Заклятые друзья. Как изменилось отношение Китая к России после ее военных неудач в Украине

4 минуты назад

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Автор фото, Guang Niu/Getty Images

Война России против Украины заставила власти Китая по-другому взглянуть на собственную международную политику. Китайские чиновники были шокированы неудачами Путина в войне и задумались об улучшении отношений с некоторыми западными странами, сообщают западные СМИ. Таким образом Китай пытается смягчить для себя последствия российской агрессии.

В начале февраля 2022 года, за 20 дней до вторжения России в Украину, Владимир Путин встречался с китайским лидером Си Цзиньпином. Именно после той встречи появились знаменитые заявления о том, что дружба между странами "не имеет границ", а "в сотрудничестве нет запретных зон".

Теперь один из источников британской газеты Financial Times утверждает, что на той встрече шла речь о ситуации вокруг Украины и Кремль "не исключал принятия любых возможных мер", если кто-либо нападет на российскую территорию. Но при этом Путин не сообщал лидеру КНР, что собирается начать войну в Украине.

В самом начале войны некоторые жители Китая активно поддерживали военные действия и расшаривали в соцсетях видео с переводом речи Владимира Путина, объявлявшего о начале войны. В то же время позиция властей Китая была вовсе не такой однозначной.

Си Цзиньпин, когда-то назвавший Владимира Путина "лучшим другом", в реальности на войну реагировал сдержанно. Когда в марте Генеральная ассамблея ООН голосовала за резолюцию с осуждением военного вторжения, Китай воздержался.

Если бы тогда Пекин проголосовал против резолюции, это расценивалось бы Западом как явная поддержка позиции России. Но и "за" Китай, тогда пытавшийся оценить и взвесить все риски и возможности, не голосовал. Сохранение такой стратегической неопределенности помогает Китаю лучше оценить, какой именно подход ему выгоден в тот или иной момент.

С одной стороны, Пекин открыто называл Вашингтон ответственным за эту войну - якобы она связана с расширением НАТО в Европе. С другой - он не спешит оказывать помощь России.

По данным американской Washington Post, Россия неоднократно просила Китай о поддержке - как финансовой, так и технологической. Си Цзиньпин был не против найти пути взаимовыгодного сотрудничества с Москвой, но все переговоры проходили "напряженно". Как рассказал источник издания, в Китае “понимают затруднительное положение России, но не могут игнорировать собственную ситуацию".

Взрывная волна

В последний раз Владимир Путин и Си Цзиньпин встречались в сентябре.

Эти переговоры происходили в момент, когда российский экспорт в Китай рос быстрыми темпами, а вот импорт из Китая в Россию, наоборот, замедлился - несмотря на огромную заинтересованность Москвы в китайских инвестициях, технологиях и двусторонней торговле. На фронте же в то время шло масштабное контрнаступление украинских войск.

Автор фото, AFP Подпись к фото, Встречи Путина и Си проходят регулярно (на этой фотографии - переговоры 2018 года), но это не всегда является залогом доверительных отношений

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По итогам встречи Путин сказал, что высоко оценивает "сбалансированную позицию китайских друзей" по войне в Украине. Си Цзиньпин кивнул: Китай готов "вместе с Россией взять на себя роль великих держав и играть руководящую роль, чтобы привнести стабильность и позитивную энергию в мир".

Но источники Financial Times утверждают, что, кивая Путину, Китай тем временем пытается уменьшить свою международную изоляцию и улучшить отношения с некоторыми странами Запада. Особенно - с Евросоюзом, своим важным торговым партнером.

В сентябре, когда состоялись переговоры Путина и Си Цзиньпина, положение самого Китая нельзя было назвать простым. Хотя за последние годы Китай пережил экономическое чудо и из нищей страны превратился во вторую экономику мира, при Си рост замедлился. Причин у этого было несколько, в том числе - перманентный локдаун, объявленный из-за пандемии коронавируса, кризис на рынке недвижимости, а также исчерпанный потенциал догоняющего роста.

Боевые действия в Украине создали для Китая еще несколько проблем. Во-первых, развязанная Путиным газовая война против Евросоюза привела к тому, что у западных потребителей стало куда меньше денег на покупку китайских товаров. Во-вторых, обострился конфликт с Западом, когда Си отказался осудить войну.

"Китай не то, чтобы кардинально меняет свою политику. Но для Китая невыгодно осложнять отношения со всем коллективным Западом сразу, - считает китаист Леонид Ковачич. - При всех заявлениях, что стратегическое партнерство с Россией не имеет границ, главные торговые партнеры Китая по-прежнему - США и Евросоюз. Учитывая, что отношения с США у Китая продолжат портиться в долгосрочной перспективе, и в Китае это понимают, то для Пекина важно не обострять отношения хотя бы с ЕС".

Эксперт предполагает, что в Китае, возможно, изначально недооценили степень вовлеченности Евросоюза в войну в Украине, то, насколько это больной вопрос для Европы. "И теперь они хотя бы на уровне риторики пытаются сгладить острые углы", - говорит Ковачич.

Война в Украине также повлияла на действия Китая в отношении Тайваня, который в Пекине считают своей отколовшейся провинцией. В последние месяцы напряженность в регионе неуклонно растет: только в декабре Китай провел одни из самых масштабных учений в морском и воздушном пространстве вокруг Тайваня - не первые за последний год.

В начале войны России в Украине многие эксперты беспокоились, что Китай решится на активные действия против Тайваня. Но сейчас некоторые аналитики полагают, что Китай, видя единую реакцию Запада (и в частности - ЕС) на вторжение России в Украину, не решится на подобное.

