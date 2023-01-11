"Они российские симки выбросили ещё в Ростове". Родственники погибших в Макеевке мобилизованных не верят версии минобороны РФ

Илья Барабанов

Би-би-си

20 минут назад

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Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Руины здания ПТУ в Макеевке

В Самарской области каждый день продолжают хоронить мобилизованных, погибших при обстреле ПТУ в Макеевке рядом с Донецком. Задержка во времени связана с тем, что пока не всех погибших смогли опознать. Российское министерство обороны настаивает, что мобилизованные сами виновны в том, что их обстреляли, но родственники не верят в эту версию, как и в официально заявленное число погибших.

"Похороны оплачивает"

"Наш земляк Артем Апанасов награжден орденом Мужества за то, что спас раненых товарищей. Младший сержант Артем Апанасов, получив множественные осколочные ранения после первого удара, не теряя самообладания в условиях постоянных разрывов, смог самостоятельно эвакуировать с верхних этажей тяжелораненых товарищей, - сообщил 10 января на своей странице во "ВКонтакте" глава Кошкинского района Самарской области Юрий Горяинов. - Фотографию Артема публиковать не буду. Сейчас это может быть не безопасно для него. Здесь и так многие знают его в лицо, а "там" пока не должны".

Именно от Апанасова жители Кошкинского района ближе к вечеру 1 января узнали, что большинство мобилизованных из их района, а это около 25 человек, погибли. Апанасов пришел в себя после обстрела макеевского ПТУ, где проживали самарские мобилизованные, и смог связаться со своей матерью, а она уже сообщила об обстреле в чат матерей и жен мобилизованных, созданный несколько месяцев назад в "Телеграме".

Жена выжившего сержанта Александра на вопрос о его состоянии ответила: "Ему уже лучше, спасибо. К сожалению, не могу вам рассказать большего".

Об обстоятельствах спасения Апанасова родственники погибших говорят так: "Он ещё пока сам не понимает, вспомнить не может [как выжил]. Два варианта: либо успел с 3-го этажа спрыгнуть, либо взрывной волной выбросило из здания. Одним словом - чудом".

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Это не очень совпадает с описанием Горяинова, но к "губернатору Кошек", как его называют жители района, претензий ни у кого нет: "Администрация похороны оплачивает. Он адекватный, помогает нам всячески, извинялся перед нами за то, что такое случилось, и соболезновал. Ему тоже не безразлично, что люди с его земли погибли там".

Подсчет погибших в результате обстрела здания ПТУ в Макеевке в ночь на 1 января продолжается до сих пор. 4 января министерство обороны России объявило, что число погибших выросло до 89 человек, и с тех пор более свежих данных не предоставляло.

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Списки пострадавших решено не публиковать, заявил 10 января военный комиссар Самарской области Алексей Вдовин. Он пояснил, что военкоматы адресно сообщают информацию семьям погибших, а отказ от публикации списков связал с запретом на "публикацию личных данных", а также с тем, что "это работа для иностранных разведок для выявления и проведения провокационных мероприятий в отношении родственников военнослужащих, что категорически запрещено".

Некоторые родственники погибших, пообщавшись с представителями властей, и правда боятся говорить с журналистами. Сын одного из погибших в Макеевке мобилизованных объяснил это тем, что "нередки случаи шантажа семей со стороны Украины".

Сестра одного из выживших военнослужащих объясняет молчание иначе: "Никто ничего не расскажет. Всем закрывают рты. Все парни в один голос говорят матерям, чтоб не верили тому, что говорят по ТВ. Я думаю, все тут понятно и без особого ума. Жалко парней, которые отдали жизнь за просто так. Матери страдают".

"Две ноги, две руки, иди воюй"

Один из мобилизованных, принимавший участие в разборе завалов после удара по зданию ПТУ, рассказал изданию "Верстка", что сам видел около 200 тел.

Автор фото, Valentin Sprinchak/TASS

Родственник одного из погибших сказал Би-би-си, что согласен с такой оценкой: "Если посудить логически, то их там было 500-600 человек, 4 ракеты туда попали, здание снесло под фундамент, явно что не 89 человек погибло, а от 200".

Он также удивился словам замначальника главного военно-политического управления вооруженных сил России Сергея Севрюкова, который 4 января заявил, что основная причина удара - "массовое использование личным составом мобильных телефонов", позволившее ВСУ "запеленговать и определить координаты расположения военнослужащих для нанесения ракетного удара".

"Правда в том, что они все российские симки выбросили ещё в Ростове, пока их везли в Макеевку, а потом их командир водил в специальное место, где они покупали украинские симки. Связывался он с нами по "Телеграму", - говорит собеседник Би-би-си.

Он говорит, что семьям погибших мобилизованных власти выплачивают компенсации в размере 3 миллионов рублей: "На фоне смерти отца деньги мне не нужны, ни одна сумма мне отца не вернет. Самое главное, о чем я волнуюсь, чтобы матери помогли ипотеку закрыть и кредит на машину, а то ей одной, без отца, уже не справиться".

Сейчас силовики, судя по всему, активно работают с телефонами погибших военнослужащих, чтобы доказать предложенную министерством обороны версию: "Вы не знаете, аккаунты социальных сетей "ВКонтакте" ФСБ просматривают? А то у меня отец в онлайне 4 января был, - спросил у корреспондента Би-би-си сын одного из погибших. - Твари, даже туда лезут".

