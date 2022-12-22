"Мы сейчас только с Мелитополем работаем. Все в том районе". Как Россия возводит укрепления на оккупированных территориях Украины

Илья Барабанов & Ольга Шамина

Русская служба Би-би-си

час назад

Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.

Автор фото, Vyacheslav Gladkov

Российские строительные компании и производители бетона изготавливают тысячи пирамидок, или "зубов дракона", - противотанковых укреплений, которые затем свозят в приграничные регионы и на оккупированные Россией территории Украины - особенно активно в Запорожскую область. Как работает этот бизнес?

"Вот прилет был, взрыв. Вот наша: стекло разбито, колесо, бак пробит осколками, солярка течет. По кузову вот осколки. Вот Умара машина стоит: осколки попали в зеркало, стекло, но в общем целая. Вот такие дела на границе", - говорит водитель одного из множества грузовиков, которые везут в Донецкую и Луганские области Украины бетонные пирамидки.

Это противотанковые надолбы, которые российские власти используют в своих приграничных регионах, а также в оккупированных территориях Украины для строительства оборонительных укреплений.

Российская пропаганда гордо называет их "зубами дракона", а в сетях шутят, что это памятник швейцарскому шоколаду Toblerone - он такой же формы.

Эксперты в целом сомневаются в их эффективности: бронетехника может их легко обойти, и без поддержки артиллерии в них мало смысла. Да, и судя по фотографиям, российская сторона устанавливает надолбы специфично: они не зарыты в землю и никак не замаскированы.

Тем не менее, бизнес явно решил воспользоваться ситуаций: к производству и поставкам пирамидок подключились строительные компании и производители бетона. Некоторые просто публикуют объявления на "Авито" и активно предлагают надолбы потенциальным покупателям.

В условиях войны компании боятся говорить с журналистами. Чтобы понять, как работают цепочки поставок пирамидок, журналисты Би-би-си обзвонили предпринимателей, представляясь потенциальными покупателями - чиновниками администрации города Новозыбков Брянской области. По легенде этому городу нужны пирамидки для строительства противотанковых укреплений.

Чиновнику из Новозыбкова бизнесмены охотно рассказывали, сколько они производят пирамидок, а также куда и как поставляют.

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

Особенно бизнесмены жаловались на то, что сложно возить пирамидки в Донецкую и Луганские области Украины. На оккупированные территории Украины дальнобойщики просто отказываются ездить, жалуется генеральный директор "Нерудной цементной компании" Сергей Сергеев.

НЦМ - это производитель цемента и, судя по сайту, партнер крупнейшего холдинга "Евроцемент". Судя по "СПАРК", "Евроцемент" действительно есть среди контрагентов компании, как и другие строительные компании.

Водителям, по словам Сергеева, приходится терять время на границе, но главное - рядом с зоной боевых действий велик шанс потерять грузовики. В подтверждение своих слов он прислал по WhatsApp корреспонденту Би-би-си несколько роликов, которые водители снимали для своего работодателя.

"Не верите? Поехал Камаз разгружаться. Выгрузился, ***. *** (взоровало - Би-би-си)", - рассказывает один из них на фоне разбитого грузовика.

"Населенный пункт Барановка. Выгрузка. Вот такая вот выгрузка. Вчера, позавчера выгружались, одиночки умные заехали, хотели быстро выгрузиться, так и *** (не получилось - Би-би-си). Сюда нас загнали. И здесь бомбят и днем, и ночью. Вчера в час ночи обратка прилетела. Сначала наши ***, *** (бомбят - Би-би-си) и прилетела обратка. А вот вояки, которые нас ночью охраняют", - демонстрирует третий, снимая сотни пирамидок, сваленных на земле в какой-то деревне.

Водитель немного перепутал название населенного пункта. Судя по зданиям, которые попали в кадр, он находится в селе Бараниковка Луганской области между прифронтовыми Сватово и Кременной. Тем не менее, бизнес явно решил воспользоваться ситуаций: к производству и поставкам пирамидок подключились строительные компании и производители бетона. Некоторые просто публикуют объявления на "Авито" и активно предлагают надолбы потенциальным покупателям.

Массовое производство

"Сейчас делаем их (пирамидки) в больших количествах. В "ДНР" отправляли, в "ЛНР". В Отрадное Белгородской области", - говорит Сергеев "чиновнику департамента ЖКХ Новозыбкова".

Два завода НЦК в Таганроге и Батайске уже сейчас производят 6 и 15 тысяч противотанковых пирамид в месяц, уверяет гендиректор. Они готовы и дальше наращивать производство. НЦК, судя по данным СПАРК, существует пять лет, находится в Москве и в ней работают всего два человека.

