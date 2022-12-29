Украинские войска наступают на Кременную, российские - на Бахмут. Кто ближе к успеху?

Илья Абишев

Би-би-си

час назад

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Автор фото, Getty Images

Конец года вооруженные силы Украины и России проводят в непрерывных встречных наступлениях на двух основных направлениях - россияне пытаются прорвать украинскую оборону под Бахмутом, украинцы - российскую под Кременной. И там, и там идут ожесточенные бои, обстановка крайне напряженная, местами близкая к критической. Что известно о положении на фронте в данный момент?

Картина наступления российской армии на Бахмут и украинской на Кременную в чём-то схожая - атаки идут с трех направлений, в лоб и в обхват с флангов.

Бои за Бахмут

Попытки штурма Бахмута продолжаются уже полгода, с момента последней успешной операции российских сил в Украине, когда им удалось захватить Северодонецкую агломерацию. На этом направлении действуют силы "ЧВК Вагнера", руководимой бизнесменом Евгением Пригожиным. В последнее время он открыто критикует военное руководство России, обвиняя его в некомпетентности.

Город представляет стратегическую ценность как важный укрепрайон и транспортный узел; эти же факторы затрудняют действия наступающей стороны: непрестанные атаки в лоб только увеличивают число потерь, а чтобы обрезать пути снабжения обороняющим Бахмут, его нужно окружить полностью. Сделать это не удается - штурмовые группы, пытающиеся охватить город с юга, завязли в боях в районе сел Опытное и Клещеевка, а наступающие с севера - под Соледаром.

Серьезные потери на бахмутском направлении вынудили российские войска сократить масштаб наступательных действий до уровня отдельных отрядов, писали в очередной сводке аналитики американского Института изучения войны (ISW). По их мнению, это указывает на деградацию российских формирований на уровнях выше взвода.

По всей видимости, российское продвижение в районе Бахмута продолжит замедляться или же остановится вообще, если только находящиеся там войска не получат в ближайшее время существенного подкрепления в живой силе и артиллерийских снарядах, заключают эксперты ISW.

Президент Украины Владимир Зеленский 20 декабря приехал в Бахмут и встретился с защитниками города. А через неделю там же на передовой побывал глава военной разведки Украины Кирилл Буданов.

Эти поездки оставляют двойственное впечатление: с одной стороны, они выглядят как знак особой важности, которую в Киеве придают обороне Бахмута, с другой - словно подстегивают российские войска к продолжению наступательной операции, которая в случае успеха могла бы сильно подпортить имидж украинского руководства.

Не исключено, что развитие событий на бахмутском направлении вполне устраивает украинскую сторону.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Украинские солдаты из 43-й артиллерийской бригады под Бахмутом

Бои за Кременную

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Кременная входит в Лисичанско-Северодонецкую агломерацию - город с довоенным населением чуть менее 20 тысяч расположен к северо-западу от нее. Российские войска заняли Кременную в апреле, спустя два месяца после вторжения, и планов на ее оборону не строили, собираясь развивать наступление в Донбассе.

Поначалу ситуация благоприятствовала российской армии - в конце июня она взяла Северодонецк, а затем и Лисичанск, сумела еще немного продвинуться на юг, и Кременная оказалась пусть и не в глубоком, но тылу.

Но в сентябре, с крушением фронта в Харьковской области, а следом и под Лиманом в Донецкой, всё изменилось. Спешно отступавшим российским частям пришлось выстраивать новую линию обороны, в которой Кременной отводилась роль ключевого опорного пункта, прикрывающего российские тылы сразу по нескольким направлениям - на Сватово, на Северодонецк с Лисичанском и на Старобельск.

Неудивительно, что воодушевленные успехом украинские войска немедленно развернули наступление на Кременную, а российские бросили все имеющиеся резервы, чтобы удержать там позиции. Завязались такие же ожесточенные бои, как и в разгар российского наступления в Донбассе, но только теперь уже ВСУ медленно вгрызались в российскую оборону, атакуя с трех направлений - в лоб и в обход Кременной.

