"Советские цели без советских ресурсов". Зачем России военная реформа в разгар войны с Украиной?

Илья Абишев, Павел Аксенов

Би-би-си

14 минут назад

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Автор фото, Getty Images

В России будут созданы два новых военных округа, несколько новых дивизий и других крупных войсковых соединений, общее количество военнослужащих станет больше еще на 350 тысяч по сравнению с установленной президентом Путиным штатной численностью российской армии с 1 января 2023 года, или почти на полмиллиона по сравнению с нынешней. Планируется также поэтапно повысить призывной возраст на три года.

С предложением реформировать Вооруженные силы России выступил в среду на расширенной коллегии министр обороны Сергей Шойгу. Путин сказал, что согласен с его инициативами.

За счет чего российские власти рассчитывают провести военную реформу? Почему она потребовалась именно сейчас и решит ли она проблемы российской армии, которые вскрылись на войне в Украине?

Вопрос первый и главный: где взять еще 350 тысяч солдат?

Возможные ответы:

- Можно провести в России новую мобилизацию;

- Можно зачислить на постоянную военную службу мобилизованных первой волны;

- Можно отменить или отложить увольнение в запас отслуживших военнослужащих-срочников, организовать их добровольно-принудительный переход на службу по контракту, а затем постепенно увеличить сроки прохождения службы по призыву;

- Можно зачислить в штат российских вооруженных сил мобилизованных на оккупированных территориях Украины, в особенности подконтрольных России с 2014 года районов Донецкой и Луганской областей;

- Можно зачислить в армейские ряды и бойцов различных добровольческих соединений, а также частных военных структур. Тем более что они и так выполняют в Украине те же задачи, что и регулярная российская армия, и действуют скоординированно.

Могут сработать и все вышеперечисленные меры в комплексе. Дело в цифрах.

Число мобилизованных по сентябрьскому указу Путина достоверно оценить не представляется возможным. По его же словам, оно составило 318 тысяч человек, включая добровольцев. В независимых СМИ оценка числа мобилизуемых была намного выше.

На срочную службу призываются 130-140 тысяч молодых россиян два раза в год (весной 2022 года было призвано 134,5 тысячи). Количество наемников и добровольцев, по данным из открытых источников, исчисляется несколькими десятками тысяч.

На территории оккупированных Донецкой и Луганской областей мобилизация проводится постоянно с 2014 года. Их общее население около 3,5 млн человек - это чуть больше, чем одна Нижегородская область России.

Таким образом, наиболее гарантированные способы пополнить численность российской армии - первый, второй и третий.

Автор фото, MIKHAIL KLIMENTYEV/AFP Подпись к фото, Президент Владимир Путин с министром обороны Сергеем Шойгу (справа) и начальником Генштаба Валерием Герасимовым (слева)

Вопрос второй: где взять командиров для новых подразделений?

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Несмотря на реформу Сердюкова, направленную в первую очередь на сокращение второстепенных структур, система управления в российской армии остается советской. В первую очередь это касается управленческого звена - советской модели формирования подразделений, известной по принципу "три-четыре".

Основу составляет боевой расчет - пулеметчик или гранатометчик с помощниками - вторыми номерами, снайпер с автоматчиком. Три-четыре расчета - это отделение, 7-8 человек, ему нужен один командир, обычно сержант.

Три-четыре отделения - взвод, командир - офицер, реже прапорщик, замкомандира - прапорщик или опытный сержант.

Три-четыре взвода - рота, командир и два заместителя (один - по боевой части, второй - по работе с личным составом) - офицеры.

Три-четыре роты - батальон, командир, начальник штаба и замкомандира - офицеры.

Три-четыре батальона - полк, и так далее.

Таким образом, чтобы командовать одним взводом, нужны один офицер и пять сержантов, для роты - шесть офицеров и 15 сержантов, для батальона - 18 офицеров и 45 сержантов.

В реальности командиров нужно больше. Во-первых, мы считали по минимуму. Во-вторых, по мере укрупнения требуется всё больше вспомогательных подразделений - инженерно-саперных, противотанковых, противовоздушных, минометчиков, связистов, разведчиков, операторов БПЛА и так далее.

"Обнародованные планы формирования новых соединений упираются в два тяжелых дефицита. Первое - дефицит командно-штабных кадров для россыпи вновь формируемых соединений и объединений, при том что способных офицеров и для имеющихся структур не хватало всегда, не хватает сейчас и не будет хватать завтра", - пишет российский военный эксперт Илья Крамник.

"Второе - дефицит техники. Эти соединения предстоит разворачивать на фоне идущей войны, которая продолжает жрать свое - и битыми, и поломанными, и просто выслужившими ресурс, и все это нужно менять или ремонтировать (а потом все равно менять, но позже). Про трехсменную работу и все остальное известно, как и про узкие места - и они в основном у нас не в мощностях финальной сборки", - отмечает он.

На дефицит обученных офицеров и солдат, а также боевой техники и вооружения указывает и бывший полевой командир донецких сепаратистов, признанный виновным и заочно приговоренный судом в Гааге к пожизненному заключению по делу о катастрофе малазийского Боинга Игорь Стрелков (Гиркин).

"Вчера была бригада - а сегодня уже дивизия! Красиво, а?!? И не надо ни большого числа, ни массы дополнительной боевой техники... Роты переименовываем в батальоны, батальоны - в полки, полки - в бригады, бригады - в дивизии. ВСУ немедленно и без боя капитулируют, когда поймут - какая сила им противостоит... И, что очень немаловажно (злые языки подозревают, что весь смысл этой "реформы" заключается в данном нюансе) - у нас появляется множество новых генеральских должностей", - пишет он.

Что предлагает Шойгу

Создать два стратегических территориальных объединения - Московский и Ленинградский военные округа.

