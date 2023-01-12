"Я понимаю, что вступила в террористическую организацию": Шамима Бегум после жизни в ИГ*
Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.
В 2015 году 15-летняя лондонская школьница Шамима Бегум бросила семью и вместе с двумя подругами тайно отправилась на территорию, контролируемую так называемым "Исламским государством" (*террористическая организация, запрещенная в России), чтобы выйти замуж за одного из боевиков.
За прошедшее время она родила трех детей, ни один из которых не выжил, потеряла британское гражданство и вот уже несколько лет живет в одном из лагерей для беженцев в Сирии, ожидая решения своей судьбы: она подала апелляцию, чтобы вернуть свой британский паспорт.
В течение минувшего года она подробно, в многочисленных интервью, рассказала Би-би-си о том, как планировала свое бегство, какой была ее жизнь в ИГ, и что ей пришлось пережить в сирийском лагере.
Вот самое интересное из ее первого рассказа. (Подкаст Би-би-си "История Шамимы Бегум")
Сознательные действия
История о том, как три школьницы из восточного Лондона тайком отправились в Сирию, чтобы выйти замуж за боевиков Исламского государства, быстро облетела весь мир. Поначалу их семьи, британская полиция и привлеченные к этому делу юристы думали, что их еще можно перехватить и вернуть домой.
Однако они замели следы настолько тщательно, что не оставили после себя никаких следов. Единственной уликой оказался клочок бумаги с фрагментом списка того, что, как они считали, могло понадобиться в путешествии.
На вопрос автора подкаста, журналиста Би-би-си Джоша Бейкера, кто помог им настолько тщательно спланировать свой побег, Шамима ответила, что их подробно проинструктировали в интернете.
Кто-то (она не знает, кто именно) велел им не брать с собой много вещей, чтобы не вызвать подозрений, но посоветовал упаковать в чемодан красивые платья, чтобы "понравиться своему мужу". Шамима призналась, что не слишком хорошо понимала, что именно имелось в виду, но зато купила, как минимум, 30 упаковок мятного шоколада, который она очень любила, но которого в Сирии, а уж тем более, на территории, контролируемой ИГ, просто не было. "Вот это - преступление", - сказала она со смешком, - и это был единственный легкий момент в ее разговоре с Джошем в первой части подкаста.
Тогда…
Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше.
эпизоды
Конец истории Подкаст
В день побега Шамима ушла из дома очень рано. Дело было на школьных каникулах, и она должна была как-то уверить родителей, что ничего особенного не происходит. В результате она сказала матери, что идет на дополнительные занятия для подготовки к экзаменам (GCSE), сдавать которые она, правда, не собиралась.
Мать проводила ее до автобусной остановки. "Все было, как во сне", - сказала Шамима, - "Я знала, что, наверное, вижу ее в последний раз".
Забрав чемоданы, предусмотрительно оставленные в другом месте, тоже по совету инструкторов ИГ, три девушки благополучно прошли паспортный контроль в аэропорту Гатвик и сели в самолет Турецких авиалиний, направлявшийся в Стамбул. Рейс задержали из-за сильного снегопада в Турции, и больше всего Шамима боялась, что их найдут и вернут домой. Но самолет взлетел, три беглянки благополучно приземлились в Стамуле и добрались до автовокзала, где переоделись в "более исламскую одежду" и позвонили человеку, который должен был их переправить через границу.
И на этом закончилась первая и наиболее безопасная часть их путешествия. Дальнейшая судьба трех лондонских школьниц теперь зависела от контрабандистов и членов одной из самых жестоких террористических организаций в мире.
… и сейчас
Через семь лет после побега жизнь Шамимы по-прежнему зависит от других людей. Правда теперь, эти решения принимает не "Исламское государство", а власти Соединенного Королевства.
Она понимает, что в Британии общественное мнение считает ее "угрозой безопасности и образу жизни", но говорит, что стала совершенно другим человеком. Шамима считает, что в этом виноваты СМИ, которым интересны только ее связи с ИГ: "Когда они думают об "Исламском государстве", они думают обо мне, потому что мое имя растиражировали в прессе только в этом контексте".
Однако в конце концов на прямой вопрос Бейкера, понимает ли она, что вступила в террористическую организацию, Шамима ответила: "Да, понимаю".
Бывший заместитель министра образования по делам детей Тис Лоутон сказал Би-би-си, что поначалу британское общественное мнение было на ее стороне, считая ее жертвой пропаганды исламистов. Однако сейчас большинство полагает, что она просто искусно претворяется, пытаясь уверить всех нас, что она изменилась, и вместо женщины, закутанной с головы до ног в черные исламские одежды, превратилась в обычную гражданку западной страны "как будто она провела всю свою жизнь в восточном Лондоне".
"Большинство людей скажет, что, честно говоря, мы ей ничего не должны. Она сама заварила эту кашу, вот пусть сама ее и расхлебывает", - добавил Лоутон.
Юристы Бегум хотят убедить апелляционный суд, что она не преступница, а жертва торговцев людьми, заманивших ее в "Исламское государство".
Шамима - последняя из трех беглянок, оставшаяся в живых, Амира Абази и Кадима Султана погибли.