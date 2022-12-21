Россия роет окопы в Крыму для отражения украинского десанта. Какой в этом смысл?

Олег Черныш

BBC News Украина

час назад

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Автор фото, MoD of Ukraine Подпись к фото, Высадка на побережье украинских морских пехотинцев. Кадры с учений "Казачья воля", осень 2018 года

Российские войска начали копать окопы на пляжах аннексированного Крыма. Украинская разведка уверена - это делается, чтобы предотвратить высадку морского десанта ВСУ. Но есть ли у Киева силы и средства, чтобы таким образом открыть "второй фронт" на юге?

Утром 6 июня 1944 года британские, канадские и американские войска высадили воздушный и морской десант на пляже в Нормандии на севере Франции.

Хотя гитлеровская Германия, контролировавшая оккупированное французское побережье, готовилась к высадке и создала мощную систему оборонительных сооружений, операция союзников удалась. Это был самый многочисленный десант в истории войн.

Открытие второго фронта значительно приблизило крах нацистской Германии. Удачное десантирование показало силу и отвагу войск антигитлеровской коалиции.

Автор фото, Getty Images

Можно ли повторить Нормандию

Главное управление разведки минобороны Украины 15 декабря заявило, что Россия усиленно готовится к высадке украинского десанта в Крыму.

ГУР выложило фотографии, где, предположительно, заснято минирование и окапывание на западном побережье полуострова у Евпатории. Здесь, у села Молочное, по данным разведки, россияне оборудовали сеть минных заграждений, окопов и траншей. Установили "зубы дракона" - ряды бетонных пирамидок, которые должны остановить продвижение тяжелой техники.

Еще в начале декабря фотографии окопов на других крымских пляжах появились в украинских телеграм-каналах и СМИ.

"Они роют окопы фактически вдоль берега моря. Я так понимаю, что они очень переживают и очень верят в ВСУ", - так прокомментировала это представитель президента Украины в Крыму Тамила Ташева.

Автор фото, MoD of Ukraine Подпись к фото, "Зубы дракона" на крымском пляже

Автор фото, MoD of Ukraine Подпись к фото, Предупреждение о заминированной местности

Автор фото, MoD of Ukraine Подпись к фото, Окопы на пляже близ села Молочное

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Российские и подконтрольные им крымские власти на эту информацию никак не отреагировали. Правда, глава аннексированного полуострова Сергей Аксенов еще 18 ноября заявил, что в Крыму проводятся некие "фортификационные работы" для обеспечения безопасности местных жителей.

Но главный вопрос в другом - может ли украинская армия повторить Нормандию, то есть высадку десанта на вражеском побережье?

В операции союзников в июне 1944 года участвовало 156 тысяч военных и почти 7 тысяч кораблей и судов.

Украинские резервы гораздо скромнее. Необходимых сил и средств практически нет, сказал Би-би-си капитан 1 ранга в отставке, бывший заместитель начальника штаба ВМС Украины, а ныне эксперт Центра оборонных стратегий Андрей Рыженко.

Единственный большой десантный корабль "Юрий Олефиренко" был спущен на воду 50 лет назад. Он может нести до шести танков и около 180 десантников. Несмотря на попытки российских войск после начала полномасштабного вторжения уничтожить украинский корабль, он все еще находится в строю.

Но задействовать его в десантной операции нет смысла, говорит Андрей Рыженко. В первую очередь потому, что Украина для начала должна обеспечить безопасность его прохода к вражескому побережью.

Автор фото, MoD of Ukraine Подпись к фото, Высадка десанта с корабля "Юрий Олефиренко" во время учений в 2018 году. В настоящее время это единственный большой десантный корабль, находящийся в составе ВМС Украины

"Чтобы высадить десант, надо обеспечить контроль участка моря на всю длину маршрута перехода. Потому что у россиян много ракет и авиации, и даже если мы используем гражданские суда, они могут быть уничтожены", - объясняет морской офицер.

