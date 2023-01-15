Нацистский "Титаник": рассказ о пропаганде, излишествах и трагедии

Фернандо Дуартэ

Би-би-си

час назад

Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Нацистский режим заказал дорогостоящий фильм о трагедии "Титаника" в пропагандистских целях

Тонущий "Титаник" - популярная тема в кино. Кто может забыть оскароносный фильм с участием Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет, выпущенный в 1997 году?

Но это не первый рассказ о морской трагедии в кино - 80 лет назад история лайнера вдохновила гитлеровский режим на создание дорогого пропагандистского фильма, который мало кто видел и в котором показали корабль со столь же печальной судьбой, как и сам "Титаник".

В начале 1942 года немецкий лайнер класса люкс "Кап Аркона" (Cap Arcona) переживал не лучшие времена.

Некогда великолепный и роскошный океанский лайнер, получивший прозвище "Королева Южной Атлантики", ржавел на немецкой военно-морской базе в Балтийском море.

Двумя годами ранее корабль конфисковал военно-морской флот Адольфа Гитлера, поснимал с него сверкающую фурнитуру и превратил в казармы для моряков.

Однако в 1942-м судно вывели на всеобщее обозрение: благодаря внешнему сходству с печально известным "Титаником" "Кап Аркону" выбрали на главную роль для нацистского кинематографа.

За любые деньги

Гибель "Титаника" уже тогда не была новой темой - первые фильмы о трагедии вышли на экраны еще в 1912 году, когда корабль затонул в ледяных водах Северной Атлантики во время первого рейса.

Но Йозеф Геббельс, министр пропаганды Третьего рейха, наткнулся на сценарий с совершенно иной трактовкой событий: в нем авария изображалась как результат англо-американской жадности.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Из одного из самых роскошных лайнеров в мире "Кап Аркона" превратилась в реквизит для нацистского пропагандистского фильма (фото судна в 1927 году)

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

"Геббельс и нацисты к тому времени сняли сотни пропагандистских фильмов, но на этот раз они хотели чего-то другого", - сказал Би-би-си профессор Роберт Уотсон, американский историк и автор книги "Нацистский Титаник" о мысе Аркона.

"В 1942 году Германия столкнулась со значительными неудачами в войне, и Геббельс считал важным добиться больших успехов на пропагандистском фронте", - добавляет он.

На тот момент Геббельс был ошеломлен успехом фильма "Касабланка" - голливудской романтической драмы, которая популяризировала мощный антифашистский дискурс, - и это побудило главного нацистского пропагандиста к действию.

С помощью "нацифицированной" версии "Титаника" Геббельс наделся бороться с идеологическим врагом его же методами.

"Он намеревался не жалеть денег на создание этого "ответа "Касабланке", в том числе используя собственную немецкую копию корабля "Титаник" - "Кап Аркона", - рассказывает профессор Уотсон.

"Корабли были практически идентичными, за исключением того, что у "Кап Арконы" было только три трубы, а не четыре, как у "Титаника", поэтому для съемок ему приделали еще одну.

В тяжелые для Германии военные времена Геббельс выделил огромные деньги на съемки фильма. В своей книге профессор Уотсон утверждает, что на это было потрачено 4 миллиона рейхсмарок, по нынешним деньгам это эквивалентно примерно 180 миллионам долларов, что делает этот фильм едва ли не самым дорогим в истории.

Сотни солдат отозвали с линии фронта для создания массовки в фильме, а одну из главных ролей сыграла известная немецкая актриса Сибилла Шмиц.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Герберт Сельпин, режиссер фильма, умер при загадочных обстоятельствах после ссоры с Геббельсом

Однако процесс съемок сопровождал хаос. Солдаты приставали к женщинам-актрисам, на площадке царила паника из-за опасений, что яркий свет софитов на площадках станет целью для бомбардировок противников.

