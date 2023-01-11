Пытки, унижения и издевательства. Иранская активистка рассказала, как в тюрьме выбивают признания

Феранак Амиди

Всемирная служба Би-би-си

52 минуты назад

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Автор фото, Sepideh Qolian Подпись к фото, По словам Сепиде Голиан, целое крыло тюрьмы Эвин отдано под камеры для пыток и допросов

Известная иранская активистка и правозащитница Сепиде Голиан написала письмо из застенков тюрьмы Эвин, где она содержится, в котором рассказала о том, как из заключенных пытками выбивают признательные показания.

Голиан в 2018 году приговорили к пятилетнему сроку за действия "против национальной безопасности", когда она поддержала одну из забастовок.

В письме из тюрьмы Эвин активистка говорит о жестоком обращении с ней и другими заключенными. По ее словам, признания, выбитые из людей под пытками, затем транслируют по государственному телевидению как подтверждение их вины.

"На четвертый год моего заключения я наконец-то слышу поступь свободы по всему Ирану, - пишет Голиан, имея в виду нынешние антиправительственные протесты, захлестнувшие страну. - Лозунги "Женщины", "Жизнь"" и Свобода" слышны даже сквозь толстые стены тюрьмы Эвин".

Находясь в тюрьме, Голиан изучает юриспруденцию. В письме она описывает, как "культурное" крыло тюрьмы, где она сдает экзамены, было превращено в "дом пыток и допросов". По ее словам, она лично наблюдала, как там допрашивают молодых заключенных.

"Экзаменационная комната набита юношами и девушками, там слышатся крики истязателей", - пишет она. Эти сцены она наблюдала 28 декабря 2022 года, когда ее привели в это крыло для сдачи экзамена.

"Холодно, идет снег, рядом с входной дверью перед следователем сидит юноша с завязанными глазами в одной лишь тонкой серой майке. Он трясется и повторяет: "клянусь Аллахом, я никого не ударил". От него требуют признаний. Проходя мимо, я кричу ему: "ни в чем не признавайся!" и "смерть тиранам!"

По данным правозащитного новостного агентства HRANA, за время волнений в Иране было убито уже по крайней мере 519 участников протестов, включая 69 детей, и около 19300 человек было арестовано.

Теперь многим из них грозит смертная казнь через повешение, а четыре приговора уже были приведены в исполнение после того, как по телевизору были показаны признания осужденных.

Правозащитники и юристы утверждают, что судебные процессы проходят без адвокатов, и судам предшествуют пытки с целью добиться от подсудимых признания вины. Власти отрицают это.

В общей сложности с начала массовых протестов в Иране в сентябре прошлого года по телевизору были показаны уже десятки вынужденных признаний задержанных.

В своем письме Сепиде Голиан вспоминает о том, как в 2018 году, когда ее арестовали за поддержку стачки работников сахарного завода в провинции Хузестан, ее тоже допросили и выбили из нее признание.

Голиан рассказывает, что ее допрашивала женщина, и она надеялась, что допрос будет более мягким, чем если бы следователем был мужчина, ну или по крайней мере обойдется без сексуального насилия.

Однако надежды ее не оправдались. Женщина-следователь сильно пнула ножку стола, за которым она сидела, и заорала: "ты, шлюха-коммунистка, с кем ты спала?"

Автор фото, Narges Mohammadi Подпись к фото, Активистка Наргиз Мохаммади отбывает 34-летний срок

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В декабре прошлого года другая активистка, Наргиз Мохаммади, выступающая в защиту прав женщин и отбывающая 34-летний срок, подробно описывала, как женщины, арестованные в ходе последней волны протестов, подвергаются в тюрьме сексуальному насилию.

Голиан рассказывает, как следователь сорвала с ее глаз повязку и приказала на камеру описать свои предполагаемые сексуальные связи. Голиан отказалась подчиниться. Она говорит, как после многочасового допроса умоляла выпустить ее в уборную. Когда они наконец отправились в туалет, следователь втолкнула ее в кабинку и заперла дверь.

По словам Голиан, этот туалет находился внутри допросной комнаты, и она слышала, как рядом пытают и секут заключенного.

"Звуки пыток продолжались часами, может быть даже целый день, я просто потеряла счет времени", - пишет она.

Далее Голиан пишет, что после того, как ее выпустили из уборной, уставшую после трех практически бессонных дней допросов, ее привели в комнату, где уже была установлена видеокамера.

"Я была в полубессознательном состоянии, взяла у следователя текст села напротив камеры и прочитала его", - рассказывает она. На основе этого признания Голиан приговорили к пяти годам заключения.

В 2019 году, когда Голиан была в тюрьме Карчак, она узнала женщину, которая ее допрашивала, когда смотрела по телевизору признания другого заключенного.

В своем письме она называет имя этой женщины - "следователя-журналиста" Амины Садат Забихпур, связанной с Корпусом стражей исламской революции (КСИР).

В ноябре 2022 года министерство финансов США ввело санкции против Забихпур за ее участие в допросах и съемке на камеру признательных показаний, выбитых силой у лиц с двойным гражданством и других заключенных.

Забихпур, в свою очередь, подала иск против Голиан, за что той увеличили срок еще на 8 месяцев.

Свое письмо Голиан заканчивает словами о том, что нынешние протесты - на самом деле революция.