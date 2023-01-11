Украина, вероятно, получит западные танки. Польша намерена передать ей "Леопарды", Британия - "Челленджеры"

Павел Аксенов

Русская служба Би-би-си

43 минуты назад

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Автор фото, Anadolu Agency Подпись к фото, Leopard 2 - один из лучших танков в своем классе

Польша и Великобритания, вероятно, станут первыми странами, которые передадут Украине основные боевые танки (ОБТ). Окончательно решение не принято, но об этой возможности уже открыто говорят главы государств.

Президент Польши Анджей Дуда сказал в среду, что Варшава собирается отдать Украине около полутора десятка танков Leopard 2 - но этот вопрос еще требует согласования с союзниками.

Передача произведенных в Германии и находящихся на вооружении Войска польского танков Leopard 2 требует согласования с Берлином.

В тот же день официальный представитель премьер-министра Великобритании Риши Сунака сообщил журналистам, что Лондон активизирует военную помощь Киеву и поставит Украине более новое, современное оружие, которое поможет ей победить в этой войне.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, На вооружении Войска польского - около 250 танков Leopard 2

Представитель Даунинг-стрит также добавил, что танки могут помочь украинцам изменить ситуацию на фронте и что Британия рассматривает возможность отправки Украине танков Challenger 2.

Лондон не обязан согласовывать такие поставки ни с кем, поскольку эти танки были разработаны и построены в Великобритании, хотя подобные вопросы, несомненно, обсуждаются с партнерами по НАТО.

Коалиция

Президент Польши Дуда объявил о будущих поставках во Львове на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Украинский лидер сказал, что ведет переговоры об аналогичных поставках с другими государствами и даже ждет в ближайшее время еще один "позитивный сигнал" о поставках танков от другой страны.

Зеленский также отметил, что поставки тяжелой бронетехники из одной страны невозможны: "Одно государство "Леопардами" нам не сможет помочь, потому что мы боремся с тысячами российских танков".

Всего с конца 1970-х годов было построено около 3,5 тысяч танков Leopard 2. Однако эти танки пережили несколько глубоких модернизаций, и более новые машины сильно отличаются по своим тактико-техническим характеристикам.

Challenger 2 - более новый танк, его разработали в середине 1980-х годов. Их было построено намного меньше - около 450 единиц.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Challenger 2 - современный танк, но их было построено всего около 450 единиц

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Challenger 2 оснащен нарезной пушкой L30A1, которую используют только эти танки. А это значит, что для него придется отдельно поставлять снаряды.

Leopard 2 вооружен гладкоствольной пушкой, которая установлена и на другие танки (например, американский M1 Abrams). Кроме того, это орудие использует стандартные натовские танковые боеприпасы.

Однако в поставках танков из нескольких стран есть ещё один смысл. Дело в том, что западные страны до сих пор не решались вооружать Украину танками, поскольку, как считается, опасались того, что это будет воспринято в России, как их прямое участие в военном конфликте на стороне Украины.

Поэтому многие страны были готовы начать такие поставки либо в партнерстве с другими государствами, либо после того, как это сделает кто-то другой.

Представитель германского правительства Штеффен Хебештрайт в интервью Deutsche Welle сказал, что одна из причин, по которой вопрос о передаче танков Украине до сих пор не решился, заключается в том, что решение о таких поставках принимается в ходе тесной международной координации и кооперации.

5 января министр обороны Финляндии Антти Кайкконен в интервью новостному каналу MTV Uutisille заявил, что Финляндия могла бы передать Украине часть своих танков Leopard 2, если какая-то из европейских стран также сделает это.

"Если Европа продвинется в вопросе передачи танков Украине хотя бы на дюйм дальше, чем сейчас, то Финляндия тоже должна в этом участвовать. Конечно, мы не сможем дать много, потому что для нас как приграничной страны с Россией собственная обороноспособность всегда является приоритетом", - сказал Кайкконен.

В начале июня испанская газета El Pais опубликовала материал, в котором сообщила, что власти страны рассматривают возможность передачи Украине партии танков Leopard-2A4, которые находятся на базе хранения.

О том, что Британия рассматривает вопрос о передаче Украине танков Challenger 2, сообщил 9 января телеканал Sky News, ссылаясь на источники, знакомые с переговорами.

Сколько танков получит Украина и когда?

Анджей Дуда сказал, что Украине будет передана одна танковая рота, что может означать около 15 танков. В случае с британскими Challenger 2 речь идет о десяти танках. Это гораздо меньше, чем хотела бы получить Украина.

Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что "может победить врага", но для этого ему нужно "300 танков, 600-700 БМП, 500 гаубиц".

Две небольшие партии танков из Польши и Великобритании станут лишь частью поставок ОБТ из разных стран. Кроме того, это первая партия, за которой могут последовать и другие.

Конкретные сроки поставок пока не назывались, но на пресс-конференции Дуда сказал, что надеется, что эта рота вместе с другими ротами "Леопардов" и других танков будет предоставлена Украине уже очень скоро.

ВСУ потребуется еще довольно большое время, чтобы подготовить экипажи для этих боевых машин. Это может занять несколько недель - даже для хорошо подготовленного танкиста освоение новой техники потребует тренировок на полигоне.

Кроме того, танковые части должны пройти боевое слаживание с пехотой, частями поддержки.

Общевойсковой бой

Западные танки, вероятно, станут частью программы подготовки новых частей ВСУ для ведения общевойсковых операций - этой подготовкой занимаются американские военные.

6 января США официально объявили, что в очередной пакет помощи Украине войдут 50 боевых машин пехоты M2 Bradley.

5 января канцелярия канцлера Германии Олафа Шольца сообщила, что Берлин намерен отправить Украине БМП Marder. Накануне этого объявления глава оборонного комитета немецкого бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерманн сказала, что на складах Бундесвера имеется достаточно таких машин, но точный объем поставок пока неизвестен.

Эта техника, как и основные боевые танки, которые собираются поставить Украине Польша и Британия, была разработана во времена холодной войны для сухопутных войск стран НАТО.

Как рассказал 9 января на брифинге представитель министерства обороны США, новое оружие позволит ВСУ продолжить подготовку частей для ведения общевойскового боя. Подготовкой, по его словам, будут заниматься США и их партнеры. "Оборудование это одно дело, его использование - другое", - сказал он.

Общевойсковой бой - понятие, которое используют во многих странах, включая Россию. Оно означает ведение боевых действий сухопутными силами с использованием самых разных сил и средств, включая пехоту, бронетехнику, разведку, артиллерийскую и авиационную поддержку, противовоздушную оборону, инженерное сопровождение и многое другое.

Отработка навыков общевойскового боя - важное и довольно сложное дело, поскольку она подразумевает боевое слаживание, координацию действий многих различных частей.

В декабре 2022 года пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС США Пэт Райдер рассказал, как будет проходить подготовка украинских солдат к ведению общевойскового боя.