Были и проблемы посерьезней. Герберт Сельпин, один из двух режиссеров фильма, впал в немилость нацистам и после критики их вмешательства в расписание съемок был арестован и допрошен лично Геббельсом. Позже Сельпина нашли повешенным в тюремной камере.

Вольности с сюжетом

В итоге фильм все же сняли, в центре сюжета была жесткая пропаганда: трагедия с лайнером описывается как рассказ о корпоративной жадности британских владельцев "Титаника", несмотря на усилия единственного немецкого члена экипажа замедлить движение корабля во время перехода через ледяные воды Северной Атлантики.

А в эпилоге на немецком языке говорится, что гибель более 1500 пассажиров стала навечно "укором бесконечной погоне Великобритании за прибылью".

"Есть нацистские пропагандистские фильмы с гораздо более тонким посылом", - объясняет немецкий историк Алекс фон Люнен.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Плакат, выпущенный к выходу нацистского фильма "Титаник" в 1943 году

"Этот фильм в своем роде демонстрирует заблуждение некоторых нацистских лидеров по поводу возможностей пропаганды, - продолжает фон Люнен. - Между строк там читается, что они действительно чувствовали что-то вроде "мы еще можем выиграть эту войну, если просто сплотим людей". И то, что случилось с фильмом дальше, делает эту историю еще интереснее".

Профессор фон Люнен имеет в виду, что Геббельс, так ратовавший за эту постановку, запретил ее показ в немецких кинотеатрах после просмотра конечного продукта.

Геббельс посчитал, что сцены трагедии настолько реалистичны, что могут вызвать панику в то время, когда мирные жители Германии и так жили в страхе перед воздушными налетами.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В нацистской версии "Титаника" изображен вымышленный и героический немецкий офицер, которого играет Ганс Нильсен

"Проблемой также стало то, что вымышленный немецкий офицер на борту "Титаника" в фильме не подчиняется своему начальству, считая его морально неправым. Это был не тот посыл, который нацисты отправить реальным немецким офицерам", - говорит фон Люнен.

Профессор Уотсон, в свою очередь, отмечает в своей книге, что изначально фильм показали только на оккупированных немцами территориях и не демонстрировали в Германии до 1949 года, когда его снова обнаружили в нацистских архивах.

"Но несмотря на свой политический посыл, фильм впечатляет с технологической точки зрения, - утверждает профессор Уотсон.

"Самым ярким свидетелсьвом тому стал британский фильм о "Титанике" "Незабываемая ночь", выпущенный в 1958 году, где использовались сцены из фильма нацистского производства из-за его качества и степени реализма", - поясняет профессор.

Трагедия в реальной жизни

Тот факт, что нацистский фильм провалился, должен был означать возвращение "Кап Аркона" в забвение.

Но в итоге кораблю досталось еще более известное место в истории: во время наступления советских войск на восточном фронте на нем эвакуировали 25 тысяч немецких солдат и гражданских лиц, а к 1945 году он стал плавучей тюрьмой, пришвартованной в Балтийском море, для заключенных, перемещенных из нескольких концлагерей в попытке скрыть доказательства нацистских преступлений.

По словам профессора Уотсона, согласно документам обеих сторон конфликта, по меньшей мере 5000 человек находились на борту "Кап Аркона" 3 мая, когда корабль подвергся серии ударов бомбардировщиков британских Королевских ВВС, действовавших на основании разведданных о том, что на этом и других судах в том районе могли скрываться офицеры СС, пытавшиеся избежать ареста.

"Выжили, возможно, человек 300, - говорит Уотсон. - Это был один из самых ужасных случаев так называемого "дружественного" огня, когда-либо зарегистрированных на войне", - добавляет он.

Два других корабля, служивших той же цели, также были поражены, в результате чего общее число жертв увеличилось до 7000 человек. На снимке в этом посте из "Твиттера" ниже - "Кап Аркона" в огне после авианалета.

Еще трагичнее было то, что "Кап Аркона" и другие суда были атакованы всего за четыре дня до безоговорочной капитуляции Германии и окончания войны в Европе.