Ученые: освоение человеком океанов заставило дельфинов перейти на крик

57 минут назад

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Автор фото, Current Biology/Sorensen et al. Подпись к фото, Дельфину по кличке Дельта надели на голову специальный прибор, чтобы замерить силу звука его голоса

Многие морские млекопитающие, хоть и не умеют говорить, но при совместной охоте и другой деятельности, требующей слаженности, полагаются на общение с помощью звуковых сигналов, для чего в процессе эволюции разработали собственный весьма сложный язык.

Однако в последние годы шумовое загрязнение океанов в результате человеческой деятельности сильно возросло и уже губительно сказывается на некоторых животных. К примеру, ученые обнаружили, что от шума кораблей и буровых платформ у китов возникает кессонная болезнь, меняется поведение, и они начинают выбрасываться на берег.

А теперь, как выясняется, и дельфины уже порой не в силах докричаться друг до друга, что в конечном итоге может негативно отразиться на их здоровье и численности популяции.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Дельта и Рис в ходе экспериментов активно общались друг с другом звуковыми сигналами

"Если группы животных в дикой природе не в состоянии организовать успешное совместное кормление, это может негативно отразиться на здоровье отдельных особей и как результат - на здоровье популяции в целом", - утверждает один из авторов нового исследования, доцент Бристольского университета Стефани Кинг.

Звук - один из самых важных источников информации для морских животных. В отличие от света, в водной толще звук распространяется на десятки, если не сотни километров. В результате китообразные, к которым относятся и дельфины, выработали сложную систему общения при помощи звуков.

Чтобы перекричать шум, поднимаемый в океане человеческой деятельностью, дельфины вынуждены повышать голос.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Известно немало случаев, из-за шума киты сбивались с курса и выбрасывались на берег

"Из предыдущих исследований нам было известно, что шумовое загрязнение влияет на животных, но в нашем случае мы впервые взглянули на то, как шум отражается на их взаимодействии", - говорит автор исследования, опубликованного в журнале Current Biology, сотрудница Бристольского университета Пернилле Майер Соренсен, которая подключила к своей работе коллег из Центра исследования дельфинов при университете Сент-Эндрюс.

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В исследовании, которое проводилось в закрытой лагуне, принимали участие два бутылконосых дельфина (афалины) по кличке Дельта и Рис. Дельфины работали со своими дрессировщиками, и им нужно было продемонстрировать совместную деятельность - они по очереди, через определенные промежутки времени, должны были нажимать контрольную кнопку.

Оба дельфина были оснащены сенсорами звука и движения, и как выяснилось в ходе экспериментов, когда в лагуне повышался уровень антропогенного (создаваемого людьми) шума, дельфины старались его перекричать, удваивая продолжительность издаваемых ими звуков и их громкость.

При этом Рис и Дельта старались смотреть друг на друга, поскольку у дельфинов направленный слух, и когда они видят друг друга, им легче на фоне общего шума различить, что сообщил партнер.

И все же, несмотря на все усилия дельфинов, при повышенном шумовом загрязнении Дельте и Рису удавалось правильно расслышать друг друга лишь в 62,5% случаев по сравнению 85% понимания при контрольных экспериментах с одним лишь фоновым шумом.

И это при том, что их подвергали шумовому воздействию не выше 150 децибел. А супертанкер, к примеру, выдает при движении все 200 децибел.

Автор фото, Dolphin Research Centre Подпись к фото, При возрастающем шуме Рис издавал более громкие звуки, и длились они дольше, чем при нормальном шумовом фоне

"Если вы подвергаетесь шумовому воздействию, которое мешает вам общаться с друзьями во время совместной охоты, это может привести к тому, что вы лишитесь возможности нормально питаться, и это отразится на вашем здоровье, - поясняет Соренсен. - А если вы подвергаетесь такому воздействию все дольше и дольше, то это может отразиться уже на всей популяции".

Следующим шагом, по словам исследователей, должен стать повтор экспериментов с дельфинами уже в дикой природе, однако с этим могут возникнуть трудности, поскольку трудно воссоздать необходимый для сравнения контрольный сценарий без шумового загрязнения.

Впрочем, по словам Соренсен, скорее всего дикие дельфины еще хуже отреагируют на шумовое загрязнение, чем дельфины из исследовательского центра.