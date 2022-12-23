Что известно о потерях России за 10 месяцев войны в Украине

Ольга Ившина

Би-би-си

час назад

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Автор фото, AFP via Getty images Подпись к фото, Похороны российского военнослужащего

На основе открытых источников Би-би-си удалось установить имена более 10 500 российских военных, погибших на войне в Украине. В их числе - 492 мобилизованных.

С первого дня войны Русская служба Би-би-си совместно с изданием "Медиазона" (признано в России "иноагентом") и командой волонтеров ведет поименный список потерь российских военнослужащих в Украине. На 23 декабря нам удалось подтвердить информацию о 10505 погибших солдатах и офицерах.

Мы опираемся только на подтвержденные сообщения о гибели, поэтому собранные данные не отражают реальный уровень потерь. Мы предполагаем, что наш список может содержать по меньшей мере на 40-60% меньше имен погибших, чем реально захоронено в России. К такому выводу мы пришли, изучая обстановку на кладбищах в более чем 60 российских населенных пунктах.

Следовательно, по наиболее консервативной оценке, потери российской армии и Росгвардии в Украине могут составлять более 21 тысячи человек.

Общие безвозвратные потери России (то есть число тех, кто выбыл из строя по причине ранения, смерти или пропал без вести) могут составлять по меньшей мере 95 500 человек.

Эта цифра получена на основе наблюдений Центра военно-морского анализа США, согласно которым на каждого погибшего российского военного в ходе войны в Украине приходится в среднем около трех с половиной раненых. В эту цифру не входят те, кто воевал на стороне России в составе "народных милиций" Донецка и Луганска.

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Смерти мобилизованных

Из открытых источников известно о смерти 492 мобилизованных россиян - это на 62 человека больше, чем две недели назад.

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Среди них нам удалось установить имена 456 человек, погибших в зоне боевых действий на территории Украины. Еще 36 умерли на территории России - чаще всего, как утверждается, из-за проблем с сердцем, вследствие несчастных случаев или из-за злоупотребления алкоголем*.

Реальные потери среди мобилизованных могут быть гораздо выше, поскольку во многих сообщениях о солдатах, погибших в Украине начиная с октября, не указывается их статус. Из-за этого иногда невозможно понять, служил ли мужчина контрактником, ушел ли на фронт добровольцем или был мобилизован.

По рассказам самих мобилизованных, их подразделения продолжают нести существенные потери по ряду причин. Среди них: интенсивные и точные артиллерийские обстрелы со стороны Украины, плохая координация действий различных отрядов российских военных, проблемы со связью и картами, а также недостаточная подготовка.

Более подробно о причинах существенных потерь среди мобилизованных можно почитать здесь.

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Ситуация по регионам

К зиме на первое место по числу подтвержденных потерь вышел Краснодарский край (454 погибших). При этом о смерти 40% погибших из этого региона не сообщалось в СМИ и соцсетях - об их гибели удалось узнать, только изучив захоронения на местных кладбищах.

На втором месте по числу погибших - Дагестан (373 человека), на третьем - Бурятия (362 человек). После начала мобилизации существенно выросло число погибших из Свердловской области, сейчас общая цифра потерь в регионе составляет 346 человек.

Для сравнения: известно лишь о 58 погибших из Москвы, хотя жители столицы составляют почти 9% населения России.

Если поверхностно посмотреть на эти цифры, то может сложиться впечатление, что Россия посылает на фронт в основном этнические меньшинства. Но, детально изучив собранные Би-би-си, "Медиазоной" и волонтерами данные, социологи пришли к обратному выводу.

С одной стороны, представители национальных республик и автономных округов действительно уезжают на фронт и погибают там чаще выходцев, чем выходцы из "русских" регионов. С другой стороны, в абсолютных цифрах - большинство погибших российских военных все же составляют этнические русские.

Судя по всему, высокий риск гибели для этнических меньшинств может являться результатом экономического неравенства между регионами, а не сознательной политики дискриминации.

Во многих уголках России, где не работают социальные лифты, служба в армии по контракту является одной из немногих возможностей получить стабильный заработок.

Более подробный социологический анализ потерь можно почитать здесь.

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Серьезные потери сильнейших подразделений

За 10 месяцев войны элитные подразделения российской армии и Росгвардии понесли очень серьезные потери.

Например, на основе открытых источников нам удалось установить имена по меньшей мере 74 солдат и офицеров 24-й гвардейской бригады спецназа ГРУ из Новосибирска. В их числе девять офицеров в звании от лейтенанта до подполковника.

С учетом соотношения числа раненых и убитых в этой войне можно предположить, что из рядов новосибирских спецназовцев ГРУ в результате гибели или ранения могли выбыть (по меньшей мере временно) не менее 330 человек. Это более половины предполагаемой численности 24-й бригады на момент начала войны.

Для сравнения: за 10 лет войны в Чечне бригада потеряла убитыми 10 человек.

