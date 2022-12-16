Жертвами пожара в пригороде Лиона стали десять человек, в том числе пять детей

47 минут назад

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Автор фото, Olivier Klein Подпись к фото, Министр-делегат правительства Франции по вопросам городов и жилищного строительства Оливье Кляйн опубликовал фото пожара в "Твиттере"

Десять человек, в том числе пятеро детей, погибли в ночь на пятницу в результате пожара в многоквартирном доме недалеко от Лиона во Франции.

Еще четыре человека находятся в критическом состоянии, десять получили легкие ранения.

Власти опубликовали заявление, в котором говорится, что в семиэтажном многоквартирном доме в коммуне Волькс-ан-Велин после трех часов ночи вспыхнул большой пожар. Его тушили около 180 пожарных, пишет агентство Рейтер.

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что причина пожара пока неизвестна. Он высоко оценил работу пожарных, спасавших людей в "чрезвычайно тяжелых условия".

Пожар потушен, сказал Дарманин, добавив, что направляется к месту происшествия.

По его словам, погибшим детям было от трех до 15 лет. Расследование причин пожара будет начато позже в пятницу.

"Есть несколько сценариев, будет открыто расследование", - сообщил министр, добавив, что связывался с президентом Эммануэлем Макроном по поводу пожара.