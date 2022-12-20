Резолюция Комитета 6 января: Трамп спровоцировал штурм Капитолия. Чем это грозит бывшему президенту?

31 минуту назад

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Автор фото, Getty Images

Комитет Конгресса США, расследующий события 6 января 2021 года, пришел к выводу, что Дональду Трампу должно быть предъявлено обвинение в преступлениях, связанных со штурмом Капитолия.

Комитет проголосовал за резолюцию, в которой утверждает, что бывший президент спровоцировал действия своих сторонников и предоставил помощь и поддержку участникам беспорядков в нарушение многочисленных федеральных законов. "Ни одно из событий 6 января не произошло бы без него", - говорится в итоговом отчете.

Днем 6 января 2021 года Трамп, которому оставалось две недели до окончания срока президентских полномочий после поражения на президентских выборах, выступил на митинге своих сторонников в Вашингтоне. После этого толпа трампистов двинулась к Капитолию, местопребыванию Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне, где в это время обе палаты Конгресса собрались на совместное заседание, чтобы зафиксировать результаты подсчета голосов выборщиков и окончательно утвердить победу нового президента - Джо Байдена.

Часть сторонников Трампа ворвалась в здания Конгресса; заседание пришлось прервать, а законодателей и вице-президента Майка Пенса эвакуировать. Процедура возобновилась лишь много часов спустя, после того как прибывшие части Национальной гвардии очистили здание от погромщиков; убранству Капитолия был нанесен значительный ущерб, а несколько полицейских, пытавшихся остановить разъяренную толпу, погибли.

С тех пор целый ряд участников штурма был осужден.

Члены комиссии утверждают, что существуют основания для судебного преследования Трампа по четырем обвинениям:

воспрепятствование официальному разбирательству;

сговор с целью обмана федерального правительства Соединенных Штатов;

сговор с целью дачи ложных показаний;

подстрекательство, помощь, содействие или поддержка мятежа.

Комитет занимался расследованием последних дней президентского срока Трампа полтора года и завершил свою работу; с января большинство в палате будут иметь республиканцы, и, как ожидается, они его упразднят.

И что это означает?

Последствия для бывшего президента главным образом лежат в политической плоскости.

Если бы Трампа судили и признали виновным в этих преступлениях, ему грозили бы штрафы в сотни тысяч долларов, тюремное заключение сроком до 20 лет и запрет баллотироваться на политические должности в будущем. Однако заключение комитета носит в основном символический характер.

Конгресс не может предъявить Трампу обвинения ни по одному из перечисленных преступлений - это может сделать только министерство юстиции США.

По сути, голосование комитета - это рекомендация министерству юстиции. В отчете изложены основания для обвинения - так, как они видятся членам Конгресса. К тому же члены комитета предоставили массу доказательств, собранных в течение 18 месяцев его работы.

Будет ли минюст действовать - это другой вопрос.

Юридические проблемы Трампа

Хотя рекомендации Комитета 6 января не имеют значительного юридического веса, министерство юстиции, по всей видимости, уже приступило к расследованию возможных преступных действий бывшего президента.

Большое жюри, созванное федеральными прокурорами, уже направило повестки десяткам сотрудников администрации и участников предвыборной кампании Трампа. Юристы также затребовали многие из документов, которые уже рассматривал в своем расследовании Комитет 6 января.

В ноябре генеральный прокурор США Меррик Гарланд назначил специального адвоката Джека Смита для контроля всех аспектов расследования в отношении бывшего президента. Поводом для назначения отдельного представителя минюста послужило объявление Трампа о выдвижении своей кандидатуры на выборах 2024 года - что означает, что Трамп может снова оказаться у руля государства.

Смит уже прислал повестки чиновникам в семи штатах, с помощью которых Трамп пытался оспорить результаты выборов 2020 года, что, по-видимому, означает расширение расследования.

Юридические проблемы Трампа связаны не только с нападением на Капитолий. Смит также расследует обращение Трампа с секретными документами в своем поместье Мар-а-Лаго после ухода с поста президента. Окружной прокурор штата Джорджия продолжает выяснять, можно ли считать контакты Трампа с чиновниками штата нарушением избирательного законодательства. Кроме того, есть и множество гражданских дел.

Политические последствия

Трамп уже давно пытается представить все уголовные и гражданские расследования и иски против него как некую "охоту на ведьм", цель которой - помешать его возвращению на пост президента.

Решение Комитета 6 января в принципе укладывается в эту канву, и если оно выльется в новые уголовные дела, Трамп, несомненно, будет настаивать на том, что эти обвинения - часть все той же кампании против его возвращения во власть.

Если дела доберутся до суда, о них, разумеется, раструбит пресса - газеты и телевидение будут в подробностях освещать суть обвинений, в очередной раз напоминая американцам о событиях 6 января и о том, как Трамп пытался - долго и безрезультатно - оспорить свое поражение на выборах.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Заключительное слушание Комитета 6 января

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Уже появились первые признаки новых препятствий, с которыми Трамп может столкнуться в ходе своей предвыборной кампании. Согласно последним опросам общественного мнения, он теряет популярность даже среди республиканцев, не говоря уже о более широких слоях американской общественности. В борьбе за президентскую номинацию от республиканцев он уступает губернатору Флориды Рону ДеСантису, да и по сравнению с Джо Байденом его рейтинг ниже.

Трамп объявил о намерении баллотироваться всего через неделю после того, как республиканцы - в том числе и отобранные и поддержанные лично им кандидатуры - показали весьма средние результаты на промежуточных выборах в Конгресс. После этого фиаско президентская кампания сбавила обороты: хотя в прессе ходят слухи о новой политической линии и будущих судьбоносных заявлениях, на сегодняшний день самая большая новость - это реклама бывшим президентом цифровых коллекционных карточек с изображением его самого в виде героя боевика. Желающие могут приобщиться за 99 долларов за штуку.