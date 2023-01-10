Польша изучает передачу Украине танков Leopard-2. Какую еще тяжелую бронетехнику может получить Киев

Павел Аксенов, Святослав Хоменко

Би-би-си

13 минут назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, На вооружении Войска польского - около 250 танков Leopard-2

С началом 2023 года иностранная военная помощь Украине качественно изменилась: в ней появились более тяжелая бронетехника производства западных стран. Это само по себе большое развитие в программе вооружений ВСУ, но в планах этих поставок есть и еще один смысл - они могут быть своего рода ступенькой, предтечей более серьезной техники, которую давно хочет получить Киев. Пока что эти поставки не происходят по политическим причинам.

В понедельник в Польше должна была пройти встреча президента страны, премьер министра и министра обороны, на которой, как сообщалось, должна была обсуждаться ситуация в Украине. При этом глава управления президента Польши по международной политике Якуб Кумоч в интервью радио ZET сказал, что на встрече собирались обсуждать возможность передачи Украине немецких танков Leopard-2, которые стоят на вооружении польской армии.

Такие поставки могли бы изменить отношение европейских политиков к вопросу о передаче Украине тяжелых вооружений, в частности, танков.

Эти поставки обсуждаются с весны, однако до сих пор ни одна страна пока не решилась передать Украине танки западного производства. У этой нерешительности много причин, одна из которых - опасение этих государств стать участником конфликта.

При этом политики в Финляндии и Германии говорят, что Украина может получить танки из этих стран только в том случае, если бы это сделали их партнеры по НАТО.

Варшава вполне могла бы стать таким партнером, но для передачи германских танков третьей стране в любом случае нужно согласие Берлина. В понедельник газета Frankfurter Allgemeine Zeitung написала, что, по словам официального представителя правительства Штеффена Хебестрайта, федеральное правительство пока не получало никаких запросов об экспорте основных боевых танков из европейских стран-партнеров.

Поставки бронемашин, о которых много говорят в последние дни, - это уже значительная перемена в политике снабжения Украины. Она свидетельствует о некоем совместном политическом решении начать передавать Киеву более тяжелые вооружения.

Но дойдет ли дело до танков?

Leopard-2: все или никто

На поставки западных основных боевых танков до последнего времени было наложено настоящее табу - возможности передачи их Украине обсуждали во многих странах, но никто так и не решился передать Киеву подобное оружие.

Но этот вопрос широко обсуждался в разных странах.

Среди последних высказываний на эту тему - заявление бывшего министра обороны Финляндии Антти Кайкконена в интервью новостному каналу MTV Uutisille, в котором он сказал, что Финляндия могла бы передать Украине часть своих танков Leopard-2, если какая-то из европейских стран также сделает это.

Автор фото, AFP Подпись к фото, Так же как и Польша, Финляндия использовала советские танки, но впоследствии перешла на Leopard-2

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"Если Европа начнет передавать танки Украине хотя бы на дюйм больше, чем сейчас, то Финляндия тоже должна в этом участвовать. Конечно, мы не сможем дать много, потому что для нас как приграничной страны с Россией собственная обороноспособность всегда является приоритетом", - сказал Хакканен 5 января, на следующий день после того, как покинул пост министра обороны.

Советник президента США по безопасности Джейк Салливан еще в октябре призвал Германию поставить Украине Leopard-2 - он якобы сказал об этом советнику канцлера по внешней политике Йенсу Плетнеру в телефонном разговоре. Об этом разговоре сообщила в начале декабря немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на свои источники, а затем это подтвердила глава комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман.

Еще в начале июня испанская газета El Pais опубликовала материал, в котором сообщила, что власти страны рассматривают возможность передачи Украине партии танков Leopard-2A4, которые находятся на базе хранения. Всего в 1995 году Испания получила от Германии 108 Leopard-2A4, после чего развернула лицензионное производство уже более современных Leopard-2A6E на своей территории.

