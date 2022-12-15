США ввели санкции против Росбанка и Потанина
Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.
Министерство финансов США ввело блокирующие санкции против Росбанка и его совладельца, акционера "Интерроса" и "Норникеля" Владимира Потанина.
О планах США ввести санкции против Потанина, его супруги Екатерины Потаниной и нескольких связанных с бизнесменом компаний сообщал накануне Wall Street Journal.
Компания "Норильский никель", крупным акционером которой является Потанин, под санкции не попала.
Одновременно санкции вводятся против вице-премьеров Андрея Белоусова и Дмитрия Чернышенко, а также 29 российских губернаторов.
Новость дополняется