Сформировать три мотострелковые дивизии, в том числе в составе общевойсковых объединений в Херсонской и Запорожской областях, а также армейский корпус в Карелии.

Переформировать семь мотострелковых бригад в Западном, Центральном, Восточном военных округах и на Северном флоте в мотострелковые дивизии.

Дополнительно сформировать две десантно-штурмовые дивизии ВДВ.

Сформировать пять дивизий морской пехоты на базе существующих бригад Военно-Морского Флота.

Каждую общевойсковую и танковую армию обеспечить смешанной авиадивизией и бригадой армейской авиации численностью 80-100 боевых вертолетов.

Дополнительно сформировать три управления авиационных дивизий, восемь бомбардировочных авиационных полков, один истребительный авиационный полк, шесть бригад армейской авиации.

Сформировать пять артиллерийских дивизий военных округов и артиллерийские бригады большой мощности на стратегических направлениях.

Сформировать три ремонтных завода и усилить ремонтные подразделения в войсковом звене.

Поэтапно повысить возраст призыва граждан на срочную службу с 18 до 21 года, предельный - до 30 лет.

Довести численность Вооруженных сил до 1,5 млн военнослужащих, в том числе военнослужащих по контракту - до 695 тысяч.

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Размер имеет значение

После развала Советского Союза российская армия как инструмент внешней политики оказалась в сложном положении. Амбициозная политическая задача - готовность к противостоянию с НАТО (вместе с союзниками по Варшавскому договору) - ушла в прошлое, а огромный механизм вооруженных сил остался, претерпев при этом развал вместе с большой страной.

К началу 1988 года численность Вооруженных сил СССР составляла 4,2 млн человек. К 2008 году численность армии составляла 1,2 млн человек. Тогда при министре обороны Анатолии Сердюкове в России началась военная реформа, призванная оптимизировать вооруженные силы под задачи, которые казались тогда актуальными - борьбу с терроризмом и урегулирование небольших региональных конфликтов.

В результате армия сократилась еще больше - в ней стало менее миллиона человек. Кроме того, изменилась система управления вооруженными силами. Вместо системы "округ-армия-дивизия-полк" армия перешла на более компактную - "округ-армия-бригада".

"Бригадный принцип" позволил иметь армию, в которой под определенную небольшую задачу можно было из бригад, как из кирпичиков, собрать необходимую армейскую группировку. Такая система больше подходила для участия в небольших региональных конфликтах, ведения противопартизанских операций.

В 2012 году при новом министре обороны Сергее Шойгу российская армия стала восстанавливать дивизии и армии.

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Израильский военный эксперт Давид Гендельман в интервью Би-би-си сказал, что это в определенном смысле упрощает управление войсками в большом конфликте: "Для большой войны дивизии имеют больше преимуществ перед бригадами именно в плане наличия большего количества собственных разнородных сил и средств. Поэтому мы видим в программе как создание новых дивизий, в том числе артиллерийских, так и развертывание бригад в дивизии".

"Плюс армейский корпус в Карелии ввиду вступления Финляндии и Швеции в НАТО, и новые округа для лучшего разделения обязанностей и управления. Аналогично и в авиации, в том числе армейской: всего не хватает и надо больше, в том числе выделить для каждой армии смешанную авиадивизию и бригаду армейской авиации", - добавил он.

Однако при укрупнении соединений появляется еще одно управленческое звено - вместо одной бригады возникнут дивизия и полк, что усложнит командование. Между тем, как отмечали эксперты, одной из слабых сторон российской армии стала длинная цепь командования на фоне организации управления войсками по вертикали, когда приказ отдается сверху и нисходит до исполнителя, что сильно задерживает реакцию на события в оперативной обстановке.

Альтернативой этому считается система, когда перед небольшими соединениями ставится некая общая задача, а способы ее выполнения уже выбирает самое командование этой боевой части.

Качество и количество

Давид Гендельман полагает, что российское руководство пытается в этой реформе справиться, скорее, с проблемой нехватки войск, и тогда реформа вполне укладывается в логику его действий.

"В целом само по себе направление верное. Раз война, помимо качественных недостатков, показала количественный недостаток сил и средств, то надо наращивать - но проблема в том, что гладко было на бумаге. Для всех этих новых соединений нужно столько материальной части, что на ближайший период это выглядит нереальным при нынешних темпах перехода оборонной промышленности на военные рельсы и граничит с мегаломанией", - говорит он.

Военная реформа была проведена не до конца. В частности, в российской армии сохранился призыв, хотя в логике этих перемен был очевиден окончательный переход на профессиональные вооруженные силы. Присутствие в армии и контрактников, и призывников стало проблемой.

В 2012 году при новом министре Сергее Шойгу российская армия стала восстанавливать дивизии и армии. В конце концов нехватка опытных контрактников на фоне попытки сохранить общую структуру армии обернулась недоукомплектованностью частей.

Американские военные эксперты старший научный сотрудник Института внешнеполитических исследований Роб Ли и директор программы по изучению России в CNA Майкл Кофман в статье, опубликованной в журнале New Times в июле 2022 года, писали, что в результате Россия получила армию с избытком военной техники и острой нехваткой личного состава.

Давид Гендельман отмечает, что увеличение численности армии призвано выполнить задачу восполнения нехватки и личного состава, и техники: "Главная причина наращивания сил в этой программе банальна в том, что российско-украинская война показала недостаток сил и средств ВС РФ для крупномасштабной конвенциональной войны. Поэтому всего надо больше, говоря простыми словами".

Но это главная проблема России в этой войне, считает эксперт: она поставила советские цели, не имея советских ресурсов. "Поэтому сейчас хотят нарастить эти ресурсы на ходу, насколько возможно. А на ходу такие вещи идут с большим скрипом".

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