Компания прислала "администрации Новозыбкова" письмо. В нем говорится, что она участвует в программе реновации в Москве и поставляет цемент на крупные стройки. Но главное: НЦК "заинтересована в поставках противотанковых ограждений и других необходимых ЖБИ (железобетонные изделия - Би-би-си), а также цемента и нерудных материалов на линии обороны, создаваемые в процессе проведения специальной военной операции".

В письме сказано также, что НЦК осуществляет "логистику поставок" бетонных изделий из Ростовской области на "создаваемые линии обороны" в районе поселка Каменка - это райцентр на юге Воронежской области примерно в 100 километрах от границы с Луганской областью Украины.

И это далеко не единственная компания, которая завозит пирамидки на фронт.

"Мы везем с нескольких городов. Пять тысяч, которые вы хотите - это совсем немного. У нас объем для Мариуполя был в четыре раза больше", - рассказывает Би-би-си Дмитрий из группы компаний "Белый раст". "Чиновник" из Новозыбкова "договаривался" о партии в пять тысяч пирамидок.

Белый раст - это село под подмосковным Дмитровым. В одноименную группу компаний входит сразу несколько юрлиц, часть из самого села, а некоторые зарегистрированы в других регионах - например, Москве. В основном они производят бетон и различные строительные материалы.

"На текущий момент мы осуществляем поставки трем организациям, которые работают в районе Мелитополя", - рассказывает ведущий специалист "Торгового дома "АльфаЦем" Василий Журавлев. Это еще одно среднего размера предприятие по производству бетона, на этот раз из Санкт-Петербурга.

Как описал Журавлев, оно работает по "крупным тендерам в сфере дорожного строительства". Судя по деловому предложению, которое прислали "администрации Новозыбково", предприятие производит 120 "зубов дракона" в день.

Автор фото, Пресс-служба губернатора Белгородской области

Начальник ведущего специалиста Журавлева, представившийся Владимиром, решил сам связаться с департаментом ЖКХ Новозыбкова. В разговоре он уверяет, что большинство строительных компаний сейчас отправляют надолбы в Запорожскую область под Мелитополь.

"В Запорожской области строят дорожные рабочие, дорожники конкретные. А у вас кто строить будет? - поинтересовался он. - Мы в Запорожье возим через Ростов, Таганрог. Мы сейчас только с Мелитополем работаем. Все в том районе".

Об участии дорожных строителей Би-би-си рассказали и еще в одной компании - "Техносфере" - она тоже поставляет пирамидки в Мелитополь, правда не сама их делает, а закупает у подрядчиков. Компания зарегистрирована в Санкт-Петербурге и сама занимается дорожным строительством.

"Основная проблема не в производстве, а в логистике. Самое сложное и дорогое - доставить. Мы (возим) через Ростов-на-Дону, через Мариуполь, через Мелитополь, Брянск на половине пути до нашего объекта. До Брянска от Питера 1000 км, а до нашего Мелитополя - побольше 2000", - рассказывает начальник отдела снабжения "Техносферы" Наталья Сергеевна.

Она уточнила, что стандартный заказ у них от 6 до 8 тысяч пирамидок - в зависимости от протяженности линии. Заказчик, по ее словам, "Автодор" - это государственная компания, которая занимается строительством дорог.

Крупные строительные компании также могут участвовать в строительстве укреплений. По крайней мере, об участии в таком строительстве под Бердянском в Запорожской области Украины рассказал Би-би-си источник в крупной строительной компании ФСК. Компания участвует в строительстве укреплений и в Белгородской области, убеждает собеседник Би-би-си.

Почему укрепления строят именно в Запорожье? Российская армия понесла поражения в Харьковской области и отступила с правого берега Днепра. Теперь многие военные эксперты предполагают, что следующее наступление украинской армии может произойти именно в Запорожье. Так украинцы смогут рассечь сухопутную группировку российской армии и выйти к побережью Азовского моря.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, 300 дней войны: карта российского вторжения и контрнаступления Украины

"Для того чтобы выйти к границам Крыма, на сегодняшний день нам нужно преодолеть расстояние 84 км до Мелитополя, - заявил в интервью журналу The Economist главком ВСУ Валерий Залужный. - Кстати, нам этого достаточно, потому что Мелитополь даст нам полный огневой контроль сухопутного коридора, потому что из Мелитополя мы уже можем вести огонь по Крымскому перешейку, из тех же "Хаймарсов" и так далее". Он также заявил, что одна крупная операция уже на подходе.

Сколько стоят пирамидки?

"Все должны заработать. Я правильно понимаю? Эти тетраэдры зависят от расстояния и сложности объекта. Разбив очень большой. У нас есть проходная цена?" - уточняет Сергеев из НЦК у "чиновника из Новозыбкова".

