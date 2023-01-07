Фото: православные христиане по всему миру встречают Рождество

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Греческая православная церковь живет по Новоюлианскому календарю (до 2800 года он будет совпадать с Григорианским, но папу Григория греки считают еретиком, а потому дали календарю другое название), поэтому Рождество православные греки отметили еще 25 декабря, вместе с католиками и протестантами. Однако в канун 7 января в Стамбуле состоялись торжества по случаю другого христианского праздника - Богоявления. Деревянный крест ныряльщики достали из стылой воды бухты Золотой Рог.