В понедельник 9 января пресс-секретарь министерства обороны Германии Арне Коллатц заявила, что в настоящее время у Германии нет планов поставлять Украине танки Leopard-2. Однако о поставках из других стран в заявлении речь не шла.

Германия, как пишет Deutsche Welle, рассматривая этот вопрос, также оглядывается на партнеров по НАТО. Штеффен Хебештрайт в интервью изданию сказал, что одна из причин, по которым вопрос о передаче танков Украине до сих пор не решился, заключается в том, что решение о таких поставках принимается в "в ходе тесной международной координации и кооперации".

Именно так, по его словам, после согласования с американцами и французами было принято решение о передаче Украине БМП Marder, о котором стало известно 5 января.

Средняя бронетехника

В минувшую пятницу, 6 января, США официально объявили, что в очередной пакет помощи Украине войдут 50 боевых машин пехоты M2 Bradley. Эти бронемашины сильно отличаются от своих "одноклассников", которые достались Украине из арсеналов советских времен. Они гораздо лучше защищены и вооружены. Их часто сравнивают с легкими танками.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Marder - БМП тяжелого класса

За пару дней до этого Франция заявила, что предоставит Украине легкие колесные танки AMX-10RC. Слово "танк" тут тоже не вполне уместно, поскольку эти колесные машины не вполне соответствуют тому, что обычно вкладывают в этот термин.

Вечером 5 января канцелярия канцлера Германии Олафа Шольца сообщила, что Берлин намерен отправить Украине БМП Marder. Накануне этого объявления глава оборонного комитета немецкого бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерманн сказала, что на складах Бундесвера имеется достаточно таких машин, но точный объем поставок пока неизвестен.

По своему классу - весу, вооружению, защищенности - эта немецкая машина близка к американскому Bradley, и также сильно отличается от советских БМП, которыми вооружены обе стороны в войне. Они были созданы во времена Холодной войны и рассчитаны на полномасштабный военный конфликт. От советских БМП Bradley и Marder отличаются концептуально.

БМП-1 и БМП-2 (основные боевые машины пехоты в Украине) - невысокие и более легкие, они способны преодолевать вплавь водные преграды. Однако за это приходится платить худшей защищенностью. Эта концепция легкой небольшой машины в последние десятилетия критикуется многими военными.

В ходе украинской войны особенно часто критиковали советские БМП, в частности, в самом начале конфликта, когда они становились жертвами переносных противотанковых комплексов.

Защищенность на поверку многими военными конфликтами оказалась намного более ценным качеством, чем способность плавать. Недаром новое поколение боевых машин пехоты, которое разрабатывали в России перед началом вторжения в Украину - "Курганец-25", было ближе к Bradley, чем к предыдущим советским БМП -1, 2 или 3. Ближе и по весу, и по защищенности. Правда, в отличие от американской и немецкой БМП, "Курганец" серийно не строится.

Каждая из этих машин может заметно усилить боевую группу, которой она будет придана. Скорострельные 20-миллиметровые пушки не столь эффективны в разрушении хорошо подготовленных укрытий и дотов, но они могут поражать пехоту, укрывшуюся в обычных домах и на открытой местности, бороться с легкой бронетехникой. Кроме того, и Bradley, и Marder вооружены противотанковыми управляемыми ракетами, что делает их опасными для обычных танков.

Колесный танк - все равно танк?

Французский AMX-10RC и вовсе может в контексте огневой поддержки заменить собой танк - он вооружен 105-миллиметровой танковой пушкой, достаточно мощной, чтобы использовать ее против укреплений.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, AMX-10RC обладает мощным вооружением, но проходимость оставляет желать лучшего

Эта колесная машина не может похвастаться той же проходимостью, что и танк, но в городских боях, например, не будет уступать ему по этому параметру. При этом у колесной техники есть и свои достоинства - она может совершать многокилометровые марш-броски своим ходом, тогда как для гусеничных машин нужны специальные тягачи с платформами.

