"Де-факто Украина стала членом НАТО". Интервью Би-би-си с министром обороны Алексеем Резниковым

час назад

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Подпись к фото, Эта война - война ресурсов, говорит министр обороны Резников, а у Украины и ее союзников ресурсов предостаточно

Министр обороны Украины Алексей Резников сказал в интервью Би-би-си, что фактически Украина уже стала членом НАТО, и он верит, что скоро эта реальность будет оформлена и юридически. Кроме того, он считает, что россияне могут попытаться накопить силы и в конце февраля или начале марта пойти в большое наступление на востоке или юге Украины - но вряд ли из Беларуси.

"Это не прогноз - это мое понимание, моя оценка: я думаю, они попытаются накопить силы, боеприпасы, оружие и в конце февраля или начале марта пойдут в контрнаступление на каком-то из направлений - на востоке или на юге", - сказал Резников в беседе с корреспондентом Би-би-си Хьюго Бачегой.

"Это закон войны: весна - лучшее время для того, чтобы взяться за дело со свежими силами. Для всех сторон. Поэтому мы понимаем, что они будут готовы начать и, конечно, мы должны быть готовы начать", - добавил Резников, подчеркнув до этого в ходе беседы, что решения о конкретных действиях принимает не он, а украинский генштаб.

По мнению Резникова, это предполагаемое большое наступление россиян будет результатом смены их стратегии, а именно вынужденного перехода от массированных ударов по инфраструктуре к действиям на поле боя. Вынужденным же этот переход будет потому, что у россиян, по оценке украинских военных, кончаются ракеты. С этим же обстоятельством Резников связывает и смещение генерала Сергея Суровикина с должности командующего российскими силами в Украине.

"Суровикин лично ответственен за массированные ракетные удары по украинским гражданским объектам, инфраструктуре: объектам энергетики, водоснабжения и так далее. Это, возможно, было для него хорошей стратегией, но он израсходовал все запасы стратегических баллистических и крылатых ракет - "Калибр", "Искандер", Х-555 и так далее. Это было рискованное решение с его стороны, и, я думаю [...] они решили, что это был перерасход вооружений и что они израсходовали свои запасы без всякого результата", - сказал министр.

Подпись к фото, Корреспондент Би-би-си Хьюго Бачега (на фото слева) беседовал с министром обороны Украины в Киеве

Новое наступление из Беларуси Резников считает маловероятным: по его оценке, для него у россиян даже вместе с белорусами на этом направлении недостаточно сил, прежде всего - тяжелой техники.

"Для них более простой вариант - наступать на юге или востоке. Потому что там у них есть линии снабжения, логистика, много войск, - пояснил министр. - Если же они захотят провести перегруппировку, перевести все свои силы с юга на север, это займет много времени. И у них нет ресурсов. У них есть ресурс в виде множества военнослужащих после частичной мобилизации [...] Но им нужны танки, боеприпасы, артиллерия".

Резников также сказал, что ежедневно Россия теряет погибшими в Украине "приблизительно по 500-600" человек; потери украинской армии, по его словам, в 10 раз меньше. Проверить это утверждение по независимым источникам в данный момент невозможно.

"Война ресурсов"

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Отвечая на вопрос о дальнейших действиях украинской армии, Резников сказал, что ей тоже нужно накопить силы для новых операций.

"Нам тоже нужно время, чтобы сформировать наши резервы, получить больше боеприпасов, больше артиллерии, получить больше бронетранспортеров, боевых машин пехоты, танков, ракет и так далее. У нас есть разные планы, и решать будет наш генеральный штаб: какое направление будет наилучшим в какой момент времени", - так ответил Резников на вопрос, каковы у Украины планы относительно новых наступательных действий.

Министр обороны Украины отметил, что эта война, как и другие большие войны, стала войной ресурсов - и в этом отношении положение Украины, которую активно поддерживают союзники, внушает ему оптимизм.

"У нас есть ресурсы всего НАТО, даже больше, чем НАТО - у нас есть ресурсы всего клуба "Рамштайн", более 50 стран-союзниц в борьбе с Кремлем", - сказал Резников.

По его выражению, "де-факто Украина стала членом НАТО. Де-факто, не де-юре. Потому что у нас есть оружие и понимание, как им пользоваться".

Страны НАТО, при всей поддержке Украины, всячески подчеркивают, что они не являются стороной ее конфликта с Россией. В Москве, со своей стороны, время от времени предупреждают, что масштабы военной помощи стран НАТО Украины могут привести к тому, что Россия станет считать и их участниками войны.

Российский президент Путин неоднократно называл расширение НАТО угрозой безопасности России; полномасштабному вторжению в Украину предшествовал фактический ультиматум с требованием к Западу гарантировать, что Украина и Грузия никогда не станут членами альянса, и ликвидировать всю военную инфраструктуру, созданную с 1997 года - с тех пор членами НАТО стали почти все страны Восточной Европы и Балтии.

На вопрос корреспондента Би-би-си, не будут ли слова министра восприняты неоднозначно в самой НАТО, Резников ответил так: "А почему неоднозначно? Это правда. Это факт. Я уверен, что в ближайшем будущем мы станет членом НАТО и де-юре".

Украина подала заявку на вступление в НАТО, однако для этого необходимо согласие всех ее членов (на данный момент это 30 стран, еще две - Финляндия и Швеция - подписали соглашение о вступлении в альянс, которое пока ратифицировано 28 странами). Считается, что даже в случае решительной победы Украины далеко не все из этих стран будут готовы легко согласиться на ее вступление в организацию.

"Будут и танки, и самолеты"

Он вспомнил, что в конце 2021 года, когда Россия еще только готовила вторжение, из средств ПВО, например, он мог просить у западных друзей только "Стингеры", а о мощных системах вроде Patriot мог говорить разве что в шутку - а теперь украинские зенитчики вот-вот начнут учиться управлению этими системами, и скоро они окажутся в Украине.

Теперь союзники посылают Украине уже и тяжелые боевые машины пехоты, а президент Польши Анджей Дуда на днях заявил о готовности его страны отдать украинцам роту немецких танков Leopard 2 - и Резников благодарен Дуде за то, что он "открыл двери" для дискуссии о танках. До недавнего времени многие западные политики, рассуждая о передаче Украине наступательного оружия (к каковому относят и танки), говорили, что это может привести к эскалации со стороны России.

"Я уверен, что у нас будут и танки, и боевые самолеты, и дальнобойное оружие, которое может поражать цели за 300 километров", - сказал министр.

"И вас не беспокоит то, как может отреагировать Россия?" - спросил Резникова корреспондент Би-би-си.