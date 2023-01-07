"Империя света" - ода кино от Сэма Мендеса и очередная крупная актерская удача Оливии Колман

Александр Кан

обозреватель по вопросам культуры

час назад

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Автор фото, Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic Подпись к фото, Исполнительница главной роли в фильме "Империя света" Оливия Колман на лос-анджелесской премьере картины 1 декабря 2022 г. За эту роль Колман уже получила номинацию на "Золотой глобус" и считается одной из главных претенденток на "Оскар"

Новый фильм британского режиссера Сэма Мендеса - грустная, щемящая история человеческих отношений, погруженная в ностальгический мир кино и реальные социальные проблемы Британии 1980-х.

В центре фильма - история одинокой женщины Хиллари (Оливия Колман), работающей менеджером средней руки в дряхлеющем кинотеатре в провинциальном британском приморском городе Маргейт в 1980-е годы.

На протяжении фильма Хиллари претерпевает немало драматических событий - внезапная и неуместная любовь, предательство, рушащиеся надежды, социальные и расовые конфликты, унижение и взрыв собственного достоинства, даже психическая болезнь.

Все эти события, казалось бы, не имеют или почти не имеют никакого отношения к кино как таковому. Кинотеатр - всего лишь место ее работы. Но все равно весь фильм пронизан щемящим чувством любви к кинематографу, миру сказочных иллюзий и жесткой реальности.

Кино - одна из излюбленных тем мирового кинематографа. О чем еще можно говорить столь увлеченно, как не о себе любимом?

Фильмов, в которых кинематограф пристально вглядывается в самого себя, великое множество. От величественных "8 ½" Феллини и "Бульвара Сансет" Билли Уайлдера до саркастических "Эда Вуда" Тима Бертона и "Да здравствует Цезарь!" братьев Коэнов, от авангардных "Девушек из Челси" Энди Уорхола и "Внутренней империи" Дэвида Линча до меланхолично-ностальгического "Нового кинотеатра "Парадизо" итальянца Джузеппе Торнаторе и постмодернистского переосмысления "Однажды в Голливуде" Квентина Тарантино.

Траектория Сэма Мендеса

57-летний Сэм Мендес на сегодняшний день - признанный мастер, одна из крупнейших фигур не только британского, но и мирового кинематографа.

Его фильмография не так уже велика, но с самого первого своего фильма, удостоенного "Оскара" дебюта "Американская красота", он находится в эпицентре мирового кинопроцесса.

Для широкого зрителя кульминация его кинокарьеры - два фильма о Джеймсе Бонде "Скайфолл" и "Спектр", в которых привычная до оскомины коммерческая формула бондианы вдруг обрела давно уже не свойственную ей художественность, достигнутую за счет высочайшего профессионального мастерства режиссера.

Снятые подряд два бондовских фильма - единственный пример сходства двух работ в кинобиографии Мендеса.

Автор фото, Gareth Cattermole Подпись к фото, Сэм Мендес на мировой премьере "Империи света" во время Лондонского кинофестиваля. 12 октября 2022 г.

"Я категорически не хочу снимать все время одно и то же кино, - говорит в одном из интервью. - Если твой первый фильм был успешным, ты должен понять, что дальше должен учиться - а учиться есть еще много чему - на глазах у зрителя. Поэтому "Оскар" за "Американскую красоту" я воспринял как аванс, который нужно будет выплачивать другими фильмами. И после бондовских картин я почувствовал, что аванс выплачен, и теперь я могу делать то, что хочу".

Следующей его работой стала погруженная в кошмар и ужас Первой мировой войны картина "1917". События столетней давности Мендес рассматривал сквозь призму собственной семейной истории. В центре фильма - судьба его деда Альфреда Мендеса, который 19-летним юношей попал на фронт и уже стариком рассказывал легшие в основу фильма военные истории своему внуку, будущему режиссеру.

Личная история?

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"Империя света" - первый фильм Сэма Мендеса, снятый по собственному, написанному без соавторства сценарию. Как и в "1917", здесь просматриваются следы как его личной истории, так и истории его семьи, хотя, как и в предыдущем фильме, следы эти кажутся довольно отдаленными и не очень явными.

Осторожно, спойлеры!

Родившийся в 1965 году Мендес первые годы своей жизни жил в Лондоне, в престижном районе Примроуз-Хилл, но в десятилетнем возрасте мать его переехала в крохотный Вудсток под Оксфордом, и приобщение к кино пытливого подростка в начале 1980-х происходило в таком же провинциальном кинотеатре, какой - под традиционным для английских кинотеатров пышным названием Empire - изображен и в "Империи света".

Родители развелись, когда Мендесу было всего три года, и воспитывала его мать, как и героиня "Империи света" Хиллари, прошедшая через целую череду психических срывов. В то же время он решительно не хотел превращать свой фильм в автобиографическую историю.

