"Я понимаю, что вступила в террористическую организацию": Шамима Бегум после жизни в ИГ*

час назад

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Автор фото, Josh Baker Подпись к фото, Шамима Бегум в Сирии совершенно не похожа на женщину, которая поначалу прибыла в лагерь беженцев в Сирии

В 2015 году 15-летняя лондонская школьница Шамима Бегум бросила семью и вместе с двумя подругами тайно отправилась на территорию, контролируемую так называемым "Исламским государством" (*террористическая организация, запрещенная в России), чтобы выйти замуж за одного из боевиков.

За прошедшее время она родила трех детей, ни один из которых не выжил, потеряла британское гражданство и вот уже несколько лет живет в одном из лагерей для беженцев в Сирии, ожидая решения своей судьбы: она подала апелляцию, чтобы вернуть свой британский паспорт.

В течение минувшего года она подробно, в многочисленных интервью, рассказала Би-би-си о том, как планировала свое бегство, какой была ее жизнь в ИГ, и что ей пришлось пережить в сирийском лагере.

Вот самое интересное из ее первого рассказа. (Подкаст Би-би-си "История Шамимы Бегум")

Сознательные действия

Автор фото, Metropolitan Police Подпись к фото, Три девушки проходят паспортный контроль в аэропорту Гатвик. Шамима - в центре. Она сказала, что, скорее всего, выглядела очень виноватой. Она почему-то была уверена, что ее остановят

История о том, как три школьницы из восточного Лондона тайком отправились в Сирию, чтобы выйти замуж за боевиков Исламского государства, быстро облетела весь мир. Поначалу их семьи, британская полиция и привлеченные к этому делу юристы думали, что их еще можно перехватить и вернуть домой.

Однако они замели следы настолько тщательно, что не оставили после себя никаких следов. Единственной уликой оказался клочок бумаги с фрагментом списка того, что, как они считали, могло понадобиться в путешествии.

На вопрос автора подкаста, журналиста Би-би-си Джоша Бейкера, кто помог им настолько тщательно спланировать свой побег, Шамима ответила, что их подробно проинструктировали в интернете.

Кто-то (она не знает, кто именно) велел им не брать с собой много вещей, чтобы не вызвать подозрений, но посоветовал упаковать в чемодан красивые платья, чтобы "понравиться своему мужу". Шамима призналась, что не слишком хорошо понимала, что именно имелось в виду, но зато купила, как минимум, 30 упаковок мятного шоколада, который она очень любила, но которого в Сирии, а уж тем более, на территории, контролируемой ИГ, просто не было. "Вот это - преступление", - сказала она со смешком, - и это был единственный легкий момент в ее разговоре с Джошем в первой части подкаста.

Тогда…

Автор фото, Jake Brockman Подпись к фото, Школа в лондонской районе Шордич, в которой училась Шамима и ее подруги по побегу

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

В день побега Шамима ушла из дома очень рано. Дело было на школьных каникулах, и она должна была как-то уверить родителей, что ничего особенного не происходит. В результате она сказала матери, что идет на дополнительные занятия для подготовки к экзаменам (GCSE), сдавать которые она, правда, не собиралась.

Мать проводила ее до автобусной остановки. "Все было, как во сне", - сказала Шамима, - "Я знала, что, наверное, вижу ее в последний раз".

Забрав чемоданы, предусмотрительно оставленные в другом месте, тоже по совету инструкторов ИГ, три девушки благополучно прошли паспортный контроль в аэропорту Гатвик и сели в самолет Турецких авиалиний, направлявшийся в Стамбул. Рейс задержали из-за сильного снегопада в Турции, и больше всего Шамима боялась, что их найдут и вернут домой. Но самолет взлетел, три беглянки благополучно приземлились в Стамуле и добрались до автовокзала, где переоделись в "более исламскую одежду" и позвонили человеку, который должен был их переправить через границу.

И на этом закончилась первая и наиболее безопасная часть их путешествия. Дальнейшая судьба трех лондонских школьниц теперь зависела от контрабандистов и членов одной из самых жестоких террористических организаций в мире.

… и сейчас

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Шамима Бегум - одна из тысяч женщин и мужчин, которые оказались в этом лагере после поражения ИГ, и которым их прежние страны отказали в праве вернуться

Через семь лет после побега жизнь Шамимы по-прежнему зависит от других людей. Правда теперь, эти решения принимает не "Исламское государство", а власти Соединенного Королевства.

Она понимает, что в Британии общественное мнение считает ее "угрозой безопасности и образу жизни", но говорит, что стала совершенно другим человеком. Шамима считает, что в этом виноваты СМИ, которым интересны только ее связи с ИГ: "Когда они думают об "Исламском государстве", они думают обо мне, потому что мое имя растиражировали в прессе только в этом контексте".

Однако в конце концов на прямой вопрос Бейкера, понимает ли она, что вступила в террористическую организацию, Шамима ответила: "Да, понимаю".

Подпись к фото, Такой Шамиму Бегум увидели журналисты сразу после того, как она оказалась в лагере для беженцев

Бывший заместитель министра образования по делам детей Тис Лоутон сказал Би-би-си, что поначалу британское общественное мнение было на ее стороне, считая ее жертвой пропаганды исламистов. Однако сейчас большинство полагает, что она просто искусно претворяется, пытаясь уверить всех нас, что она изменилась, и вместо женщины, закутанной с головы до ног в черные исламские одежды, превратилась в обычную гражданку западной страны "как будто она провела всю свою жизнь в восточном Лондоне".

"Большинство людей скажет, что, честно говоря, мы ей ничего не должны. Она сама заварила эту кашу, вот пусть сама ее и расхлебывает", - добавил Лоутон.

Подпись к фото, И так Бегум выглядит сейчас. Фотография сделана во время интервью с Джошем Бейкером

Юристы Бегум хотят убедить апелляционный суд, что она не преступница, а жертва торговцев людьми, заманивших ее в "Исламское государство".