С военной точки зрения расположение Кременной намного хуже, чем Бахмута. Через город проходит единственная трасса Р-66, соединяющая Сватово с Северодонецком, и если ее перерезать, то снабжать город и обороняющие его части можно будет только по проселочным дорогам.

Собственно, всё к этому и идет.

ВСУ резко активизировались в районе Кременной 23 декабря. Спустя два дня стало известно, что украинцы взяли под огневой контроль трассу между Кременной и Рубежным в пригороде Северодонецка. А на следующий день поступили сообщения, что перерезан и участок трассы между Кременной и Сватово.

В своём утреннем отчете от 26 декабря украинское командование заявило, что российская армия попыталась атаковать несколько населенных пунктов в Луганской области, упомянув среди них село Червонопоповка, расположенное прямо на трассе Р-66. В тот же день о попытке российских войск отбить Червонопоповку сообщили и российские военкоры.

Автор фото, Oleksii Kovaliov/Ukrinform/Future Publishing/Getty Подпись к фото, Вид на Кременную с высоты птичьего полета

Украинские войска готовятся атаковать Кременную с трех направлений, ударные группировки ВСУ сформированы, идет накопление боеприпасов и провизии, заявил офицер "Народной милиции" самопровозглашенной ЛНР Андрей Марочко. "Перебрасывается личный состав с последующим расквартированием вблизи мест стоянки техники. Все действия осуществляются в темное время суток, с максимальной светомаскировкой", - рассказал он российским СМИ.

По его словам, неблагоприятные погодные условия не влияют на логистику украинских войск, поскольку почва вокруг Кременной "в большей степени песчаная", а хвойный лес у города может способствовать маскировке живой силы и техники ВСУ.

"Пока что Кременная отрезана и от Сватово (шоссе простреливается), и от Северодонецка (шоссе простреливается), - пишет пользователь милитаристского портала topwar.ru под ником voyaka uh. - Снабжение боеприпасами и прибытие подкреплений затруднено. Капитальных бетонных укреплений нет (окопы начали рыть только после ухода из Лимана). Обороняться трудно. Но заложено много мин вокруг".

Украинские военные за неделю продвинулись на 2,5 километра в направлении Кременной Луганской области, сообщил в четверг представитель Генштаба ВСУ Алексей Громов. Наступательные действия украинской армии в этом районе продолжаются, добавил он.

Что может произойти дальше?

Для российской армии существует серьезная угроза обрушения ее обороны в случае потери Кременной.

"Кременная - это не просто ворота на Рубежное и фактическое подспорье для рывка на агломерацию, - пишет в своем блоге в "Телеграме" украинский военный обозреватель Александр Коваленко. - Это при комбинации со Сватовским нажимом каскадный крах обороны РОВ (российских оккупационных войск - Би-би-си). Условия для приготовления основного блюда сформированы", - считает эксперт.

По его словам, для решающего удара не хватает всего "нескольких факторов", но они будут.

Если российским войскам не удастся изменить ход событий под Кременной, может повториться ситуация Изюма, Лимана и Херсона, где вынужденный отход был единственным оптимальным решением.

Глава военной администрации Луганской области Сергей Гайдай заявил в среду, что командование российских войск уже переместилось из Кременной в другие населенные пункты. Из города также выведены гражданские сотрудники, приезжавшие из России, в частности, медики и сотрудники ремонтных бригад, уточнил Гайдай.

Еще в начале декабря глава Луганской военной администрации сообщал, что наряду с обороной Кременной и Сватова российские войска готовят и запасной вариант - роют окопы и строят защитные сооружения на новых рубежах. "Они пытаются всеми силами сдержать наступление ВСУ, но, в принципе, понимают, что удержать они не смогут. Поэтому уже делают вторую линию обороны в районе Старобельска", - заявлял Гайдай.

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