Характер оборонительных сооружений на крымских пляжах, отмечает эксперт, позволяет говорить, что россияне пытаются обезопасить полуостров не от тактического десанта, а от проникновения украинских диверсионных групп.

Такой вариант вполне возможен. Мобильные группы украинских спецназовцев могут попытаться незаметно высадиться на побережье и атаковать прибрежную инфраструктуру российской армии, уверен Рыженко.

Где и когда это может произойти?

Техника, необходимая для таких операций, у украинских вооруженных сил есть. Например, от западных союзников Киев получил несколько десятков катеров и резиновых лодок. Они небольшие и маневренные, что позволяет незаметно высадить боевые подразделения на побережье противника.

Россия уже заявляла о таких операциях ВСУ.

В частности, 13 ноября РИА Новости сообщило о высадке украинского десанта на Кинбурнскую косу на границе Херсонской и Николаевской областей.

"Уничтожена диверсионная группа 73-го морского центра специальных операций ВСУ. Подтверждено поражение четырех легкомоторных плавательных средств. Ориентировочно уничтожены до 20 украинских военнослужащих", - сообщало российское агентство со ссылкой на источник в силовых структурах РФ.

Автор фото, MoD of Ukraine, screenshot Подпись к фото, Видео минобороны с рейдом украинских военных на лодках

Украинская сторона эти утверждения не комментировала, но оперативное командование "Юг" заявляет, что операция по освобождению Кинбурна еще продолжается.

Утром 14 ноября минобороны Украины опубликовало в своих соцсетях краткую видеозапись без пояснения, на которой зафиксировано перемещение группы украинских военных на легкомоторных лодках. Вероятно, речь идет о форсировании Днепра или Днепровского лимана.

По данным источников Би-би-си в военных кругах, на Кинбурнской косе российские силы схожим образом обустраивали побережье, как и на фото с пляжей Крыма. Речь идет об окапывании, минировании и установке заграждений.

Украинская сторона принимала аналогичные меры на Одесском побережье в начале вторжения, когда была реальная угроза высадки российского десанта.

Почему Россия начала окапываться именно на западном берегу Крыма?

У капитана 1 ранга Андрея Рыженко, много лет служившего на полуострове, есть объяснения. По его словам, лишь некоторые участки Крыма пригодны для высадки десанта: имеют пологое побережье и удобный выход на берег.

Автор фото, MoD of Ukraine Подпись к фото, Местность в районе Евпатории отлично подходит для высадки десанта, говорят эксперты.

"С советских времен в Крыму были определены определенные участки, опасные в плане высадки десанта. Один из них - побережье Евпатория-Саки, - указывает он. - Поэтому россияне могут что-то там делать сейчас для профилактики".

Но есть ли смысл Украине высаживать десант на крымское побережье? Эксперты уверены, что еще нет.

"Сейчас я не вижу в этом смысла. Это нужно делать на фоне какой-то общей операции", - говорит Рыженко.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Корабль ВМС "Славутич" в бухте Севастополя. Весной 2014 года он, как и большинство других кораблей украинского флота, был захвачен российскими войсками в Крыму

Руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", бывший военный моряк Павел Лакийчук уверен, что такая военная операция будет иметь смысл, когда украинская армия начнет сухопутное наступление с херсонского направления в сторону Крыма.

Высадка морских пехотинцев в тылу противника будет здесь вспомогательным ударом.

"Тогда это могут быть и тактические десанты, и разведывательно-диверсионные подразделения. Собственно, поэтому русские сейчас свой фланг и укрепляют", - сказал он Би-би-си.

В оперативном командовании "Юг" ситуацию с "окопами на пляжах" комментируют полушутя. Это что-то вроде попытки "чем-то занять руки" российских военных, говорит представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк.

"При отсутствии зимнего обмундирования это для них единственный способ согреться. Потому что никакие окопы, никакие инженерные сооружения им не помогут. Остановить наступательную операцию наших войск и освобождение Крыма ничто им не поможет", - уверяет она.

Автор фото, Alamy

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