"Эта машина может себя проявить, если ее будут не рассредоточивать по всем бригадам и батальонам, а сведут в одном, отдельном подразделении для упрощения эксплуатации и логистики, - сказал в эфире украинского радио NV главный редактор издания Defense Express Олег Катков. - Кроме того, это позволит превратить это подразделение в крайне мобильный резерв".

Хотя AMX-10RC и не обладает такой же броней, как настоящие танки, по словам эксперта, она оснащена современными средствами управления огнем. "За счет того, что это разведывательная машина, у нее усовершенствованные прицельные средства и средства выявления целей, в том числе ночные каналы и тепловизор", - говорит эксперт.

Тем не менее, по его словам, считать AMX-10RC полноценным танком нельзя.

Дело в настоящих танках

Однако Украина хочет получить не только БМП, но и те танки, которые в современной классификации бронетехники называются "основной боевой танк". То есть вооруженные пушкой большого калибра, хорошо защищенные и на гусеницах.

Украинские власти говорили об этом еще с весны. В недавнем интервью журналу Economist главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что "может победить врага", но для этого ему нужно "300 танков, 600-700 БМП, 500 гаубиц".

До сих пор Украина получала с Запада либо советские танки, либо их клоны, построенные в странах бывшего соцлагеря.

Это делалось сразу по нескольким причинам. Во-первых, украинские танкисты хорошо знакомы с этой техникой; в Украине имеются танкоремонтные заводы и мастерские, на которых также работают люди, знакомые с подобными машинами и умеющие их чинить.

Во-вторых, в начале конфликта для этих танков было достаточно боеприпасов и запчастей. В последнее время их, правда, стало остро не хватать, причем обеим сторонам конфликта. В предыдущем пакете помощи Украине, о котором было объявлено 22 декабря, значились и советские танковые боеприпасы калибра 125 мм.

В-третьих (и это отдельно обсуждали в международной прессе) для западных стран было важно, чтобы в войне с Россией Украина не использовала тяжелые вооружения производства стран НАТО. При этом, правда, та же Германия поставила Украине очень эффективные самоходные артиллерийские установки Panzerhaubitze 2000, а США, помимо САУ и буксируемых гаубиц, еще и высокоточные дальние ракетные системы HIMARS и MLRS.

Тем не менее, все обсуждения о поставках западных танков Киеву не заканчивались конкретной передачей их ВСУ.

Может ли Украина получить другие танки?

Когда обсуждается вопрос о передаче ВСУ иностранных танков, то в последнее время всего речь заходит чаще всего о Leopard-2. Но не только о них.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Challenger-2 - современый британский танк, но с уникальными боеприпасами

В понедельник телеканал Sky News сообщил, что Великобритания впервые рассматривает возможность поставки Украине британских танков Challenger-2, ссылаясь на источники, знакомые с переговорами.

По данным Sky News, переговоры о поставке украинским вооруженным силам некоторого количества основных боевых танков британской армии ведутся уже несколько недель. Сообщается, что речь идет о 10 танках Challenger-2.

Поставка десяти британских Challenger-2 - не самая удачная идея с точки зрения логистики. Дело в том, что этот танк оснащен нарезной пушкой L30A1, которую используют только эти танки. А это значит, что при дальнейшей отправке Украине боеприпасов пришлось бы включать еще и отдельную позицию для британских танков.

Впрочем, AMX-10RC также использует уникальные боеприпасы, которые необходимо поставлять только для него.

Остается открытым и вопрос с поставками Leopard-1.

Еще в апреле немецкая компания Rheinmetall обратилась к своему правительству с предложением передать Украине 88 танков Leopard-1A5, а также около сотни БМП Marder.

Однако, несмотря на готовность Rheinmetall заняться снятием этих машин с хранения, немецкое правительство было против. Германия отказывалась поставлять Leopard, даже несмотря на дипломатическое давление со стороны Украины.