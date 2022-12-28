"Это слишком страшно". Жители Херсона бегут от безжалостных российских обстрелов

Йогита Лимае

Би-би-си

25 минут назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Власти призывают жителей Херсона покинуть город. Херсон был освобожден ВСУ в ноябре, но российские войска обосновались на противоположном берегу Днепра и ведут массированные обстрелы

13-летняя Ника Селиванова сложила из пальцев сердечко, прощаясь со своей лучшей подругой Инной, которая осталась за стеклянной перегородкой зала ожидания железнодорожной станции Херсона.

Мгновения назад девочки обнялись со слезами на глазах. Инна поцеловала Асю - коричневую таксу, пригревшуюся в теплом одеяле на руках у Ники.

Подруги не знают, когда им доведется увидеться вновь.

Семья Ники покидает Херсон, не зная точно, где обоснуется в конечном итоге. Для начала они едут в Хмельницкий, город на западе Украины, в надежде получить там помощь.

Для Елены, мамы Ники, последние несколько дней в Херсоне стали тяжким испытанием.

"Раньше они обстреливали нас семь-десять раз в день, сейчас они делают это 70-80 раз, целыми днями. Это слишком страшно", - говорит Елена.

"Я люблю Украину и мой родной город, но мы должны уехать", - добавляет она.

За несколько дней, прошедших с Рождества, из-за резко участившихся обстрелов города российской армией город покинули более 400 человек.

В минувший вторник снаряд попал в родильное отделение городской больницы. Никто не пострадал, но этот случай заметно усугубил страхи населения.

Елена с девочками уехала поездом, в рамках эвакуации, организованной украинским правительством.

Подпись к фото, Эта колонна автомобилей покидала Херсон рождественским утром 25 декабря

Сотни людей уезжают из города самостоятельно. Очередь из автомобилей выстроилась на контрольно-пропускном пункте на выезде из Херсона. Люди очень напуганы.

Ирина Антоненко была в слезах, когда мы подошли к ее машине, чтобы поговорить.

"Мы больше не можем. Обстрелы очень интенсивные. Все это время мы оставались в городе в надежде, что нам повезет и все это закончится. Но один из снарядов попал в соседний с нами дом. Дом моего отца тоже был под обстрелом", - рассказала она.

Ирина направляется в Кривой Рог, город в центральной части Украины. Там у нее есть родные.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, На этой фотографии - последствия одного из обстрелов Херсона 24 декабря

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Еще недавно жители Херсона ликовали. 11 ноября город, захваченный российскими войсками на второй день вторжения, был освобожден.

Люди отмечали это событие, размахивая украинскими флагами в центре города.

А в сочельник, 24 декабря, здесь же - на центральном рынке - 11 человек погибли и десятки были ранены в результате минометного обстрела.

Среди погибших - социальный работник, мясник и женщина, продававшая сим-карты для мобильных телефонов. Самые обычные люди, работавшие на рынке или пришедшие туда по делам.

По данным украинских властей, в тот день Херсон обстреливался из минометов 41 раз.

Россияне стреляют с левого (восточного) берега Днепра, куда они отошли в результате контрнаступления ВСУ. Река стала де-факто линией фронта на юге Украины.

Херсон - стратегически важный регион. Его часто называют воротами в Крым.

Россия вынужденно заняла здесь оборонную позицию, говорят многие аналитики.

Трудно сказать, какие оперативные цели она преследует, обстреливая Херсон. Помимо минометных снарядов, мы также видели, как применяются зажигательные боеприпасы: на город сыпется множество огненных искр, угрожающих пожарами.

Также неясно, предпринимают ли украинские военные попытки вернуть контроль над левобережьем реки.

В городе звуки минометных обстрелов звучат практически беспрерывно.

Подпись к фото, Паспорт Сергея удалось найти под обломками его собственного дома

56-летний Сергей Брешун погиб во сне. Его дом обрушился в результате попадания снаряда.

На следующий день мы познакомились с его мамой, 82-летней Тамарой. Она пришла искать в груде обломков его паспорт, без которого не могла забрать тело сына из морга.

"Возможно, у меня было предчувствие, что случится что-то плохое. Я говорила с ним накануне [по телефону] и просила покинуть дом. Он этого не сделал. Вот и все. Наша жизнь разрушена", - рассказала Тамара сквозь слезы.

Мы не успели закончить нашу беседу с ней, как раздались громкие хлопки взрывов.

Стремление этой пожилой женщины достойно попрощаться с сыном очень рискованно - ни один из районов Херсона не является безопасным.

Подпись к фото, Главная забота 82-летней Тамары - похоронить сына, но город находится под беспрерывным обстрелом

Выжить здесь - внутри здания или на улице - вопрос везения.

39-летняя волонтер Красного Креста Виктория Ярышко погибла под минометным обстрелом в нескольких метрах от штаба херсонского отделения организации, оборудованного в убежище.

Ее мать, Людмила Бережная, показала нам медаль славы, которую Виктория успела получить при жизни.

"Я счастлива, что ей удалось помочь многим людям. Она была очень доброй. Но мне очень больно. Мне надо прийти в себя и вырастить ее двоих детей. Я говорю им, что они должны гордиться своей мамой, потому что она была героем", - сказала Людмила.

Подпись к фото, Виктория работала волонтером в организации Международного Красного Креста. У нее остались двое детей

Виктория жила в подземном убежище Красного Креста вместе со своими детьми - 17-летней Аленушкой и 12-летним Сашей.

Дети по-прежнему там, окруженные заботой коллег мамы - других волонтеров, ставших одной семьей.

"Очень тяжело, когда умирает кто-то настолько близкий. Но если мы остановимся, сдадимся, тогда ее смерть будет напрасной. Мы работаем, чтобы помогать другим выжить. Все остальное вторично", - говорит друг Виктории, волонтер Дмитрий Ракитский.

Но это дается с трудом, когда твоя собственная семья может быть в опасности каждую минуту.

Через несколько секунд мы слышим грохот очередного обстрела, и Дмитрий ходит взад-вперед, пытаясь дозвониться жене. У них двое детей, и он сильно волнуется за семью.

"Они не хотят уезжать. Они боятся за меня, я боюсь за них. Так и живем", - говорит он.

Подпись к фото, Дмитрий - друг и коллега погибшей Виктории. Он решил остаться в Херсоне, несмотря на риск

"Больше всего меня бесит, что они всегда целятся в гражданскую инфраструктуру - в частные дома, в многоэтажки, в котельные. Невозможно понять логику этих атак", - говорит Дмитрий.

"У нас почти никогда не бывает воды и электричества. Иногда появляется ненадолго и снова пропадает из-за обстрелов. Но у нас есть газ, и мы можем обогреваться", - рассказывает жительница города Лариса Ревтова.

Сейчас в Херсоне остаются десятки тысяч жителей, но уже дважды на этой неделе власти призвали их покинуть город.

Херсон стал мишенью для безжалостных и неизбирательных атак.