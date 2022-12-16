Новый массированный удар по Украине. Что известно на данный момент

час назад

Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Полиция и следователи осматривают воронку в промышленной зоне после российского ракетного удара в Харькове, нанесенного накануне, 15 декабря

Россия в пятницу утром нанесла новую серию ракетных ударов по нескольким областям Украины, это снова привело к отключению электричества. Харьков и Полтава полностью обесточены, в Киеве снова были слышны взрывы, в Кривом Роге в разрушенном доме найдены двое погибших. По подсчетам украинских военных, всего по территории Украины в этот раз было выпущено более 60 ракет.

Воздушная тревога утром была объявлена по всей стране. Взрывы были слышны в Киеве, Харькове, Кривом Роге и Запорожье. Местные власти сообщили о попадании ракет по объектам инфраструктуры в Харькове и области, а также в Кривом Роге.

Куда ударили в этот раз

Три удара зафиксировали в Киеве. Мэр Виталий Кличко писал в телеграм-канале, что речь идет о Деснянском, Голосеевском и Днепровском районах - куда именно ударили, не сообщается. Киевская областная военная администрации утром в пятницу сообщала о работе ПВО."Харьков полностью обесточен", - сказала после сообщений о взрывах в городе представитель областной энергетической компании Марина Шевченко. Мэр Игорь Терехов написал в телеграм-канале, что, по предварительным данным, ракетный удар был нанесен по инфраструктурному объекту. По Харьковской области ударили 10 ракетами, подсчитал губернатор Олег Синегубов.

В Кривом Роге в Днепропетровской области произошло "попадание в жилой дом", "есть разрушения", "под завалами могут находиться люди", сообщил замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. Позже стало известно о жертвах - ракетным ударом разрушен подъезд в жилом доме, погибли два человека, заявил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

Автор фото, t.me/tymoshenko_kyrylo Подпись к фото, Замглавы офиса президента Кирилл Тимошенко опубликовал фото последствий удара в Кривом Роге, 16 декабря

Около 12 ракетных ударов, по словам секретаря городского совета Анатолия Куртева, пришлось по Запорожью. Куда попали, неизвестно. Глава областной администрации Александр Старух заявил, что в Запорожской области зафиксировали около 15 ракетных ударов.

Полтава также осталась без электроснабжения, сообщил мэр Александр Мамай. До этого губернатор Полтавской области заявлял, что в области сработало ПВО. В Кременчуге в Полтаской области из-за отсутствия света не работает система отопления, написал в телеграм-канале мэр города Андрей Малецкий.

Превентивные отключения произошли еще до первых взрывов по меньшей мере в четырех областях - Сумской, Житомирской Кировоградской и Ровенской. В киевском и харьковском метро было остановлено движение поездов. Метро и весь электротранспорт остановились и в Днепре.

После утренних ракетных ударов по всей стране вводятся аварийные отключения света, сообщил Тимошенко из офиса президента. Первыми были обесточены Киев, Харьков и вся Кировоградская область.

Около 60 ракет

Судя по сообщениям губернаторов, Россия провела несколько серий запусков ракет. "Ожидаем около 60 штук, - написал в телеграм-канале руководитель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким. - На севере уже над территорией Украины есть часть. Также думаю, что наша ПВО собьет 50+ минимум".

Позже представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил в телеэфире, что есть данные о более 60 ракетах, запущенных в пятницу. "Выпущены традиционно из самолетов Ту-95, это ракеты Х-555 и Х-101, также есть пуски "Калибров" с Черного моря, - цитирует его "Украинская правда". - Есть также запуски С-300 . Также есть работа бомбардировщиков Ту-22 М3, которые пускают ракеты Х-22. Также в небе отмечено присутствие МиГ-31К, [возможных] носителей "Кинжалов".

Минобороны России не комментировало новый массированный удар по Украине. В предыдущих атаках было использовано сопоставимое число ракет.

Удары по инфраструктуре

Россия второй месяц наносит удары ракетами и беспилотниками по объектам энергетической инфраструктуры в Украине. Москва не скрывает, что целью становятся объекты гражданской инфраструктуры, но связывает их с военными.

Последней крупной атаке дронов-камикадзе Киев подвергся в среду, 14 декабря. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял тогда, что российские военные запустили 13 беспилотников иранского производства, все они были сбиты. Москва отрицает использование в войне иранских дронов "Шахед".

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Атака дронов на Киев и область: видео разрушений

5 декабря Россия также наносила массированный ракетный удар по Украине. Премьер-министр Денис Шмыгаль тогда говорил, что ракеты повредили объекты инфраструктуры в трех областях страны, однако энергетическая система страны сохранила целостность.

Ракетные атаки, сопровождаемые налетами дронов, Россия проводит с 10 октября. Целью становятся объекты энергетической инфраструктуры. Российский президент Владимир Путин в одном из заявлений связывал эти атаки со взрывом на Крымском мосту.

Украинская энергетика сильно пострадала в результате обстрелов энергообъектов. Сотни тысяч людей были оставлены без электричества, воды и отопления.

Пока неясно, почему Россия усилила свои удары на этой неделе, однако, как сообщается, президент США Джо Байден "финализировал" планы по отправке ракет ПВО "Пэтриот" в Украину после нескольких месяцев запросов от Киева на этот счет.