Китайский аналог Марии Захаровой

Аналитики посчитали показательным тот факт, что в Китае своей должности недавно лишился теперь уже бывший пресс-секретарь МИД Чжао Лицзянь, которого любят сравнивать с Марией Захаровой - официальным представителем российской дипломатии.

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Как и Захарова, Чжао был известен своими резкими антизападными высказываниями. Последние несколько лет Китай часто использовал в информационной сфере приемы, которые первой применила Россия.

“Это не означает, что Москва и Пекин напрямую сотрудничают в международном информационном пространстве. Скорее, китайская пропаганда освоила и творчески переработала российские инструменты. Сходство инструментов дополняется общностью взглядов, присущих двум авторитарным режимам, цель которых - критика западной демократии и концепции универсальных прав человека, а также укрепление собственной легитимности", - отмечали эксперты Центра Карнеги.

Агентство Блумберг указывало, что перевод Чжао Лицзяня на другую должность говорит об отказе Пекина от агрессивного подхода в международных отношениях и переходе к более мягкому курсу.

Кроме того, Китай в последнее время отказался от спорной политики “нулевого ковида” (то есть попыток полностью избежать распространения коронавируса) и смягчил риторику об “общем процветании” (социальном равенстве), пытаясь восстановить доверие бизнеса. И хотя китайские государственные медиа продолжают освещать войну в Украине с пророссийской позиции, все же эксперты соглашаются, что Пекин уже не так твердо поддерживает Москву, замечает Ховард Чжан, редактор Китайской службы Би-би-си.

Разочарованные Путиным

Согласно китайским официальным СМИ, недавно назначенный министр иностранных дел КНР Цинь Ган 9 января в разговоре с Сергеем Лавровым напомнил о традиционных принципах принципах российско-китайских отношений: “неприсоединение к блокам, отказ от конфронтации и направленности против третьих сторон".

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"Это далеко от того заявления, которое Путин и Си подписали в феврале прошлого года, в котором говорилось о "дружбе, не имеющей границ", - говорит Чжан.

“Китайские проправительственные политологи в приватных беседах говорят, что разочарованы и не могут поверить, что Путин мог потерпеть столь явную неудачу в Украине", - добавляет наш обозреватель.

"Если оглянуться на недавнюю историю и вспомнить, как Пекин вел себя в других региональных конфликтах, можно предполагать, что Китай будет действовать прагматично и готовиться смягчить для себя негативные последствия неудачи России в Украине. Пекин может даже попробовать стать посредником – в определенной степени исходя из собственных интересов", - считает Чжан.

При этом маловероятно, что Китай открыто откажется от прежней политики, вдруг полностью присоединится к Западу и осудит Путина, говорит Чжан.

После очередного разговора Путина и Си в декабре прошлого года США выразили обеспокоенность связями Москвы и Пекина и заявили, что Китай столкнется с последствиями в том случае, если решит поставить оружие России. "Пекин говорит о своем нейтралитете, но его поведение ясно показывает, что он по-прежнему вкладывается в тесные отношения с Россией", - сказал тогда спикер Госдепа, пообещав, что США продолжат внимательно следить за ситуацией.

Безальтернативный Китай

Что бы ни говорил Китай, у России в данной ситуации нет ему альтернативы, считает эксперт Леонид Ковачич.

"В нынешней ситуации Китай для России - единственный надежный торговый партнер и единственная возможность как-то поддерживать торговлю и получать доходы от этой торговли. Поэтому что бы ни заявлял Китай - до определенных пределов, конечно, - Россия вряд ли сможет что-то сделать, поскольку зависимость России от Китая растет", - говорит Ковачич.

Турция, с которой у России также сохраняются торговые отношения, не может заместить Китай - "хотя бы потому, что даже на политическом уровне китайский антагонизм по отношению к Западу гораздо ближе России, чем позиция Турции - страны-члена НАТО", уточняет Леонид Ковачич. "Для России это не альтернатива", - заключает он.

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Несимметричность российско-китайских отношений заметна уже не первый год. В публичной сфере это, в частности, проявляется в том, как стороны поддерживают друг друга в кризисные времена.

Например, в 2019 году, во время обострения отношений Пекина и Вашингтона, Путин открыто поддержал Китай, назвав санкции США против технологической компании Huawei экономической войной и попыткой убрать сильного конкурента. В 2020-2021 годах МИД России больше 50 раз критиковал призывы Запада провести независимое расследование начала эпидемиологического кризиса в Ухани.

Китай же, в свою очередь, довольно редко публично поддерживает Кремль, чаще высказываясь нейтрально. Так было при обсуждении статуса Крыма, в заявлениях о войне в Донбассе и в истории с отравлением бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании.

А в ноябре прошлого года Си Цзиньпин и вовсе косвенно раскритиковал угрожающие заявления Владимира Путина в отношении Украины и в совместном заявлении с немецким канцлером Олафом Шольцем назвал недопустимым "использование или угрозу использования ядерного оружия".

Сейчас, по данным Financial Times, один из китайских чиновников на условиях анонимности прокомментировал ситуацию так: "Путин сумасшедший. Решение о вторжении было принято очень небольшой группой людей. Китай не должен просто следовать за Россией".

Журналисты издания отмечают, что Китай уже в полной мере осознает вероятность того, что Россия потерпит неудачу в Украине и выйдет из конфликта "второстепенной державой", значительно ослабленной экономически и дипломатически на мировой арене.