют уже почти 300 дней. Чулан пуст. Морально, концептуально и физически силы Путина на исходе", - считает он.

В чем смысл атак без явного успеха?

Нынешние наступательные действия российской армии можно объяснить нежеланием уступать стратегическую инициативу, чтобы не оказаться, как это было осенью, в ситуации, когда все ее шаги были вынужденными.

Очевидно и то, что России - после тяжелых неудач на фронтах - нужно выиграть время и собраться с силами.

Так ведет себя боксер на ринге, устоявший на ногах после сокрушительного апперкота. Он демонстрирует способность "держать удар" - бросается в атаку, стараясь показать сопернику, что ничего страшного с ним не случилось, он полон энергии, очень зол и ничего не боится.

"Они [россияне] делают всё возможное, чтобы не дать нам перегруппироваться и самим нанести удар, - рассказал в интервью журналу Economist (требуется подписка) командующий ВСУ генерал Валерий Залужный. - Они сковывают наши войска и не дают перегруппироваться. И тот факт, что они продолжают упорно сражаться, конечно, очень плох. Но это не решение стратегической проблемы. Это просто истощает Вооружённые силы Украины".

Залужный считает ситуацию в Донбассе стратегически безвыигрышной для российской армии, но у него нет сомнений, что та не отказалась от планов захвата украинских территорий, включая Киев, и готовит новые ресурсы.

"Они 100% готовятся. Готовят боеприпасы. Не самого лучшего качества, но всё же. Это будут не те ресурсы, которые у них были бы в случае прекращения огня на два года. Всё будет не так. Они будут паршивые, и их боевой потенциал будет очень, очень низким, - говорит Залужный. - Даже если он [Путин] наберёт ещё миллион людей, чтобы закидывать телами, как Жуков, это всё равно не принесёт желаемого результата".

"Поэтому наша следующая проблема - это в первую очередь удержать нашу линию и не терять больше территорий. Это ключевое. Потому что освобождать территории в 10-15 раз тяжелее, чем их удерживать", - сказал генерал.

Наступление в Донбассе: плюсы и минусы для российской армии

Плюсы

В отличие от северных и южных областей Украины, где российская армия потерпела поражения, обстановка в Донбассе для нее относительно благоприятна в плане логистики.

Захватить территорию и взять ее под контроль - не одно и то же. Оккупационные войска на юге и севере ощутили это сразу же, столкнувшись с враждебным окружением и осознав, насколько растянуты и уязвимы линии коммуникаций.

Неспособность полноценно снабжать херсонскую группировку сначала стала причиной отказа российского Генштаба от наступления на Николаев и Кривой Рог, а затем и отхода за Днепр. Аналогичная ситуация ранее возникла в Киевской и Черниговской областях, а в Харьковской и вовсе едва не обернулась военной катастрофой.

В Донбассе еще до российского вторжения 24 февраля существовала сплошная линия фронта с хорошо укрепленной обороной и налаженными путями снабжения по территории лояльных Москве "народных республик".

Похоже, что российской армии удалось, по крайней мере, частично, решить вопрос с поставками боеприпасов на передовую в Донбассе. Проблема возникла с появлением у ВСУ американских ракетных установок "Хаймарс", которые разгромили близко расположенные к линии фронта российские склады арттехвооружения и вынудили российское командование переместить их глубоко в тыл.

Сейчас очевидцы сообщают, что на отдельных участках фронта российская артиллерия снова ведет довольно интенсивный огонь, почти как летом.

Другой плюс наступления в Донбассе - наличие хоть какой-то мотивации. Каждый военный желает знать, когда или по достижении каких целей закончатся боевые действия. В условиях, когда высшее российское руководство не может или не хочет внятно обозначить задачи так называемой специальной военной операции, каждый командующий может трактовать их по-своему, мотивируя подчиненных на достижение результата.

Например - возьмём Бахмут, и всё. Или возьмём Бахмут, а там уж и до Краматорска рукой подать, выйдем на границы Донецкой области - и всё. Бойцам хочется в это верить. Во всяком случае, Путин что-то говорил об "освобождении" территорий ЛДНР.

Минусы

В военных операциях, в которых задействованы большие массы пехоты, при прочих равных наступающая сторона находится в заведомо худших условиях, чем обороняющаяся. Она несет несравнимо большие потери при штурме вражеских позиций.

Потери сторон выравниваются, если наступающим удается добиться оперативного успеха и развить его - например, окружить, отрезать противника, обратить его в паническое бегство, принудить к сдаче. Если же успеха или его развития нет, то соотношение убитых-раненых-пленных между силами обороны и атаки почти никогда не бывает в пользу последних. Оно может составлять 1:5, 1:10 и более - как бы ни пытались пропагандисты убедить в обратном.

В зимних условиях вопрос стоит еще более остро - в случае ранения и обездвиживания на поле боя шансы на выживание резко падают. В первую очередь это касается тех, кто атакует.

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Отсутствие фактора внезапности - безусловный минус любой военной операции. Противник готов встретить во всеоружии.

Интенсификации боевых действий в Донбассе способствовало высвобождение части российских подразделений из-под Херсона, которые могли быть переброшены в том числе и на донецко-луганское направление.

Но не меньшие по численности силы высвободились и у ВСУ. Где они находятся сейчас - информации в открытых источниках нет. А значит, могут появиться в любом месте.

Есть и еще один фактор, на который указывают как западные, так и российские эксперты - невысокая чувствительность российского общества к военным потерям. Для российского командования это, возможно, хороший знак - с него спросят прежде всего за отсутствие результата, а не за гибель личного состава. Для тех же, кого посылают в атаку на украинские пушки и пулеметы, - наоборот.