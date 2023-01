Учитель не для России: как живут педагоги в эмиграции

58 минут назад

"Не могу работать там, где окна украшают буквой Z"

"Ходишь по улицам, встречаешь знакомых учителей"

Учителя и ученики вместе красили стены

Поначалу Власова хотела договориться с другими родителями-эмигрантами и нанять учительницу для их детей. Но желающих отдать детей на такую учебу оказалось гораздо больше, чем могла бы вытянуть одна учительница. Так появился Your Way: русскоязычные курсы для детей начальных классов. Теперь там учатся россияне, белорусы, армяне и даже граждане Израиля.

Your Way - центр Симы - школой назвать нельзя: у нее пока нет аккредитации в Грузии, хотя Власова и надеется ее получить. Это значит, что аттестаты Your Way не выдает. Но можно дистанционно прикрепиться к российским школам и раз в четверть сдавать аттестацию. А можно - по российским законам - вообще только в девятом классе сдать экзамены и продемонстрировать, что все эти годы ребенок действительно учился.