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При этом оперативно восполнить потерю бойцов ГРУ довольно сложно. В случае выбывания рядовых специалистов (например, гранатометчика или минометчика), бойца другой специальности, пришедшего на замену, можно переобучить за несколько недель, в более редких случаях - за один-два месяца. Обучение солдат и офицеров специальных отрядов ГРУ занимает значительно больше времени.

Существенные потери несут также отряды спецназа Росгвардии и соединения морской пехоты. Представителей этих и других элитных российских подразделений в этой войне часто используют для решения задач, которые обычно ставятся перед штурмовыми отрядами пехоты и мотострелками в общевойсковом бою. При этом элитные отряды часто не получали необходимой в таких случаях поддержки со стороны танковых подразделений.

Систематически пытаясь решать несвойственные им задачи, морпехи, десантники и спецназовцы несут большие потери.

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ЧВК, заключенные и пехота

Через 10 месяцев после начала войны наибольшее число потерь - 17% - приходится на пехоту. По оценке специалистов, мотострелковые подразделения российской армии оказались наименее подготовленными к тем задачам, которые возникают перед ними в ходе вторжения в Украину.

По данным осведомленных источников, основная штурмовая нагрузка на фронте сейчас ложится на соединения добровольцев и отряды ЧВК.

Доля добровольцев сейчас составляет 12% от общего числа подтвержденных потерь. В большинстве случаев это люди, по своему желанию подписавшие краткосрочные контракты с минобороны и Росгвардией уже после начала войны. При этом перед отправкой на фронт многие из них прошли лишь от 3 до 10 дней подготовки.

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О потерях сотрудников частных военных компаний известно немного. Нам удалось установить имена 301 человека, погибшего, воюя в составе ЧВК. Из них более 160 человек - это заключенные российских тюрем. Некоторые из них были осуждены по тяжким и особо тяжким статьям.

По оценке фонда "Русь сидящая" (признан в России иноагентом), число завербованных на войну заключенных превысило 20 000 человек.

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Офицеры

Из 10505 установленных российских военных, погибших в Украине, 1529 человек, то есть почти 15%, - офицеры. Среди погибших - четыре генерала и 50 полковников.

Особенно высока доля потерь среди офицеров спецназа - как в ГРУ, так и в отрядах Росгвардии. Командирские звезды носил каждый пятый установленный погибший сотрудник спецподразделений.

Особенно существенные потери понесли младшие офицеры российской армии. Именно им приходится принимать основные тактические решения по ведению боя. При этом большинство из них еще молоды (звание лейтенанта чаще всего получают в 21-22 года), неопытны, но уже вынуждены решать, как именно добиться целей, поставленных командованием.

По оценке специалистов, Россия вступила в войну, имея в вооруженных силах избыток военной техники и острую нехватку обученного личного состава. В итоге в ходе войны командиры вынуждены командовать в бою солдатами, как сержанты, лично вести их в атаку или держать с ними оборону вместо того, чтобы руководить боевыми действиями через подчиненных.

Что известно о потерях "ДНР" и "ЛНР"?

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Итоговая цифра потерь российской стороны существенно возрастает, если включить в список тех, кто воевал против Украины в составе "народных милиций" Донецка и Луганска.

На 2 декабря власти самопровозглашенной ДНР признали гибель 4133 военнослужащих. В самопровозглашенной ЛНР о потерях не сообщают, но из открытых источников следует, что их явно больше 1000 человек.

Помимо этого, в соцсетях Би-би-си обнаружила более 4200 сообщений и постов людей, которые ищут своих родственников мужского пола, оказавшихся в рядах "народных милиций" и давно не выходивших на связь. Некоторые из тех, кого искали в первые месяцы войны, уже вернулись домой "грузом 200".

Даже если учитывать только данные, предоставленные самопровозглашенными властями Донецка, совокупные потери тех, кто воюет на стороне России, могут превысить 26 тысяч человек погибшими.

С учетом раненых общие потери пророссийских сил за 10 месяцев войны могут превышать 117 тысяч человек.

По оценке США, если считать убитых и раненых, потери России в Украине превысили 100 тысяч человек.

Генштаб Украины оценивает потери Москвы в 100 тыс. человек убитыми. Министерство обороны России последний раз отчитывалось о потерях 21 сентября, сообщив о гибели 5937 человек.

Мы продолжаем собирать данные о погибших военнослужащих. Если вы хотите поделиться информацией по этой теме, пожалуйста, напишите письмо на bbcrussian@bbc.co.uk или свяжитесь с нами по ссылке.

Как мы считаем

В России каждый день публикуются все новые имена погибших и фотографии с похорон. Чаще всего фамилии называют главы российских регионов или представители районных администраций, местные СМИ и учебные заведения, где ранее обучались погибшие, а также родственники.

Би-би-си, “Медиазона” и команда волонтеров изучают эти данные и вносят их в список, который мы ведем с начала российского вторжения в Украину.

*Достоверно известны имена 22 мобилизованных россиянин, погибших до отправки на фронт. Чиновники также подтвердили смерть еще 14 россиян, не назвав их имен.

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