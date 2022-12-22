По стопам Черчилля: выступление Зеленского перед Конгрессом США

8 минут назад

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Автор фото, Library of Congress Подпись к фото, Выступление Уинстона Черчилля в Конгрессе США 26 декабря 1941 года

26 декабря 1941 года Уинстон Черчилль выступил перед Конгрессом США с речью, которая длилась всего 30 минут, но произвела такое впечатление, что этот визит британского премьера в Вашингтон до сих пор считается одной из самых важных исторических миссий. Британия к тому времени уже больше двух лет вела войну с гитлеровской Германией, а США только что подверглись внезапному нападению со стороны союзника Гитлера - Японии.

И вот, 81 год спустя, почти день в день, Конгресс принимает лидера другой державы, тоже ведущей войну, проделавшего не менее опасный путь через Атлантику, чтобы обратиться за помощью к американским политикам.

Разумеется, между Второй мировой войной и войной в Украине есть огромная разница, и тем не менее спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси, пригласившая Владимира Зеленского в Вашингтон, не преминула провести параллели между визитами двух политиков.

"Еще один исторический лидер обращается к Конгрессу во время войны, когда на кону стоит сама демократия", - отметила она накануне выступления президента Украины перед конгрессменами.

Как Черчилль покорил Вашингтон

Имя Уинстона Черчилля во время Второй мировой войны было у всех на устах: оно стало синонимом упорного сопротивления британцев агрессии нацистской Германии.

Автор фото, Library of Congress Подпись к фото, Выступление Черчилля состоялось через три недели после нападения японцев на Перл-Харбор и вступления США во Вторую мировую войну

Британский премьер прибыл в США в декабре 1941 года, когда война докатилась и до США. Тремя неделями ранее Япония атаковала американскую военно-морскую базу в Перл-Харборе и вывела из строя значительную часть Тихоокеанского флота США, после чего Америка с запозданием вступила во Вторую мировую войну.

Визит Черчилля вызвал в Америке огромное оживление и большой интерес. Он принял участие в совместной пресс-конференции с президентом Рузвельтом и даже зажег огни на главной рождественской елке страны в Вашингтоне.

"Американцы познакомились с одной из главных способностей Уинстона Черчилля - возбуждать толпу", - писала тогда Washington Post .

Но главное событие состоялось 26 декабря 1941 года, когда Черчилль выступил в здании Сената, переполненном американскими законодателями, высокопоставленными чиновниками и разными знаменитостями (среди конгрессменов был и отец Нэнси Пелоси, Томас Д'Алесандро-младший).

После горячих приветствий Черчилль взошел на кафедру, протер очки и произнес одну из самых важных речей в своей политической карьере.

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Премьер говорил о дружбе между двумя странами, о тесных связях и сходстве культуры двух мировых держав, а потом постепенно перешел к более насущным и печальным темам.

"Уверен, что вы в полной мере осознаете что и вам, и нам еще предстоит подвергнуться суровым испытаниям. Силы, противостоящие нам, огромны. Они озлоблены, они безжалостны", - отметил он, имея в виду силы "оси" Рим-Берлин-Токио.

"Негодяи и их приспешники, направившие свои народы на путь войны и завоеваний, знают, что им грозит ужасная расплата, если они силой оружия не смогут победить народы, на которые они напали. И они не остановятся ни перед чем, - сказал Черчилль. - Они накопили огромное количество оружия всех видов, у них есть хорошо обученные и дисциплинированные солдаты, моряки и летчики. У них есть давно продуманные и выношенные планы. И они не остановятся ни перед чем, что бы ни подсказывала им их склонность к насилию и вероломству".

При этом, предупреждая о "временах скорби", Черчилль выразил оптимизм, что теперь, с помощью США, союзники смогут в ближайшие три года изменить ход событий.

"Они не понимают, что мы не перестанем сопротивляться до тех пор, пока не преподадим им урок, который они, да и весь мир, никогда не забудут, - подчеркнул Черчилль, имея в виду страны "Оси", после чего его речь была прервана бурными аплодисментами.

"Мы стоим вместе, защищая все, что дорого свободным людям", - завершил свое выступление британский премьер. На следующий день американская пресса пестрела хвалебными заголовками, а New York Times на первой полосе заглавными буквами объявила: "КОНГРЕСС ПОТРЯСЕН".

Миссия Зеленского: другие времена, другой Вашингтон

Восемь десятилетий спустя визит Владимира Зеленского в Вашингтон вызвал пожалуй не меньше внимания и ажиотажа. Практически следуя распорядку Черчилля, Зеленский сначала встретился с президентом Байденом, а затем отправился в Капитолий.

Автор фото, Getty Images

Позже, обращаясь к Конгрессу, президент Украины хотя и не стал напрямую упоминать Черчилля, но завершил свою речь сравнением нынешней ситуации со временами Второй мировой войны.

"Стоя здесь и сегодня, я вспоминаю войны президента Франклина Делано Рузвельта, что сейчас по-моему очень уместно. Американский народ в своей праведной мощи добьется абсолютной победы", - заявил Зеленский.

Как и Черчилль, Владимир Зеленский на протяжении всей войны, развязанной Россией против Украины, постоянно появляется на публике, выступает с речами и давно стал героем в глазах всех, кто поддерживает Украину.