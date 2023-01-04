Луна, далее везде. Каких свершений ждать от исследователей космоса в 2023 году

час назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В конце 2022 года в рамках миссии "Артемида-1" вокруг Луны совершил облет непилотируемый корабль "Орион"

В последнее время космос становится таким же популярным, как в 1960-е годы, когда только начиналось его освоение и шла настоящая космическая гонка между двумя (тогда еще только двумя) космическими державами - СССР и США. Ну, может быть, дети и не возвращаются из детского сада с твердым намерением стать космонавтом, однако же все мы с интересом ждем, кто, когда и куда долетит и высадится.

Прошлый год завершился успешным запуском беспилотного корабля "Орион" миссии "Артемида-1", облетевшего Луну в рамках подготовки к уже пилотируемому полету и высадке. Что же готовит наступивший 2023 год?

Лунные миссии

После успеха лунной орбитальной миссии корабля "Орион" НАСА намерено этот успех развить и послать новые экспедиции, по ходу которых будут проведены научные эксперименты и испытано оборудование в преддверии пилотируемого полета к Луне. Он запланирован на 2025 год.

Автор фото, Intuitive Machines/NASA Подпись к фото, Посадочный модуль Nova-C оправится к Луне на ракете Falcon 9

В частности, НАСА отправит на Луну первый посадочный модуль Nova-C, который должен прилуниться в районе Океана Бурь и доставить пять посылочек с научным оборудованием, которое потом понадобится астронавтам.

Низкочастотные радиопередатчики, сенсоры и фото- и видеокамеры будут испытаны в автономном режиме, чтобы определить, насколько эффективно они справляются со сбором и передачей данных, что может пригодиться для будущих пилотируемых миссий.

В рамках подготовки к новой высадке на Луну с помощью первой ракеты-носителя Vulcan Centaur будет отправлена и посадочная капсула Peregrine.

Эта капсула, оборудованная пятью маневровыми двигателями, будет использоваться для доставки грузов на поверхность Луны.

Космический туризм

Сразу два рейса с космическими туристами, раскошелившимися на 10-дневный отпуск на орбите, стартуют в этом году к МКС. Это дорогое удовольствие - около 60 млн долларов, но зато и виды из иллюминатора станции открываются фантастические. Впрочем, кому-то в новом году повезет еще больше.

Японский миллиардер Юсаку Маэдзава уже назвал имена восьми счастливчиков, которых он бесплатно возьмет с собой в путешествие к Луне на космическом корабле Starship компании SpaceX Илона Маска.

Маэдзава, уже побывавший на орбите в 2021 году (он летал в качестве туриста на Международную космическую станцию на российском "Союзе"), надеется вернуться в космос и отправиться на орбиту Луны в рамках проекта под названием dearMoon ("Дорогая Луна"). Полет должен продлиться около недели, правда, посадка на спутник Земли в его программу не входит.

На МКС и обратно

Автор фото, NASA Подпись к фото, МКС зависит от постоянных поставок с Земли

В последние годы мы уже привыкли к тому, что корабль Crew Dragon компании Space X стал для МКС рейсовым автобусом: он точно по расписанию доставляет туда грузы и меняет экипажи станции. Расписание "Дракона" на новый год остается прежним, но теперь на маршрут выйдет еще и Boeing CST-100 Starliner.

Starliner - это космический аппарат (условно) многоразового использования, предназначенный для доставки экипажей на МКС и на другие объекты низкой орбиты, за работой которого нам впервые удастся понаблюдать в новом году.

Корабль набит разными современными приспособлениями и, конечно же, оснащен интернетом, а "условно многоразовый" он потому, что рассчитан не более чем на 10 запусков (что по меркам таких пусков весьма много).

Ледяные луны Юпитера

Автор фото, NASA Подпись к фото, Ио, третья по величине луна Юпитера, интереса у ученых не вызвала из-за отсутствия воды

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Европейское космическое агентство (ЕКА) тоже не намерено отставать от конкурентов и в апреле планирует запустить аппарат Jupiter Icy Moons Explorer (JUICE, Исследователь ледяных лун Юпитера). О его задачах можно судить уже по названию: в ходе миссии, которая продлится 13 лет, будут изучены три спутника Юпитера - Ганимед, Каллисто и Европа - под поверхностью которых, как считается, есть большие запасы воды, а значит, потенциально их можно сделать обитаемыми.

В 2031 году, если все пойдет по плану, JUICE долетит до Юпитера, пролетит мимо изучаемых спутников, а в декабре 2034 года приблизится к Ганимеду и станет первым космическим кораблем, попавшим на орбиту чужой луны.

НАСА тем временем тоже не будет сидеть сложа руки и в октябре, воспользовавшись услугами частной аэрокосмической компании Илона Маска SpaceX, отправит к крупному железо-никелевому астероиду Психея корабль Falcon Heavy.

Запуск должен был состояться еще в 2022 году, однако его пришлось отложить из-за сбоев в программном обеспечении и других технических трудностей. Зато уж когда Falcon Heavy туда доберется, он заодно совершит облет Марса.

Совершенно секретно!

Конечно, всем нам хотелось бы побольше узнать о новых космических программах, но, увы, космосом интересуются не только гражданские, но и военные, так что много информации по-прежнему засекречено.

К примеру, недавно созданный новый вид вооруженных сил США, Космические силы, планируют в этом году запустить несколько своих ракет, но что и зачем они доставят в космос, остается загадкой.

Впрочем, некоторыми секретами американцы все же делятся: в 2022 году они сообщили, что их экспериментальный военный автономный космический самолет X-37B поставил рекорд пребывания на орбите - 908 дней. Так что не исключено, что в наступившем году мы еще услышим о нем.

Тем временем Россия, успевшая создать собственные Военно-космические силы раньше США (хоть какая-то победа в старой космической гонке), объявила о том, что к 2024 году выходит из программы МКС.