Пациент без языка. Как уехавшие в Сербию россияне пытаются получить доступ к легальному рынку медуслуг

Йована Георгиевски

Би-би-си

час назад

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С 24 февраля 2022 года в Сербию въехало более 140 тысяч россиян, свидетельствуют данные местных властей. Далеко не все из них владеют сербским или английским, далеко не все сербы говорят по-русски, тем более, если речь идет о медицине, где точность высказываний очень важна. Как следствие, в стране возник настоящий серый рынок медицинских услуг: российские врачи, у которых нет лицензии, посещают русскоговорящих пациентов на дому. В эту схему оказались вовлечены сотни врачей и тысячи пациентов.

"Русский врач мне уже все объяснил"

36-летняя Галина (ее настоящее имя известно редакции, но она просила не называть его) - из Москвы, в июле этого года она переехала в Белград. В сентябре у ее 8-летнего сына поднялась температура.

Вместо того чтобы вызвать врача или обратиться в больницу, она нашла в "Телеграме" педиатра из России, который тоже недавно переехал в Сербию.

"Он пришел в дом, осмотрел ребенка, объяснил, что нам делать", - рассказала Би-би-си Галина.

Она переехала в Сербию с сыном и мужем, у них есть вид на жительство и частная медицинская страховка, но она решила воспользоваться услугами российского врача из-за языкового барьера.

"Ведь это ребенок, я хотела быть уверенной, что врач поймет меня, когда я опишу симптомы - и что я, в свою очередь, пойму совет врача", - говорит Галина.

Так она воспользовалась услугами стремительно набирающего обороты серого рынка. Да, любой человек может дать совет другому человеку. Но врач без лицензии по закону не может брать деньги за услуги - за это в Сербии грозит уголовная ответственность.

Домашняя консультация может нести риск для пациента, к тому же такая практика мешает властям вести статистику, которая учитывается при планировании развития здравоохранения.

Российский педиатр, к которому обратилась Галина, не имеет лицензии на работу в Сербии, и поэтому он не мог выписать рецепт на лекарство, которое нужно ребенку.

Тогда Галине пришлось отвезти сына в частную белградскую клинику, где, говорит она, русскоязычных врачей не было. "Но мне было легче, потому что русский врач мне уже все объяснил, и когда мы получили рецепт, я снова позвонила ему, чтобы уточнить дозировку лекарства.

"Я предполагала, что написано в сербском рецепте, но просто хотела убедиться", - объясняет Галина свое беспокойство.

Телеграм-медицина

Больше ста медработников из России подали в 2022 году заявки на признание Сербией своих дипломов, сообщили Би-би-си в Агентстве квалификаций (АЗК) - государственном органе, ответственном за нострификацию, то есть признание, дипломов, полученных за рубежом.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Из-за языкового барьера россияне активно ищут в Сербии докторов-соотечественников, готовых прийти на дом (фото иллюстративное)

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Алексей Прахов, врач, переехавший из Москвы в Белград весной 2022 года, говорит, что признание диплома - это только первый шаг, и для получения всех необходимых разрешений медработникам требуется не менее восьми месяцев.

"Многие медицинские работники, переехавшие из России в последние месяцы, вынуждены работать нелегально, просто чтобы выжить", - говорит Прахов.

Сербский юрист Душан Раякович, специализирующийся на защите прав пациентов, рассказывает, что иностранцам необходимо пройти процедуру подтверждения своей медицинской квалификации в Сербии.

Прахов, работающий в частной клинике в Нови Бановцах, говорит, что русскоязычные пациенты сами ищут врачей, которые понимают их язык.

Именно поэтому они часто консультируются с российскими врачами в своих квартирах, что, по его мнению, "является риском как для врачей, так и для пациентов".

Доктор Прахов говорит, что пример Галины не единственный - многие ищут русскоязычных врачей в появившихся и развивающихся профильных телеграм-каналах. В эти группы входят врачи, которые дают бесплатные консультации на русском языке, разъясняют рецепты и тому подобное, говорит он.

Журналисты Би-би-си обнаружили несколько групп в Telegram, посвященных медицинским услугам на русском языке, где рекламу размещают не только российские, но и сербские врачи.

Объявления содержат краткие биографии врачей и контактную информацию. Среди авторов объявлений - доктора, практикующие на дому, а также сотрудники частных и государственных клиник Сербии.

В группах также рекламируются услуги медсестер и медицинских работников по уходу за пациентами.

Би-би-си попыталась связаться с несколькими медиками из России, которые рекламируют свои услуги, но ни один из них не согласился поговорить.

Туристы без обратного билета

У многих россиян в Сербии еще нет вида на жительство, де-юре они туристы и в Сербии они могут получить медицинские услуги по частному страховому полису.