Погибшие в Макеевке жители Самарской области попали под мобилизацию в конце сентября: "Понимаете, брали всех, не важно какое состояние: две ноги, две руки - иди воюй. Уклониться вариантов не было, сразу в тюрьму".

"Он к тому же после рейса приехал, ещё из фуры выйти не успел, ему уже повестку вручили", - рассказали Би-би-си об одном из мобилизованных, который ранее работал водителем грузовика.

Несколько месяцев новобранцы проходили обучение в воинских частях региона. Приказ об их отправке в зону боевых действий поступил в середине декабря, и в Макеевку на территории Донецкой области они прибыли 26 декабря. "Он нам ничего не рассказывал, по понятным причинам: чтобы мы не волновались и потому что им нельзя об этом сообщать. Но на лице у него было волнение и тревога, - рассказал родственник одного из погибших. - Единственное, я его спросил: как далеко от горячих точек находитесь, на что он мне ответил, что в 15-20 км".

"Непрофессионализм способствует высокому уровню потерь"

1 января управление стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины сообщило в своем телеграм-канале, что в новогоднюю ночь был нанесен удар по расположению мобилизованных российских солдат в Макеевке, в результате которого было убито около 400 человек и около 300 ранены. Удар был нанесен из РЗСО HIMARS.

Автор фото, Valentin Sprinchak/TASS

Российская сторона сначала не подтверждала большие потери, а местные власти, назначенные Россией, заявили о более чем 15 раненых в результате этого обстрела.

Гибель 63 мобилизованных министерство обороны России признало лишь на следующий день, 2 января. В тот же день удар по зданию ПТУ и гибель в нем мобилизованных из Самарской области подтвердил губернатор этого российского региона Дмитрий Азаров.

Генштаб ВСУ в тот же день уточнил, что, кроме поражения объекта с российскими военнослужащими, в Макеевке было уничтожено около 10 единиц боевой техники, размещенной рядом с зданием бывшего училища.

3 января сначала анонимные источники российских информационных агентств, а затем и официальные спикеры министерства обороны начали возлагать вину за столь успешный удар ВСУ на самих мобилизованных, которые в новогоднюю ночь якобы активно использовали сотовые телефоны, что и позволило украинской разведке установить место массового скопления российских военнослужащих.

Британская разведка в своем отчете от 4 января отмечала, что в российской армии и задолго до нынешней войны были случаи небезопасного хранения боеприпасов, но инцидент в Макеевке показывает, как непрофессионализм способствует высокому уровню потерь со стороны российских военных.

8 января российская армия нанесла ракетные удары по двум зданиям в Краматорске, назвав это "операцией возмездия" за обстрел Макеевки. Министерство обороны настаивало на том, что в результате этой операции якобы было убито до 600 украинских военнослужащих. Однако прибывшие на место журналисты западных СМИ отметили, что в пострадавших зданиях ничто не говорит о том, что тут кто-либо погиб или же вообще находился, когда строения были поражены.

Самая большая цифра возможных российских потерь в результате обстрела ПТУ в Макеевке 10 января была озвучена в разговоре, который, как утверждается, был перехвачен Украиной. На этой записи предполагаемый российский военнослужащий обсуждает со своей женой, что в Макеевке могло погибнуть 610 человек, которых пришлось вывозить на двенадцати "Камазах".

"Заставляет задуматься"

Массовая гибель самарских мобилизованных в макеевском ПТУ заставила критиковать российское военное командование даже обычно максимально лояльных блогеров и пропагандистов.

Подпись к фото, Самарские мобилизованные в макеевском ПТУ 31 декабря. Фото одного из военных

"Когда случается такое, как в Макеевке - захлестывает бессилие. Бессилие не перед противником - перед нами самими", - написал 2 января командир батальона "Восток" Александр Ходаковский, воюющий на стороне самопровозглашенной ДНР с 2014 года.

Сотрудник ВГТРК и депутат Мосгордумы Андрей Медведев написал в своем телеграм-канале: "На 10 месяц войны считать противника дураком, который не видит ничего - опасно и преступно. Размещать личный состав где попало, в зданиях вместо того, чтобы размещать в укрытиях это прямая помощь врагу".

Политолог Сергей Марков, обычно умеющий даже поражения российской армии трактовать как ее триумфы, написал в связи с событиями в Макеевке: "Помещение не было защищено. То есть разгильдяйство. Рядом был и склад боекомплекта. То есть большое разгильдяйство. Рядом стояла и военная техника. То есть огромное разгильдяйство".

"Связь была, звонил он по "Телеграму", - рассказывает Би-би-си сын одного из погибших, - Звонил он нам и 31 декабря три раза, они готовились к празднику, жарили шашлык и накрывали на стол, последний звонок был в 22 часа по мск, сказал, что сейчас покушают и спать пойдут, устали сильно. Ну пускай, дальше свою жопу отмазывают, тот факт что они 600 человек разместили в одном здании с боекомплектом в подвале в чистом поле и с техникой рядом, вблизи деревни, где могут быть агенты Украины, уже заставляет задуматься".

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