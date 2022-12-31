Бенедикт XVI: папа эпохи скандалов вокруг церкви

57 минут назад

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Автор фото, Getty Images

Бенедикт XVI, скончавшийся 31 декабря в возрасте 95 лет, был избран папой в 2005 году, когда ему было 78 лет. Он стал одним из самых пожилых кардиналов в истории, взошедших на Святой Престол.

Когда умер предыдущий папа Иоанн Павел II, кардинал Йозеф Ратцингер уже подумывал о том, чтобы отойти от церковных дел. По его словам, папой он становиться не хотел.

Однако именно на него тогда пал выбор других кардиналов Ватикана. Если кто-то ожидал от его папства плавного и мирного перехода к новой эпохе в жизни католической церкви, то этих оптимистов ждало разочарование.

Бенедикт XVI стал у руля крупнейшей в мире христианской конфессии в момент, когда над ней сгущались грозовые тучи скандала вокруг сексуальной эксплуатации детей священниками. Но это была не единственная проблема, которую быстро меняющийся мир поставил перед этим древним институтом.

Поток обвинений, судебных исков и официальных отчетов о сексуальных посягательствах клира был особенно интенсивным в 2009-2010 годах. Пожалуй, эта тема стала определяющей для папства Бенедикта XVI.

Наиболее неприятные обвинения сводились к тому, что местные епископаты - и иногда Ватикан - принимали участие в сокрытии многих подобных фактов, позволяя священникам-педофилам уйти от наказания.

Некоторые церковные иерархи попытались отмести эти заявления как клевету на церковь. Однако папа заявил, что нельзя уклоняться от ответственности, и указал на "грехи внутри церкви". Он принес жертвам извинения, четко заявил, что подобные факты должны немедленно обнародоваться, и установил порядок ускоренного лишения сана виновных в сексуальных домогательствах.

Путь в Ватикан

Автор фото, AFP Подпись к фото, Семья Ратцингеров (Йозеф вверху справа)

Многие припоминали понтифику его детство в нацистской Германии.

Ему было шесть лет, когда нацисты пришли к власти. В 1941 году он вступил в гитлерюгенд и даже служил в зенитном батальоне, но незадолго до поражения нацистов стал дезертиром.

К католицизму Ратцингер обратился после войны. В 1960 году он выступил на втором ватиканском соборе с речью о необходимости модернизации и реформирования католической церкви.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Портрет папы-эмеритуса Бенедикта XVI возле алтаря собора Регенсбурга в Южной Германии, 29 декабря 2022 года, во время церковной службы

Однако волна протестов, прокатившаяся по Европе в 1968 году, заставила Ратцингера отказаться от теологического либерализма.

В 1981 году Иоанн Павел II назначает кардинала Ратцингера руководителем Конгрегации доктрины веры - бывшей Святой Инквизиции, - позволив ему оказывать значительное влияние на церковную жизнь.

Автор фото, API/Gamma-Rapho Подпись к фото, Кардинал Йозеф Ратцингер (слева) с папой Иоанном Павлом II, которого он сменил в 2005 году

Ратцингер стал продолжателем идей Иоанна Павла II. Он высказывался против абортов, гомосексуальности, феминизма и даже рок-музыки и книг о Гарри Поттере. Он рассматривал католицизм как единственно правильную веру, считая все остальные неполноценными.

Именно Ратцингер как старший кардинал руководил похоронами Иоанна Павла II.

Автор фото, Peter Macdiarmid Подпись к фото, Кардинал Ратцингер руководил похоронами своего предшественника, понтифика Иоанна Павла II

Когда белый дым над Сикстинской капеллой в Ватикане известил об избрании 78-летнего немца новым папой Бенедиктом XVI, многие не удивились.

Автор фото, THOMAS COEX Подпись к фото, Новоизбранный папа Бенедикт XVI приветствует толпу с балкона базилики Святого Петра в Ватикане

В тени предшественника

Но застенчивому, не всегда уверенному в себе Ратцингеру не хватало шарма и харизмы его предшественника.

В то же время, они оба разделяли мнение о том, что церковь должна сопротивляться безудержному индивидуализму и консюмеризму.

В 2006 году во время лекции в Германии папа процитировал критические высказывания в отношении ислама, сделанные еще в XIV веке. Это спровоцировало массовые протесты в некоторых мусульманских странах. В результате понтифику пришлось приносить извинения и говорить, что эти высказывания не отражают его собственных взглядов.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Папа Франциск (справа) приветствует Бенедикта XVI во время встречи с недавно назначенными кардиналами в Ватиканском монастыре Mater Ecclesiae 27 августа 2022 года в Ватикане

Ему также пришлось извиняться за поведение католических священников-педофилов в Соединенных Штатах и других странах.

Главную цель своей жизни Ратцингер видел в борьбе с ослаблением веры внутри самой церкви и с ее маргинализацией в общественной жизни.

Правление Бенедикта XVI можно назвать переходным: он пытался совместить унаследованные от прошлых поколений религиозные принципы с новыми требованиями, которые предъявило к церкви светское общество. При этом он твердо верил, что для продолжительного служения обществу католическая вера должна поддерживаться в первоначальной чистоте. Даже если это приведет к сокращению паствы.

Отречение от престола

В феврале 2013 года 86-летний Бенедикт XVI объявил, что покидает престол по состоянию здоровья.

"Неоднократно испытав свою совесть перед Богом, я пришел к уверенности, что моих сил, из-за преклонного возраста, больше не достаточно для надлежащего исполнения служения Святого Петра", - заявил Бенедикт XVI.

Это стало первым добровольным отречением от папского престола за последние почти 600 лет: в 1415 году подобным образом поступил Григорий XII.