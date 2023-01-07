Фото: православные христиане по всему миру встречают Рождество
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В субботу, 7 января, православные христиане всего мира отмечают один из главных религиозных праздников - Рождество Христово, хотя Россия и Украина, где проживает подавляющее большинство последователей православия, продолжают вести ожесточенные бои, несмотря на объявленное "рождественское перемирие".
В общей сложности более 200 млн христиан по всему миру относят себя к одной из поместных православных церквей (их насчитывается около трех десятков) - административно независимых, но единых в христианском вероучении. Большинство из них отмечают Рождество 7 января, по Юлианскому календарю.
Живут православные христиане преимущественно в Восточной Европе, однако праздник Рождества отмечают по всему миру - в том числе на Ближнем Востоке, где православие является одной из самых распространенных форм христианства.
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