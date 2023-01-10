Восемь самых жарких лет в истории. 2022 год не принес облегчения нагревающейся планете

час назад

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Автор фото, AFP Подпись к фото, Арктика нагревается в четыре раза быстрее, чем планета в целом. Пес Аляска в своей будке на Шпицбергене

Ушедший год стал одним из самых жарких в истории, а в Европе теплее было лишь однажды, в 2020-м. Планета продолжает нагреваться опасными темпами, подтвердили европейские ученые: в рейтинге самых жарких лет за всю историю наблюдений последние восемь лет заняли первые восемь мест.

Рекордная жара весной и летом привела к засухе и самым серьезным лесным пожарам в Европе за два десятилетия. Качество воздуха ухудшилось, реки пересохли, гидроэлектростанции встали. Климатические катаклизмы усугубили энергетический и продовольственный кризисы, которые мир переживает из-за ковида и российского вторжения в Украину.

Европейские ученые, отслеживающие изменение климата в центре Коперника при ЕС, опубликовали во вторник ежегодный климатический обзор и предупредили, что концентрация парниковых газов в атмосфере, ускоряющая повышение температур, продолжает увеличиваться. Уровень углекислого газа - рекордный за 2 млн лет, метана - за последние 800 тысяч лет.

А среднегодовая температура на планете уже на 1,2°C выше доиндустриальной эпохи, что отдаляет перспективу достичь целей Парижского соглашения, подписанного почти всеми странами мира, и удержать глобальное потепление в пределах двух градусов за счет сокращения и нейтрализации выбросов.

"2022 стал очередным годом экстремальных климатических явлений в Европе и во всем мире. Мы уже ощущаем на себе разрушительные последствия глобального потепления", - прокомментировала отчет одна из руководителей центра Коперника Саманта Берджес.

"Отчет доказывает, что без срочного сокращения выбросов и стремительной адаптации к жизни в меняющемся климате обществу не удастся избежать худших последствий потепления", - сказала она.

Автор фото, AFP Подпись к фото, Европа пережила рекордные за 20 лет пожары. Дым от них увеличивает концентрацию парниковых газов и ускоряет потепление

Анализ центра Коперника основан на базе данных температур поверхности земли, океана и воздуха. В мире еще пять таких, и пока они не будут все доступны европейцам, те не спешат определять конкретное место 2022 года в рейтинге самых жарких. В зависимости от методологии, оно будет где-то между 4 и 8.

А вот в чем они почти наверняка уверены - так это в том, что все альтернативные подсчеты подтвердят: последние восемь лет были самым жаркими в истории, причем с серьезным отрывом.

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И это несмотря на феномен Ла-Нинья - понижение температур в Тихом океане.

Он продолжается вот уже третий год, однако ученые предупреждают, что вызванное им локальное похолодание не влияет на общий тренд глобального потепления, поскольку ветер лишь временно загоняет тепло с поверхности океана в пучину и понижает температуру на поверхности, но не меняет общего количества энергии, определяющей климат на планете.

Похолодание в экваториальных широтах временно и обратимо, а вот потепление на полюсах чревато потерей ледяного покрова, что усиливает глобальное повышение температур. На этом фронте новости который год удручающие.

В двух полярных регионах в 2022 году вновь была отмечена рекордно высокая температура, до плюс 2°C к средней за 1991-2020 годы. На северо-западе Сибири было и до 3 градусов выше нормы.