"Хиллари похожа на мою мать в главном - в ее борьбе с психическим заболеванием. Но она не моя мать. У нее нет детей. Я вывел себя из этой истории. Мальчика, каким я был тогда, я не стал вводить в фильм. Я хотел, чтобы он стал историей женщины, ее переживаний и ее борьбы. Я есть в этом фильме, но не как его персонаж, а как камера, глазами которой мы смотрим на происходящее".

Хиллари и ее борьба

Хиллари по сути дела живет жизнью своего кинотеатра. Она первой приходит на работу, последней с нее уходит. Она тщательно и любовно следит за порядком, а небольшой коллектив заменил ей отсутствующую в ее личной жизни семью. В этой семье есть все - и милые, доброжелательные ее сотрудники, и третирующий ее чуть ли не как секс-рабыню помпезный и пустой фанфарон-директор (Колин Ферт), и преданный кино скромный обаятельный киномеханик Норман (Тоби Джонс).

Автор фото, Amanda Edwards Подпись к фото, Кинозвезде Колину Ферту досталась в "Империи света" роль третирующего главного героиню негодяя, директора кинотеатра Empire Дональда Эллиса

Внезапно в ее жизнь приходит любовь - в лице устроившегося на работу в кинотеатр молодого чернокожего парня. Любовь рождается не сразу, а вырастает из взаимной симпатии, дружелюбного друг к другу отношения.

Любовь эта обречена - и даже не столько в силу разницы рас, в дружной киносемье Empire эта разница остается практически незамеченной. Сколько в силу разницы в возрасте - Стивен (Майкл Уорд) годится Хиллари в сыновья.

Расовая проблема, однако, все же выходит в фильме на первый план. Стивен сталкивается с откровенно расистским отношением одного из посетителей кинотеатра. Но это всего лишь прелюдия.

В 1980-е годы Британия была охвачена всплеском ксенофобии и расизма, и Мендес включил в фильм отнюдь не редкую для тех времен отвратительную сцену погрома кинотеатра бритоголовыми молодчиками из расистской "Лиги обороны Англии" (English Defence League, или EDL), единственным поводом для которого стала увиденная ими во время их марша фигура чернокожего Стивена за стеклянными дверями Empire.

Автор фото, Leon Bennett Подпись к фото, Оливия Колман и исполнитель роли Стивена Майкл Уорд

Ну а для Хиллари кульминационная сцена - ее эмоциональный публичный взрыв против хама-директора во время столь ожидаемой премьеры культовой для того времени британской спортивной драмы "Огненные колесницы", прямо под сопровождающую фильм триумфальную музыку Вангелиса.

Для Оливии Колман, уже удостоенной "Оскара" за роль королевы Анны в фильме "Фаворитка", роль Хиллари - очередная большая актерская удача. Она уже получила за нее номинацию на "Золотой глобус" и считается одной из наиболее сильных претенденток на "Оскар-2023".

Ода кино

Давший название фильму кинотеатр Empire - не просто декорация, не просто место практически всего происходящего в нем действия. Он один из геров картины. Построенное в 30-е годы с элементами архитектурного стиля ар-деко здание - резкий контраст с современными бездушными, индустриально стандартизированными мультиплексами.

Автор фото, Ming Yeung Подпись к фото, Кинотеатр Empire в британском городе Маргейт, где проходили съемки "Империи света"

Хиллари - не киноман, во всяком случае мы этого не видим. Но она обожает свой кинотеатр - его обветшавший декор, его старомодный интерьер, его заброшенные с падением популярности кино два зала на втором этаже. Туда почти никто никогда не ходит, голуби, залетевшие через открытые окна, сделали эти два зала своим пристанищем. Там же, среди голубей, в чарующей прелести старого здания и развивается роман Хиллари и Стива.

И еще в Empire есть киномеханик Норман. Играет его Тоби Джонс, и роль эта для него в какой-то мере перепев его роли в фильме "Студия звукозаписи "Берберян", где он играл такого же преданного кино звукоинженера Гилдероя.

Автор фото, Leon Bennett Подпись к фото, Тоби Джонс- исполнитель роли преданного кино киномеханика Нормана на премьере фильма в Лон-Анджелесе

Скромный неприметный Норман - воплощение любви к кино, пожалуй, единственный из всей семьи сотрудников Empire человек, для которого кинотеатр не просто место работы, а мир его любви и страсти, мир, в котором и только в котором он может органично существовать.

И самое главное - в те редкие минуты, когда ситуация позволяет ему выйти из своего замкнутого одинокого существования в кинобудке под крышей, страсть эта оказывается невероятно заразительной. Попавший к нему почти случайно Стивен зачарованно рассматривает расклеянные по стенам киноафиши и с горящими глазами слушает исповедь подлинного киномана.