Судя по ответам компаний, цена одной пирамидки 7-8 тысяч рублей, а еще около 5 тысяч за штуку нужно будет заплатить за то, чтобы ее довезли до Брянской области - то есть один "зуб дракона" обойдется Новозыбкову примерно в 12-13 тысяч рублей.

Автор фото, Пресс-служба губернатора Белгородской области

Речь идет о пирамидках из крепкого бетона Б-40. Производители допускают возможность сэкономить, но любые испытания эти укрепления вряд ли выдержат.

В этом и секрет, почему некоторые недавно возведенные линии обороны начинают рассыпаться - там просто меньше добавляют цемента и экономят.

"Там, в "ЛНР", где обстрелы идут, там никто не гонится за качеством. Никто не пойдет проверять. Они в поле высыпали и уехали. Делают ради галочки", - объясняет Сергеев.

Пирамидки для оккупированных украинских территорий при этом обойдутся дороже из-за доставки - 15-20 тысяч за штуку. "Машины туда уже не хотят ехать. Двигаются, взлетает дрон и все, пробивает машину. Даже вытащить их потом не могут люди, бросают машины. Так что стараются не ездить, никто не хочет рисковать", - рассказал директор "НЦК".

Это подтверждают и в других компаниях. "У вас жутко, страшно? Как обстановка? Многие водители отказываются ехать", - сразу уточнил Дмитрий из "Белого раста". Узнав, что ситуация в Новозыбкове как минимум пока стабильная, он заверил, что с выполнением заказа проблем быть не должно.

На "Авито", где в последние недели можно найти множество объявлений о продаже пирамидок, довольно широкий разброс цен - можно найти предложения за 16 тысяч, а можно за 500 рублей.

Карточки не видны в приложении. Откройте статью в мобильном браузере

Последнее - это объявление от "Торгового дома "АльфаЦем". "Нет смысла указывать настоящую цену, когда все решает логистика", - объясняет ведущий специалист Журавлев.

Оценив расстояние от Петербурга до Новозыбкова, Журавлев прислал письмо с предложением: "Бетонная пирамида 1,6 метра, вес 1,2 тонны - 8 тысяч за штуку". Еще 5 тысяч уйдет на транспортные расходы. За один рейс можно доставить 24 - 34 штуки.

Самые простые подсчеты показывают, что партия в 5 тысяч штук, которую в компаниях называют не слишком большой, с доставкой до Брянской области обходится в 60-65 млн рублей. В оккупированные территории доставка может быть в разы дороже.

Зачем нужны пирамидки?

Смогут ли "зубы дракона", "памятник Toblerone" или противотанковые пирамидки остановить или замедлить продвижение ВСУ - большой вопрос.

Эффективность тех укреплений, которые построены российской стороной и которые видны на фотографиях, сомнительна. Чаще всего пирамидки просто ставят в поле - до конца не ясно, от кого они защищают, ведь техника спокойно их может обогнуть.

Настоящая противотанковая линия должна быть хорошо замаскирована, а пирамиды - хотя бы частично врыты в землю, как это делалось на "линии Маннергейма".

Украинские войска во время обороны Мариуполя устанавливали тяжелые тетраподы на крупных трассах, вынуждая танки объезжать их по минным полям.

Автор фото, AFP

Вопрос и в том, что любое оборонительное укрепление нуждается в массированной поддержке артиллерией. Протяженность границы Белгородской области с Украиной - 540 км, Курской области - 245 км. Как писала Би-би-си, для обороны такой границы потребуется минимум 80-95 тысяч бойцов на передовой, а не только пирамидки.

При этом украинское командование ни разу не заявляло о каких-то своих претензиях на территорию приграничных российских регионов. В Киеве регулярно говорят лишь о необходимости возврата территорий самопровозглашенных ЛДНР и аннексированного в 2014 году Крыма.

Когда российские военные начинают сооружать фортификационные сооружения на границе полуострова с Херсонской областью, то примерно понятно, к чему они готовятся на этом направлении. Чего нельзя сказать про многокилометровые укрепления в Белгородской или Курской областях.

Строящиеся на оккупированных территориях и в приграничных областях оборонительные линии весьма уязвимы перед артиллерией.

Германия обещала передать в арсеналы ВСУ пять машин разграждения Pionierpanzer 2A1 Dachs - это оружие как раз разработано для расчистки полей от противотанковых линий.

Даже украинская сторона уже начала говорить, что Россия лишь имитирует оборону.

Спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк сравнила происходящее вокруг Мелитополя с тем, что ранее происходило вокруг Херсона:

"Они сначала скапливались вокруг Херсона, строили (укрепления), потом сообщали, что они оставляют некоторые населенные пункты, потом готовились к уличным боям, потом рассказывали, что все еще не потеряно, потом выносили из банков и других учреждений то, что считали ценным. Мы по крайней мере знаем, чем это все закончится".