Если у них нет страховки, они могут получать платные медицинские услуги в частных или государственных учреждениях.

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Сербия имеет международные соглашения о медицинском страховании более чем с 20 странами, они предусматривают различные льготы для иностранных пациентов. Однако России среди них нет.

Иностранцы, имеющие вид на жительство, могут застраховаться в Республиканском институте медицинского страхования. "В этом случае они платят фиксированную ежемесячную сумму в размере 3180 динаров (чуть более 2 тыс. руб.) и имеют точно такие же права, как и все другие застрахованные лица в Сербии", - говорит юрист Душан Раякович.

Иностранцы, которые устраиваются на работу или регистрируются в качестве предпринимателей, также имеют право на государственное медицинское страхование.

По данным сербских властей, с февраля по середину ноября 2022 года в Сербии было зарегистрировано почти 800 компаний, учредителями которых являются граждане России, и 2100 независимых предпринимателей-россиян.

Сколько российских медработников приехало в Сербию?

Более ста человек, согласно данным, предоставленным Би-би-си АЗК - государственным органом, ответственным за признание дипломов, полученных за границей.

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Похожую картину дает и неофициальный список контактов медицинских работников из России из местных телеграм-каналов.

В период с января по декабрь 2022 года 169 граждан России подали заявки на нострификацию своих дипломов о высшем образовании, говорится в ответе АЗК на запрос Би-би-си.

Почти 120 из них получили высшее образование в области общей медицины, стоматологии или фармацевтики.

По состоянию на 9 декабря подтвердили свои дипломы 86 докторов из России, 29 стоматологов и трое специалистов в области фармацевтики.

Но общая процедура для того, чтобы начать легально работать в Сербии, может продолжаться более года. "Нострификация или признание диплома - это только первый шаг к легальному трудоустройству", - объясняет адвокат Душан Раякович.

В частности, уточняет он, все медицинские работники в Сербии должны пройти шестимесячную интернатуру в области общей медицины - и это волонтерская, бесплатная работа.

Министерство здравоохранения Сербии может признать стажировку, пройденную за границей, но только в том случае, если она соответствует местным требованиям, плану и программе. После этой стажировки надо сдать государственный экзамен на знание сербского языка. Это обязанность любого иностранца, который будет работать в государственном учреждении, в том числе в больницах. Язык он должен выучить самостоятельно - государственных языковых курсов здесь нет.

Врач Алексей Прахов имеет 25-летний опыт работы и специализации в области кардиохирургии и анестезиологии, который он приобрел в России.

Но он не проходил стажировку, подобную той, которая необходима в Сербии. "В России такого нет - врачи работают в клиниках сразу после вуза", - говорит Прахов.

Еще один важный момент: АЗК может подтвердить только диплом врача общей практики. Для врачей-специалистов есть дополнительная ступень.

Они должны получить лицензию в зависимости от специальности - ее дают на медицинском факультете университета Белграда. Лицензия может быть временной - на срок 180 дней, а постоянная выдается на несколько лет, затем продлевается.

Медсестрам и фармацевтам из России такие лицензии в 2022 году не выдавались. Аккредитационные центры, которые выдают лицензии врачам-специалистам и стоматологам, не ответили на запрос Би-би-си.

Временное решение

Доктор Прахов уже работал в Сербии в 2018 году - по приглашению в частной клинике. Весной 2022-го он вернулся сюда с женой и тремя детьми, младшему из них восемь месяцев.

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"Я принял решение уехать 24 февраля, когда российская армия пересекла границу с Украиной. Это противоречит моим убеждениям", - говорит он.

Старые контакты помогли ему найти временную работу. Прахова пригласила одна из наркологических клиник недалеко от Белграда. Дело в том, что иностранные врачи, приезжающие по приглашению клиник Сербии, имеют возможность получить временную лицензию, которая продлевается каждые полгода.

Он считает, что ему повезло намного больше, чем большинству коллег, покидающих Россию, но говорит, что это "временное решение".

"Я не могу продлить временную лицензию навсегда, а постоянную не могу получить, не пройдя стажировку. А это означает шесть месяцев волонтерской работы", - говорит он. Врач просто не может себе этого позволить, потому что сейчас он в семье - главный источник дохода.

Доктор Прахов уже изъясняется по-сербски - он говорит медленно, попеременно используя русские и сербские слова, объясняя бюрократические перипетии, с которыми он сталкивается.

"Анестезиологи, подобные мне, чаще работают с пациентами, которые не находятся в сознании, но для работы с некоторыми разделами медицины важны детали - от этого может зависеть человеческая жизнь", - говорит он.

Президент Александр Вучич недавно заявил, что переехавшие в Сербию россияне и украинцы вскоре смогут претендовать на гражданство в ускоренном порядке, поскольку стране не хватает рабочей силы.