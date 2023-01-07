Фото: православные христиане по всему миру встречают Рождество

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Митрополит Епифаний на службе

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В Киево-Печерской лавре рождественское богослужение впервые прошло не под эгидой Московского патриархата

В субботу, 7 января, православные христиане всего мира отмечают один из главных религиозных праздников - Рождество Христово, хотя Россия и Украина, где проживает подавляющее большинство последователей православия, продолжают вести ожесточенные бои, несмотря на объявленное "рождественское перемирие".

В общей сложности более 200 млн христиан по всему миру относят себя к одной из поместных православных церквей (их насчитывается около трех десятков) - административно независимых, но единых в христианском вероучении. Большинство из них отмечают Рождество 7 января, по Юлианскому календарю.

Живут православные христиане преимущественно в Восточной Европе, однако праздник Рождества отмечают по всему миру - в том числе на Ближнем Востоке, где православие является одной из самых распространенных форм христианства.

Автор фото, Reuters

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В Украине продолжается война, поэтому Рождество православным бойцам ВСУ пришлось отмечать урывками, в кратких передышках между боями.

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На службу в Киево-Печерской лавре, которую провел предстоятель автокефальной Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Епифаний, собрались тысячи прихожан.

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Еще один киевский храм, освященный в честь Святого равноапостольного князя Владимира. Владимирский собор - один из главных храмов украинского православия, и многие киевляне пришли на рождественскую службу именно сюда.

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел рождественскую службу в московском храме Христа Спасителя, Около 110 миллионов россиян относят себя к последователям Русской православной церкви, которая официально поддержала вторжение в Украину российских войск.

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Президент Владимир Путин встретил Рождество в одиночестве, в Успенском соборе Кремля. Как отмечает Интерфакс, в Москве Путин не встречал Рождество уже более 20 лет, с 2001 года.

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Православные христиане Сербии собрались в Белграде на традиционный "бадняк" - праздничный рождественский костер из дубовых веток, символизирующий огонь, разведенный пастухами в вифлеемской пещере, чтобы согреть лежащего в яслях младенца Христа.

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Рождественские богослужения прошли и в храмах Эфиопии, где проживает более 36 млн православных христиан.

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Традиционно масштабное празднование прошло в палестинском Вифлееме, считающемся местом рождения Иисуса Христа. Еще в IV веке там была построена базилика Рождества Христова, которая - наряду с храмом Гроба Господня в Иерусалиме - считается одним из двух главных христианских храмов на Святой Земле.

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Греческая православная церковь живет по Новоюлианскому календарю (до 2800 года он будет совпадать с Григорианским, но папу Григория греки считают еретиком, а потому дали календарю другое название), поэтому Рождество православные греки отметили еще 25 декабря, вместе с католиками и протестантами. Однако в канун 7 января в Стамбуле состоялись торжества по случаю другого христианского праздника - Богоявления. Деревянный крест ныряльщики достали из стылой воды бухты Золотой Рог.

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