Новый массированный удар по Украине. Что известно на данный момент
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Россия в пятницу утром нанесла новую серию ракетных ударов по нескольким областям Украины, это снова привело к отключению электричества. Харьков и Полтава полностью обесточены, в Киеве снова были слышны взрывы, в Кривом Роге в разрушенном доме найдены двое погибших. По подсчетам украинских военных, всего по территории Украины в этот раз было выпущено более 60 ракет.
Воздушная тревога утром была объявлена по всей стране. Взрывы были слышны в Киеве, Харькове, Кривом Роге и Запорожье. Местные власти сообщили о попадании ракет по объектам инфраструктуры в Харькове и области, а также в Кривом Роге.
Куда ударили в этот раз
Три удара зафиксировали в Киеве. Мэр Виталий Кличко писал в телеграм-канале, что речь идет о Деснянском, Голосеевском и Днепровском районах - куда именно ударили, не сообщается. Киевская областная военная администрации утром в пятницу сообщала о работе ПВО."Харьков полностью обесточен", - сказала после сообщений о взрывах в городе представитель областной энергетической компании Марина Шевченко. Мэр Игорь Терехов написал в телеграм-канале, что, по предварительным данным, ракетный удар был нанесен по инфраструктурному объекту. По Харьковской области ударили 10 ракетами, подсчитал губернатор Олег Синегубов.
В Кривом Роге в Днепропетровской области произошло "попадание в жилой дом", "есть разрушения", "под завалами могут находиться люди", сообщил замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. Позже стало известно о жертвах - ракетным ударом разрушен подъезд в жилом доме, погибли два человека, заявил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.
Около 12 ракетных ударов, по словам секретаря городского совета Анатолия Куртева, пришлось по Запорожью. Куда попали, неизвестно. Глава областной администрации Александр Старух заявил, что в Запорожской области зафиксировали около 15 ракетных ударов.
Полтава также осталась без электроснабжения, сообщил мэр Александр Мамай. До этого губернатор Полтавской области заявлял, что в области сработало ПВО. В Кременчуге в Полтаской области из-за отсутствия света не работает система отопления, написал в телеграм-канале мэр города Андрей Малецкий.
Превентивные отключения произошли еще до первых взрывов по меньшей мере в четырех областях - Сумской, Житомирской Кировоградской и Ровенской. В киевском и харьковском метро было остановлено движение поездов. Метро и весь электротранспорт остановились и в Днепре.
После утренних ракетных ударов по всей стране вводятся аварийные отключения света, сообщил Тимошенко из офиса президента. Первыми были обесточены Киев, Харьков и вся Кировоградская область.
Около 60 ракет
Судя по сообщениям губернаторов, Россия провела несколько серий запусков ракет. "Ожидаем около 60 штук, - написал в телеграм-канале руководитель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким. - На севере уже над территорией Украины есть часть. Также думаю, что наша ПВО собьет 50+ минимум".
Позже представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил в телеэфире, что есть данные о более 60 ракетах, запущенных в пятницу. "Выпущены традиционно из самолетов Ту-95, это ракеты Х-555 и Х-101, также есть пуски "Калибров" с Черного моря, - цитирует его "Украинская правда". - Есть также запуски С-300 . Также есть работа бомбардировщиков Ту-22 М3, которые пускают ракеты Х-22. Также в небе отмечено присутствие МиГ-31К, [возможных] носителей "Кинжалов".
Минобороны России не комментировало новый массированный удар по Украине. В предыдущих атаках было использовано сопоставимое число ракет.
Удары по инфраструктуре
Россия второй месяц наносит удары ракетами и беспилотниками по объектам энергетической инфраструктуры в Украине. Москва не скрывает, что целью становятся объекты гражданской инфраструктуры, но связывает их с военными.
Последней крупной атаке дронов-камикадзе Киев подвергся в среду, 14 декабря. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял тогда, что российские военные запустили 13 беспилотников иранского производства, все они были сбиты. Москва отрицает использование в войне иранских дронов "Шахед".
5 декабря Россия также наносила массированный ракетный удар по Украине. Премьер-министр Денис Шмыгаль тогда говорил, что ракеты повредили объекты инфраструктуры в трех областях страны, однако энергетическая система страны сохранила целостность.
Ракетные атаки, сопровождаемые налетами дронов, Россия проводит с 10 октября. Целью становятся объекты энергетической инфраструктуры. Российский президент Владимир Путин в одном из заявлений связывал эти атаки со взрывом на Крымском мосту.
Украинская энергетика сильно пострадала в результате обстрелов энергообъектов. Сотни тысяч людей были оставлены без электричества, воды и отопления.
Пока неясно, почему Россия усилила свои удары на этой неделе, однако, как сообщается, президент США Джо Байден "финализировал" планы по отправке ракет ПВО "Пэтриот" в Украину после нескольких месяцев запросов от Киева на этот счет.
Война России в Украине теряет темп после почти 10 месяцев вторжения. Министр обороны Украины Алексей Резников при этом предупредил накануне, что появляется все больше свидетельств того, что Россия якобы планирует новое широкомасштабное наступление - возможно, в начале следующего года.
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